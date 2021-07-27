ТКГ подвела итоги года режима "тишины" на Донбассе: стало в два раза меньше смертей, почти втрое меньше обстрелов
Год назад вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе. За это время были зафиксированы 1 995 обстрелов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Трехсторонней контактной группы в Минске.
В ТКГ отметили, что в результате объявленного перемирия, на Донбассе стало в два раза меньше смертей украинских военнослужащих, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов, по сравнению с периодом с июля 2019 по июль 2020.
С 27 июля 2019 года по 26 июля 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации 4 257 раз совершали обстрелы, 88 украинских военнослужащих погибли, 494 – получили ранения.
За время действия режима прекращения огня с 27 июля 2020 года по 26 июля 2021 года зафиксированы 1 995 обстрелов, погибли 45 и 154 военнослужащих получили ранения (данные штаба ООС).
"Соблюдать режим прекращения огня в ходе вооруженного конфликта - наиболее сложная разновидность военных действий. Украӥна остается верной своим обязательствам относительно политико-дипломатического пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украӥны. ... Все это было оплачено высокой ценой", - заявили в ТКГ.
а так - просто перестать стрелять...!\
паравозвойна стой - раз, два...\
Четырежды уклониста-наркомана и его папашу под эти «раскаты грома» !!?
потому как самый эффективный способ чтобы "меньше людей погибло с украинской стороны" - просто сдаться.
селёдки хочешь...?
Врут и не краснеют,быдло...
Малюють бодрєнькі звіти і не розказують ЩО САМЕ вчора обстріляли рашисти, в результаті чого поранено 4 жінок військовослужбовців.
Про це заявила волонтер, парамедик і депутат Київради Аліна Михайлова в ефірі https://24tv.ua/ru/mihajlova-ukraina-dolzhna-gotovitsja-novosti-rossii-i-ukrainy_n1696279 24 каналу , інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Вона зазначила, що з початку поточного року на фронті ведуться сильні артобстріли, багато українських бійців гине через активність ворожих снайперів.
"На мою думку, надалі ситуація загострюватиметься. Ми маємо готуватися до повномасштабної війни", - прогнозує волонтер.
https://uainfo.org/blognews/1627298665-okupanti-obstrilyali-pozitsiyi-zsu-na-donbasi-semero-viyskovih.html Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: семеро військових отримали поранення і травми
Українська армія, за її словами, готова до будь-яких ситуацій. При цьому вона заявляє про критичну нестачу в ЗСУ артилерійських снарядів. Саме ними ведуть вогонь російські найманці.
"Є питання щодо озброєння та медичного забезпечення", - додала Михайлова.
І це вона дуже "толерантно" сказала про дії нашого зеленогнойного керівництва країни.
Я би сказав, що це цілоспрямована політика здачи інтересів України ворогу.
ВИзнає, що була неправа?
Сумніваюсь.
в любом случае происходящее это что угодно но не " режим Тишины "
2. Вашей "статистике" адекватные люди НЕ ВЕРЯТ: неоднократно вас ловили на вранье. Утвас "потерь нет", а в госпитали поступает поток тяжелораненых.
3. Где статистика потерь ВРАГА за тот же период? Наши вообще перестали стрелять и потера врага только от самогона и наркотиков? Но сколько столетий придётся ждать, что бы они сами себя все перестреляли?
4. И почему молчите сколько земли вы за это время отдали врагу?!!
Скільки смертей та поранень списали не на агресора, а на нещасний випадок чи невміле поводження зі зброєю.
Хлопці підривались на мінах - зелена влада робила винними їх самих.
напомнить тебе какие картинки ты слизь постил все 5 лет? жри скот что накалядовал
"я был за ЗЕ"
=========================
Итоги для лохов!
1. стало в два раза меньше смертей" - бубочка запретил стрелять, бережёт жизни оккупантов.
2. "втрое меньше обстрелов" - ЧУШЬ!!! как там сейчас модно? Просто одна сторона перестала стрелять.
3. Бубочке орден ЛЕГЕНДА УКРАИНЫ!!!
1.если есть хоть один выстрел и хот одна смерть - это уже не режим перемирия и прекращения огня
2. вы ***** просто начали считать по другому. у вас резко возросло количество "небоевых травм". и "небоевых потерь".
3. скоты! только вчера 7 раненых! СЕМЬ!
https://censor.net/ru/resonance/3279235/obostrenie_na_donbasse_prezident_obyazan_sozvat_snbohttps://censor.net/ru/resonance/3279235/obostrenie_na_donbasse_prezident_obyazan_sozvat_snbohttps://censor.net/ru/resonance/3279235/obostrenie_na_donbasse_prezident_obyazan_sozvat_snbo ???
А скільки, за рік, вы звільнили української землі, від ворога?
понимаете что-то ? какой на хер "режим тишины" и "уменьшилось обстрелов" ???
какой на хер "режим тишины" и "стало меньше смертей" ???
это не режим тишины...это что угодно но не тишина... ибо тишина (во всех смыслах) - это ни одного выстрела и ни одной смерти...
....
На кожен постріл у відповідь десять пострілів.
https://twitter.com/hohland_gosdep
Госдеп Хохланда
@hohland_gosdep
·https://twitter.com/hohland_gosdep/status/1419905366389936134 1 год
Притчи Соломона (30:21,22,23): От трех трясется земля, четырех она не может носить - раба [слугу], когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб [мясо], позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей.
аФірістович, поінформуй, скільки сантиметрів української землі звільнено при майже удвічі меншій кількості
смертейвбивств українців та кацапських обстрілів?
Не кажучи про те, що тільки вазеленсько- кацапські холуї називають поранення та вбивства українців, " режимом тиші".
Окрім того, "підписав вигідні міліардні контракти" з Оманом, ОАЄ, Катаром.
"Швидше за всіх проводить реформи".
"Посадив мільярд дерев".
"Біля кожної школи влаштував басейн".
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1419890348151746600 5 ч
В ответ
https://twitter.com/vital_ovchar @vital_ovchar
КСП бата знаходився в 16-17 км вiд лiнii фронту Стрiляли точно,корегував ворожий безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10» Чому його не збили? Нiззя?
Можновладці України вирішили пересидіти збройну агресію сусідів до поки пуйло не здохне, а там якось розсосеться...
Але нічого не "розсосеться" - російський покидьок розуміє шо йому не 150 років життя відвалено, тому й Зеленському, як і Поршенкові в свій час, вдарять по носі!
І знову всі українські добровольці, і бувші і вже нові, будуть боронити свою землю, поки "квартальник" і його "слуги" бігатимуть з кабінету в кабінет та дозвонюватись до "величних" президентів США, Франції та канцлерів Німеччіни з питанням; "шо робити?"
В 2017 погиб 191 воин, а теперь вчетверо меньше.