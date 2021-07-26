Чиновники санатория на Виннитчине присвоили почти 5 млн грн госсредств, - полиция

Следователи-детективы при оперативном сопровождении сотрудников отдела защиты интересов общества и государства ГУНП в Винницкой области разоблачили противоправную деятельность должностных лиц одного из санаторно-лечебных заведений, которые нанесли ущерб государственному предприятию.

23 июля на одному из них объявлено о подозрении. Причастность к преступлению других должностных лиц документируется в ходе досудебного расследования. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции в Винницкой области.

По словам заместителя начальника областного главка полиции Александра Солдатова, следствием установлено, что в течение нескольких лет средства, которые отдыхающие платили за амбулаторное лечение и доплаты за продление срока путевок были не оприходованы, а поданные ими заявления и приходные кассовые ордера уничтожены. Согласно акту ревизии сумма присвоенных таким образом средств составила 4 млн 800 тыс. гривен.

С целью сокрытия преступных действий и избежания уголовной ответственности, в частности, бывший старший кассир санатория составляла и подписывала акты о результатах инвентаризации имеющихся средств, хранившихся в кассе санатория, куда были внесены заведомо ложные сведения.

Сейчас злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Во время следствия будет дана правовая оценка действиям других должностных лиц, причастных к преступной схеме.