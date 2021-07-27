РУС
Задержание "слуги народа" Брагара: Остановившим нардепа полицейским объявили выговор, а их начальника - понизили в должности

Национальна полиция объявила выговор двум патрульным полицейским, остановившим автомобиль нардепа "Слуги народа" Евгения Брагара, а их начальника - командира роты понизила в должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в полиции сообщили "Українським новинам".

"Служебное расследование завершено. Двум патрульным - выговор, командиру роты - понижение, а командиру батальона - замечание", - сказал представитель Нацполиции.

Дисциплинарное взыскание применено к сотрудникам полиции из-за того, что они нарушили инструкцию и не включили во время остановки нагрудные камеры (видеорегистраторы), руководство наказано также за нарушение инструкции.

После выполнения дисциплинарного взыскания все они вернутся к исполнению своих непосредственных служебных обязанностей.

Напомним, 4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": активисты под ВР требуют лишить мандатов "зашкваренных" депутатов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16779) Брагар Евгений (45)
Топ комментарии
+96
Вони були ввімкнені. Але записи швидко прибрали.
Слуга наркоман ні в чому нє увінават...
27.07.2021 10:10 Ответить
+72
На фига нам такие слуги?
27.07.2021 10:07 Ответить
+56
27.07.2021 10:06 Ответить
Гадаю нагрудна камера (хоч одна) була увімкнена. Але записане відео створювало незручності для зеленого депутана. Тому з поліціянтами або домовились, або на них тиснули та прибрали наркоманське кіно.
28.07.2021 00:36 Ответить
В СМИ идёт дискуссия: завоюет рашка Украину или нет. Оставьте споры. Это уже произошло. Если за арест шестёрки из властной банды гоняют полицейских и срывают погоны с начальства - это уже рашка..даже не сомневайтесь
27.07.2021 13:45 Ответить
"Всі тварини рівні, але деякі рівніші"
27.07.2021 13:46 Ответить
Може цим копам на карту шось кинути?
27.07.2021 14:02 Ответить
Вы шо ((Уки зелёные творите 😠
27.07.2021 14:24 Ответить
Официальный документ, именуемый должностной инструкцией , наверняка предусматривает процедуру, которая способна сохранять паритеты равенства в любых ситуациях.
Если же официальный документ, именуемый должностной инструкцией, нарушается сторонами конфликта, или одной из сторон конфликта, более разумного решения, чем здравомыслие и адекватный подход еще никто и никогда не придумывал, даже с учетом того, что велосипед о должностных инструкциях защитников покоя и спокойствия граждан, больше на "баян" похож ( раз возникают такие ситуации) нежели на должностную инструкцию.
27.07.2021 14:26 Ответить
Ibo *****.
27.07.2021 14:31 Ответить
ожидаемый результат-рыба гниёт с головы...
27.07.2021 14:50 Ответить
скажу просто - ПИЗ*ЕЦ......
27.07.2021 15:00 Ответить
ХА!!! в лучших традициях..... совка
27.07.2021 15:04 Ответить
Там корені глибше, як мінімум із Російської імперії. Пздць жандарму чи городовому, який насмілиться з@лупнутися на якесь "високоблагородіє".
27.07.2021 18:20 Ответить
73% шо вы молчите? где горячая поддержка правильного курса партии на всё шо можно поло
жить? где плачущие от щастя мамки истерички рвущие на себе волосы и скупая мужская соп
ля размазанная от уха до копчика? где вы шо вы щас делаете? а ну быро все на стадион!!!!!!!
27.07.2021 15:10 Ответить
Как то нужно все это ******** уже систематизировать на дорогах общего пользования ,если законы не для всех. Про камеры не включенные улыбнуло , наверное вовремя забыли выключить.
27.07.2021 15:10 Ответить
27.07.2021 15:45 Ответить
неподсвеченный
27.07.2021 16:04 Ответить
Хаха, як вони посміли зупинити авто нардепа-нарізка??
27.07.2021 16:33 Ответить
Нардепа-наріка
27.07.2021 16:34 Ответить
Это показывает, что все, кто был во власти до этого года, должны безвозвратно уйти в прошлое и всю систему гнилую забрать с собой! Закон должен быть, что во власти нельзя быть дольше 1 срока, об этом еще Аристотель писал и Платон, потому что задержавшись у власти, они начинают ей пользоваться для своего личного использования. А в Украине вся власть и система - это одна банда. То, что Брагар первый раз у власти и уже чудит, то эта проблема всей возникла из за того, что система власти не меняется в Украине, Брагар присоединился к системе гнилой. Закон - не дольше 1 срока можно быть у власти! Тогда система начнет меняться. И главная проблема еще - олигархи, которые выстроили эту систему и коррумпировали весь госаппарат. У олигархов не должно быть власти, а по справедливости - они должны сидеть, ибо они бандиты и путь их бандитский должен быть наказан, но они коррумпировали госаппарат. Какой-то адский круг, который нужно разорвать в клочья, по всем составным круга. Олигархи создали агрегат из Украины, при помощи которого они используют Украину, как свою собственность. Они, как цари или даже боги в Украине, а народ порабощен ими. Но олигархи - это не боги, они из плоти и крови и их меньшинство, и народ может их прикончить, только нужно это осознать и сплоченность и единомыслие должно быть и тогда государство станет свободным и государство будет принадлежать народу и все будет делаться в Украине не для олигархов, а для всего государства, а государство - это и есть народ, без народа не будет государства.
27.07.2021 17:03 Ответить
Уже выбрали один раз НОВЫЕ ЛИЦА. Хватит!!!
Теперь будем выбирать с умом, с известной биографией, с доказательством того, что человек многие годы имеет позицию и он за народ, за Украинское государство.
27.07.2021 17:43 Ответить
у нас возле подьезда баба валя рассказывает подругам что в даунбасе одно село воюет с другим селом . перед выборами вякала тварь что это порошенко начал войну . сейчас **** жалуется что кварплата непосильная --- и таких тварей без мозгов миллионы . а парни в 20 . 30 . 45 лет за этих ****** на фронте жизни свои отдают ---- а мы все удивляемся как наш нарид мог проголосовать за это зеленое ничтожество . а вот так смог --- думали что войны не будет . газ подешевеет . калломойских посадят и мешки со счастьем . которые прятал ПОРОХ в подвале зельц откроет и заживем . но пока такие как баба валя овощи будут голосовать . наше будущее так в тех мешках в подвале и останется
27.07.2021 18:34 Ответить
отвали с рощенком банки ОГРАБИЛИ МЯ ПОМНЮ А ТЫ
27.07.2021 19:07 Ответить
Я вот до сих пор удивляюсь, КАК могло людям в голову, в 2014-м году проголосовать за Порошенко.
27.07.2021 20:41 Ответить
Ты, видимо, в силу умственного убожества, по вите «долларповосемь» скучаешь? И удивляешься, «КАК могло людям в голову» выгнать такого чодкого поцанчега. Зато в 19-м твои «люди» исправились - уж выбрали так выбрали. Теперь жрите, то есть, сосите.
27.07.2021 23:46 Ответить
Не надо скулить. Справедливость восторжествовала!
27.07.2021 17:47 Ответить
А что-же на счёт этого новый министр молчит???
27.07.2021 18:53 Ответить
горе побеждёным нам
27.07.2021 19:05 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ПІДАРАC#
В цій країні ще хтось вірить в закон і справедливість?

P.S ...ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ПІДАРАC#

Ще одне P.S...ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ПІДАРАC#
27.07.2021 19:07 Ответить
Спасибо Брагару - теперь всем можно под наркотой на ворованной машине гонять под 200 км/час в городе..... И если какой-нибудь наркуша размажет по асфальту Брагара или кого-нибудь из его близких, суд со спокойной совестью извинится перед наркоубийцей за беспокойство и закроет дело.... Есть прецедент...
27.07.2021 19:44 Ответить
Размажет брагара?! Хертамплавал! Размажет пересичного зебаната, или личинку его, с вероятностью 73%. И ничего ему за это не будет: меты извинятся перед шОфером, лохторат будет послан нах@й, куда и пойдет мелкими шагами.
27.07.2021 23:50 Ответить
Ахахахах)))) Ось вам правосуддя по-зебуїнськи
27.07.2021 20:08 Ответить
Ну теперь все "Слуги" под НАРКОТОЙ могут смело ДАВИТЬ ЗЕ-ТЫПИЛОВ.
И им за это НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!!
"Особая" эуспертиза и "честная" полиция их от всего ОТМАЖЕТ.
27.07.2021 20:33 Ответить
Молодець, Зеля: ,,Ви на кого руку підняли, на моїх орлів? Скажіть спасибі, що під суд не віддав, і не вигнав з роботи, як вашого Авакова".
27.07.2021 20:54 Ответить
Стидобище, мать його...!
27.07.2021 21:24 Ответить
це небезпечний прецедент
27.07.2021 21:48 Ответить
Вы все еще боитесь прихода "русского мира"? Вы просто не замечаете что уже очень давно в нем живете )
27.07.2021 21:57 Ответить
Зелений торчек кришует своих.
27.07.2021 22:03 Ответить
хотьбыкокнулидипутата
28.07.2021 01:32 Ответить
28.07.2021 06:24 Ответить
Шоб вы ублюдки в погонах так наказывали, своих шавок когда они нагло игнорируют преступления, отказываются принимать заявления и что либо делать .
28.07.2021 07:23 Ответить
>игнорируют преступления, отказываются принимать заявления и что либо делать .
За это сабаков давал повышения и награды!
А за выполнение должностных обязанностей, конечно, следует бить по рукам. А то ваще опухли депутан трясти!
28.07.2021 09:23 Ответить
??
28.07.2021 15:16 Ответить
Шоб вы так ублюдки в погонах наказывали своих недокопов когда у них должна быть нагрудная камера - а ее нет. От слова совсем. Но вы ,продажные суки,даже не обращаете на такое внимание ,когда такое случается с обычным рядовым гражданином. Только когда с жирной сволочью из верхушки власти. Двуличные ублюдки в погонах. И у вас ,мразей ,еще рука поднимается за такое спамить и удалять коммент? И у вас язык поворачивается говорить что вы народу служите ? TO SERVE & PROTECT ? Давайте удаляйте коммент продажные шлюхи,вам все вернется.
28.07.2021 07:32 Ответить
слуги 73 % получили,теперь они элита неприкасаемая.
28.07.2021 09:04 Ответить
30.07.2021 01:10 Ответить
