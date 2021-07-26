Суд освободил организатора титушек Крысина от уголовной ответственности по трем статьям обвинения

Дарницкий райсуд Киева 26 июля освободил Юрия Крысина от уголовной ответственности по трем статьям по делу о похищении и пытках активистов Майдана.

Об этом информирует Watchers из зала суда, передает Цензор.НЕТ.

Адвокат Татьяна Гнатюк подала ходатайство об освобождении Крысина от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности по нескольким статьям.

Речь идет об обвинении Крысина по ст. 296 (хулиганство совершенное группой лиц), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий, демонстраций) и ст. 146 (незаконное лишение свободы, похищение человека совершенное из корыстных побуждений в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Прокурор Юлия Малашич в суде отметила, что защитники Крысина делали все возможное, чтобы затянуть судебное разбирательство данного дела.

"Все поведение защиты, а именно затягивание, дало свой результат. После 5 месяцев неявок адвокатов судебное разбирательство началось с опозданием. Сроки давности по трем статьям действительно прошли", - сказала она в суде.

Судья Елена Просалова удовлетворила ходатайство защиты Крысина. Следовательно, суд освободил его от уголовной ответственности по упомянутым выше статьям.

Следовательно, в деле против Крысина осталась только по ст. 127 (пытки с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершать действия, противоречащие их воле).

Также во время слушания 26 июля представитель потерпевших Павел Дикань приобщил свои дополнительные материалы во время стадии дополнений. Он обратил внимание на дело по обвинению Александра Серова. Оно касается эпизода с похищением Владислава Иваненко. По версии следствия, Серов охранял похищенного потерпевшего Иваненко в палаточном лагере у метро "Бориспольская". За это он получил 800 грн.

Похищение Иваненко произошло в ночь на 21 января 2014 года. Тогда потерпевшего перепутали с другими активистом Майдана, похитили и пытали.

Защитница Татьяна Гнатюк просила приобщить к материалам копию приговора Сергею Чемесу. Именно Чемес во времена Майдана был сообщником Крысина. Впоследствии, после передачи обвинительного акта в суд, Чемес признал вину и пошел на сделку со следствием.

На следующем заседании - 29 июля в 10:30 - суд переходит к прениям по делу.

Напомним, Юрий Крысин отбывает срок за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года.

В Дарницком суде Киева также слушается дело о похищении и пытках майдановцев в январе 2014 года. В частности, речь идет о похищении оператора Владислава Иваненко.

Тогда же, по версии следствия, Чеботарев предложил Крысину 200 тысяч долларов за противодействие майдановцам. Крысин согласился, но с 10 по 22 января поехал на отдых за границу, а свои "полномочия" отдал доверенным лицам — Сергею Чемесу и Павлу Бялаю. Они неофициально работали в охранной фирме Крысина "Пятый регион" и принадлежали к его ближайшему окружению.

Из-за границы Крысин якобы общался с заказчиками и отдавал приказы Чемесу и Бялаю по телефону. Сам он это отрицает. В этом деле, в случае доказательства вины, Крысину грозит до 10 лет лишения свободы.

