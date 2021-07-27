Боевая миссия армии США в Ираке завершится к концу 2021 года, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что боевая миссия американских войск в Ираке завершится к концу 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По словам Байдена, критически важной для безопасности региона остается совместная борьба с группировкой "Исламское государство", поэтому контртеррористическая операция, совместная с властями Ирака, будет продолжаться и после вывода боевых частей.
Президент не уточнил, сколько военнослужащих США планируется дальше оставить в Ираке для участия в такой операции.
По мнению специалистов, сокращение численности американских войск в этой стране может быть незначительным, просто те, кто останутся, перейдут от боевой миссии в учебно-тренировочной.
С конца 2020 года в Ираке находится около 2500 военнослужащих США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
туда, скорее всего, уже полноценно войдет иран
бериха кто кому рабинович все в круговую пинают друг друга а штаты тщетно пытались там
вымутить чтото типа наты..... тоисть тут просто рацио лично я в этом предательства не вижу
но тут есть урок для нас- если мы также будем вести себя как средняя азия то на нас забъют
большой и толстый уже все не только штаты.
до американских упражнений там вполне себе действовала система сдержек и противовесов
например, Ирак сдерживал Иран, Израиль - Сирию и Египет, Ливия - толпы африканских беженцев, и т.д.
катар? это штаты тщетно пытались там установить хоть какието правило но запыхались
они не есть неизменными, они вырабатываются на протяжении десятилетий
да, Саддам попытался их порушить в 1990-м - и его через год за это наказали
но какого хрена нужно было США через 12 (!!!) лет после этого вторгаться в Ирак и его оккупировать на протяжении 20 лет???
а теперь в том регионе очень сильно усилится ИРАН - что полностью ломает столетние балансы, когда Турция и Англия сдерживали его расширение
так что именно США развалили весь ближневосточный и средневосточный баланс
а ты мне напоминаешь детсадовца, неспособного понимать политику - игру ВЗРОСЛЫХ дядей
ещё царская ымперия а штаты их порушили и с какой целью я написал вашему при-
освещенству только это написанное скольнуло тебе по ушам ты его кагбэ низаметил
а низаметил ты попытку создать там блок типа наты.... только маджахеды не домино
у них дырочки них...я не совпадаютЪ
а я о том балансе на ближнем и среднем востоке, который был сформирован по итогам распада колониальной системы, т.е. в 50-е
которая и была развалена штатами в 2000-е
и теперь мы будем иметь беспрецедентное усиление ирана (в т.ч. в ираке) и исламистов (прежде всего талибан)
тогда были владельцами активов земель и всех богатств и кто стал пусть даже и
чеоез сто лет...... и кто делал революцию не забудь.... а на тех теренах внешнюю
политику просто унаследовали потому я и вспомнил про батюшку-царя и матушку-
-расисю........ о каком балансе можно говорить если там войны не заканчиваются
тупо никогда Индия-Пакистан, Иран-Ирак, Афган сам с собой, курды сами с собой
и Турцией в Сирии вообще мрак как только туда влезла расися "миротворческая"
до этого были мелкие стычки и рпи этом везде мутит Китай - ну вот хотя бы это
https://daily.rbc.ua/rus/show/ostrov-razdora-kitay-narushaet-status-quo-1453107779.html
где ты там увидел баланс или а чьи сказки поверил ???
видишь, насколько ты невежественен! и даже неспособен погуглить, чтобы не показывать себя в общении дурачком
учи матчасть прежде, чем вылазить со своим "сверхценным" (на самом деле нет) мнением
мы не про меня невежду мы вроде про штаты по сути вопроса блестните нам плз вашым
несравненным фюзюляжем.....
где географически кувейт - ты в курсе?
Кто же будет нести им Демократию?
*****?
суверенную демократию