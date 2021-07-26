Посольство Украины в Испании призывает прекратить травлю футболиста Зозули

После слухов о переходе украинского футболиста Романа Зозули в испанский клуб "Алькоркон" на спортсмена обрушилась волна ненависти. Зозулю обвиняли в связях с украинскими "нацистами". Переход в клуб сорвался.

"Мы повторяем, что Роман Зозуля - один из украинских патриотов, который поддерживает Вооруженные Силы Украины в борьбе против российской вооруженной агрессии, и просим футбольные власти Испании принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований Романа Зозули. Лживые обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа", - сказано в сообщении.

Ранее в испанских СМИ появилась информация о вероятном переходе украинского форварда Романа Зозули в клуб "Алькоркон". Испанские фанаты выступили против этого, мотивируя свою позицию якобы связями футболиста с украинским "нацистами".

24 июля испанские СМИ сообщили, что переход Зозули в "Алькоркон" сорвался, главная причина - недовольство болельщиков.

Зозуля в сезоне-2020/2021 играл в клубе "Альбасете" и провел 37 матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.