Во фракции ОПЗЖ Харьковского облсовета подтвердили, что на миллионной взятке задержан Андрей Малыш, исключать его пока не будут

Пока в суде не докажут вины заместителя председателя Харьковского облсовета Андрея Малыша, "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую он представляет, не будет рассматривать вопрос о его исключении из фракции.

Об этом Суспільне сказал председатель фракции ОПЗЖ в Харьковском облсовете Сергей Гладкоскок, передает Цензор.НЕТ. Он подтвердил, что задержанный Андрей Малыш.

"Действительно, так. Из средств массовой информации я узнал, что есть мера пресечения - содержание под стражей, есть залог. Сейчас решается вопрос о пребывании его в СИЗО", - сказал Гладкоскок.

"Никто не может быть признан виновным без решения суда. Когда решение вступит в законную силу, тогда мы можем решить вопрос о виновности лица или пребывания во фракции. В этом случае я не рассматривал информацию СМИ, чтобы выносить на рассмотрение фракции, у нас нет официальной информации ", - добавил он.

По данным издания, Андрей Малыш - один из четырех заместителей председателя Харьковского облсовета.

На вопрос, повлияет ли отсутствие одного из заместителей председателя облсовета на его работу, Гладкоскок ответил: "Есть распределение обязанностей, подписанное председателем облсовета. Кроме Малыша, еще три заместителя. Если один заболеет, в отпуске или другое, его обязанности выполняет другой зам. Председателем облсовета будет принято решение о выполнении его обязанностей другим заместителем".

В сферу ответственности Малыша входят коммунальное хозяйство, земельные вопросы и вопросы агропромышленного комплекса, уточнил Гладкоскок.

42-летнего Андрея Малыша избрали депутатом Харьковского облсовета VIII созыва на местных выборах 25 октября 2020 года. Заместителем главы облсовета выбрали на первой сессии - 11 декабря 2020 года.

Напомним, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали замглавы Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн - последней части из взятки в 1 млн 50 тыс.грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить на должности директора коммунального предприятия.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении обоим задержанным по ч.4 ст.368 (неправомерная выгода) УК Украины. Она также дала понять, что задержанный замглавы облсовета является представителем партии власти. 

24 июля суд отправил под арест с альтернативой залога в 4,75 млн грн пойманного на взятке зампредседателя Харьковского облсовета, на следующий день - его пособника-адвоката.

взятка (6232) облсовет (540) Харьков (7747) Оппозиционная платформа - За жизнь (459)
+8
"Никто не может быть признан виновным без решения суда. Когда решение вступит в законную силу, тогда мы можем решить вопрос о виновности лица или пребывания во фракции. В этом случае я не рассматривал информацию СМИ, чтобы выносить на рассмотрение фракции, у нас нет официальной информации ", - добавил он.

Иллюстрация к слову "словоболудие".
показать весь комментарий
26.07.2021 22:30 Ответить
+6
Там все такие,РЫГИОНАЛЫ.
Волчья путинская стая.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:31 Ответить
+6
Зеленский пропал...с 23 числа его не могут найти...,каже Тарас Березовец...
показать весь комментарий
26.07.2021 22:44 Ответить
Виключати, якщо не поділиться
показать весь комментарий
26.07.2021 22:29 Ответить
він сказав, що більше так не буде.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:38 Ответить
Достойный член "достойнейшей" полит силы предателей ,воров и бандюков.
А еще меня умиляет- без суда обвинять не будем. Без суда у нас можно обвинять Порошенко во всех преступлениях- мира, и считать это правильным и совсем не стесняться.
показать весь комментарий
27.07.2021 00:05 Ответить
"Никто не может быть признан виновным без решения суда. Когда решение вступит в законную силу, тогда мы можем решить вопрос о виновности лица или пребывания во фракции. В этом случае я не рассматривал информацию СМИ, чтобы выносить на рассмотрение фракции, у нас нет официальной информации ", - добавил он.

Иллюстрация к слову "словоболудие".
показать весь комментарий
26.07.2021 22:30 Ответить
Там все такие,РЫГИОНАЛЫ.
Волчья путинская стая.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:31 Ответить
Такі ото санкції проти Мертвечука, фейкові.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:50 Ответить
А судьи кто?...
показать весь комментарий
26.07.2021 22:32 Ответить
Можливо відкупиться, тоді виключати не будуть.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:34 Ответить
Як його "виключати", якщо Товмасяна уроди прислуг також відмовляються здавати?
показать весь комментарий
26.07.2021 22:35 Ответить
Це ж для них норма!
показать весь комментарий
26.07.2021 22:36 Ответить
Зачем сироту исключать так старался себя незабыть и москалям нравиться.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:36 Ответить
зачем его исключать из фракции ОПЗЖ?! Надо все ОПЗЖ исключить из украинского политикума!
показать весь комментарий
26.07.2021 22:39 Ответить
И как же это сделать?
показать весь комментарий
27.07.2021 00:27 Ответить
легко.. как три канала отключить.. жмём на клавишу - политическая целесообразность и вуаля
показать весь комментарий
27.07.2021 06:15 Ответить
И что это за клавиша такая?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:39 Ответить
заместитель погорел, председатель не при делах
для этого замы и нужны
показать весь комментарий
26.07.2021 22:40 Ответить
и действительно, зачем исключать? подумаешь взятка...
в конце концов партии зеленского слуга народа можно брать взятки, а опзж что нет?
показать весь комментарий
26.07.2021 22:43 Ответить
Зеленский пропал...с 23 числа его не могут найти...,каже Тарас Березовец...
показать весь комментарий
26.07.2021 22:44 Ответить
Мавзолейные,верните Зелю...,хватит что вы Индюковича похитили в Ростов ночью 21 февраля 2014 года...
показать весь комментарий
26.07.2021 22:45 Ответить
....он ведь взял миллион -
потому что - За Жизнь...
показать весь комментарий
26.07.2021 22:48 Ответить
"ЗаЖОП" - кремлівські калоїди.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:49 Ответить
Если из ОПЗЖ исключить всех взяточников,воров, грабителей, мошенников и предателей, то там просто никого не будет!
показать весь комментарий
26.07.2021 22:49 Ответить
пипец в стране гныдник !
показать весь комментарий
26.07.2021 22:52 Ответить
Если опзж заменить на европейскую солидарность, то так и будет!
показать весь комментарий
27.07.2021 00:28 Ответить
Риги такі риги... Он невінават. А харьків"яни знову оберуть собі чергове ригівське лайно.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:53 Ответить
ну так все.... чого виключати??? Взяв, так І взяв... І ЩО?
показать весь комментарий
26.07.2021 22:54 Ответить
Во фракции ОПЗЖ Харьковского облсовета подтвердили, что на миллионной взятке задержан Андрей Малыш, исключать его пока не будут - Цензор.НЕТ 6243Конечно -
это честный и благородный человек .
Все старался для партии.
В Китае такого бы расстреляли перед футбольным матчем .
Для ботов -
читаем в инете статью - Казни миллионеров в Китае.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:57 Ответить
С тем быдлостадлом что сформировалось в городе с давних лет что либо творить запросто. Запрягай----катайся! Спишут любые преступления---лишь бы поровну всем пообещай пайку раздавать.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:58 Ответить
Азиров Индюкович Пшонка Захарченко и Якименко покинули Украину из айропорта Симферополь одним рейсом,под охраной спецназа Путлера "Вымпел",,,а по факту за ними прилетал борт Патрушева,....который был в айропорту Буэнос-Айреса ...с Аргентинской Мукой из Колумбии...,Боюсь что Зелю скомуниздил тот же РАБссиянский спецназ "Вымпел"...
показать весь комментарий
26.07.2021 23:00 Ответить
було би за щастя, якщо б насправді...
показать весь комментарий
26.07.2021 23:24 Ответить
Так "за життя" ж крав. Навіщо ж його виключати з партії. Сралін он теж грабував начебто для партії. То майбутня "велика людина" у партійному керівництві.
показать весь комментарий
26.07.2021 23:44 Ответить
Як на мене, якщо був в ригоанальній, ожопепешній шлюхонарідній або комунячий партії - можна автоматом давати 25 років з конфіскацією всього до 3 коліна родичів. І той партєєц знатиме за що, і всі знатимуть. Тут не потрібні інші докази, навіть зайві.
показать весь комментарий
26.07.2021 23:50 Ответить
Зеленского нигде не могут найти.... Может в кремле корпоратив какой-нибудь, на котором он развлекает лаптей игрой на рояле? А в Омане не спрашивали? Куда он ещё любит на лыжах с Дерьмаком и семьёй ездить с официальными визитами ?
показать весь комментарий
27.07.2021 00:11 Ответить
берёт по чину, исключать не будут.
показать весь комментарий
27.07.2021 06:01 Ответить
Исключать не обязательно-главное посадить. Желательно всю фракцию хутинских пуесосов
показать весь комментарий
27.07.2021 09:01 Ответить
 
 