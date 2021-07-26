Семь украинских воинов получили ранения и травмы, с начала суток войска РФ 10 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, - штаб ООС

Росийско-оккупационные войска с начала суток 10 раз нарушили режим прекращения огня. Семь украинских воинов получили ранения и травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Водяное, возле оккупированного Донецка, враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Авдеевки российские оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении села Галицыновка враг применил артиллерию калибра 122-мм.

Возле Опытного оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

У Старогнатовки российские наемники обстреляли наши позиции из артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибра.

В районе населенного пункта Южное враг вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксированы пролеты двух вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней тяжести, пятерых - удовлетворительное.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 43 взрывоопасные предметы.

