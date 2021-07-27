Задержание "слуги народа" Брагара: Остановившим нардепа полицейским объявили выговор, а их начальника - понизили в должности

Национальна полиция объявила выговор двум патрульным полицейским, остановившим автомобиль нардепа "Слуги народа" Евгения Брагара, а их начальника - командира роты понизила в должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в полиции сообщили "Українським новинам".

"Служебное расследование завершено. Двум патрульным - выговор, командиру роты - понижение, а командиру батальона - замечание", - сказал представитель Нацполиции.

Дисциплинарное взыскание применено к сотрудникам полиции из-за того, что они нарушили инструкцию и не включили во время остановки нагрудные камеры (видеорегистраторы), руководство наказано также за нарушение инструкции.

После выполнения дисциплинарного взыскания все они вернутся к исполнению своих непосредственных служебных обязанностей.

Напомним, 4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.

