За то, что "не заходит" голосовать не буду, - Вирастюк пообещал не поддерживать "катастрофические" законопроекты "слуг"

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Василий Вирастюк рассказал, что не будет голосовать за законопроекты своей политсилы, если будет с ними принципиально не согласен.

На вопрос, будет ли он голосовать за инициативы своей фракции, которые не поддерживает, Василий Вирастюк ответил: "Конечно, если будет что-то такое катастрофическое, что мне абсолютно не заходит, как журналисты любят говорить, "красные линии", я не буду голосовать".

Напомним, известный украинский стронгмен Василий Вирастюк был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа" на довыборах в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Голосование состоялось 28 марта. Подсчет голосов на Прикарпатье сопровождался скандалами, звучали заявления о фальсификациях и попытках срыва выборов.

22 апреля ЦИК назвала Василия Вирастюка победителем. Данное решение обжаловалось в судах его конкурентом на довыборах Александром Шевченко.

5 июня Большая палата Верховного суда признала законным избрание Вирастюка нардепом. 15 июня Василий Вирастюк принес присягу в Раде и в конечном итоге стал народным депутатом.