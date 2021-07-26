Чиновники санатория на Виннитчине присвоили почти 5 млн грн госсредств, - полиция
Следователи-детективы при оперативном сопровождении сотрудников отдела защиты интересов общества и государства ГУНП в Винницкой области разоблачили противоправную деятельность должностных лиц одного из санаторно-лечебных заведений, которые нанесли ущерб государственному предприятию.
23 июля на одному из них объявлено о подозрении. Причастность к преступлению других должностных лиц документируется в ходе досудебного расследования. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура области.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции в Винницкой области.
По словам заместителя начальника областного главка полиции Александра Солдатова, следствием установлено, что в течение нескольких лет средства, которые отдыхающие платили за амбулаторное лечение и доплаты за продление срока путевок были не оприходованы, а поданные ими заявления и приходные кассовые ордера уничтожены. Согласно акту ревизии сумма присвоенных таким образом средств составила 4 млн 800 тыс. гривен.
С целью сокрытия преступных действий и избежания уголовной ответственности, в частности, бывший старший кассир санатория составляла и подписывала акты о результатах инвентаризации имеющихся средств, хранившихся в кассе санатория, куда были внесены заведомо ложные сведения.
Сейчас злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Во время следствия будет дана правовая оценка действиям других должностных лиц, причастных к преступной схеме.
- 4млн в рік - тільки зарплата Сергія Лещенка, фахівця по залізниці (збиткі за 2020 - 12млрд грн).
- біля 24млн грн отримує Смілянський, дрібний торговець з укрпошти.
- Про збитковий Нафтогаз не варто й нагадувати.
Щось ніхто з них на 12 років ув'язнення не претендує.
Звісно, касир санаторію - то страшний корупціонер, 4,8млн грн за декілька років!!! Аж страшно.
Я даже могу вам по секрету сказать, КТО виновен в этом........
да-да... тот самый.....