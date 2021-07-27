Боевая миссия армии США в Ираке завершится к концу 2021 года, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что боевая миссия американских войск в Ираке завершится к концу 2021 года.

По словам Байдена, критически важной для безопасности региона остается совместная борьба с группировкой "Исламское государство", поэтому контртеррористическая операция, совместная с властями Ирака, будет продолжаться и после вывода боевых частей.

Президент не уточнил, сколько военнослужащих США планируется дальше оставить в Ираке для участия в такой операции.

По мнению специалистов, сокращение численности американских войск в этой стране может быть незначительным, просто те, кто останутся, перейдут от боевой миссии в учебно-тренировочной.

С конца 2020 года в Ираке находится около 2500 военнослужащих США.