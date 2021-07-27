РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3276 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 506 78

ТКГ подвела итоги года режима "тишины" на Донбассе: стало в два раза меньше смертей, почти втрое меньше обстрелов

ТКГ подвела итоги года режима "тишины" на Донбассе: стало в два раза меньше смертей, почти втрое меньше обстрелов

Год назад вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе. За это время были зафиксированы 1 995 обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Трехсторонней контактной группы в Минске.

В ТКГ отметили, что в результате объявленного перемирия, на Донбассе стало в два раза меньше смертей украинских военнослужащих, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов, по сравнению с периодом с июля 2019 по июль 2020.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семь украинских воинов получили ранения и травмы на Донбассе. За сутки - 15 нарушений "тишины", враг применял ПТРК, 122-мм артиллерию и запрещенные минометы

С 27 июля 2019 года по 26 июля 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации 4 257 раз совершали обстрелы, 88 украинских военнослужащих погибли, 494 – получили ранения.

За время действия режима прекращения огня с 27 июля 2020 года по 26 июля 2021 года зафиксированы 1 995 обстрелов, погибли 45 и 154 военнослужащих получили ранения (данные штаба ООС).

"Соблюдать режим прекращения огня в ходе вооруженного конфликта - наиболее сложная разновидность военных действий. Украӥна остается верной своим обязательствам относительно политико-дипломатического пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украӥны. ... Все это было оплачено высокой ценой", - заявили в ТКГ.

ТКГ подвела итоги года режима тишины на Донбассе: стало в два раза меньше смертей, почти втрое меньше обстрелов 01
ТКГ подвела итоги года режима тишины на Донбассе: стало в два раза меньше смертей, почти втрое меньше обстрелов 02
ТКГ подвела итоги года режима тишины на Донбассе: стало в два раза меньше смертей, почти втрое меньше обстрелов 03

Автор: 

обстрел (29670) Донбасс (26966) потери (4563) перемирие (1699) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
У Зеублюдков язык поворачивается подлейшую войну , с таким количеством людей потерявших жизнь. называть»тишиной «!!!!

Четырежды уклониста-наркомана и его папашу под эти «раскаты грома» !!?
показать весь комментарий
27.07.2021 09:20 Ответить
+28
Мудачье зеленое, только за вчера 7 раненых из них 4 девушек, обстрел из арты в 17 км за линией фронта, перемирие у них, скоро по Мариуполю валить будут в открытую.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:12 Ответить
+25
И за год "тишины" из кацапского плена не освобождено ниодного украинского воина, не освобождено ниодного оккупированногг населенного пункта.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ещё бы статистику по оркам дали для сравнения...!
а так - просто перестать стрелять...!\паравозвойна стой - раз, два...\
показать весь комментарий
27.07.2021 09:07 Ответить
У Зеублюдков язык поворачивается подлейшую войну , с таким количеством людей потерявших жизнь. называть»тишиной «!!!!

Четырежды уклониста-наркомана и его папашу под эти «раскаты грома» !!?
показать весь комментарий
27.07.2021 09:20 Ответить
Статистика по оркам мало кого не хвилює, тим паче про ворога складно дістати на 100% достовірну інформацію. Мене хвилює щоб насамперед менше людей гинуло з української сторони.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:56 Ответить
а меня волнует чтобы ублюдки запоребриковые сдохли
потому как самый эффективный способ чтобы "меньше людей погибло с украинской стороны" - просто сдаться.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:03 Ответить
тебе-то какая разница ЗЕбуин...?
селёдки хочешь...?
показать весь комментарий
27.07.2021 10:23 Ответить
Який режим тиші, *****, яке перемир'я? Ви там шо, зовсім почаділи, ідіоти?!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:13 Ответить
идиоты они...!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:51 Ответить
Что-то статистика кривая,88 за год если по оф данным за времья перемирия на начало года погибших было более сотни и по оф данным с начала года на конец мая этого года погибших насчитали 49 воинов и каждый день по несколько убитых прибавляется.
Врут и не краснеют,быдло...
показать весь комментарий
27.07.2021 09:10 Ответить
зЕ бреше? Оце так новина!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 09:15 Ответить
ТКГ підвела підсумки року режиму "тиші" на Донбасі: стало удвічі менше смертей, майже втричі менше обстрілів - Цензор.НЕТ 3335
показать весь комментарий
27.07.2021 09:16 Ответить
Они не считают тех кто подорвался на минах,растяжках и так далее,потом они скорее всего не считают умерших в госпиталях ведь по сводкам они проходят как 300е. Это очковтирательство. Ещё они забыли сказать что до 2019 года солдаты гибли но при наступлении а сейчас при отступлении где потери всегда меньше но это путь к поражению а не к победе.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:36 Ответить
Лично я считаю,если человек призван на ,,нулевку,, то даже банальный порез должен расцениваться как боевое ранение.Ведь воин на БОЕВОМ рубеже а не в зоне обеспечения.Трахнуло от взрыва бревном по бошке это считают в лучшем случае как несчастное проишествие а не боевое ранение из вытекаищими из этого последствиями.Инвалид не получит ни компенсацию,ни льготы как для себя так и для семьи но инвалидом останется на всю жизнь на общих основаниях.По крайней мере двух друзей из разворомеными кишками таких знаю из второй мобилизации.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:35 Ответить
Члени ТКГ клють дурнів. Всі, хто там є, в купі з хвальоними журналістами-членами ТКГ.
Малюють бодрєнькі звіти і не розказують ЩО САМЕ вчора обстріляли рашисти, в результаті чого поранено 4 жінок військовослужбовців.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:10 Ответить
В районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі у майбутньому можлива велика ескалація аж до повномасштабної війни.
Про це заявила волонтер, парамедик і депутат Київради Аліна Михайлова в ефірі https://24tv.ua/ru/mihajlova-ukraina-dolzhna-gotovitsja-novosti-rossii-i-ukrainy_n1696279 24 каналу , інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Вона зазначила, що з початку поточного року на фронті ведуться сильні артобстріли, багато українських бійців гине через активність ворожих снайперів.
"На мою думку, надалі ситуація загострюватиметься. Ми маємо готуватися до повномасштабної війни", - прогнозує волонтер.
https://uainfo.org/blognews/1627298665-okupanti-obstrilyali-pozitsiyi-zsu-na-donbasi-semero-viyskovih.html Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: семеро військових отримали поранення і травми
Українська армія, за її словами, готова до будь-яких ситуацій. При цьому вона заявляє про критичну нестачу в ЗСУ артилерійських снарядів. Саме ними ведуть вогонь російські найманці.
"Є питання щодо озброєння та медичного забезпечення", - додала Михайлова.

І це вона дуже "толерантно" сказала про дії нашого зеленогнойного керівництва країни.
Я би сказав, що це цілоспрямована політика здачи інтересів України ворогу.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:39 Ответить
Саме ця Аліна Михайлова і привела до влади оце все українофобське ...
ВИзнає, що була неправа?
Сумніваюсь.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:49 Ответить
сюда нужно ещё приплюсовать тех кто погибнет отвоевывая то что зеля сдал при отведении, и в результате неудобных позиций
показать весь комментарий
27.07.2021 09:11 Ответить
"Год назад вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе. За это время были зафиксированы 1 995 обстрелов" - мне одному кажется что две тысячи обстрелов и почти пол сотни погибших за год это как бы не совсем тишина ? https://censor.net/ru/n3279316
показать весь комментарий
27.07.2021 09:12 Ответить
Звичайно, але це вже краще ніж більше сотні загиблих за рік.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:54 Ответить
есть небольшая разница . раньше парни гибли в боях . нанося и противнику урон . им было понятно за что такие жертвы . а сейчас они гибнут от обстрелов и на минах в большинстве случаев не имея возможности дать сдачи

в любом случае происходящее это что угодно но не " режим Тишины "
показать весь комментарий
27.07.2021 10:08 Ответить
Мудачье зеленое, только за вчера 7 раненых из них 4 девушек, обстрел из арты в 17 км за линией фронта, перемирие у них, скоро по Мариуполю валить будут в открытую.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:12 Ответить
зелох сделал тир с живыми мишенями для орков
показать весь комментарий
27.07.2021 09:16 Ответить
какаяразница
показать весь комментарий
27.07.2021 10:28 Ответить
И за год "тишины" из кацапского плена не освобождено ниодного украинского воина, не освобождено ниодного оккупированногг населенного пункта.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:13 Ответить
Зато люсенька срет на Порошенко за деньги,хотя сам с зелеными в тысячу раз неэффективней. Зебилы и статистика это разные вселенные--лохам можно нести любую дичь,все схавают
показать весь комментарий
27.07.2021 10:49 Ответить
Ткг Светьі из Иваново?
показать весь комментарий
27.07.2021 09:13 Ответить
1. В 19-ом году у вас тоже было "перемирие"! - че сравнивать?
2. Вашей "статистике" адекватные люди НЕ ВЕРЯТ: неоднократно вас ловили на вранье. Утвас "потерь нет", а в госпитали поступает поток тяжелораненых.
3. Где статистика потерь ВРАГА за тот же период? Наши вообще перестали стрелять и потера врага только от самогона и наркотиков? Но сколько столетий придётся ждать, что бы они сами себя все перестреляли?
4. И почему молчите сколько земли вы за это время отдали врагу?!!
показать весь комментарий
27.07.2021 09:14 Ответить
ага значит тгк все порешало, а я думаю просто тупо закончилися человеческий ресурс, вчера на контракт заманивали но невсе так просто, после 40 или 35 только через комиссию и то спецов, а 20 тикторе неочень хотят, самый лучший способ ищи бригаду на выезд сидеть на ппд тупо если имееш звание и специализацию так советуют в военкомате, собственно к чему я с той стороны тоже зайцы бородатые подзакончились отсюда и сокращение обстрелов
показать весь комментарий
27.07.2021 09:14 Ответить
Забыли посчитать на сколько за это время отодвинулись от линии разграничения...
показать весь комментарий
27.07.2021 09:15 Ответить
"Перемириями" войну НЕ закончить и тем более НЕ выиграть!
показать весь комментарий
27.07.2021 09:16 Ответить
Так ЗЕбыдлота не собирается войну заканчивать. Оно глазки пуйлу строить собирается
показать весь комментарий
27.07.2021 09:19 Ответить
Какой мощный напор мочи в глаза зелебобиков.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:17 Ответить
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе./ Главнокомандующий сказал-не кот чихнул. Если главнокомандующий не пианист-четыреждыуклонист.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:19 Ответить
Сами себя похвалили
показать весь комментарий
27.07.2021 09:19 Ответить
Звєздуни....
Скільки смертей та поранень списали не на агресора, а на нещасний випадок чи невміле поводження зі зброєю.
Хлопці підривались на мінах - зелена влада робила винними їх самих.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:19 Ответить
Сволочи,!!Съездите в военный госпиталь в Киеве!!!И посмотрите в глаза этим безруким-безногим детям!!
показать весь комментарий
27.07.2021 09:19 Ответить
почитай по ссылке https://censor.net/ru/comments/locate/3279316/01921439-0101-726d-a0f2-ffebe9f95bdf
показать весь комментарий
27.07.2021 09:22 Ответить
ТКГ підбила підсумки року режиму "тиші" на Донбасі: стало удвічі менше смертей, майже втричі менше обстрілів - Цензор.НЕТ 693
показать весь комментарий
27.07.2021 09:21 Ответить
С победой 73% избирателей эфэсбэшные пропагандисты перестали рисовать картинки паскудящие украинцев. Иначе копировщик продолжил бы "геройски" перепечатывать сайты ДНР и РФ, как это он делал пять лет.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:32 Ответить
пшел нах флюгер сраный
напомнить тебе какие картинки ты слизь постил все 5 лет? жри скот что накалядовал
показать весь комментарий
27.07.2021 09:42 Ответить
Бабло не воняє...
показать весь комментарий
27.07.2021 10:08 Ответить
нада ему на попке тризуб выжечь каленым железом
показать весь комментарий
27.07.2021 10:41 Ответить
на лбу!
"я был за ЗЕ"
показать весь комментарий
27.07.2021 11:02 Ответить
ТКГ подвела итоги года режима "тишины" на Донбассе: стало в два раза меньше смертей, почти втрое меньше обстрелов

=========================
Итоги для лохов!
1. стало в два раза меньше смертей" - бубочка запретил стрелять, бережёт жизни оккупантов.

2. "втрое меньше обстрелов" - ЧУШЬ!!! как там сейчас модно? Просто одна сторона перестала стрелять.
3. Бубочке орден ЛЕГЕНДА УКРАИНЫ!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 09:21 Ответить
З гарними словами про мир, ці зелені виродки ведуть нас в ще більшу війну.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:26 Ответить
Война - это мир. Свобода - это рабство. Незнание - сила.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:28 Ответить
брехня - це ареал існування 73/43%зебілів та прислуги уродів. Якщо вийняти їх звідти - враз вони стануть розшукуваними злочинцями.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:30 Ответить
Який цинізм , кожного дня обстріли майже кожен день є загиблі і поранені ,а вони піарятся яких успіхів досягли в одностороньому так званому перемир'я,а те що армія деморалізуєтся і більшість наших загиблих від ворожих снайперів ,а наше недолуге керівництво відвели наших снайперів.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:31 Ответить
А недолуге населення ніяк не второпає, що влада ворожа нище армію і сприяє готовій до наступу, озброєній до зубів, армії окупанта.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:16 Ответить
За період з 2014 по 2019 рік в війні загинули ПОНАД ЧОТИРНАДЦЯТЬ ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ.
ТКГ підбила підсумки року режиму "тиші" на Донбасі: стало удвічі менше смертей, майже втричі менше обстрілів - Цензор.НЕТ 8193
показать весь комментарий
27.07.2021 09:31 Ответить
«слуги» какламоя -клоуна с жиру бесятся , а для раненых волонтеры по крохам собирают ! Зеублюдки , охреневшие от безнаказанности, испражняются на головы своим 🐏🐑73%
показать весь комментарий
27.07.2021 09:31 Ответить
Эта саранча пришла не для того что бы служить Украине,они получили от 73% идиотов карт-бланш на пять лет грабить эту страну а потом просто свалить из этой страны как сказала одна прости*утка из шайки "СК"(СЛУГИ КОЛОМОЙСКОГО).Будьте уверены что через пять лет вы ни одного из них в Украине не увидите,они уже вьют гнёзда в Европе и в той же России. Обратите внимание как быстро вчерашнее быдло обрастает богатством которое им и не снилось бы если бы не эти 73х процентные имбицилы.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:56 Ответить
Вина не только 73%, но основная вина ложится на "великих" журналистов, вроде Го#дона, того-же Бутусова и иже с ними, которые день и ночь загаживали мозги людям по телевизору: "Порох наживается на войне, это еврей Вальцман, он убил своего брата и т.д.". Сейчас Го#дон доволен. Выбрали четырежды уклониста, "чистого укгаенца", а дураки повелись, хотели по приколу. Вот ничтожество у власти. Радуйтесь совместно с бабушкой и Го#доном
показать весь комментарий
27.07.2021 14:54 Ответить
зеленое вранье
1.если есть хоть один выстрел и хот одна смерть - это уже не режим перемирия и прекращения огня
2. вы ***** просто начали считать по другому. у вас резко возросло количество "небоевых травм". и "небоевых потерь".
3. скоты! только вчера 7 раненых! СЕМЬ!
показать весь комментарий
27.07.2021 09:40 Ответить
"Соблюдать режим прекращения огня в ходе вооруженного конфликта - наиболее сложная разновидность военных действий "зе власти против защитников Украины". , ибо прекращенние огня выполняется двумя сторонами военного конфликта,но когда на законодательном уровне "зе власть " не ведает ,кто дальше ведет боевые действия против Украины .тогда она и приняла односторонние ,обязательства которых не взяла на себя "та " сторона .сторона которая ежедневно ведет боевые действия с Украиной
показать весь комментарий
27.07.2021 09:42 Ответить
А как же:

https://censor.net/ru/resonance/3279235/obostrenie_na_donbasse_prezident_obyazan_sozvat_snbohttps://censor.net/ru/resonance/3279235/obostrenie_na_donbasse_prezident_obyazan_sozvat_snbohttps://censor.net/ru/resonance/3279235/obostrenie_na_donbasse_prezident_obyazan_sozvat_snbo ???
показать весь комментарий
27.07.2021 09:47 Ответить
Якщо здатись путєну, то зовсім гинути не будуть але стане к у Криму, по всій Україні.
А скільки, за рік, вы звільнили української землі, від ворога?
показать весь комментарий
27.07.2021 09:52 Ответить
ТКГ підбила підсумки року режиму "тиші" на Донбасі: стало удвічі менше смертей, майже втричі менше обстрілів - Цензор.НЕТ 7417
показать весь комментарий
27.07.2021 09:57 Ответить
Забули ще один підсумок - щодної території не відвойовано і під законну владу Київа не повернуто. І цей сумний підсумок повністю нівелює усі інщі підсумки.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:01 Ответить
Справа навіть не в поверненні територій, справа в тому, що нема достойної відповіді оркам.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:10 Ответить
вслушайтесь !!! итоги года режима "тишины" на Донбассе: стало в два раза меньше смертей, почти втрое меньше обстрелов...
понимаете что-то ? какой на хер "режим тишины" и "уменьшилось обстрелов" ???
какой на хер "режим тишины" и "стало меньше смертей" ???
это не режим тишины...это что угодно но не тишина... ибо тишина (во всех смыслах) - это ни одного выстрела и ни одной смерти...
показать весь комментарий
27.07.2021 10:01 Ответить
попереду вибори, а це подається, як "досягнення"
показать весь комментарий
27.07.2021 10:08 Ответить
ТКГ підбила підсумки року режиму "тиші" на Донбасі: стало удвічі менше смертей, майже втричі менше обстрілів - Цензор.НЕТ 1231

....
показать весь комментарий
27.07.2021 10:19 Ответить
Члени ТКГ повинні себе преміювати за результати такої діяльності. Виписати собі річну премію у вигляді перебування в місцях досягненої ними тиші і насолоджуватись результатами своєї діяльності. З собою також обов'язково брати всю рідню.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:03 Ответить
Яке нафіг перемир'я.
На кожен постріл у відповідь десять пострілів.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:05 Ответить
https://twitter.com/hohland_gosdep
https://twitter.com/hohland_gosdep

Госдеп Хохланда

@hohland_gosdep

·https://twitter.com/hohland_gosdep/status/1419905366389936134 1 год

Притчи Соломона (30:21,22,23): От трех трясется земля, четырех она не может носить - раба [слугу], когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб [мясо], позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей.
ТКГ підбила підсумки року режиму "тиші" на Донбасі: стало удвічі менше смертей, майже втричі менше обстрілів - Цензор.НЕТ 3855
показать весь комментарий
27.07.2021 10:22 Ответить
І головне питання.
аФірістович, поінформуй, скільки сантиметрів української землі звільнено при майже удвічі меншій кількості смертей вбивств українців та кацапських обстрілів?
Не кажучи про те, що тільки вазеленсько- кацапські холуї називають поранення та вбивства українців, " режимом тиші".
показать весь комментарий
27.07.2021 10:31 Ответить
ТКГ підбила підсумки року режиму "тиші" на Донбасі: стало удвічі менше смертей, майже втричі менше обстрілів - Цензор.НЕТ 9815
показать весь комментарий
27.07.2021 10:31 Ответить
А режим "тишини" це, типу, як жінка в два рази менше вагітна?
показать весь комментарий
27.07.2021 11:29 Ответить
Дебіли з ТКГ, раніше ворог платив високу ціну за кожну нашу втрату. Тепер він діє безкарно.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:21 Ответить
Это вранье уже достало
показать весь комментарий
27.07.2021 12:23 Ответить
Зеленський вже "скінчив війну", тепер "закінчує з олігархами".
Окрім того, "підписав вигідні міліардні контракти" з Оманом, ОАЄ, Катаром.
"Швидше за всіх проводить реформи".
"Посадив мільярд дерев".
"Біля кожної школи влаштував басейн".
показать весь комментарий
27.07.2021 12:36 Ответить
А, если тупо сдаться, то вобще лепота будет. И по пятницам кацапы будут даже в баню водить под конвоем.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:58 Ответить
******* какой-то. Сейчас почти каждый день погибшие и тяжелораненные. С 16 по 19 год при так называемой "горячей фазе" такого не было. Сеаары боялись получить ответку и спровоцировать очередное украинское "ползучее наступление". А сейчас - отвели политые кровью позиции-туда зашли снайпера сепаров. Запретили ответку арты, снайперов и дрг- получили подорванных на фугасе и застреленных снайперами в тылу комбриков зсу. Авиаразведка запрещена, доразведка серой зоны и выход наших дрг тоже- получили безраздельное скитание сепарских дрг у нас в тылу и серой зоне
показать весь комментарий
27.07.2021 13:12 Ответить
Ця новина звучить особливо цинічно після першої в стрічці новин
показать весь комментарий
27.07.2021 13:47 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1419890348151746600 5 ч

В ответ
https://twitter.com/vital_ovchar @vital_ovchar

КСП бата знаходився в 16-17 км вiд лiнii фронту Стрiляли точно,корегував ворожий безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10» Чому його не збили? Нiззя?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:10 Ответить
Сумно аж через край...
Можновладці України вирішили пересидіти збройну агресію сусідів до поки пуйло не здохне, а там якось розсосеться...
Але нічого не "розсосеться" - російський покидьок розуміє шо йому не 150 років життя відвалено, тому й Зеленському, як і Поршенкові в свій час, вдарять по носі!
І знову всі українські добровольці, і бувші і вже нові, будуть боронити свою землю, поки "квартальник" і його "слуги" бігатимуть з кабінету в кабінет та дозвонюватись до "величних" президентів США, Франції та канцлерів Німеччіни з питанням; "шо робити?"
показать весь комментарий
27.07.2021 16:49 Ответить
ТКГ підбила підсумки року режиму "тиші" на Донбасі: стало удвічі менше смертей, майже втричі менше обстрілів - Цензор.НЕТ 9066
показать весь комментарий
27.07.2021 18:34 Ответить
Всё верно. Войска на позициях стоят уже много лет недвижимо.
В 2017 погиб 191 воин, а теперь вчетверо меньше.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:19 Ответить
 
 