Поступающие подали более миллиона заявлений на бакалаврат, больше всего на филологию, право и компьютерные науки, - Минобразования

В пятницу, 23 июля, завершился прием заявлений и документов для поступающих на образовательные степени бакалавр и магистр. Зарегистрировано 195 705 электронных кабинетов поступающих на бакалаврат, что на 2,5% больше, чем в 2020 году. Подано 1 млн 85 тыс. 679 заявлений, что почти на 7% больше, чем в прошлом году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Для поступления на магистратуру поступающими создано 64 873 электронных кабинета - это почти на 6% больше, чем в 2020 году, и поданы 166 534 заявления - это почти на 7% больше, чем в прошлом году.

Самыми популярными университетами среди будущих бакалавров - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (53 777 поданных заявлений), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (47 326) и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского "(46 235).

Самые популярные специальности бакалаврата по количеству поданных заявлений:

  • Филология - 76 371;
  • Право - 67 720;
  • Компьютерные науки - 66 123;
  • Менеджмент - 62 227;
  • Среднее образование - 44 136;
  • Инженерия программного обеспечения - 43 618;
  • Журналистика - 43 215;
  • Психология - 39 529;
  • Экономика - 37 464;
  • Маркетинг - 36 080.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госзаказ студентов в текущем году составит 189 тыс. человек, - Минобразования

Наибольшее количество заявлений поступающие в магистратуру подали на такие специальности:

  • Право - 23 404;
  • Менеджмент - 11 701;
  • Среднее образование - 9 280;
  • Филология - 8 528;
  • Компьютерные науки - 8 511;
  • Психология - 6 373;
  • Экономика - 5 845;
  • Финансы, банковское дело и страхование - 5 624;
  • Публичное управление и администрирование - 4 850;
  • Компьютерная инженерия - 4 058.

Автор: 

вуз (910) Минобразования (1751) абитуриент (147) студенты (689)
честно говоря, как инженеру электромеханику мне страшно. 10 лет и производство умрет, уже приходят такие кадры что за голову хватаешся. кем будут работать дипломированные юристы?
26.07.2021 21:17 Ответить
Капец машиностроению! Особенно среднему. Медицине тоже.
26.07.2021 20:34 Ответить
Короче одні гуманітарії.
Хоча воно і не дивно. Якщо біля чверті випускників шкіл завалили ЗНО з математики, на якому для мінімального результату треба було вирішити задачки 6-7 класу.
Майбутні "всі ми президенти" ростуть.
Нас чекає дуже "веселе" майбутнє.
26.07.2021 20:45 Ответить
Капец машиностроению! Особенно среднему. Медицине тоже.
26.07.2021 20:34 Ответить
А чо, инженеры теперь в Украине не нужны! Да и гиблая, безперспективная это специальность. Отработаешь всю жизнь и будешь бомжевать на минимальной пенсии.
Хорошо еще, что отработаешь. А завод закроют и пойдешь на рынок трусами торговать.
Вот врачи и учителя без работы не останутся никогда, правда олигархами они не станут.
Надо учиться правильно разводить лохов: юристы, экономисты, менеджеры,финансы.
26.07.2021 20:59 Ответить
Короче одні гуманітарії.
Хоча воно і не дивно. Якщо біля чверті випускників шкіл завалили ЗНО з математики, на якому для мінімального результату треба було вирішити задачки 6-7 класу.
Майбутні "всі ми президенти" ростуть.
Нас чекає дуже "веселе" майбутнє.
26.07.2021 20:45 Ответить
Юристів як гівна, а вакансій суддівських - до хріна. Ще й преЗедент з дипломом юриста, який ні дупля не відбиває у праві.
26.07.2021 20:49 Ответить
тест
26.07.2021 21:09 Ответить
честно говоря, как инженеру электромеханику мне страшно. 10 лет и производство умрет, уже приходят такие кадры что за голову хватаешся. кем будут работать дипломированные юристы?
26.07.2021 21:17 Ответить
президентами
26.07.2021 21:18 Ответить
один уже есть.
26.07.2021 21:22 Ответить
Есть один выход для работающих инженеров 30-40 летних- пока не поздно валить в армию, особенно если есть звание офицера запаса. Может там подзаработаешь что-нибудь для пенсии и на черный день.
26.07.2021 22:15 Ответить
суддями і прокурорвами при зебубочкє
показать весь комментарий
Уборщицами?
показать весь комментарий
А чего ожидать от умирающей страны ? Математика, физика, химия идут лесом, на этой земле нужны хлеборобы и немного механиков технику ремонтировать....то ли ещё будет когда мы проведём перепись населения...надо будет челюсть и глаза скотчем закрепить
показать весь комментарий
Руками работать это для лохов.
26.07.2021 22:40 Ответить
филологию, право
Рот зачинив і робоче місце прибране, комісари недорізані.
26.07.2021 23:11 Ответить
А если разрешить по десять заявлений писать, то заявок будут миллионы!!!
27.07.2021 00:00 Ответить
Количество заявлений в 2-2,5раза больше чем в прошлом голу( из-за беби бума в 2004году) Твари обязаны естественно увеличить и количество мест. Нет. Ничего этого НЕ сделано. Вообще в стране ПО КОНСТИТУЦИИ с ГАРАНТИРОВАННЫМ бесплатным образованием это выглядит жалко.Нигилизм в отношении основного документа вот что значит сегодняшняя ситуация. Места увеличивайте,уродцы!
27.07.2021 07:06 Ответить
Одно чудо имеет право подать заявлений на 5 специальностей.. Так что делите все на 5
показать весь комментарий
А кто будет ремонтировать дороги и теплотрассы?
показать весь комментарий
турки і житєлі гондураса.
показать весь комментарий
Туркам нужно платить.
Что бы им платить, нужно больше производить!
Что бы больше производить товаром нужны не психологи, филологи и взяточники-юристы.
показать весь комментарий
Определенная логика в этом есть. Мы переходим от неэффективной советской промышленной модели экономики к аграрно-сервисной. Соответственно другие навыки нужны.
Технические специальности были востребованы в УССР в период развития промышленности.
Сейчас, мне думается, более актуально знание языков и в целом способность к обучению.
27.07.2021 11:33 Ответить
Неэффективной - это когда у нас черноморский флот торговый был вторым по величине в Европе? Или когда мы авианосцв в Николаеве строили? Или когда Антонов по сто самолетов в год делал?? И если ничего не производить и не продавать за рубеж - где брать деньги в семью, чтоб стариков и учителей кормить ?!Всей страной выучить языки и податься у наймы за рубеж?
показать весь комментарий
Так это при СССР было. После СССР Украина была страной, которая могла построить самолет, корабль, танк, ракету, какое-то время. Время вышло, теперь жито, картопелька, бурячки
показать весь комментарий
