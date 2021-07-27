Самой большой проблемой являются не взятки, а схемы, позволяющие годами выводить из бюджета миллионы, - детектив НАБУ Полховская
В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, какой на самом деле вид коррупции является наиболее опасным для страны.
Как рассказала "Украинской правде" детектив НАБУ Надежда Полховская, часто коррупция воспринимается в Украине, прежде всего, как получение взяток теми или иными должностными лицами, передает Цензор.НЕТ.
На самом же деле, как отметила детектив, наибольшую угрозу представляют дела-схемы, которые действуют годами и наносят стране огромный ущерб.
"Схемные дела – это наибольшая угроза. В Украине большинство граждан воспринимают коррупцию как взятки. Но на самом деле, значительно большее зло – это схемные дела, которые позволяют годами выводить средства из бюджета", - рассказала детектив.
Надежда Полховская добавила, что борьбе именно со схемами, позволяющими обогащаться длительное время, и должно уделяться основное внимание.
"Вот это является угрозой стране, а не 20 тыс. долларов взятки. Потому что схемы позволяют вымывать миллионы из бюджета годами и годами на них обогащаться", - отметила детектив.
"Державна" Укрнафта і каломойша.
Його подільники лиси Аліси та його Буратіни охороняють ці схеми.
Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.06.2021 г. составила 1 901 452 000 гривен.
По состоянию на 01.06.2021 г. 540 864 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ (без учета выехавших на пмж в РФ)