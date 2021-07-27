В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксирован 681 новый случай заражения, 515 человек выздоровели
В Украине зафиксирован 681 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 27 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 26 июля 2021 в Украине зафиксирован 681 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 5).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 266 человек;
летальных случаев - 27;
выздоровели - 515 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 22 330 человек,
методом ИФА - 8 918 человек,
экспресс-тестами - 13 491 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 249 344 человека;
выздоровели - 2 184 880 человек;
летальных случаев - 52 876;
проведено ПЦР-тестов - 11 301 274.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
средней тяжести и тяжело .
То есть какова же эффективность от вакцинации в Украине и есть ли она .