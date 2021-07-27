Информация об отставке Шевченко с поста главы НБУ не соответствует действительности, - советник президента Устенко

Информация о готовящейся отставке руководителя Национального банка Украины Кирилла Шевченко не соответствует действительности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Я бы сказал, что эта информация не соответствует действительности по многим причинам. Первая - переговоры с МВФ проводит не только НБУ, там задействовано достаточно большое количество институций, Министерство финансов, Министерство юстиции, энергетики, весь Кабмин. Если это проблема – то точно не один человек отвечает. Во-вторых, мы надеемся на прогресс с МВФ, ожидаем для подписания предварительное соглашение в ближайшие недели. Критика НБУ в отношении сворачивания программы долгосрочного рефинансирования – тут просто нечего комментировать, программа продолжается. Программа "5-7-9" – президентская, и средства, перекрывающие процентную ставку, идут из госбюджета, а не от Нацбанка", - объяснил советник президента.

Комментируя последние решения Нацбанка относительно увеличения учетной ставки, Устенко отметил, что "это абсолютно нормальные действия любого регулятора".

"И главное – Национальный банк Украины, как и любой центробанк, является абсолютно независимым институтом", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко могут отправить в отставку.

