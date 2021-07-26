РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4400 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 331 25

Мэр Кропивницкого Райкович предлдожил развернуть пункты вакцинации от COVID-19 в общественном транспорте

Мэр Кропивницкого Райкович предлдожил развернуть пункты вакцинации от COVID-19 в общественном транспорте

Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович предложил активизировать процесс массовой вакцинации населения города, развернув пункты прививок в общественном транспорте.

Об этом он заявил сегодня, 26 июля, во время аппаратного совещания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Кропивницкого горсовета. 

"Нам необходимо значительно ускорить процесс массовой вакцинации, - отметил Райкович. - Я хочу, чтобы меня услышала и поняла общественность, чтобы поддержали СМИ. От следующей, значительно более жесткой волны коронавируса, нас может спасти только вакцинация и системный карантинный порядок. Также я просил бы профессионально консультировать кропивничан по всем видам вакцин", - сказал Райкович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До новой волны COVID-19 осталось не больше месяца, - Радуцкий

По его словам, управление здравоохранения получило первоочередную задачу сформировать дополнительные бригады, которые будут осуществлять вакцинацию населения и требовать для города новых партий вакцин.

"Рядом с нами уже новые штаммы, косят молодежь. Нам необходимо подумать о развертывании к существующим, еще и дополнительных пунктов вакцинации. Мы можем организовать мобильные пункты в наших автобусах или троллейбусах и пустить их на окраинные микрорайоны - Лелековка Арнаутово или Завадовку. Можно обработать дополнительно этот транспорт дезинфекторами, Wi-Fi там есть, то есть интернет-связь организовать возможно", - отметил Райкович.

Также читайте: Уровень госпитализации больных COVID-19 резко вырос на Херсонщине: вспышку болезни прогнозируют через 2-3 недели, - главный санврач области Ромаскевич

Райкович дал также задачи подключать к этой работе квартальных. А на вакцинацию активно приглашать дворников, работников ЖЭО, кондукторов общественного транспорта, водителей маршруток, работающих в городе. Медики, педагоги, соцработники должны быть привитыми обязательно, ведь находятся в зоне риска.

"Предприятия, сфера услуг, кафе, рестораны, все максимально должны быть вовлечены в процесс вакцинации. Все, у кого работа, связанная с общением с людьми, кому не противопоказана по состоянию здоровья вакцинация, должны быть привиты! Это тот случай, когда качество и безопасность зависят от количества вакцинированных", - отметил глава города.

вакцина (3815) карантин (16729) Кропивницький (559) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
и в общественных туалетах... (а шо такое...в транспорте тоже не фиалками устелено)
показать весь комментарий
26.07.2021 16:44 Ответить
+9
Ага! І колоть шприцами прямо під час пересування по вибоїнах вулиць Кропивницького!!! А бажаючі провакцинуваться повинні будуть ганяться по вулицях за тролейбусами і автобусами як художники у "Золотому теляті" за "прогресивним художником"
показать весь комментарий
26.07.2021 16:46 Ответить
+8
санитарные нормы? не, не слышали
показать весь комментарий
26.07.2021 16:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В транспорті антисанітарія.
показать весь комментарий
26.07.2021 16:41 Ответить
санитарные нормы? не, не слышали
показать весь комментарий
26.07.2021 16:41 Ответить
и в общественных туалетах... (а шо такое...в транспорте тоже не фиалками устелено)
показать весь комментарий
26.07.2021 16:44 Ответить
Он дебил?
показать весь комментарий
26.07.2021 16:44 Ответить
Он крепкий хозяйственник
показать весь комментарий
26.07.2021 16:47 Ответить
Вопросительный знак уберите....
показать весь комментарий
26.07.2021 16:48 Ответить
таки да
показать весь комментарий
26.07.2021 16:48 Ответить
Ага! І колоть шприцами прямо під час пересування по вибоїнах вулиць Кропивницького!!! А бажаючі провакцинуваться повинні будуть ганяться по вулицях за тролейбусами і автобусами як художники у "Золотому теляті" за "прогресивним художником"
показать весь комментарий
26.07.2021 16:46 Ответить
нада не в тролейбусах и автобусах, а в маршрутках забитых. Шоб водила одновременно вел транспортное средство, давал сдачу и шприцом колол всех, причем одним. Больше трешу нада
показать весь комментарий
26.07.2021 16:51 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2021 17:10 Ответить
нужно снимать с автобусов и отправлять в нацгвардию на вакцинацию (с)
показать весь комментарий
26.07.2021 16:49 Ответить
тогда уже лучше при военкоматах делать пункт вакцинации. И все мужикам повестки прислать типа для уточнения данных. И уже на комиссии давать делать выбор: или прививка или едешь на передок

Если что и они прочитают, то это не я придумал
показать весь комментарий
26.07.2021 16:52 Ответить
Судя по происходящему на передок непривитых не пускают. Не привился - увольнение.
показать весь комментарий
26.07.2021 17:10 Ответить
Нада какакойто знак на одежде (трусах, носках, лабутеНАХ)- "Нэ падхади!"
мона і "Нє влєзай нє засувай_ нє факциніровання Я"
показать весь комментарий
26.07.2021 16:59 Ответить
МЛЯ СТРАНА БЕСПЛАТНОГО ЦИРКА ЗА ЭТОТ НОМЕР ЕМУ ВЫДАДУТ ЗЕ ПРЕНИЮ ИМЕНИ АРАХАМИИ
показать весь комментарий
26.07.2021 17:01 Ответить
В самом транспорте - перебор.
Вот на самых популярных ОСТАНОВКАХ - самое то.
показать весь комментарий
26.07.2021 17:01 Ответить
По стандартам рядом с каждым пунктом вакцинации должен быть обустроенный мед. кабинет на случай побочных реакций у привитых. Да и пофиг
показать весь комментарий
26.07.2021 17:09 Ответить
Їбанута істота
показать весь комментарий
26.07.2021 17:25 Ответить
В маршрутке, на месте кондуктора будет сидеть пациент, колоть будет водитель, при клоунах это возможно)))))
показать весь комментарий
26.07.2021 17:47 Ответить
Бурна фантазія...
Мабуть ускладнення від ковіду.
показать весь комментарий
26.07.2021 17:48 Ответить
Краще не лікувати тих кто не подав заявку на вакцинацію. Подорожнік нехай прикладають до голови.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:04 Ответить
Штоле ********? Айболит самодельный...
показать весь комментарий
26.07.2021 18:23 Ответить
дураГштоле или наркоман? пускай попробует еще побриться опасной бритвой в общественном транспорте... деятель... мыслитель...
показать весь комментарий
26.07.2021 18:26 Ответить
Запрет на «принудительную вакцинацию» принят Европейским судом! ✊😊

Европейский суд наконец вынес решение о запрете обязательной вакцинации. Ссылка на французском языке находится в конце статей закона Европейского суда.

Любое обязательство по вакцинации теперь по умолчанию является незаконным.
Совет Европы (не путать с ЕС), к которому принадлежат все европейские государства, за исключением Беларуси, Косово и Ватикана, который является крестным отцом Европейского суда по правам человека, постановил 27.01.2021 в своей резолюции 2361/2021, среди прочего: что никто не может быть вакцинирован против его воли, под давлением.

47 государствам-членам предлагается сообщить перед вакцинацией, что вакцинация не является обязательной и что не привитые люди не должны подвергаться дискриминации.

Дискриминация также категорически запрещена в случаях существующих рисков для здоровья или если человек не хочет вакцинироваться. Производители вакцин обязаны публиковать всю информацию о безопасности вакцин.

Этой резолюцией крупнейшая правозащитная организация в Европе установила стандарты и обязательства, а также разработала руководящие принципы в соответствии с международным правом, которые должны применяться всеми 47 государствами-членами, включая ЕС как организацию.

Дискриминация, например, на рабочем месте или запреты на поездки для не привитых людей, поэтому юридически исключены.

В любом судебном процессе против любого органа власти, любого работодателя, любого поставщика туристических услуг, любого ответственного лица.

Во французской версии:
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
См., В частности,
§ 7.3 - 7.4 - и 7.5.2: «использовать свидетельства о вакцинации только по назначению для мониторинга эффективности вакцины, потенциальных побочных и нежелательных эффектов»

Он датируется январем, но не отменен. Люди должны это знать !! Можете поделиться новостью.
С 27 января ни один политик в системе больше не говорил об этом ... и не зря.
Они хотят, чтобы люди забыли, что это не обязательно, и сами сделали прививку.
показать весь комментарий
09.08.2021 11:28 Ответить
 
 