Во фракции ОПЗЖ Харьковского облсовета подтвердили, что на миллионной взятке задержан Андрей Малыш, исключать его пока не будут

Пока в суде не докажут вины заместителя председателя Харьковского облсовета Андрея Малыша, "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую он представляет, не будет рассматривать вопрос о его исключении из фракции.

Об этом Суспільне сказал председатель фракции ОПЗЖ в Харьковском облсовете Сергей Гладкоскок, передает Цензор.НЕТ. Он подтвердил, что задержанный Андрей Малыш.

"Действительно, так. Из средств массовой информации я узнал, что есть мера пресечения - содержание под стражей, есть залог. Сейчас решается вопрос о пребывании его в СИЗО", - сказал Гладкоскок.

"Никто не может быть признан виновным без решения суда. Когда решение вступит в законную силу, тогда мы можем решить вопрос о виновности лица или пребывания во фракции. В этом случае я не рассматривал информацию СМИ, чтобы выносить на рассмотрение фракции, у нас нет официальной информации ", - добавил он.

По данным издания, Андрей Малыш - один из четырех заместителей председателя Харьковского облсовета.

На вопрос, повлияет ли отсутствие одного из заместителей председателя облсовета на его работу, Гладкоскок ответил: "Есть распределение обязанностей, подписанное председателем облсовета. Кроме Малыша, еще три заместителя. Если один заболеет, в отпуске или другое, его обязанности выполняет другой зам. Председателем облсовета будет принято решение о выполнении его обязанностей другим заместителем".

В сферу ответственности Малыша входят коммунальное хозяйство, земельные вопросы и вопросы агропромышленного комплекса, уточнил Гладкоскок.

42-летнего Андрея Малыша избрали депутатом Харьковского облсовета VIII созыва на местных выборах 25 октября 2020 года. Заместителем главы облсовета выбрали на первой сессии - 11 декабря 2020 года.

Напомним, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали замглавы Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн - последней части из взятки в 1 млн 50 тыс.грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить на должности директора коммунального предприятия.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении обоим задержанным по ч.4 ст.368 (неправомерная выгода) УК Украины. Она также дала понять, что задержанный замглавы облсовета является представителем партии власти.

24 июля суд отправил под арест с альтернативой залога в 4,75 млн грн пойманного на взятке зампредседателя Харьковского облсовета, на следующий день - его пособника-адвоката.