Виновнице смертельного ДТП с украинцами в Польше грозит до 18 лет тюрьмы
36-летней женщине, спровоцировавшей смертельное ДТП, предъявили обвинения в Польше.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
"В понедельник, после отрезвления, 36-летняя жительница Гидле заслушала обвинения прокурора в причинении катастрофы в сухопутном движении под воздействием алкоголя. Это наказывается лишением свободы на срок до 12 лет, однако в ситуации, когда подозреваемый находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, суд может увеличить наказание наполовину. Это означает, что женщине может грозить до 18 лет тюрьмы", - пояснила пресс-секретарь районного штаба полиции в Радомско Анета Влязловська.
Напомним, 24 июля в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро граждан Украины. Один из них позже умер.
В микроавтобусе ехали 7 граждан Украины в возрасте от 39 до 54 лет и двое поляков в возрасте от 39 до 40 лет. Все они работали в строительной компании и в тот же день должны были выполнять работу в Радомско.
Четверо граждан Украины продолжают оставаться в польских больницах.
пьяные люди должны бояться подходить к машинам!
в Китае правда популярно вместо себя подсылать "фунтов", как у нас этот, что убил мужичка, а быдло за него .... опять проголосовало - ну, князек где то на коровоградщине)
А якби ще на порше їхала, то взагалі б відмазали.