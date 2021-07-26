РУС
Нардеп "Голоса" Железняк об обвинениях в "рейдерстве" партии: Коллеги, понимая, что результат съезда может быть не в их пользу, пытаются его заранее делегитимизировать

Если бы руководство партии "Голос" хотело как-то сохранить себя, то играло бы тем, что уменьшало количество ячеек.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп, глава фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк.

Он объяснил, что на запланированном на четверг, 29 июля, съезде партии от каждой региональной ячейки принимать решение будет по одному человеку.

"Именно так и прописано, иначе и быть не может. Более того, так проходили все последние 4 или 5 съездов, которые были в нашей партии за всю историю ее существования", - пояснил он.

Отвечая на обвинения коллег по фракции, в частности нардепа Александры Устиновой, в создании якобы фиктивных или лояльных к нынешнему руководству партии ячеек для борьбы за власть в полтсиле, Железняк заявил: "Мне кажется, что мои коллеги манипулируют. … Все ячейки имеют право собрать конференцию и приехать на съезд. … Не надо обобщать всех. Есть несколько ячеек. Кто-то из них изменил свою позицию. Кто-то, наоборот, выразят ее на съезде. В том числе и Саша Устинова, которая является руководителем Винницкого отделения. Если ее центр проведет конференцию и выберет ее, то она приедет и будет выступать (если в Украине). Или кто-то другой, кто будет делегатом, будет представлять эту позицию. Где в ячейках появились новые руководители? Во-первых, в крымской ячейке. Решение о ее создании было принято партией еще до местных выборов в прошлом году. Состоялась конференция, ее будет представлять делегат от крымскотатарского народа. Рустем Умеров активно этим занимается и это хорошо. Другие ячейки? Луганский центр возглавил Василий Попатенко - но простите, это не помощник Киры! Это человек, который давно работает с нами в "Голосе" и является участником боевых действий, точно является порядочным человеком. Там есть команда. Вообще, если бы коллеги нашли время и поехали регионами, они бы увидели команды. Николаевский центр был открыт - но Зоя Ярош, которая его возглавила, из Николаева. Посмотрите их Фейсбук-страницу, там большое количество людей, действительно классный центр!".

"Могут ли эти новые руководители в регионах повлиять на голосование? Если мы говорим о кадровых вопросах, то они принимаются 3/4 голосов. Количество ячеек, которые я сейчас перечислил, - они ​​все равно не влияют на тот результат, который должен быть, если бы мы хотели что-то сделать. Более того, если мы говорим о ячейке, почему говорится так, будто это люди, которым вы можете что-то приказать. Там самостоятельные самодостаточные люди, которые имеют возможность приехать, послушать, принять решение. Занять одну или другую позицию — это их выбор. У нас нет здесь никакого влияния. Наоборот, если бы мы хотели как-то сохранить себя, то играли бы тем, что уменьшали количество ячеек. А в этом случае, партия, понимая все риски, идет на свое расширение, потому что мы расстраиваемся. Поэтому мне кажется, что коллеги в этом случае, понимая, что далеко не все ячейки воспринимают их позицию и публичную критику и предполагая, что результат может быть не в их пользу, пытаются его заранее обесценить и делегитимизировать или не признать этот результат", - резюмировал Железняк.

Подробнее о ситуации в партии "Голос" читайте материале Цензор.НЕТ "Четверговий з'їзд "Голосу": останній шанс домовитись чи останній день Помпеї?" здесь.

Топ комментарии
+2
Всё покупается и продаётся,
И жизнь откровенно над нами смеётся.
Мы негодуем, мы возмущаемся,
Но продаёмся и покупаемся.©
26.07.2021 16:32 Ответить
+2
О, Цензор напомнил, я уже и забыл об их существовании.
26.07.2021 17:00 Ответить
+1
"Голос" це "штучне" утворення, яке створили для того, щоб відірвать частину патріотично налаштованого електорату від основної проєвропейської партії!
І не більше! У них і програми реальної політичної нема - одна "пуста балаканина"!
26.07.2021 16:41 Ответить
Всё покупается и продаётся,
И жизнь откровенно над нами смеётся.
Мы негодуем, мы возмущаемся,
Но продаёмся и покупаемся.©
26.07.2021 16:32 Ответить
Яку гарноту наголосували...
26.07.2021 16:35 Ответить
"Голос" це "штучне" утворення, яке створили для того, щоб відірвать частину патріотично налаштованого електорату від основної проєвропейської партії!
І не більше! У них і програми реальної політичної нема - одна "пуста балаканина"!
26.07.2021 16:41 Ответить
шота нас в ес не очень то хотят......
26.07.2021 16:52 Ответить
А чи сильно хочемо МИ?!!! Судячи по діяльності влади - не дуже А "Голос" сьогоднішній - як повія: мотається на всі боки і вишукує найбільш грошовитого клієнта!
26.07.2021 16:54 Ответить
нельзя войти в одно и тоже ес дважды.............
26.07.2021 17:27 Ответить
Та пан - "філозоп"!!! Після того що натворила і наговорила верхівка "Голосу" стосовно "Європейської Солідарності" - вони з ними "на одному кілометрі срать не сядуть"!
26.07.2021 17:52 Ответить
хфвилозоф чы навпакы а ты войди а мы посмотрим
показать весь комментарий
А навіщо мені кудись входить? З прихильників "Європейської солідарності я і не виходив..... Чи ти пропонуєш мені у "Голос" "увійти"? І що я там побачу? На що мені там "пасматрєть"? На зборище самозакоханих придурків, що самі не знають чого хочуть?
показать весь комментарий
я тебе ничего не предлагаю хочешь входи не хочешь выходи.....
показать весь комментарий
Та й я тобі не пропонував свої "п"ять копійок" до мого коментаря вставлять...
показать весь комментарий
я не тебе его вставил не хочешь не читай... а ты обидился.... потому шо не нужны мы там
в таком виде как единое цельное государство а теперь партию переименовывать.... както
причину удобоваримую искать нужно
26.07.2021 19:47 Ответить
ТОчно? А чого ж тоді твій коментар у моїй "стрічці активності" висвічений? Не вмієш користуваться сайтом - спитайся
І запам"ятай - щоб я "обидився" - "потрудиться" треба добряче Ти на подібне не здатен - "кишка тонка"
А з партією розбирайся сам Мені вона не цікава Можеш перейменувать її в "Пердь в калюжу" - така назва їй більш підходить!
показать весь комментарий
ничего тут твоего нет кроме смысла почитай правила серва комент
твой пока он у тебя в голове а всё что тут написано принадлежит ЦН
единственное что можно удалять но своё а от других можно но только
для себя и не трогайте моы кышкы я их сюда не выкладывал они мои
показать весь комментарий
Ти, взагалі-то, розумієш, про що я тобі сказав? Ти натиснув під моїм коментарем "ответить" і написав свій коментар Він був "Цензором" переадресований мені Для того, щоб просто написать свій коментар до теми, треба спуститься вниз Там написано "Комментировать" Нижче вказаний твій "нікнейм" а ще нижче "Текст сообщения" От на тому полі і треба писать Тоді коментар буде "без адресата"
Ясно?
показать весь комментарий
мы низко извиняемся за возмущение духовности
путём оскорбительных выражений.... изините....
26.07.2021 20:37 Ответить
Скоморох....
показать весь комментарий
шо та вы обиделся
показать весь комментарий
На кого "обижаться"? На людину з обмеженими розумовими здібностями? А сенс? Таких людей, звичайно , жаліють....
показать весь комментарий
йди вже гони свиней на випас чувирло брацьке
показать весь комментарий
А навіщо мені "напрягаться"? Ти ж уже і сам з хліва на випас вийшов!
показать весь комментарий
ти навіть не знаешь шо в Україні свиней не пасуть бо сала не буде добрим
їх пасуть коли нема шо дати жерти теж мені "українець".... мамалига ти парена
показать весь комментарий
Дурню! Як ти написав, так я тобі і відповів Тепер друге - свиней в Україні пасуть І слово таке існує в мові українській - "свинопас" А пасуть їх, переважно, у дубових і букових лісах - в Карпатах та на Поліссі (я там живу тому знаю) В цих лісах багато жолудів і горіхів Вони містять у собі багато білків і жирів Крім того, свині їдять багато грибів Від цього свині сильно жиріють! Так що йди і "пасись"!!!Хоч якась користь буде!
показать весь комментарий
їх пасуть коли нема шо дати жерти... сори за копипаст
показать весь комментарий
Корів з кіньми влітку на лузі теж пасуть"коли нема що дати жерти"?!По селах вздовж Десни люди свиней навіть на берег річки виганяють, залазять на мілководдя, нагрібають молюсків різних відрами і свиням дають - розсипають ро берегу - це теж того що "нема чого жерти"?
Ти якщо не тямиш - хоч не ганьбися! Краще спитайся (як розумніші люди роблять) у тих хто "в курсі" Невже тобі подобається коли тебе "дурнем виставляють"?!
показать весь комментарий
свиней на сало выращивают в очень тесных загончиках
чтобы движения было мало и кормят исключительно
кукурузой так шо ты даже в свинопасы не годишся
показать весь комментарий
"Дурний ти і не лічишся!" Свиней на "відкорм" в стійло ставлять у вересні-жовтні - коли пропадає зелень! Тобі ще розписать "відкормочну дієту"? Скільки давать гарбузів, скільки буряків, як дерть запарювать? Дурню - та я стільки часу свиней годував у дитинсті і юності, що тобі і не снилося! Ще раз питаю - тобі подобається коли тебе дурнем виставляють?!
показать весь комментарий
Железняк уже явно постарел одно и тоже каждый год бормочет, хоть бы пластинку сменил. но там походу деменция.
показать весь комментарий
Как вы не садитесь, а в музыканты не годитесь.
Вони шоу зі скандалами влаштовують, для того щоб про них більше чули, заради своєї популяризації. Технології. В дійсності це така ж олігархічна партія як і інші.
показать весь комментарий
О, Цензор напомнил, я уже и забыл об их существовании.
показать весь комментарий
Хто такий цей Залізняк, що його тут так піарять?
показать весь комментарий
кореш Сцявіка говнопєвца
показать весь комментарий
