Третья медаль Украины: стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио. ФОТОрепортаж

Украинская сборная завоевала третью медаль на Олимпийских играх в Токио.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Как сообщают в Национальном олимпийском комитете, копилка нашей сборной пополнилась бронзовой наградой. Ее завоевали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 м) Елена Костевич и Олег Омельчук, побеждая в малом финале сербов Зорану Арунович и Дамира Микеца (16 очков против 12).

Третья медаль Украины: стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио 01

Наших олимпийцев уже поздравил президент НОК Сергей Бубка. Тренерскому штабу и федерации стрельбы Украины во главе с Олегом Волковым Бубка пожелал и в дальнейшем радовать своими результатами Украину.

Украинскую триатлонистку Елистратову отстранили от участи в Олимпиаде

Третья медаль Украины: стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио 02

Напомним, на Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

Третья медаль Украины: стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио 03

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.

Третья медаль Украины: стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио 04
Фото: сайт sport.ua

Топ комментарии
+8
Молодцы. Стрелки нам будут нужны.
показать весь комментарий
27.07.2021 07:17
+4
Вітання нашим медалістам !

Ох, хотілося б розбавити метал і нагороди !
Перемог олімпійцям-українцям !
показать весь комментарий
27.07.2021 08:16
+3
Дуже приємно що перемогли саме москалів!
показать весь комментарий
27.07.2021 07:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодцы. Стрелки нам будут нужны.
показать весь комментарий
27.07.2021 07:17
ещё нужнее ракетчики а стрелки только для того чтоб их охранять
показать весь комментарий
27.07.2021 07:29
Стрелки главнее, они на район Печерска нацелены - без этого ракетчики будут
стрелять не туда или просто перестанут стрелять.
показать весь комментарий
27.07.2021 07:38
аргумент однако
показать весь комментарий
27.07.2021 08:01
Дуже приємно що перемогли саме москалів!
показать весь комментарий
27.07.2021 07:20
сербов они победили а не касабов.... можно конечно приравнять но вся штука в том что я
будучи в еропах на зароботках потёрся с беглыми югами тогда война в самом разгаре была
беженцев была куча не только сербов но они плевались страшенно на милошевича и даже
говорили что им стыдно что они сербы.....
показать весь комментарий
27.07.2021 07:36
https://sport.nv.ua/ukr/olympic/olimpiada-2020-roku-vernyayev-privitav-rosiyan-novini-ukrajini-50173784.html Український гімнаст, олімпійський чемпіон 2016 року Олег Верняєв привітав росіян із золотою медаллю на Олімпійських іграх-2020 в Токіо

А цей привітав

А цей привітав
показать весь комментарий
27.07.2021 07:39
https://gordonua.com/news/sport/ministr-sporta-ukrainy-sudil-finalnyy-poedinok-mezhdu-fehtovalshchicami-iz-rossii-na-olimpiade-2020-1564569.html Министр спорта Украины судил финальный поединок между фехтовальщицами из России на Олимпиаде 2020

А цей просто судив

А цей просто судив
показать весь комментарий
27.07.2021 07:41
а чому він мав не судити? судді інколи судять поєдинки
показать весь комментарий
27.07.2021 11:31
Брати по допінгу.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:12
показать весь комментарий
27.07.2021 08:16
Ага, а ще Верняєв не мельдонії попався... Соупадєніє?
показать весь комментарий
27.07.2021 08:24
Добре, що це лайно не пустили на олімпіаду. Сподіваюся, він більше не буде виступати.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:24
Дуже приемно, що у москалив уже 5 золотая медаль при этом)
показать весь комментарий
27.07.2021 08:00
хм.... а косоглазые точнее.... хмммм.....
показать весь комментарий
27.07.2021 07:28
Молодцы ребята!
показать весь комментарий
27.07.2021 07:33
Суд ЕСПЧ отказал РАБссии в претензиях против Украины... Мавзорлейные депилы пишите кляузу в ООН и НАТО
показать весь комментарий
27.07.2021 07:40
в спортлото - шансов больше.
показать весь комментарий
27.07.2021 07:58
та они своё вымутят там меркели с шайтанмайерами и микронами помогут
показать весь комментарий
27.07.2021 08:02
Пока не отказал
показать весь комментарий
27.07.2021 08:14
У нас идут медали в боевых видах спорта. Не хочу сглазить, но это очень хороший признак.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:15
Вітання нашим медалістам !

Ох, хотілося б розбавити метал і нагороди !
Перемог олімпійцям-українцям !
показать весь комментарий
27.07.2021 08:16
Кацапы могли выиграть золото. Все решил промах мужика на последнем выстреле.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:30
Триатлоністку з України Єлістратову відсторонили від участі у змаганнях на Олімпіаді ....за тест на допінг . .
показать весь комментарий
27.07.2021 09:00
Треба менше хімію жерти. Це мала бути її 4 олімпіада. Краще після третьої пішла б, але амбіції та жадібність.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:18
Краще 1 золота, ніж сотня бронзових. У Косово вже 2 золотих медалі. Не факт, що у нас буде хоча б два золота, тож у підсумковій таблиці ми будемо нижче за Косово.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:15
Молодці, вітаю!
показать весь комментарий
27.07.2021 14:40
 
 