Третья медаль Украины: стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио. ФОТОрепортаж
Украинская сборная завоевала третью медаль на Олимпийских играх в Токио.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Как сообщают в Национальном олимпийском комитете, копилка нашей сборной пополнилась бронзовой наградой. Ее завоевали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 м) Елена Костевич и Олег Омельчук, побеждая в малом финале сербов Зорану Арунович и Дамира Микеца (16 очков против 12).
Наших олимпийцев уже поздравил президент НОК Сергей Бубка. Тренерскому штабу и федерации стрельбы Украины во главе с Олегом Волковым Бубка пожелал и в дальнейшем радовать своими результатами Украину.
Напомним, на Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.
стрелять не туда или просто перестанут стрелять.
будучи в еропах на зароботках потёрся с беглыми югами тогда война в самом разгаре была
беженцев была куча не только сербов но они плевались страшенно на милошевича и даже
говорили что им стыдно что они сербы.....
А цей привітав
А цей просто судив
Ох, хотілося б розбавити метал і нагороди !
Перемог олімпійцям-українцям !