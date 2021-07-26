РУС
Завершена подготовка технической документации по модернизации 2 катеров типа Island для ВМС Украины

Государственное предприятие "Опытно-проектных центр кораблестроения" завершило работы, предусмотренные государственным контрактом на выполнение опытно-конструкторской работы по переоборудованию патрульных катеров типа Island "Старобельск" и "Славянск" и защитило проект модернизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Выполнение работ осуществлялось в соответствии с тактико-техническим заданием, главная цель которого заключалась в оснащении катеров необходимыми системами вооружения для повышения их боевой способности.

"Во время работы над проектом конструкторы предприятия подготовили три варианта возможной модернизации катеров, в которых учитывались все нюансы и требования, указанные в техническом задании. Все работы происходили в постоянном сотрудничестве с представителями Министерства обороны Украины. Также был налажен постоянный диалог с предприятием - потенциальным поставщиком составных частей", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К концу года в составе ВМС ВСУ сформируют дивизион из патрульных быстроходных катеров типа "Island", – Таран

Заказчику передана разработанная документация ранее сроков, предусмотренных госконтрактом.

ВМС (1521) корабль (2057) оборона (5283) ВСУ (6923)
Также был налажен постоянный диалог с предприятием - потенциальным поставщиком составных частей"- я думаю это будет студия квартал 95! Больше некому-кузню на рыбальском закрыли, николаевский судоремонтный под оккупантами.
26.07.2021 18:59 Ответить
Цікаво що за варіанти пропонують,чи є варіант з ракетним озброєнням?
26.07.2021 20:04 Ответить
В'єтнам отримав від США патрульний корабель - Берегової охорони. Це вже другий.
https://mil.in.ua/uk/news/v-yetnam-otrymav-vid-ssha-patrulnyj-korabel/

На много лучше Island с пукалками 30 мм. Таким РФ не напугаешь в море. Ну если при модернизации Island поставят противокорабельные ракеты, тогда толк Будет.

26.07.2021 20:57 Ответить
Это корабли Береговой Охраны, какие там ракеты или лучи смерти, проснитесь.Самим надо строить ракетные корабли или береговые ракеты "Нептун"
27.07.2021 05:01 Ответить
Черное море - из-за проливов и позиции Турции - это по факту закрытый водоём. При этом для РФ у Турции совсем другие условия, лояльные к ней. Турция категорически отказывается пропускать к нам в Одессу газовозы и танкеры!

Потому Украине как бы и не нужны мощные, дорогие боевые корабли.
А вот мощные, многочисленные, береговые ракетные комплексы типа "Нептун" нам очень необходимы.
29.07.2021 21:13 Ответить
 
 