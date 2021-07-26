РУС
Новости
15 380 41

Посольство Украины в Испании призывает прекратить травлю футболиста Зозули

После слухов о переходе украинского футболиста Романа Зозули в испанский клуб "Алькоркон" на спортсмена обрушилась волна ненависти. Зозулю обвиняли в связях с украинскими "нацистами". Переход в клуб сорвался.

Заявление посольства опубликовано на его странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы повторяем, что Роман Зозуля - один из украинских патриотов, который поддерживает Вооруженные Силы Украины в борьбе против российской вооруженной агрессии, и просим футбольные власти Испании принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований Романа Зозули. Лживые обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа", - сказано в сообщении.

Ранее в испанских СМИ появилась информация о вероятном переходе украинского форварда Романа Зозули в клуб "Алькоркон". Испанские фанаты выступили против этого, мотивируя свою позицию якобы связями футболиста с украинским "нацистами".

Читайте: Кулеба подарил Сийярто легендарную форму с надписью "Слава Україні", после чего они отправились на Донбасс. ФОТО

24 июля испанские СМИ сообщили, что переход Зозули в "Алькоркон" сорвался, главная причина - недовольство болельщиков.

Зозуля в сезоне-2020/2021 играл в клубе "Альбасете" и провел 37 матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

Испания (890) посольство (1096) футбол (3593) Зозуля Роман (54)
Топ комментарии
+46
Отвалите от Зозули, подлые уроды!
показать весь комментарий
26.07.2021 19:34 Ответить
+29
Так свиноРоссия этих неонацистов в Европе и спонсирует.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:44 Ответить
+19
паутина "Россотрудничествооккупация" работает.. а чем ответит наше СБУ?
показать весь комментарий
26.07.2021 19:35 Ответить
Поверніть Зозулю в український клуб!
показать весь комментарий
26.07.2021 22:18 Ответить
Українці "невиправні"! Нагадать по Усика і Ломаченка? Це вам не Василь Сліпак! Основна маса подібних персонажів ніякого "патріотизму" не має а користується ним коли це вигідно - додає популярності!
показать весь комментарий
27.07.2021 04:09 Ответить
в испании тоже дебилов-козломордофилов хватает. а еще говорят цивилизованная просвещенная европа. обывательские разговорчики
показать весь комментарий
26.07.2021 19:37 Ответить
палюбасу
показать весь комментарий
26.07.2021 19:51 Ответить
Чого він там живе? Покинув би все.
Отак діє ворожа пропаганда. Іспанцям ввижаються нацисти.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:38 Ответить
Фашисти завжди ворогували з нацистами.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:41 Ответить
Нацисты это русские?
показать весь комментарий
26.07.2021 19:46 Ответить
Хотя и то и другое.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:46 Ответить
Национал фашисты
показать весь комментарий
26.07.2021 19:51 Ответить
дамачка из Словакии никогда о такой Европе нам не писала...!
показать весь комментарий
26.07.2021 19:54 Ответить
Це робота Петушарія та його півників.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:14 Ответить
А почему он не уедет из Испании, из этого европейского притона левых. Там с флагами СССР жгут полицию. Медом намазано?

Посольство Украины в Испании призывает прекратить травлю футболиста Зозули - Цензор.НЕТ 8200
показать весь комментарий
26.07.2021 19:39 Ответить
Лучший вопрос.Тоже не понятно, что он так упорно сидит в Испании.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:19 Ответить
Пучдемона на них нема.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:40 Ответить
_Пучдемон и эти подлые уроды, атакующие Зозулю, руководимы одной и тою же людоедской лапой.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:43 Ответить
путинские нацисты
сознательно путают
нацизм с национализмом,
ведь для новых гибридных войн и завоеваний
нужно подпитывать ложью - ненависть
и создавать пушечному мясу- образ врага
ибо так фуйлу завещал нацист - геббельс с адольфом
показать весь комментарий
26.07.2021 19:42 Ответить
путінХУЙЛО збудував фашистське державоутворення за всім 14 ознаками ще в 2012 році. В повному обсязі.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:03 Ответить
Вы еще упускаете важнейший момент, а о нём НЕОБХОДИМО писать

Нацизм - термин, выдуманный в кремле, так как полное название гитлеровской идеологии, НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ!!! Вот этот самый социализм, который тогда был и у сталинской идеологии, кремлевские и сократили.
показать весь комментарий
27.07.2021 17:20 Ответить
В Барселону його не візьмуть, але в який небудь каталонський "Хімнастик" чи "Реус" ще може перейти.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:49 Ответить
Хай в Аргентину їде, там є славетний клуб "Хімназія де хухуй". Мабуть відомий піаніст козєл-єньський там стажирувався.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:02 Ответить
Дежавю какое-то.
показать весь комментарий
26.07.2021 19:53 Ответить
Испанцы ещё те фашики, припомнить им историю,
ублюдки
показать весь комментарий
26.07.2021 19:57 Ответить
Всегда найдётся паршивая овца, вот их фашисткая расия и пользует.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:01 Ответить
везде нацисты мерещатся.
мне этих нацистов несчастных прямо жалко уже.
где бы на них вообще посмотреть?
показать весь комментарий
26.07.2021 20:02 Ответить
Испания это там где правил фашист Франсиско Франко, а ну как же слышал-слышал😁😁😁
показать весь комментарий
26.07.2021 20:02 Ответить
Певно ще з часів громадянської війни 1936-1939 років в них лишилися лівацькі настрої. Частина іспанців фалангісти, частина комуністи.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:05 Ответить
В Іспанії комуняк повно, як гівна!
Іспанський плакат 1937 року.

Посольство Украины в Испании призывает прекратить травлю футболиста Зозули - Цензор.НЕТ 7192
показать весь комментарий
26.07.2021 21:05 Ответить
Российская пропаганда через RT оболванила уже и испанское общество? Дай Бог, чтобы свои не смотрели поповых-скабеевых, особенно, в южных областях!
показать весь комментарий
26.07.2021 20:20 Ответить
А оте хванаты наверна из сраны мардовских людоедав.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:37 Ответить
Возможно Зозуля и патриот, но забитые нападающим за сезон два гола заставляют сомневаться в нем как футболисте. Впрочем, три года необременительной футбольной жизни в третьесортных клубах полной приятностей Испании ставят под сомнение и его украинский патриотизм.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:41 Ответить
пусть парень зарабатывае, кому какое дело
показать весь комментарий
26.07.2021 20:56 Ответить
Хоч би раз побачити того українського нациста. Курва, як той суслік в ДМБ - ніхто його не бачив, а він є.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:59 Ответить
Як що в любій країні багато кремлядських проституток, то там добра не буде
А в Іспанії багато кремлядських проституток, як і спецслужб, кацапських бандюків,
багато кацапських військових на пенсії. Отака муйня хлопчики та дівчатка.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:31 Ответить
Не додушив свого часу старий Франко тих довбаних комуняк😠
показать весь комментарий
26.07.2021 21:41 Ответить
Зозуля - патриот!
Патриотам место в Украине.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:48 Ответить
Да, испанцы травящие Зозулю, те еще суки. и чем больше им объяснять, что эти испанцы мягко говоря не правы, это еще больше их подзодорит. и тут я не понимаю Зозулю. Ты уже не "стрельнишь" как футболист, твоя спортивная карьера уже позади, как бы это не было грустно, но это факт. Что, на Испании белый свет сошелся клином?! Вернись в Украину, займись футболом. 37 матчей в них 2 гола одна голевая передача!!!!! О чем еще говорить, Рома???? Или ты Рома садомозахист и тебе все это нравится?
показать весь комментарий
27.07.2021 09:52 Ответить
 
 