За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 126 096 человек, всего - 3 177 763, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 760 835 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"126 096 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 26 июля 2021. Первую дозу получили 78 052 человека, полностью иммунизированы - 48 044 человека.
В течение суток работали: 710 мобильных бригад, 2 540 пунктов вакцинации, 347 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 3 177 763 человека, из них получил одну дозу - 3 177 761 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 760 835 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 4 938 596 прививок", - рассказали в Минздраве.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И почему только при ковиде? При любой ОРВИ. Но кому эта статистика по ОРВИ сейчас интересна? В СМИ только одна болезнь обсуждается.
" В тяжёлых случаях https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19 COVID-19 также наблюдаются повышенные уровни цитокинов, что характеризуется как цитокиновый штормhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC#cite_note-8 [8] ." Но именно сильное снижение тяжелых случаев протекания ковида и характерно для вакцинированных. Это важный фактор снижения летальности у вакцинированных мы видим на примере Израиля. Если бы было не так - давно бы заметили еще на стадии испытаний вакцины.