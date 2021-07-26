РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9624 посетителя онлайн
Новости
3 849 53

Шамана Габышева, который собирался изгнать Путина из Кремля, отправили на принудительное психиатрическое лечение

Шамана Габышева, который собирался изгнать Путина из Кремля, отправили на принудительное психиатрическое лечение

Якутский городской суд отправил шамана Александра Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о примении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.

Об этом сообщил адвокат Габышева Алексей Прянишников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сибирь.Реалии".

По словам адвоката, срок принудительного лечения не определен. В ходе лечения над пациентом будет осуществляться "интенсивное наблюдение".

Защита Габышева будет обжаловать решение суда. "Как правило, когда назначают принудительное лечение, люди проводят в больнице не менее 2,5-3 лет. Как будет в нашем случае, я не могу сказать, но практика показывает, что срок бывает именно такой", - отметил адвокат.

Читайте: Размахивая мечом, порвал куртку полицейского: шамана, который идет изгонять Путина из Кремля, оштрафовали

Сестра Александра сообщила, что родные и сторонники шамана (у здания суда сегодня собралось около 30 человек) были уверены в его освобождении. Сама Захарова планировала сразу после суда увезти брата к гражданским врачам, чтобы восстановить его здоровье, испорченное принудительным "лечением" в диспансере. "На освобождение рассчитывал и сам Александр, потому что на завтра назначена медкомиссия в психдиспансере для оценки его состояния. Он, судя по всему, действительно не был готов к такому решению суда", - уточнил Прянишников.

Пока решение суда не вступило в силу, Габышев будет находиться под стражей.

Автор: 

репрессии (2774) россия (97292) психиатрия (124) Габышев Александр (10)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Один адекватный человек на всю росию и то в психушку бросили...
показать весь комментарий
26.07.2021 16:57 Ответить
+17
На фоне пуйла он выглядит очень даже вменяемым....
показать весь комментарий
26.07.2021 16:57 Ответить
+17
ну извините денег на снайперскую винтовку у него нет
показать весь комментарий
26.07.2021 17:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Один адекватный человек на всю росию и то в психушку бросили...
показать весь комментарий
26.07.2021 16:57 Ответить
Идти несколько тысяч км пешком что бы изгнать Путина бубном сомнительна адекватность...
показать весь комментарий
26.07.2021 17:10 Ответить
ну извините денег на снайперскую винтовку у него нет
показать весь комментарий
26.07.2021 17:12 Ответить
А стрелы с ядом кураре?
показать весь комментарий
26.07.2021 17:13 Ответить
может он хотел )(уйла бубном шаманским *********.
показать весь комментарий
26.07.2021 23:00 Ответить
У нас таких как ты, "нормальных", в психушки не бросают.
Из-за второй ступени медреформы.
показать весь комментарий
26.07.2021 17:37 Ответить
Шамана Габишева, який збирався вигнати Путіна з Кремля, відправили на примусове психіатричне лікування - Цензор.НЕТ 4584
показать весь комментарий
26.07.2021 20:28 Ответить
Все способы хороши против Пуйла.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:19 Ответить
Як для кого. Що ви знаєте про польову матерію і життя на її основі? Для вас ще досі Земля плоска?
показать весь комментарий
26.07.2021 20:28 Ответить
С возвращением и USA, крейда гибсокартонная.
показать весь комментарий
26.07.2021 17:36 Ответить
На фоне пуйла он выглядит очень даже вменяемым....
показать весь комментарий
26.07.2021 16:57 Ответить
а че? надоть было в думу, в опозицию
показать весь комментарий
26.07.2021 16:59 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZVQcOIZGB9xdqUaiLo-sOQCeD2-QIIswBScE2c90WqgnH_91wO1ARNxMtPHSb-lhI7cf6d2-Zy4eJCW3dFzheKJRV0klOrxYO4FkJJaThoyrjnb41lbJn0cuoUzN4ulsro&__tn__=-UC%2CP-R Borislav Bereza

https://www.facebook.com/borislav.bereza# 2 год ·

Ты у моих ног, спасибо не говори

В этом тебе помогло ФСО, их и благодари!

PS А в голове у него лишь одна мысль:

- С такого ракурса я буду гигантом.

Шамана Габышева, который собирался изгнать Путина из Кремля, отправили на принудительное психиатрическое лечение - Цензор.НЕТ 591
показать весь комментарий
26.07.2021 17:01 Ответить
Можливо,це був такий отвлєкающій маневр?..І поки той чувак стукає в бубен а в Кремлі сміються хтось направду плете інтриги проти Путіна?..
показать весь комментарий
26.07.2021 17:05 Ответить
неверю в шаманство, но если этот мужик искрене в это верит и пытался сделать хоть что то, как понимал это - респект ему. вобщем держись дядя, пусть тебе помогут твои духи (или кто там)
показать весь комментарий
26.07.2021 17:06 Ответить
На жаль, у ***** напевно є власні кремлівські оккультісти, які захищають його від загрози з боку потойбічних парфумів...
показать весь комментарий
26.07.2021 18:49 Ответить
Стягував з усього світу.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:30 Ответить
Я можу помилитися, але міркую трохи інакше.
Припустимо, шаманство таки працює. Ще припустимо, що саме тому у ***** є цілий підрозділ шаманів. Тепер співставимо факти: на мацкву крокує якийсь інший шаман з недружніми для ***** намірами (зауважмо: один чоловік). Сенс гучно відправляти цього самотнього шамана до дурки (між іншим, уже вдруге! - бо після першої відправки через мор серед осіб, що його затримували), якщо є цілий підрозділ відданих шаманів? Єдине пояснення - вони безсилі.
До речі, на "Апостроф ТБ" Роксана Руно один час надзвичайно наполегливо збирала по крихтах дані про... як це сказати... про ***** і вплив на нього метафізичних чинників. Підсумок для ***** виявився безрадісним.
Тому міркую, що і цього разу пан Габишев у дурдомі надовго не затримається.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:09 Ответить
В них (і) _ліч_ лежить у зигураті посеред столиці. досраки дуже православні, на кладовищі свята роблять і паради.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:42 Ответить
Символічна гра слів...
Ліч (англ. lich, від давн-англ. līċ - «труп») - один з типів немертвих, чаклун, який досягнув тілесного безсмертя. Для цього жива істота використовує заклинання чи ритуали, які вбивають її тіло, але прив'язують розум до нього. Таким чином ліч уникає старіння і стає безсмертним.
Також leech - англійською "п'явка".
От оно і виходить: Ілліч = ill leech (хворий труп, хвора п'явка) - лежить собі у мавзолеї та смокче енергію з мільйонів прочан, що приходять вклонитися вождю...
показать весь комментарий
27.07.2021 00:04 Ответить
Чомусь пригадалася "народна" іграшка - "Герої меча й магії". Там теж граючи героєм-некромантом, можна до свого війська наймати лічів (доволі некислі юніти - стріляють відразу в кілька близько розташованих ворожих груп юнітів і мають дохолєри хітів) .
показать весь комментарий
27.07.2021 00:16 Ответить
А за "хворого трупа" - окрема подяка. Це - до цитатника (з Вашого дозволу) .
показать весь комментарий
27.07.2021 00:22 Ответить
Будь ласка вільно користуйтеся )))
показать весь комментарий
27.07.2021 01:17 Ответить
ви мою думку зрозуміли на всі 100% приємно з вами спілкуватися.
показать весь комментарий
27.07.2021 00:44 Ответить
мені навіть не дивно, чого кремлевські некроманти (дуже, дуже православні) досі не закопали ліча, згідно християнським традиціям, і чому вони звідти з зігурату, викинули сраліна - заважав лічу працювати як треба. усі генсеки срср приймали паради та святкування, стоячи лише у одному й тому місці на мавзолеї. це наводить мене на думки.
показать весь комментарий
27.07.2021 00:51 Ответить
Не міг той шаман викурити путлєра на відстані ?
показать весь комментарий
26.07.2021 17:07 Ответить
В шаманизме пробитие железобетона в 5 метров с титановым полуметровым листом не предусмотрено.....
показать весь комментарий
26.07.2021 18:40 Ответить
Від смерті не сховається і там.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:32 Ответить
Там усе багато смішніше. На ***** наклали прокляття фатального невезіння (чи щось подібне). Суть в тому, що за що б не бралося *****, у підсумку воно отримає халепу (навіть, якщо для нього щось і починається непогано).
показать весь комментарий
26.07.2021 21:21 Ответить
Маю надію....
показать весь комментарий
26.07.2021 22:28 Ответить
Та вы шо?! Скоро,кто у нас не за зебилов, тот за Пороха! И в тюрягу за это!))) А йюх вам зебилы! Нам и тут хорошо, за то, шо нам Порох безвиз отвоевал.
показать весь комментарий
26.07.2021 17:14 Ответить
Он изгонит Путина из "дурки"! Шаману все равно, где он шаманит! Ты нашамань, чтобы сидеть Путин оказался с тобой рядом!
показать весь комментарий
26.07.2021 17:15 Ответить
Если подсадят на наркоту - ничего не спасет...
показать весь комментарий
26.07.2021 18:41 Ответить
Думаю, на наркоті той шаман знається краще, ніж усі ******* мозкоправи, разом узяті .
показать весь комментарий
26.07.2021 23:02 Ответить
Так, Шаман, у тебя , когда нибудь, будет бубен из шкуры )(уйла.
Дашь побубнить? Очередь будет - шо при совке в мавзолей.
показать весь комментарий
26.07.2021 17:21 Ответить
Хм.. Вроде назнвание этого осколка империи поменялось, а методы те же..
показать весь комментарий
26.07.2021 17:27 Ответить
Когда уже в Украине бесноватых ватников начнут направлять на принудительное лечение?
показать весь комментарий
26.07.2021 17:30 Ответить
Гадаю, не раніше, ніж біснуваті блазні заберуться із владних кабінетів...
показать весь комментарий
26.07.2021 22:56 Ответить
и таки вылечат..... нечашастать
показать весь комментарий
26.07.2021 17:38 Ответить
Залечат до овоща.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:21 Ответить
Раніше якутські шамани були суворіші...
Я просто залишу це тут (зі збірки якутських вужасів):

"...при советской власти шаманов стали прессовать, поэтому их стало мало. Но это вовсе не означает, что они все выродились или что раньше все они были шарлатанами - просто ушли в подполье, стали скрывать свои способности, подавлять проявления своей силы и так далее.
...случай имел место быть в сталинские времена. В небольшой деревне центрального района (кажется, Намского) жил один человек, который втихаря предоставлял местным «услуги шамана». Народ говаривал, что если бы он специально не скрывался, то в прежние времена мог бы стать большим шаманом. В конце концов, когда аж люди из других районов стали приезжать к этому человеку, НКВД решило взять за жабры «распространителя мракобесия». Приехали, значит, специально по его душу, ворвались в дом, навели шороху, арестовали. Повезли в Якутск на лошадях. Путь был неблизкий, ехали долго, пока не стемнело. А как стемнело, один из конвоиров внезапно обратил внимание, что лошадь шамана идёт без всадника. Деться он никуда не мог - только что был тут, никто не видел, как он убегал, да и руки в наручниках - однако пропал. Подняли ор, поехали обратно, приехали в полночь в деревню - а он там спокойно спит, сытно поужинав. В общем, связали по рукам и ногам, погрузили на телегу, повезли на ночь глядя. Где-то в середине пути конвоир в очередной раз заглядывает в телегу - *******, пусто. Застремались, но что поделать - пришлось опять назад переться. Начальник энкэвэдэшников поговорил наедине с шаманом, надавил на жалость - мол, я человек подневольный, и если я не привезу тебя в город, как мне приказано, то меня самого посадят. Сжалился шаман, сам поехал с ними без всяких наручников. Доехали до города под утро и сразу отправили его в тюрьму, да только опять вышла незадача: как только шаман входил во двор, с каждым шагом он начинал распухать, а к моменту, когда он таким макаром доходил до здания тюрьмы, уже становился таким большим и бесформенным, что ни в дверь, ни в окно залазить не мог. ЧСХ, с каждым шагом обратно он снова уменьшался. Тюремщики сотрясались от ужаса. Увидел это вызванный большая шишка из НКВД, велел привести шамана к нему. Неизвестно, о чём они там говорили, но после этого он приказал отпустить его с миром и даже велел за счет казны отвезти его обратно в село до дома. Больше НКВД его не трогало, да и сам он старался особо не светиться умениями, хотя втихаря по-прежнему продолжал помогать людям..."
показать весь комментарий
26.07.2021 18:16 Ответить
Увы,все было проще,7.62 быстро и надежно...
показать весь комментарий
26.07.2021 18:44 Ответить
І оце ще згадав Шамана Габышева, который собирался изгнать Путина из Кремля, отправили на принудительное психиатрическое лечение - Цензор.НЕТ 7638

Есть много легенд об удаганше (шаманке) Алысардах... Кстати, по описанию современников, выглядела она как самая обычная тян - не выдалась ни ростом, ни какими-то демоническими особенностями внешности. Наоборот, по телосложению и чертам лица она казалась очень хрупкой и беспомощной. Многие упоминают, что в "обычное" время (не во время транса) её часто принимали за обыкновенную молодую и привлекательную девушку.

...история скорее юмористическая, чем криповая, но показывает, что удаганше не чуждо было ловить лулзы. Как-то в село, где жила удаганша, из города проездом были какие-то чины (напоминаю, время было ещё царское), два человека. Услышав, что тут живёт "шаманка", они не особо поверили, но всё-таки заявились к ней с визитом, чтобы взглянуть. Увидев вместо грозной старухи молодую тян, они почувствовали себя вольготнее и стали вести себя довольно развязно: поели, попили, стали обсуждать её между собой вслух, а в конце концов в ультимативной форме потребовали, чтобы Алысардах показала им "фокус-покус". Та скромно согласилась и стала изображать транс. Мужчины смотрели на неё пять минут, десять, полчаса - им надоело это, и они, выругавшись, встали и пошли прочь. Но как только открыли дверь балагана, снаружи в дом хлынула толща воды, будто балаган был под водой. Мужчины моментально промокли насквозь, барахтаясь в ледяной воде, в которой плавали рыбы. А Алысардах только смеялась над ними. Они почувствовали, что этак они скоро утонут, и слёзно попросили её закончить представление. Она милостиво согласилась и велела мужчинам поймать по одной рыбе из воды. С трудом, но им это удалось. Вода меж тем всё прибывала. "Ну а теперь, если хотите прекратить это, - сказала удаганша, - сжимайте эти пойманные рыбы двумя руками изо всех сил!". Мужчины стали сжимать, а она кричала: "Сильнее! Сильнее!". От напряжения у мужиков аж вздулись вены на висках, а Алысардах, глядя на них, покатывалась со смеху. И вдруг... чуваки опомнились, и оказалось, что стоят в балагене перед целой толпой местных зрителей со спущенными штанами и, пыхтя, сжимают *** друг другу. Народ, естественно, весь лежит от смеха. Мужчины бурно покраснели, бросились вон из балагана и больше к Алысардах не возвращались.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:21 Ответить
Фантазьор!
показать весь комментарий
26.07.2021 20:31 Ответить
Історія не моя, тому достовірність гарантувати не можу.
Утім описану кумедію насправді цілком реально зробити без потойбічних сил - достатньо володіти гіпнозом 😵😵😵 причому чуваки підлогу години спостерігали шаманку, яка увійшла в транс... Подумали, що фокус-покус не вийшов - а ось хій, самі не помітили, як їх поперло по повній...
показать весь комментарий
26.07.2021 22:35 Ответить
Знову нагадався Кастанеда. Шаманка цілком могла ввести тих двох "оленів" у змінений стан психіки. У тому стані вони сприймали інше - "нав'язане" шаманкою описання світу, в якому й піймали по "рибині" голими руками і мусили ту "рибу" тримати міцно-преміцно. А коли момент досяг кульмінації, шаманка вивела їх з того стану. Усім на радість .
показать весь комментарий
26.07.2021 23:11 Ответить
Приблизно так ))) є таке відоме поняття - навести морок (власне слово "заморочити" спочатку означало цей змінений стан, наведений чаклуном або потойбічними силами).
І так, шаманка була з гумором - вивела двох москалів з мороку в такий, е-е-еее, пікантний момент...
показать весь комментарий
26.07.2021 23:57 Ответить
Власне, це одне й те ж. Різниця лише в термінології. Щодо гумору фахівців-метафізиків - у дона Хуана (Кастанединого учителя) був колєґа - дон Хенаро, котрий за будь-якої слушної нагоди влаштовував для Кастанеди і не такі шоу.
...Нє, таки треба буде перечитати "Подорож в Ікстлан".
показать весь комментарий
27.07.2021 00:07 Ответить
ждал эту новость ппц
показать весь комментарий
26.07.2021 18:40 Ответить
На освобождение рассчитывал и сам Александр.....??? Если он рассчитывал, значит он не до конца знал с кем встретился. Вы, русские, по уши в зеленом говне, не по горло!!!, чтобы барахтаясь вздохнуть глоток воздуха, а именно по уши, и зеленое говно уже ваши шлаза даже заклеило. Вы те, которое зеленое гавно, растворяет на сотпвляющие для своего восстановления, ....вы - его пища, безмолвная и молчаливая, не имеющая уже глаз, и не смеющая открыть даже вонючего от зеленой слизи рта, чтобы что то бекнуть.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:33 Ответить
Якутский городской суд отправил шамана Александра Габышева на принудительное лечение по уголовным делам Источник: https://censor.net/ru/n3279225

ОТ ЩО ЦІКАВО - ПЕЄДОФІЛ ПУКІН БОЇТЬСЯ ШАМАНІВ І НЕ БОЇТЬСЯ
ХРИСТИЯНСЬКИХ ПАТРІАРХІВ, А ПОВИННО БУТИ НАВПАКИ
показать весь комментарий
26.07.2021 21:20 Ответить
Бедный Саша,-в Москве тысчи практикующих ведем.А закрыли маленького Сашу.Видать в Путинском Рае не все котлы топятся Газпромом.Осталось игольное ушко,- так и не пройденное путинскими баранами,ну или верблюдами.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:34 Ответить
 
 