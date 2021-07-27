На Кировоградщине дефицит врачей: не хватает 178 медиков, а работодатели готовы платить от 2,3 тыс. до 17,4 тыс. грн

На Кировоградщине насчитывается 178 вакансий медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба областной службы занятости.

Работодатели готовы платить от 2 361 до 17 450 грн. Разница в зарплате объясняется требованиями к квалификационному уровню, категории работника, стажа работы и тому подобное.

В частности, в больницы области в наибольшем количестве требуются ветеринары, врачи общей практики, офтальмологи, невропатологи, терапевты, педиатры, хирурги и стоматологи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Владо, хай вас лікують футболісти", - медики, которым задолжали 5,8 млн грн зарплаты, перекрывали трассу на Харьковщине. ФОТОрепортаж