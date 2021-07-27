За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 126 096 человек, всего - 3 177 763, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 760 835 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"126 096 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 26 июля 2021. Первую дозу получили 78 052 человека, полностью иммунизированы - 48 044 человека.

В течение суток работали: 710 мобильных бригад, 2 540 пунктов вакцинации, 347 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 3 177 763 человека, из них получил одну дозу - 3 177 761 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 760 835 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 4 938 596 прививок", - рассказали в Минздраве.





