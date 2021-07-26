Поступающие подали более миллиона заявлений на бакалаврат, больше всего на филологию, право и компьютерные науки, - Минобразования

В пятницу, 23 июля, завершился прием заявлений и документов для поступающих на образовательные степени бакалавр и магистр. Зарегистрировано 195 705 электронных кабинетов поступающих на бакалаврат, что на 2,5% больше, чем в 2020 году. Подано 1 млн 85 тыс. 679 заявлений, что почти на 7% больше, чем в прошлом году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Для поступления на магистратуру поступающими создано 64 873 электронных кабинета - это почти на 6% больше, чем в 2020 году, и поданы 166 534 заявления - это почти на 7% больше, чем в прошлом году.

Самыми популярными университетами среди будущих бакалавров - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (53 777 поданных заявлений), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (47 326) и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского "(46 235).

Самые популярные специальности бакалаврата по количеству поданных заявлений:

Филология - 76 371;

Право - 67 720;

Компьютерные науки - 66 123;

Менеджмент - 62 227;

Среднее образование - 44 136;

Инженерия программного обеспечения - 43 618;

Журналистика - 43 215;

Психология - 39 529;

Экономика - 37 464;

Маркетинг - 36 080.

Наибольшее количество заявлений поступающие в магистратуру подали на такие специальности: