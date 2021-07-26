РУС
В Минобороны РФ заявили, что вернули ракетные комплексы в пункты дислокации после учений в оккупированном Крыму

Российские противокорабельные комплексы "Бастион" и "Бал" вернулись в пункты постоянной дислокации после проведения тактического учения у берегов Крыма и на Кавказе.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Минобороны России, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" "совершили марши и заняли позиции для слежения за надводной обстановкой".

"Их задачей было обнаружить и взять на сопровождение отряд десантных кораблей условного противника, который согласно данным разведки, готовился к высадке морского десанта по двум направлениям: на побережье Крымского полуострова и Кавказского побережья. В ходе учебной операции комплексы "Бал" и "Бастион" отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по морским целям", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные на фоне Sea Breeze потренировались отражать "массированный ракетный удар" в Краснодарском крае

Указывается также, что отработано более 20 различных нормативов, в том числе по "выводу комплексов из-под удара противника, смене, оборудованию и маскировке как новых, так и ложных стартовых позиций, а также по пополнению боекомплекта".

Согласно информации ведомства, всего в ходе боевой подготовки было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

Издание отмечает, что о запланированных учениях российских военных с использованием комплексов "Бастион" и "Бал" в Крыму российские СМИ сообщали на минувшей неделе.

Крым (26472) военные учения (3494) Минобороны рф (948)
Не вижу в сообщении о количестве героически погибших при этой передислокации, так же как и количестве тупых косяков. Вывод: это всего-лишь сообщение, не более.
26.07.2021 16:56 Ответить
пздт, как всегда
26.07.2021 16:58 Ответить
плечі й досі болять ?
26.07.2021 17:08 Ответить
Верить этим... себя не уважать.
26.07.2021 18:08 Ответить
место ракетных комплексов андрофагийской резервации в аду, как и самого раССеянского сатаната.
26.07.2021 18:08 Ответить
_Да-да, конечно. Уроды, засуньте себе свою наглючюю и бесполезную брехню туда, куда Макар телят не гонял. Чмошники примитивные.
26.07.2021 18:22 Ответить
кто еще верит этим животным?
26.07.2021 20:32 Ответить
Пи...ять москалі хужє собак.
26.07.2021 22:24 Ответить
 
 