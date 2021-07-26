Смешивание COVID-вакцин AstraZeneca и Pfizer повышает уровень антител против коронавируса в шесть раз, - исследование
Смешанная вакцинация сначала препаратом от AstraZeneca, а затем от Pfizer повысила уровень антител против коронавируса в шесть раз по сравнению с двумя дозами AstraZeneca.
Об этом говорится в исследовании, проведенном в Южной Корее, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИфнорм.
В исследовании принимали участие 499 медиков, из них 100 получили смешанные дозы, 200 – две дозы вакцины от Pfizer, 199 – две дозы вакцины от AstraZeneca.
Во всех случаях были обнаружены нейтрализующие антитела, которые препятствуют проникновению вируса в клетки и его репликации. Результат смешанной дозы оказался аналогичным результату двух инъекций препарата от Pfizer.
Журналисты отмечают, что проведенное в июне британское исследование показало схожие результаты: последовательность уколов AstraZeneca-Pfizer вызывала лучший Т-клеточный ответ и более высокий уровень антител, чем обратная последовательность.
Ни одна из групп в южнокорейском исследовании не показала сниженного нейтрализующего действия против штамма альфа, впервые обнаруженного в Великобритании, но титр нейтрализующих антител понизился в 2,5-6 раз против штаммов бета, гамма и дельта, найденных в ЮАР, Бразилии и Индии.
Доведено на практиці.
😪
))
🤣
змішують, колють
- що ж ви не попередили, що ковішилд індійський?! весь кайф поламали!
Мне всё равно, я на велосипеде)))
К короне-А, хотя уже давно Дельта "свирепствует" и они недействительны 🙄
Люди учёные, которых никто никогда не слушает, об этом предупреждали с самого начала.
РНК-вирус должен мутировать, это его природное свойство.
Условия для мутации- свободный пассаж по большим популяциям людей и длинными эпидемические цепочки.
Чтобы пресечь и укоротить эти цепочки, нужны противоэпидемические мероприятия и создание коллективного иммунитета.
Иначе говоря карантинные мероприятия с одновременной быстрой и массовой вакцинацией против актуального вируса.
Условия для свободного хождения вируса нарушаться, соответвенно и для его мутаций тоже.
А если это порно с вакцинацией тянуть годами по капле, используя вакцины против актуального год назад вируса, ну так и получится то, что мы видим.
Погулял вирус свободно и всласть по миллиардной Индии, вот и держите новый штамм.
Что характерно, никто не сказал, что имеющиеся вакцины не эффективны против новых штаммов. Речь о том, что для защиты нужен более высокий титр антител.
Но у нас сейчас каждый суслик агроном. ***** послать некого, сплошные эксперты вокруг.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
>>прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен
Ну точно **********. Именно прививка растармаживает иммунитет ДО того, как в организм попадает вирус. И в случае попадания вируса организм уже имеет антитела.
>>Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка.
*****, умри уже самостоятельно, не прививайся, и умри спокойно под кислородным баллоном. Так ты меньше вреда принесешь.