2 988 42

Боевая миссия армии США в Ираке завершится к концу 2021 года, - Байден

Боевая миссия армии США в Ираке завершится к концу 2021 года, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что боевая миссия американских войск в Ираке завершится к концу 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Байдена, критически важной для безопасности региона остается совместная борьба с группировкой "Исламское государство", поэтому контртеррористическая операция, совместная с властями Ирака, будет продолжаться и после вывода боевых частей.

Президент не уточнил, сколько военнослужащих США планируется дальше оставить в Ираке для участия в такой операции.

По мнению специалистов, сокращение численности американских войск в этой стране может быть незначительным, просто те, кто останутся, перейдут от боевой миссии в учебно-тренировочной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": База "Айн-Асад" с военными США подверглась обстрелу в Ираке

С конца 2020 года в Ираке находится около 2500 военнослужащих США.

Топ комментарии
+6
+6
+4
https://censor.net/ru/user/413785 Германия хочет, но не может выгнать войска США. Согласно договору 1945 года, ФРГ оккупирована США, а ГДР - СССР. Договор не денонсирован, и США, не спрашивают разрешения, о нахождении своих войск вФРГ, на территории бывшей ГДР, их нет, не их зона оккупации)))
показать весь комментарий
27.07.2021 02:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот тогда там и начнётся настоящее веселье...
показать весь комментарий
27.07.2021 01:22 Ответить
не факт
туда, скорее всего, уже полноценно войдет иран
показать весь комментарий
27.07.2021 07:54 Ответить
А что будет , если через некоторое время канцлер Германии заявит , что германский народ не нуждается больше в иностранных войсках и базах в своей стране . Не будут ли восстанавливать историческую справедливость ? Если вспомнить , что две трети территории Польши бывший рейх , возникнут претензии к Франции , Дании , Чехии , вспомнят про Кенигсберг и Мемель , ныне литовская Клайпеда . К этому идет .
показать весь комментарий
27.07.2021 02:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/413785 Германия хочет, но не может выгнать войска США. Согласно договору 1945 года, ФРГ оккупирована США, а ГДР - СССР. Договор не денонсирован, и США, не спрашивают разрешения, о нахождении своих войск вФРГ, на территории бывшей ГДР, их нет, не их зона оккупации)))
показать весь комментарий
27.07.2021 02:22 Ответить
А какой договор? И с кем можете уточнить? Или как выдумка ***** про НАТО которое что кому-то на словах обещало.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:48 Ответить
Потсдамское соглашение (1945), участники США, СССР, Великобритания. Среди прочего, принято решение об образовании ФРГ и ГДР, т. е. о делении Германии на зоны влияния США и СССР (оккупация)
показать весь комментарий
27.07.2021 09:07 Ответить
Где в этом соглашении Германия? Не мелите чепухи. Оккупация ФРГ была скасована в 1954 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1954) Конец оккупации , тогда же ФРГ принято в НАТО. Базы НАТО там по просьбе правительства ФРГ для защиты от СССР, который оккупировал свою зону образовав там гдр и никогда оккупацию не отменял вплоть до обьеденения Германии.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:00 Ответить
В 1954 году оккупация была снята, НО.... США, Великобритания и Франция подтвердили сохранение своих прав, а также вооружённых сил в Западном Берлине. Т. е. уйти они могут, только добровольно
показать весь комментарий
27.07.2021 11:18 Ответить
Дошло наконец что оккупация только советская. А западный берлин при чем к ФРГ? Что то у вас совсем туго с понятиями, только виляете черти куда.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/436472 западный Берлин, находился на западе, т. е. в американской оккупационной зоне.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:31 Ответить
А можно как то без идиотизма? Западный Берлин до обьединения находился на востоке и был окружен советской оккупацией и от советской оккупации его спасала амерекано французко английская оккупация. И к ФРГ никакого отношения он не имел. Развивайтесь и учитесь, а то так и останетесь таким же тупым и брехливым как ваше *****.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/436472 Понял, западный Берлин, тогда был восточным, и его (Берлин) СССР с крысами делили, по забору. Спасибо за раз"яснения.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:29 Ответить
Ни че не понятно что вы пишите, вы хоть вашу википедию читайте а не бредни ***** слушайте.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:37 Ответить
так они газом уже пол-еропы контролируют
показать весь комментарий
27.07.2021 07:15 Ответить
Без Мавзолейного Наркобарона Путлера и Аргентинского летчика Патрушева ничего в этом Мире не происходит,а Колумбийские Наркобароны отдыхают,им нефть и газ не нуна... им главное чтобы Патрушев вовремя забирал партию товара....
показать весь комментарий
27.07.2021 04:05 Ответить
байден оказался пацифистом... вывод войск с Афгана, с Ирака... кто следующий? порядок в Мире кто будет наводить? кацапия или китай?
показать весь комментарий
27.07.2021 04:06 Ответить
Старина Байден залез в казну РАБссии,теперь хмырям Путлера по факту подарили Афганистан и Ирак,на очереди Ливия....,помните сказку о Золотой Антилопе? Накормят Мавзолейных баранов по полному тарифу...,Восток дело Тонкое,классика жанра...
показать весь комментарий
27.07.2021 04:09 Ответить
Один нюанс, за него никто не голосовал, разве что кладбищенские.
показать весь комментарий
27.07.2021 07:36 Ответить
Макрона во Франции не изберут больше никогда...,а знаете почему? Мсье Балабол,точно так будет и с Зелемойскими...,Куда исчез Зеля ?с пятницы о нем ни слуху ни духу кажуть Тарас Березовец и Виталий Портников...,предполагаю что Зелю похитили в Грузии...,на съемки очередного сериала типа Сваты...,про советское быдло...,но оно сдохло 30 лет назад,СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ бабы больше не рожают...,маршал Жюков набрехал,типа шутки 95 квартала...
показать весь комментарий
27.07.2021 04:19 Ответить
... ну, фигассе! Чо, скоро и с Украины "драпать" начнут? Так моджахеды донбасса с Говерлы ссать в сторону Потомака ведь будут. (ну, то что "ограниченый контингент группы американских войск в германии" тоже поедет в Гоухоум видать при Байдене реальность)
показать весь комментарий
27.07.2021 05:09 Ответить
если всу не дадут сдачи, то может быт и так
показать весь комментарий
27.07.2021 07:57 Ответить
Главный принцип КАММУНИЗЬМЫ и Мавзолейных баранов,...отнять поделить ,остальное сжечь и взорвать...вы плохо изучали Доктрину чЛенина-Сралина... нашли созидателей блин...кроме ГУЛАГа ничего не Умеют...Шариковы блин...на Кубу с Венесуэлой еще зайдите,...рывалюцинеры Уго Чавсеса и Фиделя Кастрированного заждались...,но всем виновата Омерика....
показать весь комментарий
27.07.2021 06:24 Ответить
я так думаю что штаты давно мечтают уйти с востока просто потому что там полнейшая нераз
бериха кто кому рабинович все в круговую пинают друг друга а штаты тщетно пытались там
вымутить чтото типа наты..... тоисть тут просто рацио лично я в этом предательства не вижу
но тут есть урок для нас- если мы также будем вести себя как средняя азия то на нас забъют
большой и толстый уже все не только штаты.
показать весь комментарий
27.07.2021 07:22 Ответить
да? а кто же там устоявшиеся правила игры поломал, кто неразбериху первый устроил? не США, вторгшиеся в 2001 г. в Афганистан, в 2003 г. в Ирак, в 2011 г. в Ливию, в 2014 г. в Сирию?
до американских упражнений там вполне себе действовала система сдержек и противовесов
например, Ирак сдерживал Иран, Израиль - Сирию и Египет, Ливия - толпы африканских беженцев, и т.д.
показать весь комментарий
27.07.2021 07:59 Ответить
какие там нахрен правила игры ты забыл про ирано-иракскую войну или про нападение на
катар? это штаты тщетно пытались там установить хоть какието правило но запыхались
показать весь комментарий
27.07.2021 08:05 Ответить
да вот такие - ПРАВИЛА ИГРЫ
они не есть неизменными, они вырабатываются на протяжении десятилетий
да, Саддам попытался их порушить в 1990-м - и его через год за это наказали
но какого хрена нужно было США через 12 (!!!) лет после этого вторгаться в Ирак и его оккупировать на протяжении 20 лет???
а теперь в том регионе очень сильно усилится ИРАН - что полностью ломает столетние балансы, когда Турция и Англия сдерживали его расширение
так что именно США развалили весь ближневосточный и средневосточный баланс
а ты мне напоминаешь детсадовца, неспособного понимать политику - игру ВЗРОСЛЫХ дядей
показать весь комментарий
27.07.2021 08:24 Ответить
ДД ты просто рюзгэ потомушо во всех тегеранах того времени "правила" установила
ещё царская ымперия а штаты их порушили и с какой целью я написал вашему при-
освещенству только это написанное скольнуло тебе по ушам ты его кагбэ низаметил
а низаметил ты попытку создать там блок типа наты.... только маджахеды не домино
у них дырочки них...я не совпадаютЪ
показать весь комментарий
27.07.2021 08:52 Ответить
царская империя закончилась в 1917-м
а я о том балансе на ближнем и среднем востоке, который был сформирован по итогам распада колониальной системы, т.е. в 50-е
которая и была развалена штатами в 2000-е
и теперь мы будем иметь беспрецедентное усиление ирана (в т.ч. в ираке) и исламистов (прежде всего талибан)
показать весь комментарий
27.07.2021 09:55 Ответить
она не закрнчилась в 1917 - если ты умеешь сокращать дроби сократи 100лет кто
тогда были владельцами активов земель и всех богатств и кто стал пусть даже и
чеоез сто лет...... и кто делал революцию не забудь.... а на тех теренах внешнюю
политику просто унаследовали потому я и вспомнил про батюшку-царя и матушку-
-расисю........ о каком балансе можно говорить если там войны не заканчиваются
тупо никогда Индия-Пакистан, Иран-Ирак, Афган сам с собой, курды сами с собой
и Турцией в Сирии вообще мрак как только туда влезла расися "миротворческая"
до этого были мелкие стычки и рпи этом везде мутит Китай - ну вот хотя бы это
https://daily.rbc.ua/rus/show/ostrov-razdora-kitay-narushaet-status-quo-1453107779.html

где ты там увидел баланс или а чьи сказки поверил ???
показать весь комментарий
27.07.2021 10:32 Ответить
пы.сы. на катар саддам не нападал, он нападал на кувейт
видишь, насколько ты невежественен! и даже неспособен погуглить, чтобы не показывать себя в общении дурачком
учи матчасть прежде, чем вылазить со своим "сверхценным" (на самом деле нет) мнением
показать весь комментарий
27.07.2021 08:35 Ответить
да... сплоховал.... изините.... Кувейт но сути не меняет так шо матчасть тут нипричом....
мы не про меня невежду мы вроде про штаты по сути вопроса блестните нам плз вашым
несравненным фюзюляжем.....
показать весь комментарий
27.07.2021 08:47 Ответить
очень сильно меняет по сути
где географически кувейт - ты в курсе?
показать весь комментарий
27.07.2021 09:53 Ответить
Угу. Эту страну США кинут следом за Афганистаном.
показать весь комментарий
27.07.2021 07:53 Ответить
Сирия, Афганистан, Ирак ...
Кто же будет нести им Демократию?
*****?
показать весь комментарий
27.07.2021 08:11 Ответить
ага
суверенную демократию
показать весь комментарий
27.07.2021 08:32 Ответить
Не в коня оказался корм.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:54 Ответить
Когда этот олигофрен байден сдохнет? Кремлёвская подстилка.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:17 Ответить
Смысл нахождения американцев в Ираке терялся дважды. Первый раз после казни Саддама Хуссейна, второй раз - после ликвидации ИГИЛ.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:53 Ответить
дык, ИГИЛ и возник, как реакция иракцев-суннитов на американскую оккупацию
показать весь комментарий
27.07.2021 09:56 Ответить
да... рейтинг бидона опускается все ниже и ниже.....
показать весь комментарий
27.07.2021 14:54 Ответить
 
 