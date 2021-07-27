РУС
4 474 79

За то, что "не заходит" голосовать не буду, - Вирастюк пообещал не поддерживать "катастрофические" законопроекты "слуг"

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Василий Вирастюк рассказал, что не будет голосовать за законопроекты своей политсилы, если будет с ними принципиально не согласен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об он сообщил на телеканале "Украина 24".

На вопрос, будет ли он голосовать за инициативы своей фракции, которые не поддерживает, Василий Вирастюк ответил: "Конечно, если будет что-то такое катастрофическое, что мне абсолютно не заходит, как журналисты любят говорить, "красные линии", я не буду голосовать".

Напомним, известный украинский стронгмен Василий Вирастюк был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа" на довыборах в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Голосование состоялось 28 марта. Подсчет голосов на Прикарпатье сопровождался скандалами, звучали заявления о фальсификациях и попытках срыва выборов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирастюк о первом дне в Раде: Какие кнопки нажимать, мне объяснили коллеги. Планирую посетить буфет

22 апреля ЦИК назвала Василия Вирастюка победителем. Данное решение обжаловалось в судах его конкурентом на довыборах Александром Шевченко.

5 июня Большая палата Верховного суда признала законным избрание Вирастюка нардепом. 15 июня Василий Вирастюк принес присягу в Раде и в конечном итоге стал народным депутатом.

Вирастюк Василий (83) ВР (29428) Слуга народа (2669)
Топ комментарии
+32
Так и скажи...все зависит от толщины конверта...это будет хотя бы честно...
27.07.2021 08:33 Ответить
+29
А если будет заходить так, то Вася проголосует за, что угодно.
27.07.2021 08:33 Ответить
+27
Будешь, вася, будешь.
27.07.2021 08:32 Ответить
Та ладно, Вася. Ты вон какой кабан. Тебе что угодно зайдёт.
27.07.2021 08:31 Ответить
зачем вы так, если доллары США, или даже гривна, то зайдёт,
но есть совсем дешёвые деньги, те не заходят ...
27.07.2021 08:52 Ответить
Будешь, вася, будешь.
27.07.2021 08:32 Ответить
Так и скажи...все зависит от толщины конверта...это будет хотя бы честно...
27.07.2021 08:33 Ответить
Вася не дури лохторат, ти вже за пайку "танцевал за раасию", за пайку і будеш голосувати як треба
27.07.2021 08:33 Ответить
Ага, так и сказал: за то что не заносят - голосовать не буду. Я ж тоже не лох какой то. Просто у журналиста со слухом плохо
27.07.2021 08:33 Ответить
А если будет заходить так, то Вася проголосует за, что угодно.
27.07.2021 08:33 Ответить
"З язика зняв!!!"
27.07.2021 08:57 Ответить
Вирастюка взяли чтоб Киву трамбовать))
27.07.2021 08:33 Ответить
Фуфло толкает.
27.07.2021 08:34 Ответить
Фільм "Ідіократія" 2005 року перетворився в реальність. Це жахливо.
П.С.
"не заходить йому"
27.07.2021 08:34 Ответить
27.07.2021 08:41 Ответить
с тестом справились все, при этом разделившись на очень умных и очень сильных.
показать весь комментарий
За п'ять штук баксів потрібно нажати одну кнопочку і все. Ти ж туди за тим йшов.
показать весь комментарий
А если смазать, то зайдёт?
показать весь комментарий
хм... глубокая мысль...
показать весь комментарий
Ну так..
показать весь комментарий
Правильно, Василий! Не голосуй! И объясни нам заодно, на кой хрен ты туда так рвался? Плевать в руку, которая вас, слуг урода, всех там кормит?!
показать весь комментарий
Еге ж. Як зверху скажуть- так і проголосує.
показать весь комментарий
-Да ни за какие миллионы,ни за рубли,ни за два!
-А за три рубля?
-Давай за три с полтиной!
х/ф "Джек Восьмеркин-американец".
27.07.2021 08:40 Ответить
Заходит,не заходит,нашел критерий,очередное пустое место в зале.
показать весь комментарий
Конечно вирастюк не будет голосовать, если зарплату $20тыс из партийной кассы не будут платить вовремя.
показать весь комментарий
За те, за що не заносять, голосувати не буду
показать весь комментарий
Але чесно, справедливо і сміливо
показать весь комментарий
За то, что "не заходит" голосовать не буду! /За то, что "НЕ ЗАНОСИТ" голосовать не буду, - Вирастюк. Это вам не какой-то... интеллектуал... "Он человек прямой, без выкрутасов. Посмотри ему в горло и выглянешь из дырки в его же заднице.(с)
показать весь комментарий
Там подскажут,что принимать-что бы "заходило".
показать весь комментарий
А якого ... ти туди заліз?!!! Заклавши руки чекати ,щоб принесли і тоді зайде ?!!! Зайде ,зайде помажуть і зайде по самі гланди !!!
показать весь комментарий
Он не будет голосовать ТОЛЬКО за катастрофические законопроекты.
За всё остальное - "ЗА".
Почувствовали разницу с названием статьи?
показать весь комментарий
слуги нарота на прикорме у охметовской падали, мрази
показать весь комментарий
Эх, Вася, Вася... Ты такой Вася... Ну хоть драки у трибуны будет кому разнимать.
показать весь комментарий
не надейтесь)))... как только драка - он с юзиком быстро перебирают ножками в сторону столовки (когда в зале кипишь , значит в столовке очереди нет))))
показать весь комментарий
очередная брехня от прэзэдэнта

"4 липня 2021 року на урочистостях приурочених Дню ВМС ЗС України президент України Володимир Зеленський озвучив інформацію про закладу першого корвету."
"Так само цю інформацію озвучив і Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа у своєму привітанн "

на разі Генконсул в Стамбулі Олександр Гаман НЕ ПІДТВЕРДИВ закладку першого корвету для ВМС ЗС України у Туреччині. как обычно Зеля сбрехал
Україна підписала з Туреччиною рамкову угоду на будівництво двох корветів класу Ada для потреб ВМС ЗС України . подписать договор о намерении и заложить это принципиально разные вещи
27.07.2021 08:56 Ответить
спочатку треба туркам заплатити.
Але бабла в казні - катма.
Нема бабла від слова "зовсім" на держоборонзамовлення.
показать весь комментарий
за то Бубочка попиарился . зебилы похлопали в ладоши . скажу честно даже я повелся на этот обман . начал всерьез рассматривать этот вариант как пополнение для ВМСУ
показать весь комментарий
Як віслюк Іа : - "Входит и выходит"
показать весь комментарий
Істерика мєньшевіков з будь-якого приводу - все так же радує.))
показать весь комментарий
Большевіки радіють ...
Як і століття тому.
показать весь комментарий
За ТИХ большевіков майже ніхто не голосував. Так само, як і за ЦИХ мєньшевіков. )))
показать весь комментарий
Ті більшовики і нинішні однаково ненавидять Україну.
показать весь комментарий
Це у вас галюцинації, бо цього немає.
показать весь комментарий
По фотографіях своїх батьків вони так само товчуть ногами, як і по прапору України?

https://wz.lviv.ua/img/870x480/0/15983781027886-806b9b79182c34b12dc4a66fab540c74.jpg
показать весь комментарий
Подіум для святкової події, пофарбований у кольори державного прапора, використовувався у багатьох демократичних країнах. Таке естетичне рішення.
А ось це... Це Львів, 2014 рік. Вбитих везуть з війни щодня. У Львові пофарбовано в кольори Державного Прапора дерева, біля яких часто зупиняються собаки, та бордюри (парєбрікі по вашому), по яких не тільки топчуться, а й некультурно харкають деякі некультурні львів'яни і такі ж гості міста.
Ви одна з некультурних людей, які використовують надумані, дурні приводи для фальшивих звинувачень.
https://s.citysites.ua/upload/images/news/intext/538/adb0ba2a22/82de0e5f18cb08fed4f8772c934b0a12.jpg
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Ну ви-то свою квартальну культуру демонструєте в усій красі...
Перехід на особистості, коли на вашу адресу нічого не писалось.
Чисто як Зєля, який стібався як завгодно з України, політиків та їхніх родичів.
А як прийшов до влади, почав скиглити "Не чіпайте сім'ю!!!".

З бордюрами у Львові перебор, але по них так демонстративно не товчуть ногами, як Зєля та його друзі Сердючка та ватяно-ригівська Могилевська.
Є приклад де президент Польщі, наприклад, ходить ногами по стилізовані під прапор сцені чи підлозі?
показать весь комментарий
Ви реально неадекватна людина, бо надумуєте щось таке, такий абсурд, в чому відсутній сенс. В пофарбованому до державного свята в жовтий і блакитний колір подіумі вам ввижається як не зрада, то наруга. А в Польщі в багатьох місцях пофарбовано в біло-червоні кольори державного прапора пішоходні переходи. І істерики немає. А у вас є. Я не закликаю задуматись чи схаменутися, бо відносно подібних людей немає сенсу в цих закликах.
показать весь комментарий
Неадекватні ті, хто не бачить різниці між прийнятими в багатьох країнах сигнальних, попереджувальних червоно-білих позначках і свідомим вистеланням підлоги сцени до дня Незалежності, по яких потім скачуть голодупі ригівські пєвічкі, кольорами прапора країни.
Небезпечні ділянки на тротуарах, дорогах, ділянках, де іде ремонт, також огороджують червоно-білими стрічками. Але ніхто не пов'язує їх із прапором Польщі.
показать весь комментарий
"Голодупі пєвічкі..." Ви просто давно не були голодупою. Звідси ваша ненависть до всього навколишнього. Варто спробувати вирішити цю проблему, щоб не нищити свої нерви.
показать весь комментарий
Занадто бурхлива у вас фантазія. Мабуть, проблеми у вас в цій сфері.

Всьому є місце та час. Підстаркувата шалава Могилевська може трусити голою дупою десь в іншому місці, але не має цього робити над державним прапором на день Незалежності, за який катували і вбивали українців.
Це дозволив їй робити квартальний, який і сам ******** знущатись над Україною та навіть трагічними сторінками її історії.
показать весь комментарий
У мене немає проблем, жодних. Проблеми у вас, бо ви і подібні намагаєтесь відволікати увагу від таких речей, про які в 2020 році писала Дойче Велле:

"На складах Державного агентства резерву України в Тернопільській області виявили нестачу 150 тисяч тонн зерна (2700 вагонів) вартістю понад 800 мільйонів гривень."

Зерно було вкрадено при Порошенку. В Тернопільській області, де в кожній хаті є візитка Яроша. А тепер продовжуйте про дупи і шалав, і сплюндрований прапор.
показать весь комментарий
З чого ви взяли, що зерно вкрали ще при Порошенку?
показать весь комментарий
З елеваторів.
показать весь комментарий
Проблеми з розумінням української мови?
Перефразую.
Чому ви вирішили, що зерно вкрали ще при Порошенку?
показать весь комментарий
Бо у вас проблеми з календарем.
показать весь комментарий
У вас проблеми.
Нестачу виявили влітку 2020, коли вже більше року президентом був Зєля.
показать весь комментарий
С вас, дебилов дырявых, ржут
показать весь комментарий
Чучело, иди уже польские сортиры мой и подтирай панские дупы.
показать весь комментарий
Будешь подыхать на немытом унитазе с неподтёртой дупой (а ведь будешь, карма - она такая!) - черкани пару слов. Посмеюсь.
показать весь комментарий
Что тебе не заходит? Получишь первую зарплату от зедебилов и сразу все зайдет.
показать весь комментарий
Українофобський закон Васі зайшов.
В перший же його день у Верховній Раді.

Нардеп Вірастюк у перший робочий день потрапив у скандал.


Вірастюк проголосував за включення в порядок денний русифікаторських законопроєктів 5554 і 5554-1

Сьогодні Василь Вірастюк, який щойно став депутатом, заплямував свою репутацію, проголосувавши за просування антиукраїнського законопроєкту. Народний депутат Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook висловив обурення такими діями.

«Нині найсильніша людина світу Василь Вірастюк таки підняла найбрудніший в Україні мандат і відразу скористався ним на користь «руського міра» - проголосував за включення в порядок денний русифікаторських законопроєктів 5554 і 5554-1», - написав він.

https://glavcom.ua/news/u-pershiy-den-v-radi-virastyuk-potrapiv-u-skandal-762820.html
27.07.2021 09:03 Ответить
показать весь комментарий
ЗРОБИЛИ ВСІХ РАЗОМ?
Злидні стукають в вікно
В кожну нашу хату,
Обіцяло Вам Воно
Велику зарплату.

Обіцяло, що кінець
Прийде зубожінню,
А виходить скрізь капець
По лохів велінню.

Пів вареника взяли?
Виросла зарплата?
Гроші «бариг» віддали?
За дурість розплата.

Ще боргів Вам наберуть
Гарні мародери,
Дітки у раби підуть,
А їхні у мери.

Як там їздить лісапед?
Разом всіх зробили?
Не потрапив в ротік мед?
Дьогтю Вам налили?

Запитаєш «Вашу мать»
Що ж Ви наробили?
А вони усі кричать,
Що всі не ходили.

Вибори пройшли без них
Вони були вдома,
Польща їх чекає всіх
А нас їхня втома.

Де ті грізні «сметуни»,
Що більше кричали?
Вони такі ж брехуни,
Всі дружно втікали.

Хто підлогу підмете,
Там де Ви насрали?
Кого цей раз «зметете»,
«Теліка» васали?
19.07.2021 р.Анатолій Березенський
+++++
показать весь комментарий
А за те що заносять , теж голосувати не будеш ? 😅😂🤣😭🥳
показать весь комментарий
Буде, ще й як!
показать весь комментарий
ахренеть! мы будем жить по законам которые "заходят" или "не заходят" людям, которые мозгами только тяжести умеют поднимать ! жаль неньку....ох жаль....зебилы, это вы все наделали, идиоты гундявые...
показать весь комментарий
Ой, насмешил!
Будешь брыкаться -- снимут с довольствия -- перестанешь брыкаться и будешь голосовать как надо.
показать весь комментарий
Ну что сказать хотел?!
Открою "тайну":
Даже ОПЗЖ не голосуют за законы с которыми " принципиально не согласны"!
У КАЖДОГО депутата в Раде есть "принципы"... Вот только у каждого они СВОИ СОБСТВЕННЫЕ.
Есть даже депутаты с "твердым принципом":
"100 тысяч за нажатие кнопки".
показать весь комментарий
брехня - це ареал існування 73/43%зебілів та прислуги уродів. Якщо вийняти їх звідти - враз вони стануть розшукуваними злочинцями.

І вася - також.
показать весь комментарий
А що може "не заходити" чуваку, який вляпався у зелену плісняви? Це вже діагноз...
показать весь комментарий
З ваЗЕліном-заскоче!
показать весь комментарий
не зайдет - затолкают. проголосуешь как миленький, за что скажут, за то все и проголосуешь.
показать весь комментарий
зачем он это прошелестел ?
большое тело не всегда большой мозг, добрая душа не всегда безгрешна..
показать весь комментарий
Денежка не зашла - голоса нет
показать весь комментарий
Щоб зайшло, треба занести...
показать весь комментарий
Василий, а если конвертик поднесут? проголосуешь за то, что "не заходит"?
показать весь комментарий
правильно.
показать весь комментарий
