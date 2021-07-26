РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9828 посетителей онлайн
Новости Расследование преступлений на Майдане
13 118 89

Суд освободил организатора титушек Крысина от уголовной ответственности по трем статьям обвинения

Суд освободил организатора титушек Крысина от уголовной ответственности по трем статьям обвинения

Дарницкий райсуд Киева 26 июля освободил Юрия Крысина от уголовной ответственности по трем статьям по делу о похищении и пытках активистов Майдана.

Об этом информирует Watchers из зала суда, передает Цензор.НЕТ.

Адвокат Татьяна Гнатюк подала ходатайство об освобождении Крысина от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности по нескольким статьям.

Речь идет об обвинении Крысина по ст. 296 (хулиганство совершенное группой лиц), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий, демонстраций) и ст. 146 (незаконное лишение свободы, похищение человека совершенное из корыстных побуждений в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организатора титушек Крысина будут судить за терроризирование заключенных в колонии

Прокурор Юлия Малашич в суде отметила, что защитники Крысина делали все возможное, чтобы затянуть судебное разбирательство данного дела.

"Все поведение защиты, а именно затягивание, дало свой результат. После 5 месяцев неявок адвокатов судебное разбирательство началось с опозданием. Сроки давности по трем статьям действительно прошли", - сказала она в суде.

Судья Елена Просалова удовлетворила ходатайство защиты Крысина. Следовательно, суд освободил его от уголовной ответственности по упомянутым выше статьям.

Следовательно, в деле против Крысина осталась только по ст. 127 (пытки с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершать действия, противоречащие их воле).

Также читайте: Организатор "титушек Майдана" Крысин получил новое подозрение за терроризирование заключенных в колонии

Также во время слушания 26 июля представитель потерпевших Павел Дикань приобщил свои дополнительные материалы во время стадии дополнений. Он обратил внимание на дело по обвинению Александра Серова. Оно касается эпизода с похищением Владислава Иваненко. По версии следствия, Серов охранял похищенного потерпевшего Иваненко в палаточном лагере у метро "Бориспольская". За это он получил 800 грн.

Похищение Иваненко произошло в ночь на 21 января 2014 года. Тогда потерпевшего перепутали с другими активистом Майдана, похитили и пытали.

Защитница Татьяна Гнатюк просила приобщить к материалам копию приговора Сергею Чемесу. Именно Чемес во времена Майдана был сообщником Крысина. Впоследствии, после передачи обвинительного акта в суд, Чемес признал вину и пошел на сделку со следствием.

На следующем заседании - 29 июля в 10:30 - суд переходит к прениям по делу.

Читайте также: В деле Крысина суд изучил протоколы осмотра видео камер наблюдения и приступил к рассмотрению письменных материалов

Напомним, Юрий Крысин отбывает срок за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года.

В Дарницком суде Киева также слушается дело о похищении и пытках майдановцев в январе 2014 года. В частности, речь идет о похищении оператора Владислава Иваненко.

Тогда же, по версии следствия, Чеботарев предложил Крысину 200 тысяч долларов за противодействие майдановцам. Крысин согласился, но с 10 по 22 января поехал на отдых за границу, а свои "полномочия" отдал доверенным лицам — Сергею Чемесу и Павлу Бялаю. Они неофициально работали в охранной фирме Крысина "Пятый регион" и принадлежали к его ближайшему окружению.

Из-за границы Крысин якобы общался с заказчиками и отдавал приказы Чемесу и Бялаю по телефону. Сам он это отрицает. В этом деле, в случае доказательства вины, Крысину грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте: Верховный суд оставил за решеткой титушковода Крысина, обвиняемого в убийстве журналиста Веремия

Автор: 

суд (25238) преступления против Майдана (294) Крысин Юрий (109)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+69
Враждебных Украине бандитов в мантиях - на перегной.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:13 Ответить
+59
Скоро такі Крисіни знову будуть потрібні, але на цей раз для нових зелених морд все повертаєтся лаври Януковоча не дають спокою Зе
показать весь комментарий
26.07.2021 19:18 Ответить
+39
Це вже не імітація, а відкрита співпраця з ворогом.
Син овоча звертається до бенЯдіктової. Виправдовують тітушок.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Враждебных Украине бандитов в мантиях - на перегной.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:13 Ответить
і за тих, які в мантіях адвокатів - не забувай
показать весь комментарий
26.07.2021 20:05 Ответить
Портновське правосуддя.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:22 Ответить
При чем тут портнов? Каков 🤢🤡🐲Зеленский, такое и правосудие!
показать весь комментарий
26.07.2021 21:58 Ответить
а, кто автор УПК...?
показать весь комментарий
27.07.2021 08:15 Ответить
не ужели тот о ком я подумал....ужас)
показать весь комментарий
27.07.2021 10:09 Ответить
Дідусь Лінч! Агов! Ти де? Тебе Україна вже років 30 чекає.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:05 Ответить
Чому не публікують прізвища цих суддів?
показать весь комментарий
26.07.2021 22:56 Ответить
Какие вопросы к судье,если прошли сроки рассмотрения? Это дело показало то,что у нас законодательство с пробелами,и нужно вносить изменения,которые не давали бы возможности следствию,адвокатам затягивать дело,не являться на заседания.
Не явился адвокат на заседание,сроки продляются на пол года год и т.д.
Должно бы ть понимание,что сколько сроки не затягивай,а дело закрыто не будет.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:08 Ответить
Скоро такі Крисіни знову будуть потрібні, але на цей раз для нових зелених морд все повертаєтся лаври Януковоча не дають спокою Зе
показать весь комментарий
26.07.2021 19:18 Ответить
Імітація державної діяльності триває !!!!)))
показать весь комментарий
26.07.2021 19:19 Ответить
Це вже не імітація, а відкрита співпраця з ворогом.
Син овоча звертається до бенЯдіктової. Виправдовують тітушок.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:24 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України!!! Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
показать весь комментарий
26.07.2021 19:33 Ответить
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!! Тому діяльність цієї т.зв."влади",це лише імітація !!!)))
показать весь комментарий
26.07.2021 19:36 Ответить
Портнов руліт.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:23 Ответить
А почему не Печёрский Вовк ???
показать весь комментарий
26.07.2021 19:21 Ответить
Реформа
показать весь комментарий
26.07.2021 22:11 Ответить
Дякувати клоуну, що у нас так весело!
показать весь комментарий
26.07.2021 19:22 Ответить
ну не только кловану, но и всем попередникам, щиро дякуемо !
показать весь комментарий
26.07.2021 21:26 Ответить
Згоден. Але теперішній рідкісна гидота.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:45 Ответить
Крысин - такой душка. Говорят, вся зона, где он сидит, стонет от него. Вымахал, детина.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:25 Ответить
Яка зона, коли йде судовий розгляд?!!!
показать весь комментарий
26.07.2021 19:30 Ответить
https://censor.net/ru/news/3277951/organizatora_titushek_krysina_budut_sudit_za_terrorizirovanie_zaklyuchennyh_v_kolonii
показать весь комментарий
26.07.2021 20:45 Ответить
Просто плевок в лицо. Такими приговорами тестируется уровень восприимчиовсти гражанского общества. Если промолчит и проглотит, значит с ним можно делать все что угодно. Как в Беларуси...
показать весь комментарий
26.07.2021 19:25 Ответить
общество давно протестировали, когда раненого Журавля несколько дней снайпер расстреливал ,а президент ничего не делал и не замечал
И народ тоже эту ситуацию проглотил
показать весь комментарий
26.07.2021 19:36 Ответить
Он взял под личный контроль.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:54 Ответить
действия снайпера
показать весь комментарий
26.07.2021 21:06 Ответить
Вполне может быть
показать весь комментарий
26.07.2021 22:06 Ответить
зато
17:45
https://censor.net/ru/news/3279241/semenchenko_opyat_otpravili_v_sizo
показать весь комментарий
26.07.2021 21:14 Ответить
Как в Беларуси не получится.Лука убийца,диктатор,узурпатор.....но точно не ПРЕДАТЕЛЬ.И триколоры власовские не в моде.Из 73% больше половины точно рюзький мир ждут не дождутся.
показать весь комментарий
27.07.2021 00:21 Ответить
Вы же сами перечислили все то, что бульбенфюрер делает с собственным народом. Что из этого всего не подпадает под определение "делать все что угодно"?
показать весь комментарий
27.07.2021 03:50 Ответить
Це вже курва правове дно…
показать весь комментарий
26.07.2021 19:32 Ответить
готуйтe украiнцi cвох дiтeй i внукiв до цiєi боротьби бо цeй дощ надовго. або вiдстрiлюйтe щоб дiти нe мучалися.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:36 Ответить
после этого, ясный красный, доверие к судам и судьям в Украине еще вырастет...
показать весь комментарий
26.07.2021 19:39 Ответить
если здесь вообще можно говорить хоть о каком-то доверии
показать весь комментарий
26.07.2021 19:57 Ответить
Лайфхак.
Творите лютую дичь.
Ваш адвокат забивает на суд.
Вас освобождают по профуканным срокам.
????
PROFIT !!!
показать весь комментарий
26.07.2021 19:56 Ответить
Крисіних виправдовують, мертвеччук на підписці, а Семенченка за грати... *****, вони таки нариваються...
показать весь комментарий
26.07.2021 20:01 Ответить
ти не повіриш, але твоє насіння - така ж тітушка, як і топаз. Тільки один тітушкувуав в стоматолога, а ти з насінням - в бені.
ЗІ: прикметно, що ти не згадав за Антоненка, Кузьменко, генерала Павловського, рядового Погребиського... а лише за насіння.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:09 Ответить
Саме цікаве що для "Бені" він уже "ніхто"! Відпрацьований матеріал!
показать весь комментарий
26.07.2021 20:32 Ответить
Боишься титушку поплачь в полушку... а так беларусам и чеченцам советы давал,дрЫщ ты диванный...ржунемогу с тебя)))
показать весь комментарий
27.07.2021 00:26 Ответить
шо? опять? мырная демонстрация? тапочки носите с собой в которых на лавочки влезать.......
просто убийц просто отпускают... думаю с "расследованием" дел майдана уже всем и уже всё.
.... совсем всё. и не только с майданом... зюзя гнида вошь и просто гандон.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:16 Ответить
Зеля прикамливает титушню, совсем не странно
показать весь комментарий
26.07.2021 20:19 Ответить
Здібний хлопець, такі цій владі скоро будуть потрібні. Егеж, 73%?
показать весь комментарий
26.07.2021 20:23 Ответить
Скоро Крисін знову почне вбивати...
показать весь комментарий
26.07.2021 20:25 Ответить
надеюсь, суд ЛИНЧА будет справедлив и к крысину и к тому кто его выпустил...
показать весь комментарий
26.07.2021 20:26 Ответить
Бандитов освобождают, а невинных Атошников наоборот - закрывают. Это в сотый раз доказывает, что клоуну наши защитники абсолютно не нужны, он ведь четырежды уклонист...
показать весь комментарий
26.07.2021 20:50 Ответить
Він реваншист.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:14 Ответить
А помните как в Париже, когда шмаркля встречался с ******, то ***** сказал- у нас с вами, влд.алекс- общие враги- волонтеры, активисты и атошники. И наша ослобородька только улыбалась и кивала в ответ. Как то все дружно забыли об этом
показать весь комментарий
27.07.2021 00:28 Ответить
В днр хоть одного оправдали?давали от 18 до25 лет.Судьям повести в военкомат и на передовую
показать весь комментарий
26.07.2021 20:56 Ответить
Дарницкий райсуд Киева 26 июля освободил Юрия Крысина от уголовной ответственности по трем статьям по делу о похищении и пытках активистов Майдана. Источник: https://censor.net/ru/n3279257

Часи Януковоща повертаються, як що Порох стане президентом то всіх цих крисинів треба буде посадити до тюряги
показать весь комментарий
26.07.2021 21:01 Ответить
"Топаз, дай команду!" (с)
показать весь комментарий
26.07.2021 21:04 Ответить
Крысы за Крысина.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:06 Ответить
Браво! Вот какая Родина!
показать весь комментарий
26.07.2021 21:26 Ответить
только суд дядюшки Линча может спасти эту страну !
показать весь комментарий
26.07.2021 21:28 Ответить
100%
показать весь комментарий
27.07.2021 04:56 Ответить
А начинать надо с ОПы.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:28 Ответить
Авторитет с навесом Крыса
показать весь комментарий
26.07.2021 21:32 Ответить
..походу у бандитской шоблы Зели ЗолотойРучки лучше получается бороться с патриотами Украины чем с врагами Украины..
73%ные зебилы-протрироты должны быть довольны
показать весь комментарий
26.07.2021 21:38 Ответить
Весна прийде - відпускати будете.
73% зробили це разом.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:38 Ответить
Герои НЕБЕСНОЙ СОТНИ -
рыдают от несказанной украинской гуманности ,
идут дожди
из слёз !
показать весь комментарий
26.07.2021 22:00 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1419735118692986887 14 мин

Это было ожидаемо.Осень близится,Крысин нужен тут,в Киеве,на свободе.

Цитировать твит

По
показать весь комментарий
26.07.2021 22:18 Ответить
Виявляється немає методів на недобросовісних адвокатів! Чи це не стосується адвокатів активістів?
показать весь комментарий
26.07.2021 22:20 Ответить
Доллар думаю к Новому году будетдорожать)
показать весь комментарий
26.07.2021 22:29 Ответить
бред какой то . что значить не являлись адвокаты в суд?? что за чушь? так у всех адвокаты начнут прятаться. всех отпускайте
показать весь комментарий
26.07.2021 22:33 Ответить
Колись дуче вистачило кількох днів, щоб загнати хвалену італійську мафію під віник. Просто відстрілювали...
показать весь комментарий
27.07.2021 00:07 Ответить
значит скоро будет Майдан и им нужны титушки и они их выпускают.
показать весь комментарий
27.07.2021 00:54 Ответить
Українці не чекайте справедливості від гнилої системи,справедливість в крісах у ваших руках для крис.
показать весь комментарий
27.07.2021 01:34 Ответить
Суки
показать весь комментарий
27.07.2021 04:56 Ответить
реформированная папердником судебная система.
показать весь комментарий
27.07.2021 05:42 Ответить
Я так понимаю, тебя щипцами за голову на этот свет доставали. Других вариантов нет.
показать весь комментарий
27.07.2021 07:38 Ответить
хорошо ты само себе лишь о себе написало "Я так понимаю, тебя щипцами за голову на этот свет доставали. Других вариантов нет."
показать весь комментарий
27.07.2021 07:59 Ответить
Это круто. Ты даже местоимения путаешь. Крепко же тебя...
показать весь комментарий
27.07.2021 08:02 Ответить
молодца. не останавливайся. давай снова накопительным итогом всегда само себе лишь о себе: "Это круто. Ты даже местоимения путаешь. Крепко же тебя...Я так понимаю, тебя щипцами за голову на этот свет доставали. Других вариантов нет. "
показать весь комментарий
27.07.2021 08:08 Ответить
Я вижу, свои итоги ты уже подвёл. Картина безрадостная на поверку и очень крепко напоминает замкнутый цикл, из которого нет ни просвета ни какого-либо шанса выбраться. Не буду тебе мешать тебе накручивать итерации. Авось когда замыкание и прекратится. Не уверен, но все ведь бывает…
показать весь комментарий
27.07.2021 08:31 Ответить
сложное самовнушение ты сам себе написал. надо проще. ну да ладно, тебе видней, что тебе больше подходит. прочти сам себе о себе раз пять: "Я вижу, свои итоги ты уже подвёл. Картина безрадостная на поверку и очень крепко напоминает замкнутый цикл, из которого нет ни просвета ни какого-либо шанса выбраться. Не буду тебе мешать тебе накручивать итерации. Авось когда замыкание и прекратится. Не уверен, но все ведь бывает…"
показать весь комментарий
27.07.2021 08:34 Ответить
Прекрасная страна и ее падлы руководотели.
показать весь комментарий
27.07.2021 07:34 Ответить
В Украине должно быть процессуальное препятствие затягиванию процесса.
Не пришли адвокаты 3 раза - все, назначается государственный адвокат.
Причем, вне зависимости отсутствовали на заседаниях подряд или поодиночке.
Тогда правосудие будет осуществляться в срок, без затяжек.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:36 Ответить
Отлично, зебилы молодцы не зря на выборы ходили.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:58 Ответить
А при Пороху такого не було ? Багатьох тітушок, організаторів вбивств Небесної Сотні , корупціонерів посадили ? Згадайте справу Н. Штепи в 2017р. .... згадайте, як прокурори "Юри-мигалки" в 2016 р. розвалили судову справу Кернеса. Доблесні "прокурори-орли" в кількості, здаєтья 7 семи осіб, навіть не ходили на судові засідання.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:17 Ответить
Що змінили 3 революції в Україні? НІЧОГО!...На нову вільну від корупції,демократичну країну заслуговують лише захисники на фронті,лікарі,які їх лікують і волонтери.Решта,включаючи і мене,не зробили нічого, щоб вичистити від сміття власний дім.Україна поділена на 2 категорії населення-ті,які беруть (або крадуть) гроші, і ті-які дають гроші.Все!!! Це і є економіка і політика так називаємої держави! Це і є основна проблема всіх наших негараздів.Це і є проблемою нашої деградації.Проблемою того,що з цієї країни хочеться втекти,а не вкладати в неї кошти.Проблемою того,що від нас відвертається весь цивілізований світ,якому вже набридло чекати від владних покидьків виконання хоч яких взятих на себе обіцянок.Намагаючись обдурити Захід,обдурити вдасться тільки самих себе!Закінчиться все це дуже і дуже погано. Біда в тому,що у нас так і не народилась українська нація. Вдягання вишиванок і "Слава Україні" це символи,перетворені в фікцію.І навіть локальна війна на Сході,яку не відчуває більшість населення не здатна створити українську націю,без якої неможлива повноцінна держава.Тільки велика війна здатна її народити.А її вже чекати недовго.Так що готуйтесь всі ті,до кого ще це не доходить!
показать весь комментарий
27.07.2021 09:56 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет. Рыгоаналы как тараканы, которых Порох загнал под плинтус, теперь выползли и они фактически рулят Украиной. Особенно в судах, прокуратуре, НАБУ, в в общем, практически везде.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:25 Ответить
надо было не под плинтусом ныкать, а давить до кровавых соплей
показать весь комментарий
27.07.2021 11:04 Ответить
Шо ждать от зебильной власти.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:34 Ответить
сепаров и титушню всю уже освободили зеленые антиукраинские ушлепки...
показать весь комментарий
27.07.2021 10:35 Ответить
"Все поведение защиты, а именно затягивание, дало свой результат. После 5 месяцев неявок адвокатов судебное разбирательство началось с опозданием. Сроки давности по трем статьям действительно прошли", - сказала она в суде.Источник: https://censor.net/ru/n3279257

Скільки можна терпіти цей цирк??!
Таке тільки з відвертими колаборантами канає!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:03 Ответить
Мабуть скоро влада потребуватиме послуг подібних Крисіних.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:08 Ответить
Довольно таки манипулятивно составлен заголовок, рассчитанный на читателя, который полный ноль в юриспруденции. Потому что дальше по тексту указано, что:
1. Освободили по трем пунктам обвинения, но самый тяжелый - 127-я остался в силе
2. Крысин УЖЕ сидит, поэтому, учитывая действующий принцип поглощения более мягкого наказания более тяжелым - даже если бы его по тем трем пунктам обвинения и осудили, то на его срок это НИКАК бы не повлияло.
3. Освободили в связи с истечением сроков давности обвинния. Да, защита затягивала процесс, но судьи тут при чем? Они действовали в рамках закона, который гласит: не смог привлечь в установленный законом срок к ответственности? Извиняешься и закрываешь производство.

Поэтому "зрада" которую сейчас разводят порохоботы и то, что на нее повелось столько людей - лучшая демонстрация низкой правовой культуры нашего населения.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:14 Ответить
 
 