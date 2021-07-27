Рейсовый автобус "Киев-Кишинев" и грузовик столкнулись на Одесчине: один человек погиб, шестеро госпитализированы. ФОТО
В ночь на вторник на автодороге М 05 "Киев-Одесса" в Подольском районе Одесской области в результате столкновения рейсового автобуса сообщением "Киев-Кишинев" и грузового автомобиля погиб 1 и госпитализировано 6 человек
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ссообщили в пресс-службе ГСЧС.
"27 июля в 3.45 вблизи с. Знаменка Подольского района на автодороге М 05 "Киев-Одесса" в результате столкновения рейсового автобуса сообщением "Киев-Кишинев" (находилось 20 пассажиров) и грузового автомобиля, погиб 1 человек и пострадало 6 человек (из них 1 ребенок 2008 г.р.), которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автобуса, который ехал из Молдовы, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем (зрновозом МАN), который стоял на обочине.
Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, медики оказывают помощь пассажирам. Движение транспортных средств на 309 километре автодороги затруднено.
п.с. не думаю що водій рейсового порушував швидкісний режим, бо у нього графік це раз, і чим більша швидкість тим більша витрата палива то два.
я не заперечую втому водія, саме тому аварія і сталась, відволікся на декілька миттєвостей і зачепив фуру, яка там НЕ мала права перебувати.
просто у нас культура водіння відсутня. Одні зупиняються де захочуть, інші ганяють як по трасам F1, є унікуми які по трасам "летять" 50 км, створюючи більше аварійних ситуацій ніж гонщики, а ще кожна друга бляха тонована(що обмежує видимість не тільки власнику а і водіям що рухаються позаду) і фари налаштовані аби як, бо на ТО всі клали великий болт.
Если сравнивать с "отсутствием дорог", то это дороги. Если мы говорим о дорогах, согласно мировых стандартов, то то что сейчас делается называется "Большой распил бабла". Они не соответствую даже нашим ДБН, которые срисована с СССРовских ГОСТов и абсолютно не соответствуют современным реалиям.
В Украине 180 000 км. дорог. Из них 80% убиты или не соответствуют современным реалиям (потоку автомобилей, их скорости, нагрузки на ось и пр.). С бетонной основой одна дорога Киев - Днепр. И это всего 180 км и она только строиться. Т.е. это 0,1% дорог. Это не "потихоньку строятся". Это распил чистейшей воды. С такими темпами не то что наши дети, наши правнуки дорог не увидят. А причина простая - коррупция! Дорога, которая должна быть построена за 6 мес. делается 3 года. Потому что так выгодно подрядчику. А т.к. откат платит именно он, то и условия он диктует.
Начиная от похода в туалет.
по всіх трасах знаки висять, але Ви напевно з міста ніколи влітку не виїздили, чи може ПДР не здавали.
це ж не спрінтер який заробітчан возить влетів у зупинену у забороненому місці фуру
водій фури не мав права там зупинятись, а якщо зупинився то пинен був знак зупинки виставити.
на якому жопу узбіччі, якщо метр фури за суцільною лінією(почитайте ПДР чи дозволела зупинка в таких місцях).......
спробуй в Європі зупинитись на фурі на трасі поза межами АЗС чи спецмайданчика.
По педеде фура там могла стоять - тут вопросов нет.
А по здравому смыслу - не стоило там вставать. В туалет сейчас на заправках ходят. Ну разве что сломался. Так включи ж аварийку, чё за жлобство то!
ЗЫ: и вот поэтому стараюсь в тёмное время никуда не ездить.