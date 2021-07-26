Два десятка военных учений провела Россия в оккупированном Крыму за полгода, - Крымскотатарский ресурсный центр

За первое полугодие Россия в оккупированном Крыму провела 20 военных учений с участием 23 850 военнослужащих и более 1 900 единиц боевой техники.

Такие данные в эфире телеканала "Дом" озвучил глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев, передает Цензор.НЕТ.

Крымскотатарский ресурсный центр собирает факты нарушений на оккупированном полуострове, в том числе, по теме милитаризации. Уже обобщена ситуация за полгода.

"По нашим подсчетам (я не претендую на то, что они идеальные, возможно, мы что-то упустили) за отчетный период российская власть 20 раз проводила военные учения на территории оккупированного полуострова с участием 23 850 военнослужащих и более 1 900 единиц боевой специальной техники. Возможно, техники было больше, возможно, людей было больше. Но в отчете отражено то, что удалось зафиксировать нам, мы опираемся на свои источники", - сообщил Бариев.

Он подчеркнул, что милитаризацию нужно связывать с ситуацией и с правами коренных народов.

"В соответствии с Декларацией о правах коренных народов, наличие вооруженных контингентов или военных контингентов на территории, где проживают коренные народы, должны в первую очередь согласовываться с самими коренными народами, с представительным их органом. Но, на самом деле, у нас оккупанты не только не согласовывают, но еще и запрещают представительный орган - Меджлис крымскотатарского народа", - продолжил глава Крымскотатарского ресурсного центра.

Бариев отметил, что информацию о нарушениях в Крыму нужно доносить до всех международных площадок, до политикумов разных стран. Особенно с учетом того, что политический истеблишмент в странах время от времени обновляется.

"Нам нужно об этом системно говорить. Нам нужно информировать наших партнеров и политиков этих стран. Потому что обновляются парламенты тех или иных стран, появляются новые политики. Эти новые политики не всегда владеют полной информацией. Поэтому мы должны системно демонстрировать, показывать информацию в динамике, что не уменьшаются нарушения прав человека, а наоборот - появляются новые тенденции, новые подходы", - резюмировал он.

