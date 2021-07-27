РУС
На Кировоградщине дефицит врачей: не хватает 178 медиков, а работодатели готовы платить от 2,3 тыс. до 17,4 тыс. грн

На Кировоградщине насчитывается 178 вакансий медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба областной службы занятости.

Работодатели готовы платить от 2 361 до 17 450 грн. Разница в зарплате объясняется требованиями к квалификационному уровню, категории работника, стажа работы и тому подобное.

В частности, в больницы области в наибольшем количестве требуются ветеринары, врачи общей практики, офтальмологи, невропатологи, терапевты, педиатры, хирурги и стоматологи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Владо, хай вас лікують футболісти", - медики, которым задолжали 5,8 млн грн зарплаты, перекрывали трассу на Харьковщине. ФОТОрепортаж

+17
Цілих дві тисячі, і ніхто не йде. Це ж треба.
27.07.2021 07:43 Ответить
+13
27.07.2021 08:12 Ответить
+11
Странно, что только 178... Треба на суддів вчитися.. Их тоже не хватает, не хотят 80 тысяч пенсии получать.. Маловато будет
27.07.2021 07:48 Ответить
2361..когда минималка 6 !!!
27.07.2021 07:40 Ответить
У них там свій розвід, підставки і тд. Плюс ця сума грязними, людина отримає ще менше.
27.07.2021 07:45 Ответить
Пів ставки.
27.07.2021 08:02 Ответить
На папірцях пів ставки. А роботи буде на цілу ставку, якщо не більше. І на ці пів ставки заповнювати тонни паперів, десятки журнальчиків реєстрації, дублюючи це все в глюкавій системі eHealth, сервера якої нормально працюють тільки ввечері.
27.07.2021 08:36 Ответить
І ще в деяких лікарнях кабінет помити треба, технічних працівників позвільняли.
27.07.2021 08:39 Ответить
зарплаты в Украине приближаются к Польским, сказал клован ...
27.07.2021 08:56 Ответить
Цілих дві тисячі, і ніхто не йде. Це ж треба.
27.07.2021 07:43 Ответить
А ще посада медсестри 300-500 єнотів коштує
27.07.2021 08:58 Ответить
Странно, что только 178... Треба на суддів вчитися.. Их тоже не хватает, не хотят 80 тысяч пенсии получать.. Маловато будет
27.07.2021 07:48 Ответить
в больницы области в наибольшем количестве требуются ветеринарыИсточник: https://censor.net/ru/n3279308, - про що далі можна говорити?
27.07.2021 07:49 Ответить
ты не понял, там лечат животных...
27.07.2021 07:52 Ответить
В Украине скоро останутся только пенсионеры и депутаты.
27.07.2021 07:51 Ответить
не, еще будут меры, министры и таможня.
27.07.2021 07:53 Ответить
Пока врачей будут приравнивать к ветеринарам дефицит первых будет только увеличиваться.
27.07.2021 07:54 Ответить
Взагалі то ветеринари в містах значно більше отримують. Якесь можновладне чмо за укол своєму удавчику запросто відвалить зарплату головного лікаря.
27.07.2021 08:00 Ответить
В нашей стране, где 73% животных проголосовало за наркомана как раз ветеринары только и нужны
27.07.2021 10:46 Ответить
А себе работодатели сколько платят?
27.07.2021 08:07 Ответить
Так у роботодавців важка, напружена праця, адміннавантаження, розподіл грошових потоків. Знаєте, як це складно?
показать весь комментарий
Да неужели?
показать весь комментарий
Экономика в заднице,налоги платить некому,миллионы работают за границей,а у нас наглядовы рады в убыточных госпредприятиях,честные таможенники,податкивцы и судьи,для остальных работы нет и не будет.
показать весь комментарий
2,3 тыс.? Учить мову или уезжайте за границу.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:12 Ответить
...темп росту 25% в місяць
27.07.2021 08:40 Ответить
2,300?- да чё уж там-бесплатно!харчеваться и спать в больничке, + больничная пижама 1 раз в 2 года! Кировоградский All inclusion!
27.07.2021 08:21 Ответить
Маразм. Зарплата пугала в супермаркеті. Кваліфікованому спецу? ))))
27.07.2021 08:25 Ответить
Нехай їх лікують фотографи і спортсмени
27.07.2021 08:29 Ответить
- Доктор, я буду ходить?
- Конечно, голубчик, но только под себя.
27.07.2021 08:32 Ответить
...і регулярно.
27.07.2021 08:41 Ответить
А знахарі їм потрібні? Я можу по телефону бісів виганяти.
27.07.2021 08:39 Ответить
Знахарь - тот кто знает!
Врач - от устаревшего "врать, заговаривать".
Лекарь - тот кто лечит.
27.07.2021 08:43 Ответить
Давайте вспомним за кого проголосовали жители кировоградщины в апреле 2019-го. Население хотело приколов - вот вам зп 2000грн - и прикол.
Зато зе может себе позволить шашлычков со шлюхами поесть на миллион, или носочков своей охране купить на 800тыс, или дверь офиса помыть за 300тыс. Поздравляю лошары, "прекрасным" выбором два года назад!
27.07.2021 08:40 Ответить
Неужели за ДВЕ тысячи никто не соглашается?! Интересно, почему??? А семнадцать тысяч - это ЗП главврача?
27.07.2021 08:40 Ответить
У головного в основному косяки, а зарплату можна і не платити
показать весь комментарий
У головного - освоение б'юджета, но в кировоградской районной больнице б'юджет такой, шо там и украсть нечего.
Поетому и головним туда никто не хочет.
27.07.2021 08:51 Ответить
а какие в жопу работодатели ?? это бюджетная организация...
27.07.2021 08:43 Ответить
От странний цей нарід, йому бариґу скінулі, епоху бідності скінчили, тарифи в два рази зменшили... ЗАРПЛАТУ!!! в цілих 2300!!! дають - а він все носом крутить! Мало єму, панімаіш, давай єсчьо!...
27.07.2021 08:44 Ответить
"Не менее 20 тыс. грн для врачей": Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты медикам.
А здесь указано 2,3-17,4тыс.грн. Причем основная масса будет получать 2,3тыс.грн., а только пару человек 17,4.

Короче в Украине цены и тарифы европейские, а зарплата украинская. А указы президента - только пиар ход. Ему верить -себя обмануть.
27.07.2021 08:50 Ответить
а вот жюльке тимошенко 150 лимонов компенсации за то что эта тварь не досидела в качановке выплатили --- взяла и не подавилась сердешная --- а медсестре 3000грн
27.07.2021 08:58 Ответить
топ чиновникам по 300-450 тыщ платить бабки есть? скоро все медики будут сиделками у итальянских и нимецких инвалидов за 1500 евро а то и больше а нас будут лечить знахарьки
27.07.2021 09:06 Ответить
Боюсь что сейчас и пенса, за 2,3 тыщи, на 1 час просто посидеть в поликлинике, не вытащишь...
27.07.2021 09:13 Ответить
ветеринары?
27.07.2021 09:22 Ответить
А вдруг кацап придёт? Кто лечить должен?
27.07.2021 09:49 Ответить
Врач за 2300? А как же минималка которой хвалятся зелёные аферисты? А почему ФОП не может платить 2300))))))
27.07.2021 09:33 Ответить
27.07.2021 09:49 Ответить
мой знакомый врач за время пандемии купил две квартиры, машину и дачу.... нечего бедноты нагонять
27.07.2021 10:01 Ответить
Ну то йдіть і працюйте, також купите собі квартири і машини за рік.
27.07.2021 10:57 Ответить
Я дам Вам две ысячи ублей! (с)
27.07.2021 10:39 Ответить
 
 