Рейсовый автобус "Киев-Кишинев" и грузовик столкнулись на Одесчине: один человек погиб, шестеро госпитализированы. ФОТО

В ночь на вторник на автодороге М 05 "Киев-Одесса" в Подольском районе Одесской области в результате столкновения рейсового автобуса сообщением "Киев-Кишинев" и грузового автомобиля погиб 1 и госпитализировано 6 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ссообщили в пресс-службе ГСЧС.

"27 июля в 3.45 вблизи с. Знаменка Подольского района на автодороге М 05 "Киев-Одесса" в результате столкновения рейсового автобуса сообщением "Киев-Кишинев" (находилось 20 пассажиров) и грузового автомобиля, погиб 1 человек и пострадало 6 человек (из них 1 ребенок 2008 г.р.), которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автобуса, который ехал из Молдовы, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем (зрновозом МАN), который стоял на обочине.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, медики оказывают помощь пассажирам. Движение транспортных средств на 309 километре автодороги затруднено.







Фото: сайт полиции