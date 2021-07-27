РУС
За сутки в мире выявили 446 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 7,4 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 195 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 27 июля в мире зарегистрировали 446 935 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 404 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 195 389 114 случаев инфицирования, из них 446 935 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 183 299 человек, из них 7 404 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 177,2 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тяжелая форма COVID-19 негативно влияет на умственные способности, - исследование

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 90-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 20, по летальным случаям - 84-ю и 12-ю позицию соответственно.

карантин (16729) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
вчера видео видел - высеры руснявых киселевых шо в Индии - сжигают всех и даже на парковках, нету мест, кошмар, ужас, Фредди Меркурюгер, Чужой и адъ на земле.
Потом - чел что там живет в том городе - ходит по всем местам из воплей пропагандонов - в крематориях - пусто и даже закрыто, на парковках - спокойно индусы снуют, на пляже - речка как речка, трупами не завалена.
так и тут - даже Эль Мюридка чуть не обосралась от ненависти к "масонам" или кому это выгодно то
27.07.2021 08:01 Ответить
Афера глобалістів під назвою "пандемія", метою якої є загнати людство в кошару, триває.
27.07.2021 16:45 Ответить
 
 