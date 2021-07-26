Семь поездов задерживаются с отправлением из Киева в связи с аварией в электросети, – "Укрзализныця"
Семь поездов отстают от графика отправления из Киева из-за аварийного отключения напряжения в электросети.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".
В частности задерживаются поезда: №10 Киев - Мариуполь (+57 мин); №228 Киев - Бердянск (+50 мин); №12 Киев - Новоалексеевка (+50 мин); №44 Чернигов - Ивано-Франковск (+53 мин); №81 Киев - Ужгород (+32 мин); №116 / 136 Киев - Бердянск, Авдеевка (25 мин); №49 Киев - Трускавец (+15 мин).
В "Укрзализныце" обещают приложить максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хужє не будєт
показать весь комментарий26.07.2021 22:12 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Игнатьев Фион
показать весь комментарий26.07.2021 22:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Злий Грицько
показать весь комментарий26.07.2021 22:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ксения Руф
показать весь комментарий26.07.2021 22:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вальд Ще
показать весь комментарий26.07.2021 22:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Central Express
показать весь комментарий26.07.2021 22:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Viktor Amerikov
показать весь комментарий26.07.2021 23:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
TarganRun
показать весь комментарий27.07.2021 00:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль