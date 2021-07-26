ВАКС отправил под арест адвоката, которого вместе с замглавы Харьковского облсовета поймали на взятке более 1 млн грн, - САП

Избрана мера пресечения адвокату - пособнику заместителя председателя Харьковского облсовета. Их поймали на взятке более 1 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"25 июля 2021 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения адвокату - пособнику заместителя председателя Харьковского облсовета, которого вместе с чиновником разоблачили на вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. гривен неправомерной выгоды от директора коммунального предприятия за неувольнение его с занимаемой должности.

По решению суда к адвокату применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 20.09.2021.

Вместе с тем, суд определил подозреваемому залог в размере 713 700 гривен, в случае внесения которого на адвоката будет возложен ряд процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали замглавы Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн - последней части из взятки в 1 млн 50 тыс.грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить на должности директора коммунального предприятия.

23 июля Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении обоим задержанным по ч.4 ст.368 (неправомерная выгода) УК Украины. Она также дала понять, что задержанный замглавы облсовета является представителем партии власти. У главы Харьковского облсовета три заместителя и первый заместитель. Один из них - Андрей Малыш - является представителем партии "Слуга народа".

24 июля суд отправил под арест с альтернативой залога в 4,75 млн грн пойманного на взятке зампредседателя Харьковского облсовета.

