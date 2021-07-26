Нардеп "Голоса" Железняк об обвинениях в "рейдерстве" партии: Коллеги, понимая, что результат съезда может быть не в их пользу, пытаются его заранее делегитимизировать

Если бы руководство партии "Голос" хотело как-то сохранить себя, то играло бы тем, что уменьшало количество ячеек.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп, глава фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк.

Он объяснил, что на запланированном на четверг, 29 июля, съезде партии от каждой региональной ячейки принимать решение будет по одному человеку.

"Именно так и прописано, иначе и быть не может. Более того, так проходили все последние 4 или 5 съездов, которые были в нашей партии за всю историю ее существования", - пояснил он.

Отвечая на обвинения коллег по фракции, в частности нардепа Александры Устиновой, в создании якобы фиктивных или лояльных к нынешнему руководству партии ячеек для борьбы за власть в полтсиле, Железняк заявил: "Мне кажется, что мои коллеги манипулируют. … Все ячейки имеют право собрать конференцию и приехать на съезд. … Не надо обобщать всех. Есть несколько ячеек. Кто-то из них изменил свою позицию. Кто-то, наоборот, выразят ее на съезде. В том числе и Саша Устинова, которая является руководителем Винницкого отделения. Если ее центр проведет конференцию и выберет ее, то она приедет и будет выступать (если в Украине). Или кто-то другой, кто будет делегатом, будет представлять эту позицию. Где в ячейках появились новые руководители? Во-первых, в крымской ячейке. Решение о ее создании было принято партией еще до местных выборов в прошлом году. Состоялась конференция, ее будет представлять делегат от крымскотатарского народа. Рустем Умеров активно этим занимается и это хорошо. Другие ячейки? Луганский центр возглавил Василий Попатенко - но простите, это не помощник Киры! Это человек, который давно работает с нами в "Голосе" и является участником боевых действий, точно является порядочным человеком. Там есть команда. Вообще, если бы коллеги нашли время и поехали регионами, они бы увидели команды. Николаевский центр был открыт - но Зоя Ярош, которая его возглавила, из Николаева. Посмотрите их Фейсбук-страницу, там большое количество людей, действительно классный центр!".

"Могут ли эти новые руководители в регионах повлиять на голосование? Если мы говорим о кадровых вопросах, то они принимаются 3/4 голосов. Количество ячеек, которые я сейчас перечислил, - они ​​все равно не влияют на тот результат, который должен быть, если бы мы хотели что-то сделать. Более того, если мы говорим о ячейке, почему говорится так, будто это люди, которым вы можете что-то приказать. Там самостоятельные самодостаточные люди, которые имеют возможность приехать, послушать, принять решение. Занять одну или другую позицию — это их выбор. У нас нет здесь никакого влияния. Наоборот, если бы мы хотели как-то сохранить себя, то играли бы тем, что уменьшали количество ячеек. А в этом случае, партия, понимая все риски, идет на свое расширение, потому что мы расстраиваемся. Поэтому мне кажется, что коллеги в этом случае, понимая, что далеко не все ячейки воспринимают их позицию и публичную критику и предполагая, что результат может быть не в их пользу, пытаются его заранее обесценить и делегитимизировать или не признать этот результат", - резюмировал Железняк.

