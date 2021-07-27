РУС
Семь украинских воинов получили ранения и травмы на Донбассе. За сутки - 15 нарушений "тишины", враг применял ПТРК, 122-мм артиллерию и запрещенные минометы

За прошедшие сутки, 26 июля, зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.

Так, вблизи населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник 4 раза вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Авдеевки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении села Галициновка враг применял артиллерию калибра 122-мм.

Неподалеку от Опытного оккупанты вели огонь из минометов 82-мм калибра.

Возле Старогнатовки российские наемники обстреливали позиции ВСУ из артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибра.

В районе населенного пункта Пивденне враг вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

В направлении поселка Каменка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Широкино российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях были зафиксированы пролеты двух вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Буки" отработали отражение авиаудара противника на админгранице с оккупированным Крымом, - Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Вследствие вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней тяжести, у пятерых - удовлетворительное.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 27 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Золотого-4 враг открыл огонь из минометов 120-мм калибра.

Неподалеку от Водяного, что возле Донецка, противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-мм калибра.

"Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что обо всех действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в ведомстве.

обстрел (29670) ранение (3428) Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
Топ комментарии
+10
Почему вражеские БПЛА безнаказанно летают над головами и корректируют огонь артиллерии? Где так называемый "главнокомандующий"?
27.07.2021 07:35 Ответить
+8
Для него это не событие.Вот если сватов или голобородько заставят перевести на гос.язык,вот тогда вы увидите заседание РНБО!
27.07.2021 08:30 Ответить
+5
Говнокомандующий в ОПе, как обычно. Пока не будет из нашей артиллерии, включая системы залпового огня, прилетать на место открытия огня орками раза в три больше эти орковские веселушки будут продолжаться бесконечно.
27.07.2021 08:02 Ответить
27.07.2021 07:35 Ответить
27.07.2021 08:02 Ответить
доник писал про беспилотники шо наши не могут сбить, а тов. Хомчак молчит(обосрался?)
https://site.ua/skitalec/37189-zdobuttya-ruslana-borisovicha-homchaka-v-pvo-na-fronte/

пусть Байден даст дроны-истребители, не думаю шо их нет. были даже такие шо сетками стреляют во вражескую леталку
27.07.2021 07:37 Ответить
помню несколько лет назад над Лисичанском ПВО збивала беспилотники...ракетами.. и нормально было Вата правда обосралась..т.к когда была горячая фаза они в Крыму отсиделись или у ,,Братів"
27.07.2021 07:44 Ответить
почитай по ссылке. толку стрелять если они теперь выше дальности Осы. а других Хомчак не дает
27.07.2021 08:48 Ответить
А Говнокомандуючий щось скаже з цього приводу? Чи йому пох.?
27.07.2021 07:44 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам! Убить как можно больше русских - основная задача каждого воина ВСУ. Убей русского!!!

Сім українських воїнів зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 15 порушень "тиші", ворог застосовував ПТРК, 122-мм артилерію та заборонені міномети - Цензор.НЕТ 9093
27.07.2021 08:04 Ответить
Спасибо косовортке за мир в глазке ***** . Блд .
27.07.2021 08:13 Ответить
Сім українських воїнів зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 15 порушень "тиші", ворог застосовував ПТРК, 122-мм артилерію та заборонені міномети - Цензор.НЕТ 8700
27.07.2021 08:15 Ответить
Интересно говнокомандующий отреагирует?
27.07.2021 08:16 Ответить
Для него это не событие.Вот если сватов или голобородько заставят перевести на гос.язык,вот тогда вы увидите заседание РНБО!
27.07.2021 08:30 Ответить
а как после убийств и ранений украинских солдат себя самопочувает министыр обороны баран таран, отдавший приказ не отвечать на огонь противника? к сожалению, Земля все еще носит на себе этого ублюдка...
27.07.2021 08:58 Ответить
за місяць у сраного милотворця - взвод вбитих та поранених!
а говнокомандувач знову никається від "воєнкомату", вже вп"яте, як мінімум..
- 73% бійці-приколісти та наївняки ще не готові влаштувати генеральному дезертиру "прыжки с хлопками" или другую индивидуально-воспитательную работу?..
27.07.2021 09:19 Ответить
Вот это тишина!семь 300тых.
27.07.2021 09:28 Ответить
А что скажет наш главнокомандующий?
27.07.2021 09:33 Ответить
Ездить на фронт для очередной фотосессии и при этом не решать элементарные проблемы армии для президента - это просто позор
Мнения / Общество 27-июл, 00:349 1 523 0

Сегодня в 6.30 российские войска обстреляли командный пункт 13-го батальона 58-й механизированной бригады в районе Донецка. По данным источников, по украинским позициям было выпущено не менее 25 снарядов, калибра 122 - 152 мм, обстрел вели российские САУ прямо из поселка Лозовое под Донецком. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов.

В результате обстрела 1 военнослужащая получила тяжелое ранение (состояние стабильное), 3 военнослужащих получили легкие ранения, 3 получили баротравмы от близких разрывов.

Обстрел корректировался с российского беспилотника.

В результате прямого попадания уничтожена в капонире грузовая машина ЗИЛ-131, еще четыре грузовых машины, также укрытые в капонирах, получили легкие повреждения от осколков, поврежденная техника ремонтируется в полевых условиях.

Наши войска в данном районе открыли ответный огонь по выявленным огневым точкам и наблюдательным пунктам противника. Однако по позициям российских САУ в Лозовом огонь не вели, во избежание попаданий по домам мирных жителей.

В это же время российское командование наращивает масштабы боевых действий и приступило к обстрелу пунктов управления ВСУ.

Так, 13 июля противник осуществил обстрел командного пункта 17-го батальона 57-й бригады, тогда 1 украинский воин погиб и 1 воин позднее умер в госпитале от ран, полученных при обстреле.

Очевидно, что командные пункты других украинских батальонов и бригад в зоне досягаемости российской артиллерии могут стать следующими целями обстрелов.

Вызывает возмущение, что возможности украинских войск по ведению огня по противнику на данный момент ограничены из-за прекращения поставок 120 мм мин для минометов в боевые подразделения.

Поставки 120 мм мин для минометов в армию Минобороны Украины полностью провалило. Это существенно снижает возможности для ведения ответного огня на передовой. Также Минобороны провалило программу ремонта и модернизации зенитно-ракетных комплексов и систем ПВО.

27 июля 2020-го года Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский объявил об установлении перемирия на Донбассе, и говорил об этом как об одном из своих достижений, которое спустя год завершились провалом. Как и предупреждали.

Теперь Зеленский обязан немедленно объявить заседание СНБО для заслушивания доклада о проблемах армии на Донбассе, о проблемах Минобороны.

Ездить на фронт для очередной фотосессии и при этом не решать элементарные проблемы армии для президента это просто позор.
27.07.2021 10:58 Ответить
а наш придурок уже видосик записал?
27.07.2021 14:55 Ответить
 
 