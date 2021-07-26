Виновнице смертельного ДТП с украинцами в Польше грозит до 18 лет тюрьмы

36-летней женщине, спровоцировавшей смертельное ДТП, предъявили обвинения в Польше.

"В понедельник, после отрезвления, 36-летняя жительница Гидле заслушала обвинения прокурора в причинении катастрофы в сухопутном движении под воздействием алкоголя. Это наказывается лишением свободы на срок до 12 лет, однако в ситуации, когда подозреваемый находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, суд может увеличить наказание наполовину. Это означает, что женщине может грозить до 18 лет тюрьмы", - пояснила пресс-секретарь районного штаба полиции в Радомско Анета Влязловська.

Напомним, 24 июля в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро граждан Украины. Один из них позже умер.

В микроавтобусе ехали 7 граждан Украины в возрасте от 39 до 54 лет и двое поляков в возрасте от 39 до 40 лет. Все они работали в строительной компании и в тот же день должны были выполнять работу в Радомско.

Четверо граждан Украины продолжают оставаться в польских больницах.