РУС
Новости
2 733 26

Самой большой проблемой являются не взятки, а схемы, позволяющие годами выводить из бюджета миллионы, - детектив НАБУ Полховская

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, какой на самом деле вид коррупции является наиболее опасным для страны.

Как рассказала "Украинской правде" детектив НАБУ Надежда Полховская, часто коррупция воспринимается в Украине, прежде всего, как получение взяток теми или иными должностными лицами, передает Цензор.НЕТ.

На самом же деле, как отметила детектив, наибольшую угрозу представляют дела-схемы, которые действуют годами и наносят стране огромный ущерб.

"Схемные дела – это наибольшая угроза. В Украине большинство граждан воспринимают коррупцию как взятки. Но на самом деле, значительно большее зло – это схемные дела, которые позволяют годами выводить средства из бюджета", - рассказала детектив.

Надежда Полховская добавила, что борьбе именно со схемами, позволяющими обогащаться длительное время, и должно уделяться основное внимание.

"Вот это является угрозой стране, а не 20 тыс. долларов взятки. Потому что схемы позволяют вымывать миллионы из бюджета годами и годами на них обогащаться", - отметила детектив.

+5
Приклад?
"Державна" Укрнафта і каломойша.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:58 Ответить
+4
каломойша в "схемах" чемпіон.
Його подільники лиси Аліси та його Буратіни охороняють ці схеми.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:56 Ответить
+4
У простого парня из народа есть свое монобольниство в раде, свой глава сбу,мвд, свой генпрокурор, свой верховный суд, свое гбр. Но опять порохоботы ему мешают навести порядок в стране. А может он вообще пришел к власти, чтобы прибарахлится, а на лошар73% которые страдают от коррупции ему насрать.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:58 Ответить
Хоть бы объяснила чо за схемы на конкретном примере. Или если сдавать рабочие схемы, то потом можно по шее получить от руководства?
показать весь комментарий
27.07.2021 09:53 Ответить
Приклад?
"Державна" Укрнафта і каломойша.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:58 Ответить
США потому и поддержали СП-2. Они не могли дать Бене возможность монополистически зарабаывать на государственной трубе.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:17 Ответить
ОФФШОРИЗАЦИЯ страны.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:08 Ответить
каломойша в "схемах" чемпіон.
Його подільники лиси Аліси та його Буратіни охороняють ці схеми.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:56 Ответить
Більшість,це 73%. (додано як довідка).
показать весь комментарий
27.07.2021 09:57 Ответить
І скільки таких схем НАБУ закрили з 2015 року?
показать весь комментарий
27.07.2021 09:58 Ответить
Государственный институт не может бороться с государством. Поэтому в статье употребляется нейтральное понятие "страна"
показать весь комментарий
27.07.2021 10:23 Ответить
У простого парня из народа есть свое монобольниство в раде, свой глава сбу,мвд, свой генпрокурор, свой верховный суд, свое гбр. Но опять порохоботы ему мешают навести порядок в стране. А может он вообще пришел к власти, чтобы прибарахлится, а на лошар73% которые страдают от коррупции ему насрать.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:58 Ответить
Що змінили 3 революції в Україні? НІЧОГО!...На нову вільну від корупції,демократичну країну заслуговують лише захисники на фронті,лікарі,які їх лікують і волонтери.Решта,включаючи і мене,не зробили нічого, щоб вичистити від сміття власний дім.Україна поділена на 2 категорії населення-ті,які беруть (або крадуть) гроші, і ті-які дають гроші.Все!!! Це і є економіка і політика так називаємої держави! Це і є основна проблема всіх наших негараздів.Це і є проблемою нашої деградації.Проблемою того,що з цієї країни хочеться втекти,а не вкладати в неї кошти.Проблемою того,що від нас відвертається весь цивілізований світ,якому вже набридло чекати від владних покидьків виконання хоч яких взятих на себе обіцянок.Намагаючись обдурити Захід,обдурити вдасться тільки самих себе!Закінчиться все це дуже і дуже погано. Біда в тому,що у нас так і не народилась українська нація. Вдягання вишиванок і "Слава Україні" це символи,перетворені в фікцію.І навіть локальна війна на Сході,яку не відчуває більшість населення не здатна створити українську націю,без якої неможлива повноцінна держава.Тільки велика війна здатна її народити.А її вже чекати недовго.Так що готуйтесь всі ті,до кого ще це не доходить!
показать весь комментарий
27.07.2021 10:00 Ответить
"Ми не раби", це не про україців. Рабська ментальність, яку нам насаджують із 1654 року, причина всіх наших негараздів.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:06 Ответить
Згоден.Період козацтва,то мабуть був найславетніший час в історії України.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:16 Ответить
Пока молчит народ, его будут грабить. На Майдане перестреляли кучу простого народа, а результата никакого. Мы сами виноваты, что даём издеваться над собой. Совок.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:12 Ответить
Самой большой проблемой являются не взятки, а схемы, позволяющие годами выводить из бюджета миллионы.............не взятки, схемы а Ыллита у Корыта
показать весь комментарий
27.07.2021 10:02 Ответить
Якщо НАБУ знає про існування таких схем, але нічого не робить для їх ліквідації, то ЩО ЦЕ ТАКЕ?
показать весь комментарий
27.07.2021 10:03 Ответить
мафія
показать весь комментарий
27.07.2021 10:09 Ответить
Взятки в законе,легально.слава Украине.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:04 Ответить
Разговор о том, что со схемами в Украине никто бороться не может, а взятки надо легализовать.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:18 Ответить
"Большинство населения"! Да, это примитивное "большинство", не только такое не понимает, оно похлеще коленца откидывает на выборах.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:37 Ответить
Ну вона й тупа. Хабар це взагалі не проблема, проблема що тобі за цей хабар дають вкрасти.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:42 Ответить
Самым серьезным видом коррупции является получение депутатами ВР зарплаты в конвертах. Все остальное - это следствия.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:04 Ответить
Задолженность вот ОРДЛО (перед всеми поставщиками) за использованную электроэнергию по состоянию на 01.06.2021 г. составила 19 320 477 155 гривен.
Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.06.2021 г. составила 1 901 452 000 гривен.
По состоянию на 01.06.2021 г. 540 864 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ (без учета выехавших на пмж в РФ)
показать весь комментарий
27.07.2021 11:05 Ответить
дура. и то и другое страшно.... страшно что нету наказания за преступления. за все что не совершил можно откупиться...
показать весь комментарий
27.07.2021 11:06 Ответить
Найбільшою проблемою є не хабарі, а схеми, що дозволяють роками виводити з бюджету мільйони, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5905
показать весь комментарий
27.07.2021 11:07 Ответить
Когда перестанут разделять на своих и чужих,то автоматически пропадут и взятки,и схемы,и коррупция.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:49 Ответить
Найпростіша схема: величезні кошти за надумані консалтингові послуги перераховуються на фіктивну фірму. І гроші в кишені, ще й ПДВ 20% повертається з бюджету. Злочинний Закон придумав Пинзеник. А великий грузинський "реформатор" лише зарплату отримує нізащо.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:33 Ответить
 
 