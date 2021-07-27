Крещение Киевской Руси-Украины: из-за крестного хода в центре столицы усилят меры безопасности и ограничат движение
Во вторник 27 июля в Киеве будет усилена безопасность и временно ограничено движение транспорта на центральных улицах из-за массовых мероприятий по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси-Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"27 июля согласно поданным заявкам, состоится крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим, правоохранители заступят на усиленное дежурство на улицах столицы. Также в целях предупреждения правонарушений в местах массового скопления граждан за порядком будут следить сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и других профильных служб", – сказано в сообщении.
Кроме того, патрульная полиция предупреждает об ограничении движения транспорта в центре Киева с проведением мероприятий.
В частности, с 6:00 будет перекрыто движение:
на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);
на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирская до Владимирского проезда);
на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);
на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);
на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).
С 14:00 будет перекрыто движение:
на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);
на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);
на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной);
на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
"Киевские правоохранители обращаются к водителям с просьбой быть внимательными и планировать свой маршрут движения с учетом вышеупомянутой информации", - отметили в ведомстве.
Или парашу переименовать.
Лариса Николаевна, вообще, слышать его не может.
Её от слова "русь" начинает трясти.
Ведь между Русью и россией только то и общего, что две буквы.
Вчера Невзорова слушал - дачники предоставляли рабам свои сортиры, но потом туда просто не могли зайти т.к. те после предоставления были забиты "удобрениями"
нормально как раз для вируса - слюнявые бабки лижут руки попам, а потом все "прикладываются" и "ликам", а потом плачут - че Аллах(или кто там главарь на "тверди" щас?) забрал внука, это все вирус виноват и врачи - залечили кровинушку
но куда там, если притоны попов Гундяя даже не обыскивали, несмотря на бригады "верующих"(титушек) и литературу а-ля Дугин. да шо там если Гиркин так ездил с попами и "пристреливался".
и кстати, это же не при Зеле было то. просто за рейтинг срутся - обидь попов - те завизжат и бабушки за тя голос не дадут. а то шо попы боевиков скрывают = "ну так как же в храме да обыски проводить то? бохнокажед ведь"
или те по буквам распечатать как для, извини, шимпанзе на экспериментах?
совершенно законно опустить даже ниче не нарушая. вот щас просто - карантин, штраф, и веруны идут по домам клясть Зелю именем его б*га
паломники як біологічна зброя
https://mobile.twitter.com/dimo4ki Макальондра @dimo4ki
До речі, в Москві хресного ходу не буде, бо важка епідемобстановка.
А у Києві рпцмп проводить. При цьому на інтері Бойко каже, треба вивчати досвід інших країн і готуватися до чергової хвилі, а за секунду - реклама ходи.
Якийсь пздц
Чи що "жаби квакали"? Так історію Москви тобі в руки!!!
Кацап! Спочатку історію вивчи, а потім лізь мені "у сраці колупаться"!!!
У них виходить, що ми грішні за визначенням: по факту народження (тобто оскільки народжені), крім того десь колись щось подумали, зробили, або не подумали і не зробили, десь пукнули, десь щось не те з'їли. І від всього цього тягаря нас і спас Ісус. АЛЕ не все так просто, він спас нас не просто так. Треба постійно каятися, молитися, причащатися, башляти і цілувати в пуп попа кудлатого. Ось так приблизно.
Всі проросійські організації потрібно розглядати, як ворожу агентуру під час війни.