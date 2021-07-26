Завершена подготовка технической документации по модернизации 2 катеров типа Island для ВМС Украины
Государственное предприятие "Опытно-проектных центр кораблестроения" завершило работы, предусмотренные государственным контрактом на выполнение опытно-конструкторской работы по переоборудованию патрульных катеров типа Island "Старобельск" и "Славянск" и защитило проект модернизации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Выполнение работ осуществлялось в соответствии с тактико-техническим заданием, главная цель которого заключалась в оснащении катеров необходимыми системами вооружения для повышения их боевой способности.
"Во время работы над проектом конструкторы предприятия подготовили три варианта возможной модернизации катеров, в которых учитывались все нюансы и требования, указанные в техническом задании. Все работы происходили в постоянном сотрудничестве с представителями Министерства обороны Украины. Также был налажен постоянный диалог с предприятием - потенциальным поставщиком составных частей", - говорится в сообщении.
Заказчику передана разработанная документация ранее сроков, предусмотренных госконтрактом.
На много лучше Island с пукалками 30 мм. Таким РФ не напугаешь в море. Ну если при модернизации Island поставят противокорабельные ракеты, тогда толк Будет.
Потому Украине как бы и не нужны мощные, дорогие боевые корабли.
А вот мощные, многочисленные, береговые ракетные комплексы типа "Нептун" нам очень необходимы.