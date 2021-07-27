РУС
Крещение Киевской Руси-Украины: из-за крестного хода в центре столицы усилят меры безопасности и ограничат движение

Крещение Киевской Руси-Украины: из-за крестного хода в центре столицы усилят меры безопасности и ограничат движение

Во вторник 27 июля в Киеве будет усилена безопасность и временно ограничено движение транспорта на центральных улицах из-за массовых мероприятий по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси-Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"27 июля согласно поданным заявкам, состоится крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим, правоохранители заступят на усиленное дежурство на улицах столицы. Также в целях предупреждения правонарушений в местах массового скопления граждан за порядком будут следить сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и других профильных служб", – сказано в сообщении.

Кроме того, патрульная полиция предупреждает об ограничении движения транспорта в центре Киева с проведением мероприятий.

В частности, с 6:00 будет перекрыто движение:

на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);

на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирская до Владимирского проезда);

на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);

на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);

на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);

на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);

на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной);

на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);

на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

"Киевские правоохранители обращаются к водителям с просьбой быть внимательными и планировать свой маршрут движения с учетом вышеупомянутой информации", - отметили в ведомстве.

Как вы задолбали! То бегут, то на велосипедах катаются, то с хоругвями ходят - джунгли, а не город! Я бы запретил в Конституции перекрывать города! Хотите ходить, бегать, ползти, плыть - пожалуйста, есть поля, реки, моря, болота ВОКРУГ ГОРОДОВ!
27.07.2021 09:08 Ответить
"хода" секти сатаната з краденої історії створення Київської Русі
27.07.2021 09:06 Ответить
С утра на Печерскои гвардейцев с ментами, как опарышей в выгребной яме. Автобусами московские попа навезли стада. Вспышка КОВИДа обеспеченна. Гуляй "Дельта" собирай жатву смерть.
27.07.2021 09:08 Ответить
Слово "русь" нужно дерусифицировать.
Или парашу переименовать.
Лариса Николаевна, вообще, слышать его не может.
Её от слова "русь" начинает трясти.
27.07.2021 09:00 Ответить
Русь-это территория современной Украины, и со словом Россия у нее общего только две буквы. Нечего своей историей разбрасываться!
27.07.2021 10:11 Ответить
Да? Зачем тогда уточнять через дефис Русь-Украина?
показать весь комментарий
Мой махнарылый друг, а что общего у Руси с Русенборгом?
показать весь комментарий
Видимо для малограмотных напоминаютют,что Русь это Украина.
показать весь комментарий
А там вони навіщо? Люди відпочивають, спілкуються з Природою, а тут - на тобі з тупотом і завиваннями кодло суне...
27.07.2021 09:14 Ответить
В Европе также перекрывают центр ради марафонов,каких то гуляний,соревнований, но это всегда на выходные или офмциальный выходной, чтоь свести к минимуму пробки
показать весь комментарий
пусть сами платят за то шо их охранять надо.
Вчера Невзорова слушал - дачники предоставляли рабам свои сортиры, но потом туда просто не могли зайти т.к. те после предоставления были забиты "удобрениями"
нормально как раз для вируса - слюнявые бабки лижут руки попам, а потом все "прикладываются" и "ликам", а потом плачут - че Аллах(или кто там главарь на "тверди" щас?) забрал внука, это все вирус виноват и врачи - залечили кровинушку
27.07.2021 09:09 Ответить
РПЦ-ФСБ заплатить за те, щоб кожного дня ходити. Вас це влаштує? Мене - ні.
показать весь комментарий
б*же, та можно им стока нарушений присвоить, даже и не особо пользуясь "припайкой".
но куда там, если притоны попов Гундяя даже не обыскивали, несмотря на бригады "верующих"(титушек) и литературу а-ля Дугин. да шо там если Гиркин так ездил с попами и "пристреливался".

и кстати, это же не при Зеле было то. просто за рейтинг срутся - обидь попов - те завизжат и бабушки за тя голос не дадут. а то шо попы боевиков скрывают = "ну так как же в храме да обыски проводить то? бохнокажед ведь"
27.07.2021 09:20 Ответить
То влаштує, чи ні? Без бла-бла-бла.
показать весь комментарий
а я те разве не ответил шоле?
или те по буквам распечатать как для, извини, шимпанзе на экспериментах?
совершенно законно опустить даже ниче не нарушая. вот щас просто - карантин, штраф, и веруны идут по домам клясть Зелю именем его б*га
27.07.2021 10:24 Ответить
Карантин. Дуже слушна нагода не дозволяти цієї клоунади ************ попів. Та де ж там...
показать весь комментарий
https://mobile.twitter.com/dimo4ki

паломники як біологічна зброя

https://mobile.twitter.com/dimo4ki Макальондра @dimo4ki

https://mobile.twitter.com/dimo4ki https://mobile.twitter.com/dimo4ki



До речі, в Москві хресного ходу не буде, бо важка епідемобстановка.
А у Києві рпцмп проводить. При цьому на інтері Бойко каже, треба вивчати досвід інших країн і готуватися до чергової хвилі, а за секунду - реклама ходи.
Якийсь пздц
27.07.2021 11:01 Ответить
Коли в Чернігові стояли кам"яні храми, на місці Москви жаби квакали!..." (Президент України Петро Порошенко Виступ перед студентами Чернігівського педуніверситету 2014 р)
показать весь комментарий
https://censor.net/ru/user/420666, а ты согласен с утверждением Петра Алексеевича?
показать весь комментарий
А у тебе є заперечення? Стосовно чого саме? Що він та сказав? Дочка товариша - студентка, це чула сама
Чи що "жаби квакали"? Так історію Москви тобі в руки!!!
Кацап! Спочатку історію вивчи, а потім лізь мені "у сраці колупаться"!!!
показать весь комментарий
https://censor.net/ru/user/420666 Не лайся))) як я можу заперечувати Петру Олексійовичу? Просто мене розчулює ця фраза про жаб))) стосовно Чернігова. Коли на місці Москви, була ... Москва, то Чернігова взагалі не було, він в 1239 був повністю спалений ордами онука Чингізхана. Відновлювати Дитинець почали литовці, в 14 столітті, після чого він (Дитинець) був захоплений татарами, яких в 1500 році прогнали війська великого князя Московського Івана III, і місто знову почали відновлювати. В якому місці треба говорити про жаб?))) Та й взагалі, порівнювати треба, що зараз, а не що було 1000 років тому. А взагалі, думати треба про те що при п'ятому Президентові України, населення Чернiгова стало 286 000 чол, тобто зменшилося, за 4 роки на 10 000, а це багато.
показать весь комментарий
Коли Русь хрестилася, москви ще не існувало в природі. Зруйноване місто (Чернігів) - то не доказ того, що москва історично древніша за Чернігів (Київ, Галич),... та ін. міста Русі, до якої московія не має жодного стосунку ні в просторі, ні в часі. Московію "нарекли" Руссю лише в 1721 році по відомому указу царя Петра, а до того москва не була Руссю, а москалі (московитяни) - русами, русичами, русинами. Так же московський говор (діалект) ніколи не був руською мовою (це визнавав навіть Даль та ін.), московська церква ніколи не була древнішою "канонічнішою" за Київську бо в часи Древньої Київської Русі її ще не існувало в природі...
показать весь комментарий
Ну почти уговорил))) Спор кто более Русь, меня смешит, я вообще этнический грек))). Хотя русские на эту тему вообще не заморачиваются, для них все очевидно, и в доказательствах не нуждается. Была Киевская Русь, которую крестил князь Псковский, Суздальский, и Киевский, Владимир. Киев захватили татары, м русские ушли в Москву. Петр I переименовал Русь, в Россию, так она и есть до сих пор. Что-то не так?
показать весь комментарий
Зомбиброжение.
показать весь комментарий
Здається 27-го *московський пархат * блукати буде ..Українська церква святкує 28-го .
показать весь комментарий
да 1 сотона - "крещение руси" было кровавым. это как зомби любят сралинскую "индустриализацию " проклятого совка. но сралин хотя бы идею имел(извращенную, но идею), а "крещение" = бабло в сЦарьгород и харчевание местному дуповенству + князек стал "святым". а рабы как всегда - все это обеспечивают(рабыни еще нарожают)
показать весь комментарий
Хода худоби московського сатанату, який немає жодного відношення до нашої Русі.
показать весь комментарий
московский сатанат,созданный Сралиным, имеет такое-же отношение к христианству, как гонорар к гонорее.
показать весь комментарий
Це головна антиукраїнська опора діючої влади, підтримується всебічно за рахунок українців(((
показать весь комментарий
Всегда интересовал один вопрос - что нужно было сделать и как нагрешить что бы постоянно так вымаливать прощение? Может проще к мусульманам переметнуться? Там можно все с чистого листа начать, без косяков...
показать весь комментарий
Я колись цікавився питанням у професіонала.

У них виходить, що ми грішні за визначенням: по факту народження (тобто оскільки народжені), крім того десь колись щось подумали, зробили, або не подумали і не зробили, десь пукнули, десь щось не те з'їли. І від всього цього тягаря нас і спас Ісус. АЛЕ не все так просто, він спас нас не просто так. Треба постійно каятися, молитися, причащатися, башляти і цілувати в пуп попа кудлатого. Ось так приблизно.
показать весь комментарий
Главарь этой секты, созданой Сралиным, РПЦ - поп Гандон или Гвидон, точно не помню его погремуху, нет, кажется Гундос... нет все таки поп Гундяй, - слуга лукавого. Хвост и копыта этот старый дрыщ прячет под рясой. А поднялся он на продаже контрабандных сигарет и паленного алкоголя. Вот такой у репоедов главный поп, слуга лукавого, а в Украине, филиале этих нечистых, ПЦУ московского паханата рулит поп Онуфрий, преданный слуга репоедов.
показать весь комментарий
Знову вся нечиста сила і її прихильники вийде на парад.
показать весь комментарий
А скільки путлєровців приіде з Мокшандіі на цей "гундяєвський шабаш". А там по 20 000 заражень на добу.Мізки хоть у кого є?
показать весь комментарий
І яка церква ходити буде? ПЦУ чи рпц?
показать весь комментарий
Чтобы московские попы походили полгорода закрыли. Ну не идиоты?
показать весь комментарий
Всі проросійські організації в Україні давно повинні бути заборонені!
Всі проросійські організації потрібно розглядати, як ворожу агентуру під час війни.
показать весь комментарий
