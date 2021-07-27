РУС
Информация об отставке Шевченко с поста главы НБУ не соответствует действительности, - советник президента Устенко

Информация об отставке Шевченко с поста главы НБУ не соответствует действительности, - советник президента Устенко

Информация о готовящейся отставке руководителя Национального банка Украины Кирилла Шевченко не соответствует действительности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Я бы сказал, что эта информация не соответствует действительности по многим причинам. Первая - переговоры с МВФ проводит не только НБУ, там задействовано достаточно большое количество институций, Министерство финансов, Министерство юстиции, энергетики, весь Кабмин. Если это проблема – то точно не один человек отвечает. Во-вторых, мы надеемся на прогресс с МВФ, ожидаем для подписания предварительное соглашение в ближайшие недели. Критика НБУ в отношении сворачивания программы долгосрочного рефинансирования – тут просто нечего комментировать, программа продолжается. Программа "5-7-9" – президентская, и средства, перекрывающие процентную ставку, идут из госбюджета, а не от Нацбанка", - объяснил советник президента.

Комментируя последние решения Нацбанка относительно увеличения учетной ставки, Устенко отметил, что "это абсолютно нормальные действия любого регулятора".

"И главное – Национальный банк Украины, как и любой центробанк, является абсолютно независимым институтом", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко могут отправить в отставку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НБУ: усиливаем работу с Минфином США по возвращению активов обанкротившихся банков

 

НБУ (4847) отставка (3173) Шевченко Кирилл (69) Устенко Олег (51)
Не встигли узгодить "одкупні"?
27.07.2021 09:37 Ответить
Б/я інфа від зєлайна це лайно.
27.07.2021 09:39 Ответить
Кто знает...Было бы неплохо спросить самого Шевченко: оно ему надо? Гетманцев убеждает самого Шевченко, что оно ему надо. Но учитывая ситуацию, Шевченко думает, что оно ему не надо. Его не уволят, он сам уйдет Тем более, что сегодня в Оман по ослиную шкуру приехали американцы из минфина и госдепартамента. Сдается мне, что оттяпанные ослиные роги и уши украсят кабинет трофеев Белого дома. Про шкуру не уверен. Шкуры убитых животных кладут перед камином, но речь идет о благородных животных: медведи, тигры ит.д. Шкуры же тупых вислюков утилизируют на помойках истории. Истории...Самый важный предмет, поважнее математики, физики, химии...Помните, зебобики, что говорили вам более двух лет назад? Вот это оно самое.
27.07.2021 09:45 Ответить
сабакова також довго "берегли".
Ой, а я пригадую, як щодо відставки Гончарука спростовували...
27.07.2021 09:55 Ответить
Зеля снимает руководиелей когда может нагадить стране. А что Шевченко? Он што есть, што его нет !
27.07.2021 10:26 Ответить
Устенко, така ж вражина та злодій, як і "шевченко". Хоча інших, у команді ВАЗеленського, немає і не може бути.
27.07.2021 10:34 Ответить
Последних подельников Гонтаревой в тень уводят с концами..
27.07.2021 10:54 Ответить
 
 