В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксирован 681 новый случай заражения, 515 человек выздоровели

В Украине зафиксирован 681 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 27 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 26 июля 2021 в Украине зафиксирован 681 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 5).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 266 человек;

летальных случаев - 27;

выздоровели - 515 человек;

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 22 330 человек,

методом ИФА - 8 918 человек,

экспресс-тестами - 13 491 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 249 344 человека;

выздоровели - 2 184 880 человек;

летальных случаев - 52 876;

проведено ПЦР-тестов - 11 301 274.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях", - рассказали в Минздраве.







