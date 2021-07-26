Посольство Украины в Испании призывает прекратить травлю футболиста Зозули
После слухов о переходе украинского футболиста Романа Зозули в испанский клуб "Алькоркон" на спортсмена обрушилась волна ненависти. Зозулю обвиняли в связях с украинскими "нацистами". Переход в клуб сорвался.
Заявление посольства опубликовано на его странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы повторяем, что Роман Зозуля - один из украинских патриотов, который поддерживает Вооруженные Силы Украины в борьбе против российской вооруженной агрессии, и просим футбольные власти Испании принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований Романа Зозули. Лживые обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа", - сказано в сообщении.
Ранее в испанских СМИ появилась информация о вероятном переходе украинского форварда Романа Зозули в клуб "Алькоркон". Испанские фанаты выступили против этого, мотивируя свою позицию якобы связями футболиста с украинским "нацистами".
24 июля испанские СМИ сообщили, что переход Зозули в "Алькоркон" сорвался, главная причина - недовольство болельщиков.
Зозуля в сезоне-2020/2021 играл в клубе "Альбасете" и провел 37 матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.
сотрудничествооккупация" работает.. а чем ответит наше СБУ?
Отак діє ворожа пропаганда. Іспанцям ввижаються нацисти.
сознательно путают
нацизм с национализмом,
ведь для новых гибридных войн и завоеваний
нужно подпитывать ложью - ненависть
и создавать пушечному мясу- образ врага
ибо так фуйлу завещал нацист - геббельс с адольфом
Нацизм - термин, выдуманный в кремле, так как полное название гитлеровской идеологии, НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ!!! Вот этот самый социализм, который тогда был и у сталинской идеологии, кремлевские и сократили.
ублюдки
мне этих нацистов несчастных прямо жалко уже.
где бы на них вообще посмотреть?
Іспанський плакат 1937 року.
А в Іспанії багато кремлядських проституток, як і спецслужб, кацапських бандюків,
багато кацапських військових на пенсії. Отака муйня хлопчики та дівчатка.
Патриотам место в Украине.