Семь поездов задерживаются с отправлением из Киева в связи с аварией в электросети, – "Укрзализныця"

Семь поездов отстают от графика отправления из Киева из-за аварийного отключения напряжения в электросети.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

В частности задерживаются поезда: №10 Киев - Мариуполь (+57 мин); №228 Киев - Бердянск (+50 мин); №12 Киев - Новоалексеевка (+50 мин); №44 Чернигов - Ивано-Франковск (+53 мин); №81 Киев - Ужгород (+32 мин); №116 / 136 Киев - Бердянск, Авдеевка (25 мин); №49 Киев - Трускавец (+15 мин).

В "Укрзализныце" обещают приложить максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика.

