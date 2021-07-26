Витренко: Условиями транзита после 2024 "Газпром" подтвердил использование газа как геополитического оружия

Заявление "Газпрома", что транзит через Украину после 2024 года зависит от покупки ЕС дополнительных объемов газа, подтверждает, что Россия хочет использовать газ как геополитическое оружие.

Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Украины и ЕС", – отметил он.

Витренко считает, что "если заявления Германии и России о строительстве "Северного потока-2" только для дополнительных объемов были честными", то объемы европейских покупателей газпромовского газа и в дальнейшем должны идти через Украину по текущим контрактам.

"Самой лучшей гарантией, что так и будет, является перенесение точек передачи газа по этим текущим контрактам на границу Украина-РФ, чтобы потом покупатели газпромовского газа из ЕС сами бронировали транзит через Украину", – указал глава "Нафтогаза.

Он обратил внимание, что "Газпром" до сих пор не создал на своей электронной платформе точку передачи газа на границе Украина-РФ, а также не дал другим экспортерам из Центральной Азии и РФ пользоваться своей газотранспортной системой для экспорта газа в европейские страны через Украину.

"Действительно хотите продавать дополнительные объемы в Европу? Тогда почему не делаете этого? Напомню, что "Газпром" на 2021 год забронировал для транзита через Украину на 25 млрд куб. м меньше, чем на 2020 год. Так продавайте европейским компаниям для транзита в Европу эти 25 млрд куб. м на границе РФ-Украина!", – призвал Витренко.

Глава НАК подчеркнул, что ответы на эти вопросы Украина ожидает от России в ближайшее время и рассчитывает, что их учтут немецкие и американские партнеры, "когда будут определять, использует ли Кремль "Северный поток-2" как геополитическое оружие и нужно ли его останавливать".