Семь поездов задерживаются с отправлением из Киева в связи с аварией в электросети, – "Укрзализныця"

Семь поездов задерживаются с отправлением из Киева в связи с аварией в электросети, – "Укрзализныця"

Семь поездов отстают от графика отправления из Киева из-за аварийного отключения напряжения в электросети.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

В частности задерживаются поезда: №10 Киев - Мариуполь (+57 мин); №228 Киев - Бердянск (+50 мин); №12 Киев - Новоалексеевка (+50 мин); №44 Чернигов - Ивано-Франковск (+53 мин); №81 Киев - Ужгород (+32 мин); №116 / 136 Киев - Бердянск, Авдеевка (25 мин); №49 Киев - Трускавец (+15 мин).

В "Укрзализныце" обещают приложить максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика.

73% ЗЕх@есос Лещенко и Укрзализниця

показать весь комментарий
26.07.2021 22:12 Ответить
ДТЕК "Ахметова" перейшов від здачі на брухт мереж Укртелекому (вже вирізав всі АТС та кабелі) до ЛЕП та ТЕС. Замки ж треба купувати....
показать весь комментарий
26.07.2021 22:12 Ответить
Не виріже він, виріжуть "мєталісти-черепашки"
показать весь комментарий
26.07.2021 22:20 Ответить
вы будете не сильно удивлены если узнаете что в свое время укртелекому запретили внедрять gsm? зарабатывать должны только свои.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:30 Ответить
Да і куй на них , слуги потягами не їздять
показать весь комментарий
26.07.2021 22:31 Ответить
А перейти на тепловозы, слабо?
показать весь комментарий
26.07.2021 22:49 Ответить
"По данным следствия, группа чиновников УЗ систематически разворовывала горюче-смазочные материалы государственного предприятия. Они дважды в день - утром и вечером откачивали из маневровых тепловозов топливо. Таким образом присваивалось от 15 до 30 тонн ежемесячно (то есть до тонны топлива в день - Ред.), которые работники реализовывали. По результатам проведенных негласных следственных действий, в форме контроля за совершением преступления в виде оперативной закупки, у них приобретено 200 литров похищенного топлива", - говорится в сообщении. https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=300384&fbclid=IwAR0caP8KWwM1vsCk7TEC2n7jFTY9qm04KkqAbXa5YE4rSC2SioXCnAQMYLo
показать весь комментарий
26.07.2021 23:33 Ответить
та да, ток это называется "украли все что можно", а не авария на электросети!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 00:01 Ответить
 
 