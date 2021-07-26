РУС
9 752 59

Зеленский о кадровых перестановках в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал кадровые перестановки в Службе безопасности Украины.

Об этом сообщается на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению", - сказал Зеленский, комментируя подписание ряда указов о кадровых перестановках в руководстве СБУ в понедельник.

Как отмечается в сообщении, основной целью Главы государства при принятии этих кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, соответствующей содержанию реформы ведомства. Соответствующий законопроект прорабатывается в Верховной Раде.

Читайте: Андрущенко сменил Баранецкого на посту первого замглавы СБУ

При этом, по словам президента, уже сейчас работа СБУ должна усиливаться с учетом будущих изменений, поскольку государство требует гораздо более интенсивной деятельности СБУ в выполнении поставленных законом задач.

"Вторая задача - существенная активизация борьбы с контрабандой. Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, не может никого устраивать", - подчеркнул Зеленский.

В сообщении отмечается, что, по экспертным оценкам, в результате деятельности контрабандистов государство ежегодно теряет до 300 млрд грн, и фундаментом для противодействия такой деструктивной ситуации должно быть усиление работы СБУ.

Также читайте: Зеленский уволил Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки и назначил вместо него Литвиненко

"Конкретный результат должен быть ощутимым как на границе, так и во всех институтах государства, ответственных за чистоту экономических процессов", - отметил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21993) назначение (2212) отставка (3173) СБУ (20435) реформы (3969)
Топ комментарии
+34
26.07.2021 20:37
+28
26.07.2021 20:49
+25
Ніякого кумівства, казало воно...

26.07.2021 20:36
Ніякого кумівства, казало воно...

26.07.2021 20:36
Отвлеченное сравнение стиля работы Рона Клейна (глава администрации Байдена) и Андрея Ермака (глава администрации Зеленского).
Клейн почти не покидает Белый дом. Клейн никогда не сопровождает Байдена в поездках. За всю свою жизнь Клейн только пару раз летал "бортом №1".
Клейн контролирует работу огромного аппарата, обеспечивающего точную работу Президента.

Ермак всегда сопровождает Зеленского, Ермак представляет Зеленского, Ермак работает "именем президента". Работу аппарата Ермак не знает и не интересуется.

Вывод - Клейн контролирует аппарат для президента, что делает его очень важной фигурой.
Ермак контролирует Зеленского, для выполнения не свойственных его должности функций, что делает его очень фигурой-манипулятором.
26.07.2021 20:38
26.07.2021 20:49
А точнее, кремлёвским смотрящим....
27.07.2021 00:16
- Відтепер Єрмак впливатиме на звільнення чи призначення не усіх радників президента, також цим Указом Президент позбавив радників статусу держслужбовців, та скасував попередні положення про радників, які видав Петро Порошенко

https://24tv.ua/yermak-ne-zmozhe-zvilnyati-priznachati-radnikiv-zelenskogo_n1696059 КЛАЦ

https://24tv.ua/yermak-ne-zmozhe-zvilnyati-priznachati-radnikiv-zelenskogo_n1696059 КЛАЦ

Зеленский о кадровых перестановках в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет - Цензор.НЕТ 1594
26.07.2021 20:40
"Какое умное лицо у етого идиота"©
26.07.2021 20:55
26.07.2021 20:58
Так він же не його кум. Просто пиріжки в криворізький булочній разом крали
26.07.2021 21:39
26.07.2021 20:37
Бо немає альтернативи вмісту відра.
26.07.2021 20:56
Ты зеленый д....л, не служивший нигде, не имеющий понятия об оперативной работе, давай поиграйся со спецслужбой. БАРАН (это аббревиатура)
26.07.2021 20:37
не отстоял баранецкого))

Баканову пока что удается отстоять своего первого заместителя и главу антитеррористического центра Руслана Баранецького от увольнения. Баранецький Руслан Федорови. Ситуация с начальником Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрем Наумовым более сложная.
Ермак обвиняет Наумова в утаивании части доходов от откатов от таможни и перехвате большей части закарпатского кейса.
.Дело в том, что с деньгами у Зеленского и К становится все хуже и все сложнее выплачивать своим депутатам дополнительные вознаграждения. В этой ситуации уход денег в сторону уже рассматривается как политический акт.
26.07.2021 20:37
де він, і що і як сказав? Знову по відосіку? Куди він пропав?
26.07.2021 20:37
голограмма )))) короче...
телепузик - бедосик из видосика...
26.07.2021 20:39
Написано на сайті преЗедента ....
Де і чим займається сам преЗедент невідомо.
Його холуї подоляки вже створюють чергову інформаційну завісу, переймаючись відпочинком ПП.
26.07.2021 20:50
Зеленского нигде не могут найти.... Может в кремле корпоратив какой-нибудь, на котором он развлекает лаптей игрой на рояле? А в Омане не спрашивали? Куда он ещё любит на лыжах с Дерьмаком и семьёй ездить с официальными визитами ?
27.07.2021 00:21
Проявилось чучело?
26.07.2021 20:42
Судьи и сбу - первые враги стране.
26.07.2021 20:43
https://prm.ua/vlada-prodovzhuie-tysk-na-zmi-dbr-pochalo-proslukhovuvaty-spivrobitnykiv-priamoho/ Державне бюро розслідувань продовжує тиск на опозиційні ЗМІ. Зокрема працівники ДБР почали прослуховувати співробітників телеканалу "Прямий". Про це йдеться в відеосюжеті телеканалу (за ссиллю).
З власних джерел редакції "Прямого" стало відомо, що журналістів телеканалу почали прослуховувати слідчі ДБР. Серед тих, за ким будуть цілодобово стежити - Володимир Сташевський, гендиректор каналу. Який заявив: «Ми працюємо чесно. І теперішнє прослуховування - це просто чергова спроба тиснути на телеканал».
Водночас за інформацією наших інсайдерів, ДБР має навіть відповідне рішення суду, яке дозволяє прослуховувати журналістів. Щоправда, в єдиному реєстрі досудових розслідувань воно не зареєстроване.
Як так може бути, журналісти "Прямого" намагалися дізнатися у представників ДБР, проте у пресслужбі не відповіли на телефонні дзвінки. Тож ми надіслали відповідний інформаційний запит електронною поштою, на який ми поки що також не отримали відповіді.
Влада тисне на "Прямий" і за допомогою славнозвісного Печерського районного суду Києва. Саме цей суд минулого року продовжив справу про купівлю-продаж каналу та дозволив проводити обшуки на "Прямому". Такі дії суду журналісти розцінили як тиск на свободу слова. Крім того, паралельно з обшуками ДБР тиснула на канал і Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, призначаючи на "Прямому" необґрунтовані перевірки.
26.07.2021 20:43
"Об этом сообщается на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ."

Источник: https://censor.net/ru/n3279276

Від його імені на сайті можуть будь що повідомляти і єрмак, і подоляк, і чергове мендель.
26.07.2021 20:47
У меня дежавю, в рюсне это я видел в 2004-м.
26.07.2021 20:48
Народний спорт української"еліти" біг по граблям
26.07.2021 20:53
Так буде реформа чи альтернатива?
26.07.2021 20:53
В переводе это значит, что клоуну нужны деньги. Платить скотам, "слугам" то бишь.
26.07.2021 20:54
Бородата тьотя Беня руліт, це усі реформи
26.07.2021 20:59
Насколько я знаю СБУ было создано для противостояния иноземным разведкам и антитеррористическая деятельности (а не для контроля контрабанды которая осуществляет таможня)
26.07.2021 21:01
тут я соглашусь. действительно альтернативы этой безальтернативной реформы мыролюбного сбу нет.
26.07.2021 21:05
рехвормы согласно зе - это кадровые перестаноффки
26.07.2021 21:09
Так кадры всё хуже и хуже. Где он их находит?
26.07.2021 21:28
куда пропал брауни? после грузии его не видно. на детоксе до сих пор? или в отпуск очередной укатил? зеленка тоже не появляется на людях
у нас вообще есть тело которое по недоразумению сейчас носит звание "преЗЕдент"?
26.07.2021 21:12
Зеленский о кадровых перестановках в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет - Цензор.НЕТ 8305
26.07.2021 21:15
Що можна Зевсу, не можна бику!
Вони нас українців мають за биків
Подивиться на це обличчя, що він має спільного з українським народом?
26.07.2021 21:43
воно такий вумний....вагнерівців злив...аж страшно!
26.07.2021 21:15
Зеленский о кадровых перестановках в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет - Цензор.НЕТ 7598
26.07.2021 21:19
Зеля всякую туфту в госструктурах проводимую своих личных целях называ
26.07.2021 21:26 Ответить
Зеля старій ЧеКист,....старше Дзержинского и прочих краснопузіх баранов Мацковіі
26.07.2021 21:32 Ответить
Как говно не перемешивай, оно всё равно останется говном.
26.07.2021 21:32 Ответить
Арестович кстати встречался с Владиславов Сурковым в Москве в 2003 году,будучи старлеем ГРУ МО Украины..., о чем была беседа Арестович не рассказал до сих пор...
26.07.2021 21:35 Ответить
Зеленський і реформи ,це щось із ряду фантастики .
26.07.2021 21:35 Ответить
Штирлиц,у вас УСы и Парик явно не Козака Запорожской Сечи...,это я в Голливуде скомуниздил товаристчЗеленський про кадрові перестановки в СБУ: альтернативи реформі Служби немає і не буде - Цензор.НЕТ 8119 Мюллер
26.07.2021 21:44 Ответить
Зеленський про кадрові перестановки в СБУ: альтернативи реформі Служби немає і не буде - Цензор.НЕТ 7692
26.07.2021 21:48 Ответить
Зеленський про кадрові перестановки в СБУ: альтернативи реформі Служби немає і не буде - Цензор.НЕТ 8011
26.07.2021 21:52 Ответить
Надо обязательно прописать, что СБУшник не может становиться президентом ДНР или ЛНР, в крайнем случае, комбатом "Востока". Но это максимум. И его звание в ФСБ не должно превышать аналогичное в СБУ.
26.07.2021 22:09 Ответить
Зелений зрадник! Буде сидіти, пісюнець!
26.07.2021 22:30 Ответить
Підрахуйте статистику звільнених та скорочених в запас профі від капітана до підполковника в СБУ,СВР,УДОУ і ви жахнетесь! Я кажу не про пузатих дибілів, а саме профі та проукраїнських офіцерів!
26.07.2021 22:37 Ответить
правильно.
27.07.2021 05:52 Ответить
 
 