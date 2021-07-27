Крещение Киевской Руси-Украины: из-за крестного хода в центре столицы усилят меры безопасности и ограничат движение

Во вторник 27 июля в Киеве будет усилена безопасность и временно ограничено движение транспорта на центральных улицах из-за массовых мероприятий по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси-Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"27 июля согласно поданным заявкам, состоится крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим, правоохранители заступят на усиленное дежурство на улицах столицы. Также в целях предупреждения правонарушений в местах массового скопления граждан за порядком будут следить сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и других профильных служб", – сказано в сообщении.

Кроме того, патрульная полиция предупреждает об ограничении движения транспорта в центре Киева с проведением мероприятий.

В частности, с 6:00 будет перекрыто движение:

на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);

на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирская до Владимирского проезда);

на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);

на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);

на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);

на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);

на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной);

на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);

на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

"Киевские правоохранители обращаются к водителям с просьбой быть внимательными и планировать свой маршрут движения с учетом вышеупомянутой информации", - отметили в ведомстве.