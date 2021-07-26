РУС
ВАКС отправил под арест адвоката, которого вместе с замглавы Харьковского облсовета поймали на взятке более 1 млн грн, - САП

ВАКС отправил под арест адвоката, которого вместе с замглавы Харьковского облсовета поймали на взятке более 1 млн грн, - САП

Избрана мера пресечения адвокату - пособнику заместителя председателя Харьковского облсовета. Их поймали на взятке более 1 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"25 июля 2021 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения адвокату - пособнику заместителя председателя Харьковского облсовета, которого вместе с чиновником разоблачили на вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. гривен неправомерной выгоды от директора коммунального предприятия за неувольнение его с занимаемой должности.

По решению суда к адвокату применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 20.09.2021.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требовал деньги за незаконное перемещение товаров через границу с РФ: на Харьковщине на взятке в $12,7 тыс. поймали офицера-пограничника. ФОТОрепортаж

Вместе с тем, суд определил подозреваемому залог в размере 713 700 гривен, в случае внесения которого на адвоката будет возложен ряд процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.

ВАКС отправил под арест адвоката, которого вместе с замглавы Харьковского облсовета поймали на взятке более 1 млн грн, - САП 01

Напомним, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали замглавы Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн - последней части из взятки в 1 млн 50 тыс.грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить на должности директора коммунального предприятия.

23 июля Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении обоим задержанным по ч.4 ст.368 (неправомерная выгода) УК Украины. Она также дала понять, что задержанный замглавы облсовета является представителем партии власти. У главы Харьковского облсовета три заместителя и первый заместитель. Один из них - Андрей Малыш - является представителем партии "Слуга народа".

24 июля суд отправил под арест с альтернативой залога в 4,75 млн грн пойманного на взятке зампредседателя Харьковского облсовета.

Также читайте: У главы Харьковского облсовета Товмасяна проводились обыски, но процессуального статуса по делу о взятке у него нет, - НАБУ

взятка (6229) облсовет (540) Харьков (7747) Харьковщина (5577) САП (2313)
Бидло, як тобі живеться з подоланою корупцією? А гаїшники в кущах тобі як? Чи здешевшала вже твоя комуналка, бидлан? Як справи з курсом валют? Вже по вісім? А давно? Як там зарплати? Вже 4к доларів на місяць? Війну вже зупинили? Руки відрубані? Олігархи вже в тюрмах? Ггг
26.07.2021 21:41 Ответить
Когда я вижу, как ты воруешь,
Малыш, ты меня волнуешь..

мы видели тебя в гробу,
мы - весь коллектив НАБУ))
26.07.2021 21:42 Ответить
Галімий популізм та гра на лохторат 73% х@есосів. Будь-яки заяви починаючи з "ми ух... як перевіремо", "ми як ух... зробимо" тому є яскравий маркер. Зєчмо, доречі, теж в таке ********.
26.07.2021 21:47 Ответить
Тепер заплатить 1 мільйон та на волю з прибутком.
26.07.2021 21:43 Ответить
Ще ніколи українці так не надіялись на кокоїн)))
26.07.2021 21:44 Ответить
Есть мер золотой батон, который ровно ходит и уничтожает граждан, полиция Чернигова уже чмырдяи консеннве, что не секрет, спасибо жителям Чернигова за мера быдло
26.07.2021 22:03 Ответить
А этот малыш на свободе,а адвоката закрыли!
27.07.2021 09:43 Ответить
 
 