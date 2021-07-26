Шамана Габышева, который собирался изгнать Путина из Кремля, отправили на принудительное психиатрическое лечение

Якутский городской суд отправил шамана Александра Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о примении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.

Об этом сообщил адвокат Габышева Алексей Прянишников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сибирь.Реалии".

По словам адвоката, срок принудительного лечения не определен. В ходе лечения над пациентом будет осуществляться "интенсивное наблюдение".

Защита Габышева будет обжаловать решение суда. "Как правило, когда назначают принудительное лечение, люди проводят в больнице не менее 2,5-3 лет. Как будет в нашем случае, я не могу сказать, но практика показывает, что срок бывает именно такой", - отметил адвокат.

Сестра Александра сообщила, что родные и сторонники шамана (у здания суда сегодня собралось около 30 человек) были уверены в его освобождении. Сама Захарова планировала сразу после суда увезти брата к гражданским врачам, чтобы восстановить его здоровье, испорченное принудительным "лечением" в диспансере. "На освобождение рассчитывал и сам Александр, потому что на завтра назначена медкомиссия в психдиспансере для оценки его состояния. Он, судя по всему, действительно не был готов к такому решению суда", - уточнил Прянишников.

Пока решение суда не вступило в силу, Габышев будет находиться под стражей.