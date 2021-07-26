Два десятка военных учений провела Россия в оккупированном Крыму за полгода, - Крымскотатарский ресурсный центр
За первое полугодие Россия в оккупированном Крыму провела 20 военных учений с участием 23 850 военнослужащих и более 1 900 единиц боевой техники.
Такие данные в эфире телеканала "Дом" озвучил глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев, передает Цензор.НЕТ.
Крымскотатарский ресурсный центр собирает факты нарушений на оккупированном полуострове, в том числе, по теме милитаризации. Уже обобщена ситуация за полгода.
"По нашим подсчетам (я не претендую на то, что они идеальные, возможно, мы что-то упустили) за отчетный период российская власть 20 раз проводила военные учения на территории оккупированного полуострова с участием 23 850 военнослужащих и более 1 900 единиц боевой специальной техники. Возможно, техники было больше, возможно, людей было больше. Но в отчете отражено то, что удалось зафиксировать нам, мы опираемся на свои источники", - сообщил Бариев.
Он подчеркнул, что милитаризацию нужно связывать с ситуацией и с правами коренных народов.
"В соответствии с Декларацией о правах коренных народов, наличие вооруженных контингентов или военных контингентов на территории, где проживают коренные народы, должны в первую очередь согласовываться с самими коренными народами, с представительным их органом. Но, на самом деле, у нас оккупанты не только не согласовывают, но еще и запрещают представительный орган - Меджлис крымскотатарского народа", - продолжил глава Крымскотатарского ресурсного центра.
Бариев отметил, что информацию о нарушениях в Крыму нужно доносить до всех международных площадок, до политикумов разных стран. Особенно с учетом того, что политический истеблишмент в странах время от времени обновляется.
"Нам нужно об этом системно говорить. Нам нужно информировать наших партнеров и политиков этих стран. Потому что обновляются парламенты тех или иных стран, появляются новые политики. Эти новые политики не всегда владеют полной информацией. Поэтому мы должны системно демонстрировать, показывать информацию в динамике, что не уменьшаются нарушения прав человека, а наоборот - появляются новые тенденции, новые подходы", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Москвевыдали за "марш в Киеве". Мокшанский телеканал использовал кадры из "Русского марша" для презентации "киевских фашистов" (фото, видео, архив)
https://jagiellonia.org/rosyjski-kanal-telewizyjny-wykorzystal-przedstawienia-kijowskich-faszystow-kadry-w-rosyjskiego-marszu-foto-wideo/ Rosyjski kanał telewizyjny wykorzystał do przedstawienia "kijowskich faszystów" kadry z Rosyjskiego marszu (foto, wideo
Итак, оказывается на ******** фашистские организации разделяют на умеренные, радикальные и запрещенные, и числится их 53 штуки!
Умеренные - 23 организации:
1. Российский общенародный союз - РОС
2. Национально-Демократическая Партия - НДП
3. Новая Сила
4. ЭО Русские
5. Великая Россия - ВР
6. Национал-демократический альянс - НДА
7. Народный собор - НС
8. Русское Имперское Движение - РИД
9. НСР(Национальный Союз России)
10. Собор русского народа - СРН
11. Русское общественное движение - РОД
12. Национальное русское освободительное движение - НРОД
13. Партия защиты российской Конституции «Русь» - ПЗРК «Русь»
14. Национал-патриоты России - НПР
15. Национал-демократическое движение «Русский Гражданский Союз» - НДД РГС
16. Нация Свободы - НС
17. Русское Национал-патриотическое движение
18. Сопротивление
19. Национальная Социалистическая Инициатива - НСИ
20. Конгресс русских общин
21. Реструкт
22. ОД "РАССВЕТ"(Общественное Движение "РАССВЕТ")
23. Национальная организация русских мусульман
Радикальные - 22 организации
1. Народное ополчение имени Минина и Пожарского - НОМП
2. Другая Россия
3. Русский Фронт Освобождения «Память» - РФО «Память»
4. ООПД «Русское национальное единство» - "Гвардия Баркашова"
5. ВОПД «Русское национальное единство» - ВОПД РНЕ
6. Движение «Александр Баркашов»
7. Национально-державная партия России - НДПР
8. Народная национальная партия - ННП
9. Истинное русское национальное единство - ИРНЕ
10. Балтийский Авангард Русского Сопротивления - БАРС
11. Русский объединённый национальный альянс (РОНА)
12. Гвардия Христа
13. Национальный союз - НС
14. Союз православных хоругвеносцев- СПХ
15. Союз русского народа - СРН
16. Северное братство - СБ
17. Чёрная Сотня
18. Движение Парабеллум
19. Национал-социалистическая партия Руси - НСПР
20. Партия Свободы - ПС
21. Русский Образ
22. Национал-синдикалистское наступление - НСН
Запрещенные - 8 организаций
1. Движение против нелегальной иммиграции - ДПНИ
2. Национал-социалистическое общество - НСО
3. Национал-большевистская партия - НБП
4. Славянский союз - СС
5. Фронт национал-революционного действия (ФНРД)
6. Русский общенациональный союз - РОНС
7. Лига обороны Москвы
8. Формат 18
Для чистоты эксперимента посмотрел сколько в Украине. Знаете сколько? Четыре. ЧЕТЫРЕ организации националистического толка, и то фашистами их может считать разве что Киселев!!! Понимаете о чем я? Вот:
1.ВО Свобода
2. Конгресс украинских националистов
3. УНА-УНСО
4. Украинская национальная ассамблея, на базе которой недавно создан Правый Сектор.
И ВСЕ! Так какие еще нужны доказательства? Какие еще нужны аргументы чтобы доказать - современная Россия это и есть Четвертый Рейх?!
Не знаю кто как, а я от такой России хочу быть подальше. И если не на другом континенте, то хотя бы рвы по границе, и десятиметровый забор. Россияне, люди, как вы могли это допустить? Как вы могли в стране, считающей себя победителем фашизма, дать возродиться фашистской гадине?
https://mobile.twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://mobile.twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://mobile.twitter.com/dmitriypaut/status/1419506121560268800 16 ч
Вы заметили? Войны то нет! И не нужно просто перестать стрелять, и пусть гибнут эти Украинцы. Можно просто перестать о ней говорить, упоминать.
Зеля - смеётся...и ему в ответ - улыбаются !
руSSкому міру повірити....себе обманути!!