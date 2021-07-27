РУС
Рейсовый автобус "Киев-Кишинев" и грузовик столкнулись на Одесчине: один человек погиб, шестеро госпитализированы. ФОТО

В ночь на вторник на автодороге М 05 "Киев-Одесса" в Подольском районе Одесской области в результате столкновения рейсового автобуса сообщением "Киев-Кишинев" и грузового автомобиля погиб 1 и госпитализировано 6 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ссообщили в пресс-службе ГСЧС.

"27 июля в 3.45 вблизи с. Знаменка Подольского района на автодороге М 05 "Киев-Одесса" в результате столкновения рейсового автобуса сообщением "Киев-Кишинев" (находилось 20 пассажиров) и грузового автомобиля, погиб 1 человек и пострадало 6 человек (из них 1 ребенок 2008 г.р.), которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП в Польше: четверо граждан Украины остаются в больницах

Как предварительно установили правоохранители, водитель автобуса, который ехал из Молдовы, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем (зрновозом МАN), который стоял на обочине.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, медики оказывают помощь пассажирам. Движение транспортных средств на 309 километре автодороги затруднено.

Рейсовый автобус Киев-Кишинев и грузовик столкнулись на Одесчине: один человек погиб, шестеро госпитализированы 01
Рейсовый автобус Киев-Кишинев и грузовик столкнулись на Одесчине: один человек погиб, шестеро госпитализированы 02
Рейсовый автобус Киев-Кишинев и грузовик столкнулись на Одесчине: один человек погиб, шестеро госпитализированы 03
Фото: сайт полиции

ДТП не от качества дорог зависят а от культуры вождения.
27.07.2021 08:19 Ответить
Если водила дебил, то дорога тут на причем.
27.07.2021 08:43 Ответить
Фурам как раз днем запретили ездить...если температура выше 28...а ночью ни каких запретов нет..
27.07.2021 08:24 Ответить
Зелень со своим "великим крадевнитством" построили дороги-убийцы. Ездию в Павлоград 2 раза в неделю. Каждый раз вижу ДТП. Слава богу без жертв.
27.07.2021 08:09 Ответить
ДТП не от качества дорог зависят а от культуры вождения.
27.07.2021 08:19 Ответить
Согласен на 100%! Все должны ездить со скоростью 40 км/ч и тогда ДТП вообще практически не будет. Да и вообще "качественные дороги" - это для западной буржуазии, которая, как известно, с жиру бесится.
27.07.2021 09:58 Ответить
Дороги обязаны быть качественными и добротными.По всем заявлениям правительства из 1 литра топлива на дороги отчислялось 50 коп.Но небыло ни дорог ни денег.Теперь вопреки нареканиям начали строится добротные дороги за весь послевоенный,ВОВ.период.Да только они не для наших водителей которых скорость движения ограничивают не знаки а глубина ********* на дороге.
27.07.2021 10:26 Ответить
водій фури НЕ мав права там зупинятись, якщо захотів в туалет то для того є заправки.
п.с. не думаю що водій рейсового порушував швидкісний режим, бо у нього графік це раз, і чим більша швидкість тим більша витрата палива то два.
27.07.2021 10:32 Ответить
Ви не берете до увагу хронічну втому водіїв,як я писав вище,вони просто не встигають відновитися а вже треба їхати в рейс.Візьміть статистику аварій автобусів хочаби за 3 місяці так то вже чатвертий чи пятий випадок і всі на дальних рейсах.
27.07.2021 10:41 Ответить
знаю, тих видіїв. Один знайомий на Рим їздить кожного тижня, правда займається перевозками "передач" а не людей.
я не заперечую втому водія, саме тому аварія і сталась, відволікся на декілька миттєвостей і зачепив фуру, яка там НЕ мала права перебувати.
просто у нас культура водіння відсутня. Одні зупиняються де захочуть, інші ганяють як по трасам F1, є унікуми які по трасам "летять" 50 км, створюючи більше аварійних ситуацій ніж гонщики, а ще кожна друга бляха тонована(що обмежує видимість не тільки власнику а і водіям що рухаються позаду) і фари налаштовані аби як, бо на ТО всі клали великий болт.
27.07.2021 11:05 Ответить
Як що знаєте водія то маєте і знати що він ніколи не відпочиває а їде знову в дорогу.Та тльки він працює сам на себе і якщо хоче то може і не поїхати на відміну від водіїв автобусів які якщо відмовляться то втратять роботу та незможуть прогодувати свої сімї.
27.07.2021 11:34 Ответить
Ты абсолютный дилетант в автодорожном строительстве, если на полном серьезе считаешь, что "Теперь вопреки нареканиям начали строится добротные дороги за весь послевоенный,ВОВ.период".

Если сравнивать с "отсутствием дорог", то это дороги. Если мы говорим о дорогах, согласно мировых стандартов, то то что сейчас делается называется "Большой распил бабла". Они не соответствую даже нашим ДБН, которые срисована с СССРовских ГОСТов и абсолютно не соответствуют современным реалиям.
27.07.2021 14:05 Ответить
Ты говориш распил,да за 30-ть лет не пилили а разворовывали.А теперь пилят и строят.Если считаеш что 20-25-см бетона под двумя слоями по 10-15-см асфальта это туфта то Вы просто идиот или намереный вредитель и саботажник.У нас в Украине потихоньку появляются дороги а не только направления,как сказал Черчиль про СССР.-..У них нету дорог а есть только направления,,
27.07.2021 14:17 Ответить
Воровство народных денег не простительно в любом случае. Но если бы грамотно строили и воровали, это можно было бы понять хотя бы. Но ведь делают-то все через жо...пу, да еще и воруют!
В Украине 180 000 км. дорог. Из них 80% убиты или не соответствуют современным реалиям (потоку автомобилей, их скорости, нагрузки на ось и пр.). С бетонной основой одна дорога Киев - Днепр. И это всего 180 км и она только строиться. Т.е. это 0,1% дорог. Это не "потихоньку строятся". Это распил чистейшей воды. С такими темпами не то что наши дети, наши правнуки дорог не увидят. А причина простая - коррупция! Дорога, которая должна быть построена за 6 мес. делается 3 года. Потому что так выгодно подрядчику. А т.к. откат платит именно он, то и условия он диктует.
27.07.2021 17:39 Ответить
Если водила дебил, то дорога тут на причем.
27.07.2021 08:43 Ответить
Если я не ошибаюсь, то грузовой автомобиль стоит на половину проезжей части а не полностью на обочине.
27.07.2021 10:23 Ответить
Нашим дурням тільки по ямах їздити... Нормальні дороги для адекватних людей
27.07.2021 10:37 Ответить
Интересно почему водителям фур передвижение глубокой ночью запрещено а водители автобусов которые перевозят людей ездят без ограничений.Да ведь людей везут а не зерно.
27.07.2021 08:18 Ответить
Фурам как раз днем запретили ездить...если температура выше 28...а ночью ни каких запретов нет..
27.07.2021 08:24 Ответить
Фурам запретили въезд в дневное времья в города когда асфальт нагревается выше определенной температуры да и то это только решение на месном уровне.А у водителей фур фиксируется на диаграме сколько он ехал сколько отдыхал и когда,с какой скоростью и в какое времья суток.
27.07.2021 08:38 Ответить
P.S.Как думаете почему зерновоз глубокой ночью стоял на обочине а не ехал?
27.07.2021 08:40 Ответить
Причин может быть миллион.
Начиная от похода в туалет.
27.07.2021 08:44 Ответить
В туалет нужно ходить в туалете а не как быдло в кустики. Замахался дочке объяснять что дядя делает возле колеса....
27.07.2021 09:05 Ответить
Водіям грузових авто заборонено рухатись в денну пору доби, при температурі більше 28.
по всіх трасах знаки висять, але Ви напевно з міста ніколи влітку не виїздили, чи може ПДР не здавали.
27.07.2021 08:47 Ответить
трудно понять что за ПДР??и какие такие ,,ограничения"в зависимости от температуры??нет не слышал о таких ,,чудесах"движения по дорогам! когда читаеш то семимильными шагами строятся лучшие дороги а ездить оказывается по ним низзя??(как это всё увязать??)
27.07.2021 09:10 Ответить
ну не знаю може тому що у цивілізованих країнах за перегруз несе відповідальність "гривнею" водій.
27.07.2021 10:24 Ответить
нуу,как говориш в цивилизованных всё гораздо проще!!о ,,перегрузе"как таковом уже давно речи не идёт(так как платят все,начиная с фирмы которая отгрузила,грузчик который грузит, следит чтоб не было перегруза на ось и правильность крепежа груза(на пару с водителем)в итоге все следят как бы друг за другом,как итог не всё идеально однако +/- порядок) как то так(думаю такую систему не составит труда просто скопировать и внедрить примеров вагон и маленькая тележка просто выбрать наиболее подходящую либо взять какой либо за основу и усовершенствовать) а так похоже кого то у вас утраивает ход такого бардака.(иначе это не объяснить)
27.07.2021 11:36 Ответить
"почему зерновоз глубокой ночью стоял на обочине а не ехал" ---------- вопрос в лоб! если при этом водителя буса подслепили, то кто виноват в трагедии --- большой вопрос! Тем более, та трасса с хорошим покрытием(скорость) и в основном узкая и много мест со сплошной линией посередине
27.07.2021 08:55 Ответить
А не кажется ли Вам что уж больно часто в последнее время ,,ослепляют,,водителей автобусов с пасажирами но никто не говорить об сне за рулем и об хроничной усталости водителей?Посмотрите на плотность графика движения автобусов водителям между рейсами на отдых остается не более 6-7-ми часов а в дороге они сутки и более и так ежедневно.
27.07.2021 09:03 Ответить
на таких маршрутах працює мінімум ДВА водії.
це ж не спрінтер який заробітчан возить влетів у зупинену у забороненому місці фуру
27.07.2021 10:27 Ответить
шо за трактування події....
водій фури не мав права там зупинятись, а якщо зупинився то пинен був знак зупинки виставити.
27.07.2021 08:52 Ответить
Кто сказал? Он на обочине...И шо стенки света недостаточно
27.07.2021 11:13 Ответить
о водій фури намалювався, та хоч гірляндами обвішай свою тарандайку, аварійний знак повинен бути виставлений згідно ПДР, якщо це була екстренна зупинка у разі поломки, а якщо пішов у кущі посрати чи вирішив покімарити, то він вбив людину. Все крапка.
на якому жопу узбіччі, якщо метр фури за суцільною лінією(почитайте ПДР чи дозволела зупинка в таких місцях).......
спробуй в Європі зупинитись на фурі на трасі поза межами АЗС чи спецмайданчика.
27.07.2021 11:30 Ответить
27.07.2021 10:36 Ответить
Вже скільки таких аварій було - через припарковані на узбіччі грузові машини. Нічому життя не вчить, невже важко хоч габарити з аварійкою включати. Або робити стоянку на спеціальних майданчиках
27.07.2021 10:39 Ответить
Штож тут сказать то.
По педеде фура там могла стоять - тут вопросов нет.
А по здравому смыслу - не стоило там вставать. В туалет сейчас на заправках ходят. Ну разве что сломался. Так включи ж аварийку, чё за жлобство то!

ЗЫ: и вот поэтому стараюсь в тёмное время никуда не ездить.
27.07.2021 11:43 Ответить
 
 