Чиновники санатория на Виннитчине присвоили почти 5 млн грн госсредств, - полиция

Следователи-детективы при оперативном сопровождении сотрудников отдела защиты интересов общества и государства ГУНП в Винницкой области разоблачили противоправную деятельность должностных лиц одного из санаторно-лечебных заведений, которые нанесли ущерб государственному предприятию.

23 июля на одному из них объявлено о подозрении. Причастность к преступлению других должностных лиц документируется в ходе досудебного расследования. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции в Винницкой области.

По словам заместителя начальника областного главка полиции Александра Солдатова, следствием установлено, что в течение нескольких лет средства, которые отдыхающие платили за амбулаторное лечение и доплаты за продление срока путевок были не оприходованы, а поданные ими заявления и приходные кассовые ордера уничтожены. Согласно акту ревизии сумма присвоенных таким образом средств составила 4 млн 800 тыс. гривен.

С целью сокрытия преступных действий и избежания уголовной ответственности, в частности, бывший старший кассир санатория составляла и подписывала акты о результатах инвентаризации имеющихся средств, хранившихся в кассе санатория, куда были внесены заведомо ложные сведения.

Сейчас злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Во время следствия будет дана правовая оценка действиям других должностных лиц, причастных к преступной схеме.

Это только один пример. А таких множество. Может такая страна идти в Европу? Могут в такой стране люди жить нормально? Ответ очевиден.
26.07.2021 17:52 Ответить
Прикладів, дійсно багато:
- 4млн в рік - тільки зарплата Сергія Лещенка, фахівця по залізниці (збиткі за 2020 - 12млрд грн).
- біля 24млн грн отримує Смілянський, дрібний торговець з укрпошти.
- Про збитковий Нафтогаз не варто й нагадувати.
Щось ніхто з них на 12 років ув'язнення не претендує.
Звісно, касир санаторію - то страшний корупціонер, 4,8млн грн за декілька років!!! Аж страшно.
26.07.2021 19:04 Ответить
тссссссс! Не подсказывайте!
Я даже могу вам по секрету сказать, КТО виновен в этом........
да-да... тот самый.....
26.07.2021 17:56 Ответить
фсётыврёшь, он не мог
26.07.2021 18:31 Ответить
просто вопрос, сколько мусаров мвдшников имеют статус убд а сколько инвалидов войны, парни те кто был на нуле ментов невидели, видели в 14 с мигалками на трассе, но не воевали, кто был на вопе напишите видили ли вы ментов
26.07.2021 19:10 Ответить
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог (с)
26.07.2021 22:14 Ответить
 
 