Проезд по платным автобанам будет стоить максимум 0,133 евро за километр, - Мининфраструктуры

Проезд по платным автобанам будет стоить максимум 0,133 евро за километр, - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры работает над реализацией проектов строительства шести автомобильных дорог, которые будут возведены в сотрудничестве с частными инвесторами.

Об этом Суспільному в ответ на запрос сообщила заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, правительство прорабатывает вопрос о строительстве на условиях концессии следующих дорог:

M-29 / M-04 / M-18 - Харьков-Днепр-Запорожье;

M-03 - Борисполь-Полтава;

M-14 - Херсон-Николаев;

M-06 - Киев-Житомир-Ривне;

M-08 / M-19 - Ягодин-Ковель-Луцк;

M-04 / H-11 - Днепр-Кривой Рог-Николаев.

"Сообщаем, что реализация указанных объектов соответствует Перечню приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года, утвержденному распоряжением Кабинета министров Украины от 16 декабря 2020 года №1581-р", - отметила Юрченко.

При этом правительство утвердило максимальную стоимость пользования дорогами на уровне от 0,023 до 0,133 евро за километр, что по состоянию на 26 июля соответствует сумме от 73 копеек до 4 гривен 14 копеек.

"Постановлением Кабинета министров от Украины от 23 декабря 2020 №1312 утвержден максимальный размер платы за разовый проезд автомобильной дорогой общего пользования, построенной на условиях концессии, который составляет, в зависимости от категории транспортного средства, от 0,023 евро за километр до 0,133 евро за километр ", - подытожили в министерстве.

Напомним, в октябре 2020 года Министерство инфраструктуры представило шесть участков дорог для потенциальных пилотных проектов государственно-частного партнерства, которые реализуют в рамках первой программы такого партнерства в дорожной отрасли.

Министерство разрабатывает проект совместно с Укравтодором, Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC) в Украине.

Запланированные автодороги должны объединить 10 областей Украины, их общая длина составит 1500 километров. На дорогах планируют провести реконструкцию, текущий и капитальный ремонт.

Топ комментарии
+68
офигенно!.. строят за деньги налогоплательщиков и за кредиты, которые будут возвращать налогоплательщики.. и с них еще будут брать плату за проезд по этим дорогам..
Вы там в конец охренели?
26.07.2021 22:01 Ответить
26.07.2021 22:01 Ответить
+40
До того ж у вартості пального вже є дорожній збір. По зеленому!!!
26.07.2021 22:05 Ответить
26.07.2021 22:05 Ответить
+30
Отже, харків`янин, що бажає приїхати у столицю України на День незалежності має викласти лише за поїздку більше 2000 грн. Що з цього виходить - приховане обмеження в можливості переміщуватися дорогами національного значення, які побудовані за рахунок "Великого будівництва". А це є корупція, бо кошти йшли з бюджету України, тобто з наших з Вами кишень.
26.07.2021 22:03 Ответить
26.07.2021 22:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
_Да, земунисты лихорадочно строят тоталитаризм, концлагерь с тотальным контролем народа бандитами, называемыми власть. По кетайским лекалам. Лопоухий народ равнодушно, индиффирентно на это смотрит и похлопывает ослиными ушами - отгоняет мух.
26.07.2021 22:58 Ответить
26.07.2021 22:58 Ответить
Мудрый норот подавляющим большинством сам себе все это и выбрал. **** скиглить?
26.07.2021 23:05 Ответить
26.07.2021 23:05 Ответить
Народ никогда ничего не решал, кроме некоторых реально демократических выборов, на которых народ, как любое большинство _всегда_обязательно_примет_неправильное_решение.
Большинство _всегда_ ошибается если выбор является свободным.
Не верите - могу показать на деньгах
А вот что делать дальше, очень большой вопрос, у мня на него нет хороших ответов.
27.07.2021 01:39 Ответить
27.07.2021 01:39 Ответить
Але ж весело ж то як, і по-приколу...
26.07.2021 22:33 Ответить
26.07.2021 22:33 Ответить
Я бы еще понял за что платить если бы новую дорогу построил частный инвестор. А так получается дороги отремонтируют за бюджетный счет и будут сдирать деньги за проезд, и это при том что каждый водитель оплатил этот ремонт покупая бензин на заправках.
26.07.2021 22:56 Ответить
26.07.2021 22:56 Ответить
Именно так бандиты обычно и действуют.
26.07.2021 22:59 Ответить
26.07.2021 22:59 Ответить
Что за бред?!Дорога Борисполь-Полтава уже построена?!Государство влило десятки миллиардов кредитных средств в эту трассу а теперь на блюдечке кому то её передаст,класс…
Твари,стройте с нуля в чистом поле за частные средства к вам и вопросов не будет
26.07.2021 23:06 Ответить
26.07.2021 23:06 Ответить
_Нахера бандитам такой долгоиграющий головняк? С ума вы сошли с такими шыкарными идеями!
26.07.2021 23:10 Ответить
26.07.2021 23:10 Ответить
Эти Зегандоны раскурочат всю Украину.
А Пороху потом порядок после них наводить - что на дорогах, что с законами!
26.07.2021 23:07 Ответить
26.07.2021 23:07 Ответить
26.07.2021 23:09 Ответить
26.07.2021 23:09 Ответить
Нічого було вже просирати...
27.07.2021 08:51 Ответить
27.07.2021 08:51 Ответить
А тебе из мордора лучше видно?
27.07.2021 09:00 Ответить
27.07.2021 09:00 Ответить
та ты шо. серьезно? нечего?
никаких достижений не случилось для тебя лично с 2014 по 2019?
тех, которые сейчас просраны бездарно быдлом
27.07.2021 10:06 Ответить
27.07.2021 10:06 Ответить
При всьому моєму патріотизму, сьогоднішня Україна лише бліда копія УРСР кінця 80-х. Більшість країн світу за цей час пішли далеко вперед у своєму розвитку. У нас же деградація майже по всим показникам.Я не за совок,я за прогрес.
27.07.2021 10:39 Ответить
27.07.2021 10:39 Ответить
Ты вообще в Украине при совке пожил хоть немного с уже сознательной головой?
Какие показатели?
В начале и в конце 80-х было проблемой:
- прийти в магазин и купить унитаз
- прийти в магазин и купить смеситель в ванную
- ... велосипед
- ... коньки на детский размер ноги
- ... магнитофон
- ... цветной телевизор
- ... молоко - очередь надо занимать в 6:30 утра
и список этот бесконечен!
По сравнению с 2021, качество жизни в 80-х это просто ноль.
Какие показатели?
27.07.2021 12:51 Ответить
27.07.2021 12:51 Ответить
Зомбанутий, що ти взагалі знаєш про УРСР тих часів?
За весь час соціалізму Україна один!!! лише раз зібрала рекордний врожай зернових у 52 млн т, наразі збираємо стабільних 70 млн т і аграрії кажуть що це ще не максимум.
При СРСР неможливо було ані заробити гроші ані їх нормально витратити. Квартири не купувались та не продавались - їх лише можна було отримати від підприємства чи від держави якщо пощастить - люди все життя стояли у черзі на квартиру. Багато хто все життя прожив у гуртожитках з 1 санузлом та кухнею на поверх.
Дятле, не ганьби власну сім'ю подібними заявами!
27.07.2021 13:23 Ответить
27.07.2021 13:23 Ответить
Є маленький підсолоджувач у вигляді типу ринкової економіки. Але то плюс для тих у кого великі гроші.А квартири люди отримували просто за роботу на підприємствах. Не на всіх і не одразу.А як зараз працівнику магазину або заводу розжитися власним житлом? А про зерно радіти ні за що.Всі здобутки за рахунок кратного зменшення виробництва інших культур крім соняшника.І виснаження та забруднення хімічними добривами наших чорноземів, бо корів майже вирізали. Можете й далі собі думати, що я розганяю зраду, але прийняття того факту, що ти в жопі,це перший крок з виходу з неї. І ця жопа настала далеко не 2 роки тому.
27.07.2021 20:07 Ответить
27.07.2021 20:07 Ответить
Я вже мовчу про машинобудування і взагалі несировинні галузі.ЖОДНОГО нового заводу ну побудовано! Зате розгромлено... Ті ваші Пецині досягнення - навіть не один крок вперед після 10 назад. За 5 років справжні державні діячі встигають переломити ситуацію і отримати перші дійсно вагомі результати.
27.07.2021 21:28 Ответить
27.07.2021 21:28 Ответить
Тогда простой сыр нужно было привозить с оказией с Одесы, отстояв за 300 граммов огромную очередь. А тушка цыпленка с боем доставалась и потом хранилась в морозилке только на новогодний стол! Джинсы стоили как почти месячная зп шахтера (Кривой Рог). В аптеках только йод,зеленка и бинт.
А они тут рассказывают о расцвете.
27.07.2021 17:42 Ответить
27.07.2021 17:42 Ответить
международная поддержка в войне с росией, безвиз, томос, лоукосты, рост ВВП из года в год , стабилизация доллара после махинаций Коломойского с Приватом в 2014, прибыльные гос предприятия , обеспечение армии всем необходимым по стандартам НАТО, от питания до оружия. А так да, нічого просирати.
27.07.2021 10:48 Ответить
27.07.2021 10:48 Ответить
Почитайте выше, думаю мы бесседуем со школьником или со студентом, но про совок он точно ничего не знает, он родился гарантировано после 90-го года.
27.07.2021 12:53 Ответить
27.07.2021 12:53 Ответить
Ага, "самый вкусный в мире пломбир по 22 копейки"
27.07.2021 17:44 Ответить
27.07.2021 17:44 Ответить
Дороги державного призначення , побудовані на наші з вами податки і за кредитні кошти, які ми будемо віддавати ,не можуть бути платними !!! Альтернативні дороги , побудовані приватними фірмами за власні кошти - так. А то ці злодії від влади скоро нам податок на повітря введуть під видом збереження екології і збільшення нашого добробуту. З жахом чекаємо осені і анонсованих комунальних тарифів. Що ще зелене сміття придумає для "покращення " нашого життя. Своє вони уже покращили.
26.07.2021 23:11 Ответить
26.07.2021 23:11 Ответить
Люблю м-07 По ней когда-то и уехал.
26.07.2021 23:23 Ответить
26.07.2021 23:23 Ответить
Людям дешевле будет скинуться на снайперов и устранить этот головняк.
26.07.2021 23:26 Ответить
26.07.2021 23:26 Ответить
"мечты-мечты" (С)
27.07.2021 01:39 Ответить
27.07.2021 01:39 Ответить
Наши Уроды переплюнули даже Лукашонку. На Беларашке автобаны для жителей Беларуси бесплатные. У нас за что ни возьмись всех переплюнули и ценами и налогами и беспределом.
26.07.2021 23:27 Ответить
26.07.2021 23:27 Ответить
олия
27.07.2021 02:44 Ответить
27.07.2021 02:44 Ответить
У білорасєї не має автобанів, там платні дороги які і близько не схожі на автобани)) Вони дійсно безкоштовні для членів азійського саюзу але у білорасєян є дуже не маленький дорожній збір, так що не приводь у приклад білорасєю яку ти зовсім не знаєш...
27.07.2021 09:37 Ответить
27.07.2021 09:37 Ответить
Круто, это получается за наш счет отремонтируют дороги а потом мы должны платить за проезд по ним. Раньше просто воровали на ремонтах дорог но эти мрази пошли дольше. Теперь помимо воровства еще и с проезда будут карманы набивать.
26.07.2021 23:28 Ответить
26.07.2021 23:28 Ответить
Бориспіль-Полтава і Київ-Рівне і так чудові траси. Нах їх дублювати?
А от Рівне-Львів, напртклад, вже гірше.
26.07.2021 23:32 Ответить
26.07.2021 23:32 Ответить
Их не будут дублировать, только подремонтируют и поставят рамки по сбору денег.
26.07.2021 23:39 Ответить
26.07.2021 23:39 Ответить
4 грн за кілометр, це дорожче ніж пальне.
26.07.2021 23:33 Ответить
26.07.2021 23:33 Ответить
Бандитам похер! Не врубаешься?
26.07.2021 23:55 Ответить
26.07.2021 23:55 Ответить
интересует только одно - на какой именно теме нарид взорвётся?
27.07.2021 00:37 Ответить
27.07.2021 00:37 Ответить
взорвётся и смитёт?
27.07.2021 01:24 Ответить
27.07.2021 01:24 Ответить
Этот народ сожрут чавкая, особенно таксисты точно поднимут цены уже завтра утром!
27.07.2021 02:12 Ответить
27.07.2021 02:12 Ответить
да ни какой сотрут нас на ноль умножат
27.07.2021 02:58 Ответить
27.07.2021 02:58 Ответить
27.07.2021 00:41 Ответить
27.07.2021 00:41 Ответить
Похоже, что автобаны в Украине строятся, чтобы можно было быстро уехать из страны.
27.07.2021 00:44 Ответить
27.07.2021 00:44 Ответить
короче дорога Харьков-Киев подорожает вдвое
сейчас почти $100 на бензин а будет еще сотка за дорогу
самолетом дешевле
27.07.2021 04:22 Ответить
27.07.2021 04:22 Ответить
Зачем ты дал наводку? Теперь подорожает и самолёт.
27.07.2021 07:22 Ответить
27.07.2021 07:22 Ответить
в проигрыше не будет никого- зелень поимеет на дорогах, а беня на самолетах.
27.07.2021 09:41 Ответить
27.07.2021 09:41 Ответить
Это я дал маху, то есть МАУ 😬
27.07.2021 10:08 Ответить
27.07.2021 10:08 Ответить
....скоро опять: как казаки ехали за солью (на волах, блд, по бездорожью, о, народ - в голове одни зеленые воши, гниды, блохи и жуки с червями)
27.07.2021 05:28 Ответить
27.07.2021 05:28 Ответить
Які такі кАзакі?
27.07.2021 06:44 Ответить
27.07.2021 06:44 Ответить
упс, точно, ляпаса дал... козаки
27.07.2021 06:49 Ответить
27.07.2021 06:49 Ответить
Больше всех должны быть счастливы жители сел, прилегающих к платным трассам)) клоуны вообще видели как именно технически обустроены платные трассы в мире? На них есть только свободные съезды, все въезды перекрыты пунктами оплаты - прикиньте как одним утром селяне проснутся, а выезд из села платный)))
27.07.2021 05:30 Ответить
27.07.2021 05:30 Ответить
Есть села разделенные трассой.
Переехать через трассу на другую половину села - тоже платно!
27.07.2021 08:16 Ответить
27.07.2021 08:16 Ответить
зеСКОТСТВО
27.07.2021 07:31 Ответить
27.07.2021 07:31 Ответить
Ай какие малодцы...в евро они посчитали..
А зарплаты и пенсии когда начнете в евро выплачивать???
27.07.2021 08:08 Ответить
27.07.2021 08:08 Ответить
В Германии, за проезд по автобану, грузовики платят меньше!
27.07.2021 08:21 Ответить
27.07.2021 08:21 Ответить
так вот оно какое, велике крадивництво...
строить дороги за счёт народа, а потом с этого народа ещё и деньги драть что б он мог проехать по этой дороге
ну зеленский.. ну махинатор
27.07.2021 08:33 Ответить
27.07.2021 08:33 Ответить
Головне, що не Порох.... Так зелебобіки?
27.07.2021 08:50 Ответить
27.07.2021 08:50 Ответить
Якось не логічно.
Якщо ти збудував газому мережу, то ти платиш газовій компанії за те, що вона транзитом жене газ по твоїй трубі.
Отже і тут вони повинні платити мені за те, що я їжджу їхніми дорогами.
27.07.2021 08:54 Ответить
27.07.2021 08:54 Ответить
1500 км проехал и нету минимальной зарплаты.
27.07.2021 09:22 Ответить
27.07.2021 09:22 Ответить
А ти не їзди) якщо у тебе мінімальна зарплата...)))
27.07.2021 09:40 Ответить
27.07.2021 09:40 Ответить
27.07.2021 10:15 Ответить
27.07.2021 10:15 Ответить
27.07.2021 10:20 Ответить
27.07.2021 10:20 Ответить
Неплохие цены .почти как в бельгии.а зарплаты у бельгийцев больше 2 косарей евро )))
27.07.2021 13:44 Ответить
27.07.2021 13:44 Ответить
дороги еще нет, но такса уже есть
дороги построят, возможно,... за наши деньги, что б мы потом платили едя по ним)
могут строить на кредитные средства, тогда еще и % отдавать будем и все остальное)
ладно б частные инвестиции, ок... но млять скинуться нам всем что с нас дерли потом еще это гениально)
27.07.2021 21:50 Ответить
27.07.2021 21:50 Ответить
Страница 2 из 2
 
 