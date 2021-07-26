Жителей ОРДЛО принуждают получать паспорта РФ, угрожая увольнениями и "беседами" в "МГБ", - правозащитники
Оккупанты в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) принуждают жителей оформлять паспорта РФ. За отказ угрожают санкциями.
Об этом сообщил в Facebook правозащитник, основатель организации "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.
"НВФ "ЛНР" и "ДНР" должны обеспечить явку на выборы в Госдуму РФ на уровне 75% от количества выданных паспортов РФ (это примерно 550 тыс.)", - написал он.
По данным "Восточной правозащитной группы", с 1 августа 2021 года на предприятиях, расположенных на территории ОРДЛО и контролируемых НВФ, будут усилены санкции в отношении подачи документов на паспорта РФ работниками предприятий, а также своевременное их получение.
"Такие действия НВФ "ЛНР" и "ДНР" обусловлены задачей кураторов от Кремля, а также политтехнологам от РФ, которые стараются выполнить задание и повысить количество жителей ОРДЛО, которые получили паспорта РФ для повышения явки на голосование", - пояснил Лисянский.
По данным правозащитников, санкции заключаются в:
- работников, которые не оформили или не подали заявку на оформление паспорта РФ, будут увольнять с предприятий и учреждений, которые входят под контроль НВФ;
- с людьми, которые отказываются от получения паспорта РФ, будут проводить профилактические беседы в местных отделениях "МГБ" НВФ;
- предпринимателям угрожают аннулированием предпринимательских "патентов" в ОРДЛО.
На оккупированном Донбассе действует 66 пунктов сбора документов на получение паспорта РФ и 8 пунктов выдачи паспортов РФ в Ростовской области.
