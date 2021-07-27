Третья медаль Украины: стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио. ФОТОрепортаж

Украинская сборная завоевала третью медаль на Олимпийских играх в Токио.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Как сообщают в Национальном олимпийском комитете, копилка нашей сборной пополнилась бронзовой наградой. Ее завоевали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 м) Елена Костевич и Олег Омельчук, побеждая в малом финале сербов Зорану Арунович и Дамира Микеца (16 очков против 12).

Наших олимпийцев уже поздравил президент НОК Сергей Бубка. Тренерскому штабу и федерации стрельбы Украины во главе с Олегом Волковым Бубка пожелал и в дальнейшем радовать своими результатами Украину.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.



Фото: сайт sport.ua