РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9704 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 995 46

Семь украинских воинов получили ранения и травмы, с начала суток войска РФ 10 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, - штаб ООС

Семь украинских воинов получили ранения и травмы, с начала суток войска РФ 10 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, - штаб ООС

Росийско-оккупационные войска с начала суток 10 раз нарушили режим прекращения огня. Семь украинских воинов получили ранения и травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Водяное, возле оккупированного Донецка, враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Авдеевки российские оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении села Галицыновка враг применил артиллерию калибра 122-мм.

Возле Опытного оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

У Старогнатовки российские наемники обстреляли наши позиции из артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибра.

Читайте: Офицеры ВС РФ присваивают "зарплаты" террористов на Донбассе, - разведка

В районе населенного пункта Южное враг вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксированы пролеты двух вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней тяжести, пятерых - удовлетворительное.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 43 взрывоопасные предметы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Действующий руководитель Днепровского вагоноремонтного завода, вероятно, воевал в рядах "ЛНР". Он - под ночным домашним арестом

Автор: 

ранение (3426) Донбасс (26966) наемники рф (2102) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Вова, повтори им - Просто прекратите стрелять))))
показать весь комментарий
26.07.2021 17:56 Ответить
+23
вова --- возвращайся в свою ..сказочную русь.. или в дебильный 95квартал --- куда нибудь возвращайся . ну не позорь 40 млн или сколько там нас осталось . ну хоть какое-то критическое мышление есть у тебя -- ну блин еще три года --- януковощ и тот был умнее . хоть анну ахматову и ахметова путал иногда -- вова возьми вместо дерьмака в америку ПОРОХА которого ты так ненавидиш . будет нормальный диалог с байдэном . а так будет как с меркель --- ппз --- посидели . покиздели . разошлись --- ВОВА НУ ТЫ ПОДУМАЙ ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ . а то осенью твою мать мы кварплату не потянем........или ты хочеш МАЙДАН........
показать весь комментарий
26.07.2021 18:12 Ответить
+21
на даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок,

зателефонуйте будь-ласка пізніше...
Семеро українських воїнів зазнали поранень і травм, від початку доби війська РФ 10 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2134
показать весь комментарий
26.07.2021 18:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вова, повтори им - Просто прекратите стрелять))))
показать весь комментарий
26.07.2021 17:56 Ответить
Потрібно створювати війська безпілотних засобів розвідки та ураження та знищувати терористів ударними БПЛА ще до того моменту як вони почнуть стріляти! Українські виробники вже виробляють всю гамму безпілотних засобів розвідувальних та ударних і нічого не заважає використати цей потенціал в війні з терористами! Розробок тільки одного Касьянова достатньо щоб виграти війну з путіним. Його унікальні БПЛА успішно діють на фронті вже 7 років і можуть знищувати терористів не менш ефективно ніж ізраїльські бойові системи! Всі очікували від Хомчака створення нового роду військ та активного використання ударних БПЛА в війні з терористами, але схоже що Хомчак не відповідає займаній посаді. За роки його роботи ніхто не побачив жодних військових реформ!
показать весь комментарий
26.07.2021 18:25 Ответить
Семеро українських воїнів зазнали поранень і травм, від початку доби війська РФ 10 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8617
показать весь комментарий
26.07.2021 20:51 Ответить
Местонахождение Верховного Главнокомандующего не установлено
показать весь комментарий
26.07.2021 18:01 Ответить
не позорьте звание Главнокомандующего оно ему это звание как на рояле сыграть только позорит
показать весь комментарий
26.07.2021 18:04 Ответить
на даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок,

зателефонуйте будь-ласка пізніше...
Семеро українських воїнів зазнали поранень і травм, від початку доби війська РФ 10 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2134
показать весь комментарий
26.07.2021 18:26 Ответить
**** !
показать весь комментарий
26.07.2021 20:21 Ответить
У рояля. Рєпітірует. Скоро к путінХУЙЛО с концертом і вазєліном.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:11 Ответить
штаб оос
слепые глухие и Вова с Ермаков не велят

Семь украинских воинов получили ранения и травмы, с начала суток войска РФ 10 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8016
Семь украинских воинов получили ранения и травмы, с начала суток войска РФ 10 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2824
показать весь комментарий
26.07.2021 18:03 Ответить
вони не знають, відосіка ще в FВ не було
показать весь комментарий
26.07.2021 18:17 Ответить
Бирюков заявил что обстреляли ксп, который находился на 20км в глубине от линии фронта, били 12 и 152мм ствольной артой и прицельно наводясь с воздуха, там же и 7 раненых
показать весь комментарий
26.07.2021 18:09 Ответить
і з них - чотири дівчини
показать весь комментарий
26.07.2021 18:15 Ответить
угу
показать весь комментарий
26.07.2021 18:54 Ответить
Это дословно.
"КСП бата находится на удалении 16-17 км от линии фронта. Стреляли издалека, стреляли очень издалека. И стреляли по нашим точно - это вот по количеству потерь понятно. Такую стрельбу вести без постоянной корректировки ну никак. В воздухе были глаза. Нагло, спокойно, без помех. Долго",

По данным источников, по украинским позициям было выпущено не менее 25 снарядов, калибра 122 - 152 мм, обстрел вели российские САУ прямо из поселка Лозовое под Донецком.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:45 Ответить
вот это я в фейсбуке и читал
показать весь комментарий
26.07.2021 22:15 Ответить
Глаза👀👁👁👁👁👁👁👁👁👁
показать весь комментарий
26.07.2021 18:09 Ответить
вова --- возвращайся в свою ..сказочную русь.. или в дебильный 95квартал --- куда нибудь возвращайся . ну не позорь 40 млн или сколько там нас осталось . ну хоть какое-то критическое мышление есть у тебя -- ну блин еще три года --- януковощ и тот был умнее . хоть анну ахматову и ахметова путал иногда -- вова возьми вместо дерьмака в америку ПОРОХА которого ты так ненавидиш . будет нормальный диалог с байдэном . а так будет как с меркель --- ппз --- посидели . покиздели . разошлись --- ВОВА НУ ТЫ ПОДУМАЙ ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ . а то осенью твою мать мы кварплату не потянем........или ты хочеш МАЙДАН........
показать весь комментарий
26.07.2021 18:12 Ответить
Семеро українських воїнів зазнали поранень і травм, від початку доби війська РФ 10 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5258
показать весь комментарий
26.07.2021 18:20 Ответить
Зеля ти де? Агов? Хлопці їбаште руССню без наказів, ви ж бачите що зелене чмо в бекграунді🤬
показать весь комментарий
26.07.2021 18:24 Ответить
а ти допожи хлопцям
показать весь комментарий
27.07.2021 11:59 Ответить
Головне режим "тиші" в голові клоуна не порушили .......
показать весь комментарий
26.07.2021 18:30 Ответить
Семеро українських воїнів зазнали поранень і травм, від початку доби війська РФ 10 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6127

Вчера Роман Донік писал о проблеме с российскими Орланами, которые безнаказанно висят над нашими позициями круглосуточно.

Сегодня разнесли КСП батальона одной из бригад. И тут такой нюанс - КСП бата находится на удалении 16-17 км от линии фронта. Стреляли издалека, стреляли очень издалека. И стреляли по нашим точно - это вот по количеству потерь понятно.

Такую стрельбу вести без постоянной корректировки ну никак. В воздухе были глаза. Нагло, спокойно, без помех. Долго.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:38 Ответить
а вот тут пригодиться зрк Тор должен но у ген Хомы своё виденье поля боя так что не торы не кубы модернизированные мы не получим можер по3й цене купит там роланда или ещё какую то хню
показать весь комментарий
26.07.2021 19:03 Ответить
мамаріма знов не показала повістку сину. Що поробиш - мамина любов.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:41 Ответить
У мене одне питання. Де Вовік?
показать весь комментарий
26.07.2021 18:43 Ответить
вовік під пальмовим кущем...
Знаєш, кого мені бракує - Леоніда. Його стандартний коментар - чому президент ( обраний ним, до речі )не цікавиться війною, пораненими, не висловлює співчуттів родичам полеглих - зараз був якраз в тему.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:46 Ответить
Він тут, купу ніків наробив. Захищає Вовіка.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:48 Ответить
Нема його тут.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:53 Ответить
Та я купу коментарів в його стилі щодня зустрічаю.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:10 Ответить
так тут кучи топивших за вовку нету
показать весь комментарий
26.07.2021 18:52 Ответить
Не витримали бою і відповідальності за власний вибір.
За один рік злились
показать весь комментарий
26.07.2021 18:54 Ответить
они ждуны. всё ждут что их ЗЕлох - их не обманет...
показать весь комментарий
26.07.2021 19:35 Ответить
26 липня 2021 року. І вже традиційне питання: Вовка, ти де? Чого мовчиш? Відосік хоча б зроби, скажи вже щось родинам воїнів, яких ти позбавляєш права на адекватний захист.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:13 Ответить
Зелені дятли війну в головах закінчили, пішли пиляти бабло.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:37 Ответить
Будут рассматриваться в совбезе ООН или ОБСЕ?
показать весь комментарий
26.07.2021 20:58 Ответить
Обострение будет продолжаться.

Перед Днем Незалежності на Донбасі загостриться ситуація, - військовий Олег Жданов

Проросійські бойовики активізуються на Донбасі перед Днем Незалежності України. Варто очікувати нових провокацій та обстрілів українських позицій.

варто до цього готуватись, адже почалось перекидання військ з Західного військового округу на територію Білорусі для підготовки участі у навчанні "Захід-2021".
Росія може посилити обстріли українських позицій.
буде конфронтація перед Днем Незалежності України. Вже найближчим часом ми спостерігатимемо посилення обстрілів.

https://24tv.ua/bude-zagostrennya-donbasi-pered-dnem-nezalezhnosti-********-novini_n1693679
показать весь комментарий
26.07.2021 22:14 Ответить
А коли Петя 5 років тому обьявляв перемирья ви теж так обурювались?
показать весь комментарий
26.07.2021 23:19 Ответить
да хватит уже...
показать весь комментарий
27.07.2021 11:58 Ответить
Коли петя об'явив перемир'я, він не забороняв відкривати вогонь у відповідь.
Він не відводив контрснайперькі групи, та не забороняв вести розвідку.
Так шо, нишкни, зелене!
показать весь комментарий
27.07.2021 13:35 Ответить
Вы очень зря потешаетесь над ним, считаете дурачком, зеленский вполне серьезно и последовательно делает свое дело. Очевидно, что зеленский - предатель, марионетка путлера, под чутким контролем своего младшего хозяина и надсмотрщика (мало ли чего) ермака он делает все для разрушения страны: разваливает армию, экономику Украины, растит и развивает коррупцию, уничтожает институции, в первую очередь антикоррупционные, помогает кремлевскому упырю в международных судах, тормозит дела против страны-агрессора в украинских судах. Более сомнений в предательстве этого мерзавца быть не может, это очевидно.
показать весь комментарий
26.07.2021 23:35 Ответить
Господи! Помоги украинским воинам, защити их! Задача даже для Бога не из простых с таким главнокомандующим. Сложные времена наступили для Украины. 73% хоть осознали, ЧТО они натворили?! Стоматолога или парикмахера выбирают тщательней, чем они президента страны. Если в Украине прольется большая кровь, знайте, зе-дебилы, это на вашей совести, и не успокоятся ваши души на небесах.
показать весь комментарий
27.07.2021 01:00 Ответить
Україна знаходиться на краю загибелі. З такими керівниками, що не бажають завдавати удару на удар (як мінімум) - пуйло за допомогою посібників всередині України може найближчим часом розхитати ситуацію всередині і напасти ззовні.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:51 Ответить
Зеленський вже "скінчив війну", тепер "закінчує з олігархами".
Окрім того, "підписав вигідні міліардні контракти" з Оманом, ОАЄ, Катаром.
"Швидше за всіх проводить реформи".
"Посадив мільярд дерев".
"Біля кожної школи влаштував басейн".
показать весь комментарий
27.07.2021 12:38 Ответить
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway


https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1419922736546263040 6 год

На вчорашній обстріл Зеленський так і не відповів, зате на бронзові медальки моментально відписав в соцмережах. Знає що бидлота не любить нагадування про війну, а розваги бидло любить.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:52 Ответить
 
 