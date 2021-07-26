Мэр Кропивницкого Райкович предлдожил развернуть пункты вакцинации от COVID-19 в общественном транспорте

Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович предложил активизировать процесс массовой вакцинации населения города, развернув пункты прививок в общественном транспорте.

Об этом он заявил сегодня, 26 июля, во время аппаратного совещания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Кропивницкого горсовета.

"Нам необходимо значительно ускорить процесс массовой вакцинации, - отметил Райкович. - Я хочу, чтобы меня услышала и поняла общественность, чтобы поддержали СМИ. От следующей, значительно более жесткой волны коронавируса, нас может спасти только вакцинация и системный карантинный порядок. Также я просил бы профессионально консультировать кропивничан по всем видам вакцин", - сказал Райкович.

По его словам, управление здравоохранения получило первоочередную задачу сформировать дополнительные бригады, которые будут осуществлять вакцинацию населения и требовать для города новых партий вакцин.

"Рядом с нами уже новые штаммы, косят молодежь. Нам необходимо подумать о развертывании к существующим, еще и дополнительных пунктов вакцинации. Мы можем организовать мобильные пункты в наших автобусах или троллейбусах и пустить их на окраинные микрорайоны - Лелековка Арнаутово или Завадовку. Можно обработать дополнительно этот транспорт дезинфекторами, Wi-Fi там есть, то есть интернет-связь организовать возможно", - отметил Райкович.

Райкович дал также задачи подключать к этой работе квартальных. А на вакцинацию активно приглашать дворников, работников ЖЭО, кондукторов общественного транспорта, водителей маршруток, работающих в городе. Медики, педагоги, соцработники должны быть привитыми обязательно, ведь находятся в зоне риска.

"Предприятия, сфера услуг, кафе, рестораны, все максимально должны быть вовлечены в процесс вакцинации. Все, у кого работа, связанная с общением с людьми, кому не противопоказана по состоянию здоровья вакцинация, должны быть привиты! Это тот случай, когда качество и безопасность зависят от количества вакцинированных", - отметил глава города.