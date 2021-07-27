На Кировоградщине дефицит врачей: не хватает 178 медиков, а работодатели готовы платить от 2,3 тыс. до 17,4 тыс. грн
На Кировоградщине насчитывается 178 вакансий медиков.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба областной службы занятости.
Работодатели готовы платить от 2 361 до 17 450 грн. Разница в зарплате объясняется требованиями к квалификационному уровню, категории работника, стажа работы и тому подобное.
В частности, в больницы области в наибольшем количестве требуются ветеринары, врачи общей практики, офтальмологи, невропатологи, терапевты, педиатры, хирурги и стоматологи.
Топ комментарии
+17 Володимир Начинка
показать весь комментарий27.07.2021 07:43 Ответить Ссылка
+13 Олександр Дніпро
показать весь комментарий27.07.2021 08:12 Ответить Ссылка
+11 Филлипп Лещенко
показать весь комментарий27.07.2021 07:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Конечно, голубчик, но только под себя.
Врач - от устаревшего "врать, заговаривать".
Лекарь - тот кто лечит.
Зато зе может себе позволить шашлычков со шлюхами поесть на миллион, или носочков своей охране купить на 800тыс, или дверь офиса помыть за 300тыс. Поздравляю лошары, "прекрасным" выбором два года назад!
Поетому и головним туда никто не хочет.
А здесь указано 2,3-17,4тыс.грн. Причем основная масса будет получать 2,3тыс.грн., а только пару человек 17,4.
Короче в Украине цены и тарифы европейские, а зарплата украинская. А указы президента - только пиар ход. Ему верить -себя обмануть.