Шамана Габышева, который собирался изгнать Путина из Кремля, отправили на принудительное психиатрическое лечение
Якутский городской суд отправил шамана Александра Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о примении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.
Об этом сообщил адвокат Габышева Алексей Прянишников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сибирь.Реалии".
По словам адвоката, срок принудительного лечения не определен. В ходе лечения над пациентом будет осуществляться "интенсивное наблюдение".
Защита Габышева будет обжаловать решение суда. "Как правило, когда назначают принудительное лечение, люди проводят в больнице не менее 2,5-3 лет. Как будет в нашем случае, я не могу сказать, но практика показывает, что срок бывает именно такой", - отметил адвокат.
Сестра Александра сообщила, что родные и сторонники шамана (у здания суда сегодня собралось около 30 человек) были уверены в его освобождении. Сама Захарова планировала сразу после суда увезти брата к гражданским врачам, чтобы восстановить его здоровье, испорченное принудительным "лечением" в диспансере. "На освобождение рассчитывал и сам Александр, потому что на завтра назначена медкомиссия в психдиспансере для оценки его состояния. Он, судя по всему, действительно не был готов к такому решению суда", - уточнил Прянишников.
Пока решение суда не вступило в силу, Габышев будет находиться под стражей.
Из-за второй ступени медреформы.
https://www.facebook.com/borislav.bereza# 2 год ·
Ты у моих ног, спасибо не говори
В этом тебе помогло ФСО, их и благодари!
PS А в голове у него лишь одна мысль:
- С такого ракурса я буду гигантом.
Припустимо, шаманство таки працює. Ще припустимо, що саме тому у ***** є цілий підрозділ шаманів. Тепер співставимо факти: на мацкву крокує якийсь інший шаман з недружніми для ***** намірами (зауважмо: один чоловік). Сенс гучно відправляти цього самотнього шамана до дурки (між іншим, уже вдруге! - бо після першої відправки через мор серед осіб, що його затримували), якщо є цілий підрозділ відданих шаманів? Єдине пояснення - вони безсилі.
До речі, на "Апостроф ТБ" Роксана Руно один час надзвичайно наполегливо збирала по крихтах дані про... як це сказати... про ***** і вплив на нього метафізичних чинників. Підсумок для ***** виявився безрадісним.
Тому міркую, що і цього разу пан Габишев у дурдомі надовго не затримається.
Ліч (англ. lich, від давн-англ. līċ - «труп») - один з типів немертвих, чаклун, який досягнув тілесного безсмертя. Для цього жива істота використовує заклинання чи ритуали, які вбивають її тіло, але прив'язують розум до нього. Таким чином ліч уникає старіння і стає безсмертним.
Також leech - англійською "п'явка".
От оно і виходить: Ілліч = ill leech (хворий труп, хвора п'явка) - лежить собі у мавзолеї та смокче енергію з мільйонів прочан, що приходять вклонитися вождю...
Дашь побубнить? Очередь будет - шо при совке в мавзолей.
Я просто залишу це тут (зі збірки якутських вужасів):
"...при советской власти шаманов стали прессовать, поэтому их стало мало. Но это вовсе не означает, что они все выродились или что раньше все они были шарлатанами - просто ушли в подполье, стали скрывать свои способности, подавлять проявления своей силы и так далее.
...случай имел место быть в сталинские времена. В небольшой деревне центрального района (кажется, Намского) жил один человек, который втихаря предоставлял местным «услуги шамана». Народ говаривал, что если бы он специально не скрывался, то в прежние времена мог бы стать большим шаманом. В конце концов, когда аж люди из других районов стали приезжать к этому человеку, НКВД решило взять за жабры «распространителя мракобесия». Приехали, значит, специально по его душу, ворвались в дом, навели шороху, арестовали. Повезли в Якутск на лошадях. Путь был неблизкий, ехали долго, пока не стемнело. А как стемнело, один из конвоиров внезапно обратил внимание, что лошадь шамана идёт без всадника. Деться он никуда не мог - только что был тут, никто не видел, как он убегал, да и руки в наручниках - однако пропал. Подняли ор, поехали обратно, приехали в полночь в деревню - а он там спокойно спит, сытно поужинав. В общем, связали по рукам и ногам, погрузили на телегу, повезли на ночь глядя. Где-то в середине пути конвоир в очередной раз заглядывает в телегу - *******, пусто. Застремались, но что поделать - пришлось опять назад переться. Начальник энкэвэдэшников поговорил наедине с шаманом, надавил на жалость - мол, я человек подневольный, и если я не привезу тебя в город, как мне приказано, то меня самого посадят. Сжалился шаман, сам поехал с ними без всяких наручников. Доехали до города под утро и сразу отправили его в тюрьму, да только опять вышла незадача: как только шаман входил во двор, с каждым шагом он начинал распухать, а к моменту, когда он таким макаром доходил до здания тюрьмы, уже становился таким большим и бесформенным, что ни в дверь, ни в окно залазить не мог. ЧСХ, с каждым шагом обратно он снова уменьшался. Тюремщики сотрясались от ужаса. Увидел это вызванный большая шишка из НКВД, велел привести шамана к нему. Неизвестно, о чём они там говорили, но после этого он приказал отпустить его с миром и даже велел за счет казны отвезти его обратно в село до дома. Больше НКВД его не трогало, да и сам он старался особо не светиться умениями, хотя втихаря по-прежнему продолжал помогать людям..."
Есть много легенд об удаганше (шаманке) Алысардах... Кстати, по описанию современников, выглядела она как самая обычная тян - не выдалась ни ростом, ни какими-то демоническими особенностями внешности. Наоборот, по телосложению и чертам лица она казалась очень хрупкой и беспомощной. Многие упоминают, что в "обычное" время (не во время транса) её часто принимали за обыкновенную молодую и привлекательную девушку.
...история скорее юмористическая, чем криповая, но показывает, что удаганше не чуждо было ловить лулзы. Как-то в село, где жила удаганша, из города проездом были какие-то чины (напоминаю, время было ещё царское), два человека. Услышав, что тут живёт "шаманка", они не особо поверили, но всё-таки заявились к ней с визитом, чтобы взглянуть. Увидев вместо грозной старухи молодую тян, они почувствовали себя вольготнее и стали вести себя довольно развязно: поели, попили, стали обсуждать её между собой вслух, а в конце концов в ультимативной форме потребовали, чтобы Алысардах показала им "фокус-покус". Та скромно согласилась и стала изображать транс. Мужчины смотрели на неё пять минут, десять, полчаса - им надоело это, и они, выругавшись, встали и пошли прочь. Но как только открыли дверь балагана, снаружи в дом хлынула толща воды, будто балаган был под водой. Мужчины моментально промокли насквозь, барахтаясь в ледяной воде, в которой плавали рыбы. А Алысардах только смеялась над ними. Они почувствовали, что этак они скоро утонут, и слёзно попросили её закончить представление. Она милостиво согласилась и велела мужчинам поймать по одной рыбе из воды. С трудом, но им это удалось. Вода меж тем всё прибывала. "Ну а теперь, если хотите прекратить это, - сказала удаганша, - сжимайте эти пойманные рыбы двумя руками изо всех сил!". Мужчины стали сжимать, а она кричала: "Сильнее! Сильнее!". От напряжения у мужиков аж вздулись вены на висках, а Алысардах, глядя на них, покатывалась со смеху. И вдруг... чуваки опомнились, и оказалось, что стоят в балагене перед целой толпой местных зрителей со спущенными штанами и, пыхтя, сжимают *** друг другу. Народ, естественно, весь лежит от смеха. Мужчины бурно покраснели, бросились вон из балагана и больше к Алысардах не возвращались.
Утім описану кумедію насправді цілком реально зробити без потойбічних сил - достатньо володіти гіпнозом 😵😵😵 причому чуваки підлогу години спостерігали шаманку, яка увійшла в транс... Подумали, що фокус-покус не вийшов - а ось хій, самі не помітили, як їх поперло по повній...
І так, шаманка була з гумором - вивела двох москалів з мороку в такий, е-е-еее, пікантний момент...
...Нє, таки треба буде перечитати "Подорож в Ікстлан".
ОТ ЩО ЦІКАВО - ПЕЄДОФІЛ ПУКІН БОЇТЬСЯ ШАМАНІВ І НЕ БОЇТЬСЯ
ХРИСТИЯНСЬКИХ ПАТРІАРХІВ, А ПОВИННО БУТИ НАВПАКИ