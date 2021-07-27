Семь украинских воинов получили ранения и травмы на Донбассе. За сутки - 15 нарушений "тишины", враг применял ПТРК, 122-мм артиллерию и запрещенные минометы
За прошедшие сутки, 26 июля, зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.
Так, вблизи населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник 4 раза вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
Возле Авдеевки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.
В направлении села Галициновка враг применял артиллерию калибра 122-мм.
Неподалеку от Опытного оккупанты вели огонь из минометов 82-мм калибра.
Возле Старогнатовки российские наемники обстреливали позиции ВСУ из артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибра.
В районе населенного пункта Пивденне враг вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
В направлении поселка Каменка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе Широкино российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, в Донецкой и Луганской областях были зафиксированы пролеты двух вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"Вследствие вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней тяжести, у пятерых - удовлетворительное.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 27 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Золотого-4 враг открыл огонь из минометов 120-мм калибра.
Неподалеку от Водяного, что возле Донецка, противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-мм калибра.
"Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - сообщили в ведомстве.
Также сообщается, что обо всех действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://site.ua/skitalec/37189-zdobuttya-ruslana-borisovicha-homchaka-v-pvo-na-fronte/
пусть Байден даст дроны-истребители, не думаю шо их нет. были даже такие шо сетками стреляют во вражескую леталку
а говнокомандувач знову никається від "воєнкомату", вже вп"яте, як мінімум..
- 73% бійці-приколісти та наївняки ще не готові влаштувати генеральному дезертиру "прыжки с хлопками" или другую индивидуально-воспитательную работу?..
Мнения / Общество 27-июл, 00:349 1 523 0
Сегодня в 6.30 российские войска обстреляли командный пункт 13-го батальона 58-й механизированной бригады в районе Донецка. По данным источников, по украинским позициям было выпущено не менее 25 снарядов, калибра 122 - 152 мм, обстрел вели российские САУ прямо из поселка Лозовое под Донецком. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов.
В результате обстрела 1 военнослужащая получила тяжелое ранение (состояние стабильное), 3 военнослужащих получили легкие ранения, 3 получили баротравмы от близких разрывов.
Обстрел корректировался с российского беспилотника.
В результате прямого попадания уничтожена в капонире грузовая машина ЗИЛ-131, еще четыре грузовых машины, также укрытые в капонирах, получили легкие повреждения от осколков, поврежденная техника ремонтируется в полевых условиях.
Наши войска в данном районе открыли ответный огонь по выявленным огневым точкам и наблюдательным пунктам противника. Однако по позициям российских САУ в Лозовом огонь не вели, во избежание попаданий по домам мирных жителей.
В это же время российское командование наращивает масштабы боевых действий и приступило к обстрелу пунктов управления ВСУ.
Так, 13 июля противник осуществил обстрел командного пункта 17-го батальона 57-й бригады, тогда 1 украинский воин погиб и 1 воин позднее умер в госпитале от ран, полученных при обстреле.
Очевидно, что командные пункты других украинских батальонов и бригад в зоне досягаемости российской артиллерии могут стать следующими целями обстрелов.
Вызывает возмущение, что возможности украинских войск по ведению огня по противнику на данный момент ограничены из-за прекращения поставок 120 мм мин для минометов в боевые подразделения.
Поставки 120 мм мин для минометов в армию Минобороны Украины полностью провалило. Это существенно снижает возможности для ведения ответного огня на передовой. Также Минобороны провалило программу ремонта и модернизации зенитно-ракетных комплексов и систем ПВО.
27 июля 2020-го года Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский объявил об установлении перемирия на Донбассе, и говорил об этом как об одном из своих достижений, которое спустя год завершились провалом. Как и предупреждали.
Теперь Зеленский обязан немедленно объявить заседание СНБО для заслушивания доклада о проблемах армии на Донбассе, о проблемах Минобороны.
Ездить на фронт для очередной фотосессии и при этом не решать элементарные проблемы армии для президента это просто позор.