За сутки в мире выявили 446 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 7,4 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 195 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 27 июля в мире зарегистрировали 446 935 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 404 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 195 389 114 случаев инфицирования, из них 446 935 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 183 299 человек, из них 7 404 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 177,2 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 90-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 20, по летальным случаям - 84-ю и 12-ю позицию соответственно.