Украина и Израиль договариваются о взаимном признании свидетельства о вакцинации от COVID-19

Украина и Израиль работают над взаимным признанием свидетельств о вакцинации от коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Украины в Израиле.

26 июля состоялась онлайн-встреча представителей министерств и ведомств Украины и Израиля (технических команд), задействованных в мероприятиях по внедрению "ковидных сертификатов" для путешествий за границу.

Стороны обменялись информацией о состоянии их проработки - приведение технического содержания сертификатов в соответствии с правилами обеих стран и нормами Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается необходимость скорейшего подписания межправительственного соглашения о взаимном признании паспортов вакцинации против COVID-19, что, среди прочего, позволит организовать безопасное посещение Украины израильскими паломниками во время празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана.

"Проект указанного соглашения еще в мае был передан израильской стороной на согласование и фактически полностью проработан", - подчеркнул посол.

вакцина (3815) Израиль (2097) коронавирус (17042)
