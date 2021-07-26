РУС
6 073 64

Витренко: Условиями транзита после 2024 "Газпром" подтвердил использование газа как геополитического оружия

Заявление "Газпрома", что транзит через Украину после 2024 года зависит от покупки ЕС дополнительных объемов газа, подтверждает, что Россия хочет использовать газ как геополитическое оружие.

Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Украины и ЕС", – отметил он.

Витренко считает, что "если заявления Германии и России о строительстве "Северного потока-2" только для дополнительных объемов были честными", то объемы европейских покупателей газпромовского газа и в дальнейшем должны идти через Украину по текущим контрактам.

"Самой лучшей гарантией, что так и будет, является перенесение точек передачи газа по этим текущим контрактам на границу Украина-РФ, чтобы потом покупатели газпромовского газа из ЕС сами бронировали транзит через Украину", – указал глава "Нафтогаза.

Читайте: "Газпром" ответил на слова Витренко о продолжении транзита: Никто не предлагал Украине покупать российский газ

Он обратил внимание, что "Газпром" до сих пор не создал на своей электронной платформе точку передачи газа на границе Украина-РФ, а также не дал другим экспортерам из Центральной Азии и РФ пользоваться своей газотранспортной системой для экспорта газа в европейские страны через Украину.

"Действительно хотите продавать дополнительные объемы в Европу? Тогда почему не делаете этого? Напомню, что "Газпром" на 2021 год забронировал для транзита через Украину на 25 млрд куб. м меньше, чем на 2020 год. Так продавайте европейским компаниям для транзита в Европу эти 25 млрд куб. м на границе РФ-Украина!", – призвал Витренко.

Также читайте: "Продолжение транзита газа, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно", - Витренко

Глава НАК подчеркнул, что ответы на эти вопросы Украина ожидает от России в ближайшее время и рассчитывает, что их учтут немецкие и американские партнеры, "когда будут определять, использует ли Кремль "Северный поток-2" как геополитическое оружие и нужно ли его останавливать".

Газпром (3188) Транзит газа (372) Витренко Юрий (378)
+10
_Всё что угодно фашистская расия при возможности использует как оружие. Это аксиома, а не теорема!
26.07.2021 19:56 Ответить
26.07.2021 19:56 Ответить
+8
Одно сплошное телевидение. Но без говноквартала.
Витренко: Условиями транзита после 2024 "Газпром" подтвердил использование газа как геополитического оружия - Цензор.НЕТ 6828
26.07.2021 20:14 Ответить
26.07.2021 20:14 Ответить
+5
Если бы Украина гнала газ через рашку, да еще бы платила за это, она продолжила бы будь у нее альтернатива? Трубу залили бы цементом на следующий день. Не понимаю этой универсальной украинской позы "а нас то за шо?". Европейцы с Бидоном кинули Украину, сколько можно обманывать себя, жить в иллюзиях.
26.07.2021 20:08 Ответить
26.07.2021 20:08 Ответить
Комментировать
посмотрим какой контракт трускавецкие новые лицца заключат
26.07.2021 19:56 Ответить
26.07.2021 19:56 Ответить
Не гіршийвід Байдена заключать.
26.07.2021 19:58 Ответить
26.07.2021 19:58 Ответить
представил это так же ясно как 4000 учителям и +40% ввп
26.07.2021 20:02 Ответить
26.07.2021 20:02 Ответить
Не теребонькай так сильно свою уяву- відірвеш.
27.07.2021 07:05 Ответить
27.07.2021 07:05 Ответить
_Всё что угодно фашистская расия при возможности использует как оружие. Это аксиома, а не теорема!
26.07.2021 19:56 Ответить
26.07.2021 19:56 Ответить
От Меркель здивується...)))
26.07.2021 19:56 Ответить
26.07.2021 19:56 Ответить
Витренко, после 2024 года параши не будет. И вас, зебилов, тоже не будет.
26.07.2021 19:57 Ответить
26.07.2021 19:57 Ответить
Ну помрій- це не заборонено.)))
26.07.2021 19:58 Ответить
26.07.2021 19:58 Ответить
Переживаешь за своё }{уйло?
26.07.2021 20:15 Ответить
26.07.2021 20:15 Ответить
русский с зебилом - братья навек
26.07.2021 20:20 Ответить
26.07.2021 20:20 Ответить
Рота затули, чорножопий.
27.07.2021 05:24 Ответить
27.07.2021 05:24 Ответить
И "шо" будет?
26.07.2021 20:02 Ответить
26.07.2021 20:02 Ответить
Одно сплошное телевидение. Но без говноквартала.
Витренко: Условиями транзита после 2024 "Газпром" подтвердил использование газа как геополитического оружия - Цензор.НЕТ 6828
26.07.2021 20:14 Ответить
26.07.2021 20:14 Ответить
Вітренко і до 2019 року займався українською ГТС. Чи у тебе зрадна деменція?
26.07.2021 20:03 Ответить
26.07.2021 20:03 Ответить
Вместе со своей притыренной мамашей. А по-настоящему занимался Коболев, которого зебильё убрало.
26.07.2021 20:12 Ответить
26.07.2021 20:12 Ответить
Украина может быть спокойной : Витренко строительстве "Северного потока-2" геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает (премиями из казны) команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21
26.07.2021 20:06 Ответить
26.07.2021 20:06 Ответить
Заявление "Газпрома", что транзит через Украину после 2024 года зависит от покупки ЕС дополнительных объемов газа, подтверждает, что Россия хочет использовать газ как геополитическое оружие. Источник: https://censor.net/ru/n3279266
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Витренко реально не понимает, что продажа зависит от покупки, т. е. спрос рождает предложение. Где здесь политика?
26.07.2021 20:07 Ответить
26.07.2021 20:07 Ответить
Если бы Украина гнала газ через рашку, да еще бы платила за это, она продолжила бы будь у нее альтернатива? Трубу залили бы цементом на следующий день. Не понимаю этой универсальной украинской позы "а нас то за шо?". Европейцы с Бидоном кинули Украину, сколько можно обманывать себя, жить в иллюзиях.
26.07.2021 20:08 Ответить
26.07.2021 20:08 Ответить
Может , не надо было сопли жевать и заглядывать в рот Муркель ?
26.07.2021 20:12 Ответить
26.07.2021 20:12 Ответить
не вопрос,
а наше условие :
Украина, в 2022 году -
становится членом блока NATO
тчк
26.07.2021 20:12 Ответить
26.07.2021 20:12 Ответить
Навязывать условия можно только тогда, когда есть рычаги влияния на принятие решений, а какие рычаги есть у Украины на РФ или Германию - НИ КАКИХ! Единственно кто мог повлиять на это был США, но Бидон решил, что в жертву можно отдать СП-2 и тут уже ничего не поделаешь - против лома нет приема.
27.07.2021 05:41 Ответить
27.07.2021 05:41 Ответить
цікаво спостерігати як худоба, яка зрадила власну країну обравши кацапського скомороха президентом звинувачує Меркель у зраді України ))
26.07.2021 20:18 Ответить
26.07.2021 20:18 Ответить
Витренко идиот, ему сказали что обьем транзита будет зависеть от спроса на газ в ЕС, так это чистая экономика, где он тут политику увидел.
26.07.2021 20:21 Ответить
26.07.2021 20:21 Ответить
Серьёзно, а как же заявление х. уйла, про цену для Украины, если бы мирдружбажевачка! Или ***. лостан вбухал миллиарды в разные потоки, чтобы честная цена на газ была?
26.07.2021 21:30 Ответить
26.07.2021 21:30 Ответить
Продает как хочет! Чей товар, тот и цену устанавливает, при чем тут политика?
27.07.2021 05:31 Ответить
27.07.2021 05:31 Ответить
А как же остальной газ с Туркмении например, по 100 баксов заходит в напарашию, и дальше идёт совсем по другой цене, и никакой политики, да?
26.07.2021 21:33 Ответить
26.07.2021 21:33 Ответить
Давно весь газ идет в Китай.
26.07.2021 21:52 Ответить
26.07.2021 21:52 Ответить
Так он же сам подписал контракт по которому Россия в 2020 качает 65 млрд а остальные года по 40 млрд, а теперь он орет что в 2021 Россия забронировала на 25 млрд меньше чем в 2020.)))
26.07.2021 20:30 Ответить
26.07.2021 20:30 Ответить
В 2020 Раша подписалась на 60 млрд, а прокачала чуть больше 50-ти (из-за отсутствия спроса), но заплатили по "бери, или плати", все полностью. Это политика, или экономика?)
26.07.2021 20:43 Ответить
26.07.2021 20:43 Ответить
*Дважды два---четыре*---сказал Пифагор хрен знает когда. Но попугаи повторяют и сегодня. Хотя никто не сомневался ещё при Пифагоре абсолютно. Я бы за в сто раз меньшие деньги такое ляпал курам на смех.
26.07.2021 20:38 Ответить
26.07.2021 20:38 Ответить
Другое не ждал. Не может гопота честно жить. Как от коровы теленок так от холопа смерд.
26.07.2021 20:48 Ответить
26.07.2021 20:48 Ответить
Витренко прям помешан на транзите...Ты развивай добычу собственного газа!
26.07.2021 21:18 Ответить
26.07.2021 21:18 Ответить
Сразу вспоминаю его мамашу, когда слышу фамилию Витренко. Как она орала: "НАТО вон!, Нас будут насиловать солдаты НАТО!" Как там его маманя, солдаты НАТО добрались до неё?
26.07.2021 21:21 Ответить
26.07.2021 21:21 Ответить
Так х. уйло так и заявил, если бы Украина лягла под парашию и цена на газ была бы меньше. Никакой коммерции, чистая политика ху. йлостана!
26.07.2021 21:25 Ответить
26.07.2021 21:25 Ответить
Экономика простая - труба на 2000 км. короче, совершенно новая и ни одной транзитной страны - некому кран перекрывать в случае чего - убедил?
27.07.2021 05:35 Ответить
27.07.2021 05:35 Ответить
Это здоровая идея перенести покупку газа на кацапо-украинскую границу, но вот в Германию по СП1/2 длина маршрута 1200 км, а по ГТС и далее 3200, и цена по СП 2.2 доллара за 1000 кубов, а по ГТС 2.8 доллара. Вопрос, что выбеоет немецкий покупатель газа ?
26.07.2021 21:51 Ответить
26.07.2021 21:51 Ответить
Кто будет с Нафтогазам связывася кому этот геморой нужен. Oт чего зависи транзит? не от беженцев в Европе, разбудити Ветренко он дремлет.
26.07.2021 22:41 Ответить
26.07.2021 22:41 Ответить
Украине нечего волноваться.
Газ она покупает только у лидера мировой добычи - Словакии.
27.07.2021 05:48 Ответить
27.07.2021 05:48 Ответить
А что, были сомневающиеся, что бабло это оружие?
27.07.2021 08:40 Ответить
27.07.2021 08:40 Ответить
 
 