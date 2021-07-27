За сутки в мире выявили 446 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 7,4 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 195 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 27 июля в мире зарегистрировали 446 935 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 404 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 195 389 114 случаев инфицирования, из них 446 935 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 183 299 человек, из них 7 404 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 177,2 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 90-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 20, по летальным случаям - 84-ю и 12-ю позицию соответственно.
