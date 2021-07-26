Проезд по платным автобанам будет стоить максимум 0,133 евро за километр, - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры работает над реализацией проектов строительства шести автомобильных дорог, которые будут возведены в сотрудничестве с частными инвесторами.

Об этом сообщила заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко.

По ее словам, правительство прорабатывает вопрос о строительстве на условиях концессии следующих дорог:

M-29 / M-04 / M-18 - Харьков-Днепр-Запорожье;

M-03 - Борисполь-Полтава;

M-14 - Херсон-Николаев;

M-06 - Киев-Житомир-Ривне;

M-08 / M-19 - Ягодин-Ковель-Луцк;

M-04 / H-11 - Днепр-Кривой Рог-Николаев.

"Сообщаем, что реализация указанных объектов соответствует Перечню приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года, утвержденному распоряжением Кабинета министров Украины от 16 декабря 2020 года №1581-р", - отметила Юрченко.

При этом правительство утвердило максимальную стоимость пользования дорогами на уровне от 0,023 до 0,133 евро за километр, что по состоянию на 26 июля соответствует сумме от 73 копеек до 4 гривен 14 копеек.

"Постановлением Кабинета министров от Украины от 23 декабря 2020 №1312 утвержден максимальный размер платы за разовый проезд автомобильной дорогой общего пользования, построенной на условиях концессии, который составляет, в зависимости от категории транспортного средства, от 0,023 евро за километр до 0,133 евро за километр ", - подытожили в министерстве.

Напомним, в октябре 2020 года Министерство инфраструктуры представило шесть участков дорог для потенциальных пилотных проектов государственно-частного партнерства, которые реализуют в рамках первой программы такого партнерства в дорожной отрасли.

Министерство разрабатывает проект совместно с Укравтодором, Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC) в Украине.

Запланированные автодороги должны объединить 10 областей Украины, их общая длина составит 1500 километров. На дорогах планируют провести реконструкцию, текущий и капитальный ремонт.