Семь украинских воинов получили ранения и травмы, с начала суток войска РФ 10 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, - штаб ООС
Росийско-оккупационные войска с начала суток 10 раз нарушили режим прекращения огня. Семь украинских воинов получили ранения и травмы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Водяное, возле оккупированного Донецка, враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
Возле Авдеевки российские оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.
В направлении села Галицыновка враг применил артиллерию калибра 122-мм.
Возле Опытного оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.
У Старогнатовки российские наемники обстреляли наши позиции из артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибра.
В районе населенного пункта Южное враг вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксированы пролеты двух вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней тяжести, пятерых - удовлетворительное.
В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 43 взрывоопасные предметы.
зателефонуйте будь-ласка пізніше...
слепые глухие и Вова с Ермаков не велят
"КСП бата находится на удалении 16-17 км от линии фронта. Стреляли издалека, стреляли очень издалека. И стреляли по нашим точно - это вот по количеству потерь понятно. Такую стрельбу вести без постоянной корректировки ну никак. В воздухе были глаза. Нагло, спокойно, без помех. Долго",
По данным источников, по украинским позициям было выпущено не менее 25 снарядов, калибра 122 - 152 мм, обстрел вели российские САУ прямо из поселка Лозовое под Донецком.
Вчера Роман Донік писал о проблеме с российскими Орланами, которые безнаказанно висят над нашими позициями круглосуточно.
Сегодня разнесли КСП батальона одной из бригад. И тут такой нюанс - КСП бата находится на удалении 16-17 км от линии фронта. Стреляли издалека, стреляли очень издалека. И стреляли по нашим точно - это вот по количеству потерь понятно.
Такую стрельбу вести без постоянной корректировки ну никак. В воздухе были глаза. Нагло, спокойно, без помех. Долго.
Знаєш, кого мені бракує - Леоніда. Його стандартний коментар - чому президент ( обраний ним, до речі )не цікавиться війною, пораненими, не висловлює співчуттів родичам полеглих - зараз був якраз в тему.
За один рік злились
Перед Днем Незалежності на Донбасі загостриться ситуація, - військовий Олег Жданов
Проросійські бойовики активізуються на Донбасі перед Днем Незалежності України. Варто очікувати нових провокацій та обстрілів українських позицій.
варто до цього готуватись, адже почалось перекидання військ з Західного військового округу на територію Білорусі для підготовки участі у навчанні "Захід-2021".
Росія може посилити обстріли українських позицій.
буде конфронтація перед Днем Незалежності України. Вже найближчим часом ми спостерігатимемо посилення обстрілів.
Він не відводив контрснайперькі групи, та не забороняв вести розвідку.
Так шо, нишкни, зелене!
Окрім того, "підписав вигідні міліардні контракти" з Оманом, ОАЄ, Катаром.
"Швидше за всіх проводить реформи".
"Посадив мільярд дерев".
"Біля кожної школи влаштував басейн".
На вчорашній обстріл Зеленський так і не відповів, зате на бронзові медальки моментально відписав в соцмережах. Знає що бидлота не любить нагадування про війну, а розваги бидло любить.