Новости
6 122 11

Виновнице смертельного ДТП с украинцами в Польше грозит до 18 лет тюрьмы

36-летней женщине, спровоцировавшей смертельное ДТП, предъявили обвинения в Польше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"В понедельник, после отрезвления, 36-летняя жительница Гидле заслушала обвинения прокурора в причинении катастрофы в сухопутном движении под воздействием алкоголя. Это наказывается лишением свободы на срок до 12 лет, однако в ситуации, когда подозреваемый находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, суд может увеличить наказание наполовину. Это означает, что женщине может грозить до 18 лет тюрьмы", - пояснила пресс-секретарь районного штаба полиции в Радомско Анета Влязловська.

Напомним, 24 июля в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро граждан Украины. Один из них позже умер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представитель посольства Украины в Польше Куц о состоянии пострадавших в ДТП украинцев: По оценкам врачей, можем говорить о сдержанном оптимизме

В микроавтобусе ехали 7 граждан Украины в возрасте от 39 до 54 лет и двое поляков в возрасте от 39 до 40 лет. Все они работали в строительной компании и в тот же день должны были выполнять работу в Радомско.

Четверо граждан Украины продолжают оставаться в польских больницах.

ДТП (7745) обвинение (418) Польша (8832)
Топ комментарии
+13
Тю, дикие поляки. У нас мутрый нарит за такие невинные шалости года три отсидит и опять бухим за руль. Дикари-с.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:43
+10
А якщо на Лексусі чи Каєні, то взагалі умовно!
показать весь комментарий
26.07.2021 19:08
+9
Зайцева нервно загорает в тюрьме.(была новость с фото - лежит с какой-то подругой и загорает себе. странно шо не с коктейлями еще и без крепких нигеров))
показать весь комментарий
26.07.2021 18:47
Тю, дикие поляки. У нас мутрый нарит за такие невинные шалости года три отсидит и опять бухим за руль. Дикари-с.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:43
А якщо на Лексусі чи Каєні, то взагалі умовно!
показать весь комментарий
26.07.2021 19:08
нужно брать пример с Польши, и наказывать алкашню на дорогах самым жестоким образом..
пьяные люди должны бояться подходить к машинам!
показать весь комментарий
26.07.2021 18:44
Зайцева нервно загорает в тюрьме.(была новость с фото - лежит с какой-то подругой и загорает себе. странно шо не с коктейлями еще и без крепких нигеров))
показать весь комментарий
26.07.2021 18:47
Она загорала на Мальдивах. Сейчас деточка передислоцировалась на Багамы. В тюрьме эта овца ни дня не была.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:42
та не, там обстановка точно не мальдивская на фото была - на крышу выпустили. тем более - зачем бы фото выложили и сказали шо в тюрьме, а не на даче или на Мальдивах?
в Китае правда популярно вместо себя подсылать "фунтов", как у нас этот, что убил мужичка, а быдло за него .... опять проголосовало - ну, князек где то на коровоградщине)
показать весь комментарий
27.07.2021 07:45
В ЕС законы строгие .
показать весь комментарий
26.07.2021 18:47
В нас би років 5 дали і все.
А якби ще на порше їхала, то взагалі б відмазали.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:00
Наші такі строки бояться своїм давати, тому Зайцева відсидить в санаторії лише років 6-7 за десять смертей. Гниле кривосуддя України. Бачу нема чого ловити в цій країні, давно вже вчу польскій: не бачу перспектив для своїх дітей тут
показать весь комментарий
26.07.2021 19:18
Як би унас так саджали ми б жили зовсім по другому
показать весь комментарий
26.07.2021 22:07
 
 