Семь украинских воинов получили ранения и травмы на Донбассе. За сутки - 15 нарушений "тишины", враг применял ПТРК, 122-мм артиллерию и запрещенные минометы

За прошедшие сутки, 26 июля, зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.

Так, вблизи населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник 4 раза вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Авдеевки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении села Галициновка враг применял артиллерию калибра 122-мм.

Неподалеку от Опытного оккупанты вели огонь из минометов 82-мм калибра.

Возле Старогнатовки российские наемники обстреливали позиции ВСУ из артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибра.

В районе населенного пункта Пивденне враг вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

В направлении поселка Каменка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Широкино российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях были зафиксированы пролеты двух вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Вследствие вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней тяжести, у пятерых - удовлетворительное.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 27 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Золотого-4 враг открыл огонь из минометов 120-мм калибра.

Неподалеку от Водяного, что возле Донецка, противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-мм калибра.

"Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что обо всех действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в ведомстве.