РУС
899 9

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 126 096 человек, всего - 3 177 763, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 760 835 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"126 096 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 26 июля 2021. Первую дозу получили 78 052 человека, полностью иммунизированы - 48 044 человека.

В течение суток работали: 710 мобильных бригад, 2 540 пунктов вакцинации, 347 центров вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксирован 681 новый случай заражения, 515 человек выздоровели

С начала прививочной кампании привиты 3 177 763 человека, из них получил одну дозу - 3 177 761 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 760 835 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 4 938 596 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 126 096 человек, всего - 3 177 763, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 126 096 человек, всего - 3 177 763, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 126 096 человек, всего - 3 177 763, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4915) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
А до дня Независимости осталось 29 дней. А зе абещаль большинство вакцЫнировать к 30 летию
27.07.2021 08:58 Ответить
я ровно вчера чипировался пфайзером, вообще без проблем и я ненавижу зенарика но тут был приятно удивлен
27.07.2021 09:18 Ответить
Желаю пережить цитокиновые штормы осенью. И не говори, что не предупреждали о цитотоксичности спайк-протеинов.
27.07.2021 11:06 Ответить
Цитобредни не неси. Если бы при ковиде у вакцинированных наблюдался цитокиновый шторм, то и на стадии клинических испытаний и на практике в Израиле это давно бы зафиксировали.
27.07.2021 17:22 Ответить
Вот когда клинические испытания завершатся, тогда и поговорим.
И почему только при ковиде? При любой ОРВИ. Но кому эта статистика по ОРВИ сейчас интересна? В СМИ только одна болезнь обсуждается.
07.08.2021 09:39 Ответить
Бредни не неси.
" В тяжёлых случаях https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19 COVID-19 также наблюдаются повышенные уровни цитокинов, что характеризуется как цитокиновый штормhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC#cite_note-8 [8] ." Но именно сильное снижение тяжелых случаев протекания ковида и характерно для вакцинированных. Это важный фактор снижения летальности у вакцинированных мы видим на примере Израиля. Если бы было не так - давно бы заметили еще на стадии испытаний вакцины.
07.08.2021 11:30 Ответить
Ну, конечно же, надо свято верить фарме. И в то, что состав субстанций идентичен при клинических исследованиях, и при массовой вакцинации. Надо просто слепо верить.
09.08.2021 19:19 Ответить
Состоянием на 01.07.2021 г. количество полностью вакцинированных (две дозы) в Украине составляло 116 817 человек.
27.07.2021 11:45 Ответить
 
 