Суд освободил организатора титушек Крысина от уголовной ответственности по трем статьям обвинения
Дарницкий райсуд Киева 26 июля освободил Юрия Крысина от уголовной ответственности по трем статьям по делу о похищении и пытках активистов Майдана.
Об этом информирует Watchers из зала суда, передает Цензор.НЕТ.
Адвокат Татьяна Гнатюк подала ходатайство об освобождении Крысина от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности по нескольким статьям.
Речь идет об обвинении Крысина по ст. 296 (хулиганство совершенное группой лиц), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий, демонстраций) и ст. 146 (незаконное лишение свободы, похищение человека совершенное из корыстных побуждений в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.
Прокурор Юлия Малашич в суде отметила, что защитники Крысина делали все возможное, чтобы затянуть судебное разбирательство данного дела.
"Все поведение защиты, а именно затягивание, дало свой результат. После 5 месяцев неявок адвокатов судебное разбирательство началось с опозданием. Сроки давности по трем статьям действительно прошли", - сказала она в суде.
Судья Елена Просалова удовлетворила ходатайство защиты Крысина. Следовательно, суд освободил его от уголовной ответственности по упомянутым выше статьям.
Следовательно, в деле против Крысина осталась только по ст. 127 (пытки с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершать действия, противоречащие их воле).
Также во время слушания 26 июля представитель потерпевших Павел Дикань приобщил свои дополнительные материалы во время стадии дополнений. Он обратил внимание на дело по обвинению Александра Серова. Оно касается эпизода с похищением Владислава Иваненко. По версии следствия, Серов охранял похищенного потерпевшего Иваненко в палаточном лагере у метро "Бориспольская". За это он получил 800 грн.
Похищение Иваненко произошло в ночь на 21 января 2014 года. Тогда потерпевшего перепутали с другими активистом Майдана, похитили и пытали.
Защитница Татьяна Гнатюк просила приобщить к материалам копию приговора Сергею Чемесу. Именно Чемес во времена Майдана был сообщником Крысина. Впоследствии, после передачи обвинительного акта в суд, Чемес признал вину и пошел на сделку со следствием.
На следующем заседании - 29 июля в 10:30 - суд переходит к прениям по делу.
Напомним, Юрий Крысин отбывает срок за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года.
В Дарницком суде Киева также слушается дело о похищении и пытках майдановцев в январе 2014 года. В частности, речь идет о похищении оператора Владислава Иваненко.
Тогда же, по версии следствия, Чеботарев предложил Крысину 200 тысяч долларов за противодействие майдановцам. Крысин согласился, но с 10 по 22 января поехал на отдых за границу, а свои "полномочия" отдал доверенным лицам — Сергею Чемесу и Павлу Бялаю. Они неофициально работали в охранной фирме Крысина "Пятый регион" и принадлежали к его ближайшему окружению.
Из-за границы Крысин якобы общался с заказчиками и отдавал приказы Чемесу и Бялаю по телефону. Сам он это отрицает. В этом деле, в случае доказательства вины, Крысину грозит до 10 лет лишения свободы.
Не явился адвокат на заседание,сроки продляются на пол года год и т.д.
Должно бы ть понимание,что сколько сроки не затягивай,а дело закрыто не будет.
Син овоча звертається до бенЯдіктової. Виправдовують тітушок.
И народ тоже эту ситуацию проглотил
17:45
https://censor.net/ru/news/3279241/semenchenko_opyat_otpravili_v_sizo
Творите лютую дичь.
Ваш адвокат забивает на суд.
Вас освобождают по профуканным срокам.
????
PROFIT !!!
ЗІ: прикметно, що ти не згадав за Антоненка, Кузьменко, генерала Павловського, рядового Погребиського... а лише за насіння.
просто убийц просто отпускают... думаю с "расследованием" дел майдана уже всем и уже всё.
.... совсем всё. и не только с майданом... зюзя гнида вошь и просто гандон.
Часи Януковоща повертаються, як що Порох стане президентом то всіх цих крисинів треба буде посадити до тюряги
73%ные зебилы-протрироты должны быть довольны
73% зробили це разом.
рыдают от несказанной украинской гуманности ,
идут дожди
из слёз !
Не пришли адвокаты 3 раза - все, назначается государственный адвокат.
Причем, вне зависимости отсутствовали на заседаниях подряд или поодиночке.
Тогда правосудие будет осуществляться в срок, без затяжек.
Скільки можна терпіти цей цирк??!
Таке тільки з відвертими колаборантами канає!
1. Освободили по трем пунктам обвинения, но самый тяжелый - 127-я остался в силе
2. Крысин УЖЕ сидит, поэтому, учитывая действующий принцип поглощения более мягкого наказания более тяжелым - даже если бы его по тем трем пунктам обвинения и осудили, то на его срок это НИКАК бы не повлияло.
3. Освободили в связи с истечением сроков давности обвинния. Да, защита затягивала процесс, но судьи тут при чем? Они действовали в рамках закона, который гласит: не смог привлечь в установленный законом срок к ответственности? Извиняешься и закрываешь производство.
Поэтому "зрада" которую сейчас разводят порохоботы и то, что на нее повелось столько людей - лучшая демонстрация низкой правовой культуры нашего населения.