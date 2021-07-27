В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксирован 681 новый случай заражения, 515 человек выздоровели

РУС
Коронавирус и карантин
В Украине зафиксирован 681 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 27 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 26 июля 2021 в Украине зафиксирован 681 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 5).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 266 человек;

летальных случаев - 27;

выздоровели - 515 человек;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в мире выявили 446 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 7,4 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 195 млн. ИНФОГРАФИКА

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 22 330 человек,

методом ИФА - 8 918 человек,

экспресс-тестами - 13 491 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 249 344 человека;

выздоровели - 2 184 880 человек;

летальных случаев - 52 876;

проведено ПЦР-тестов - 11 301 274.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях", - рассказали в Минздраве.

карантин (16729) Минздрав (4915) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+4
Нет статистики и какой процент вакцинированных болел ковидом
средней тяжести и тяжело .
То есть какова же эффективность от вакцинации в Украине и есть ли она .
показать весь комментарий
27.07.2021 09:13 Ответить
+3
Скільки померло привитими. Де статистика.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:24 Ответить
+2
В тому то й справа що ефективності мабуть нема. Во5и б на кожному розі це нам тикали. До речі на днях у нас людина померла від вакцини.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:19 Ответить
А скока здаровеньких умерло?
показать весь комментарий
27.07.2021 08:52 Ответить
щас в речке тонет больше чем от короны умирает. Ну и в ДТП тоже очень много погибших. Ну оно й не дывно, все таки период отпусков.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:56 Ответить
Чому ваш нік українською, а пишите російською?
показать весь комментарий
27.07.2021 09:12 Ответить
Ну да, їй же 70 років назад від віспи щеплення зробили...
показать весь комментарий
27.07.2021 10:36 Ответить
снова рост заболеваний - напривозили с южных морей
показать весь комментарий
27.07.2021 09:09 Ответить
Не згоден. Переважання кількості нових випадків над кількістю вилікуваних почалося з 11.07. А європейські країни почали відкриватись для українців після 16.07. Та й те, авіарейси до щойно відкритих авіаперевізники та ТО ще не додали
показать весь комментарий
27.07.2021 09:16 Ответить
о стата підїхала, волинь тернопіль понолям схід центр рулят, а чому, а тому що везуть не з европи яка більщість привита а з азії московіїї
показать весь комментарий
27.07.2021 09:32 Ответить
 
 