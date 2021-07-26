Поступающие подали более миллиона заявлений на бакалаврат, больше всего на филологию, право и компьютерные науки, - Минобразования
В пятницу, 23 июля, завершился прием заявлений и документов для поступающих на образовательные степени бакалавр и магистр. Зарегистрировано 195 705 электронных кабинетов поступающих на бакалаврат, что на 2,5% больше, чем в 2020 году. Подано 1 млн 85 тыс. 679 заявлений, что почти на 7% больше, чем в прошлом году.
Для поступления на магистратуру поступающими создано 64 873 электронных кабинета - это почти на 6% больше, чем в 2020 году, и поданы 166 534 заявления - это почти на 7% больше, чем в прошлом году.
Самыми популярными университетами среди будущих бакалавров - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (53 777 поданных заявлений), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (47 326) и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского "(46 235).
Самые популярные специальности бакалаврата по количеству поданных заявлений:
- Филология - 76 371;
- Право - 67 720;
- Компьютерные науки - 66 123;
- Менеджмент - 62 227;
- Среднее образование - 44 136;
- Инженерия программного обеспечения - 43 618;
- Журналистика - 43 215;
- Психология - 39 529;
- Экономика - 37 464;
- Маркетинг - 36 080.
Наибольшее количество заявлений поступающие в магистратуру подали на такие специальности:
- Право - 23 404;
- Менеджмент - 11 701;
- Среднее образование - 9 280;
- Филология - 8 528;
- Компьютерные науки - 8 511;
- Психология - 6 373;
- Экономика - 5 845;
- Финансы, банковское дело и страхование - 5 624;
- Публичное управление и администрирование - 4 850;
- Компьютерная инженерия - 4 058.
