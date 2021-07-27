Задержание "слуги народа" Брагара: Остановившим нардепа полицейским объявили выговор, а их начальника - понизили в должности
Национальна полиция объявила выговор двум патрульным полицейским, остановившим автомобиль нардепа "Слуги народа" Евгения Брагара, а их начальника - командира роты понизила в должности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в полиции сообщили "Українським новинам".
"Служебное расследование завершено. Двум патрульным - выговор, командиру роты - понижение, а командиру батальона - замечание", - сказал представитель Нацполиции.
Дисциплинарное взыскание применено к сотрудникам полиции из-за того, что они нарушили инструкцию и не включили во время остановки нагрудные камеры (видеорегистраторы), руководство наказано также за нарушение инструкции.
После выполнения дисциплинарного взыскания все они вернутся к исполнению своих непосредственных служебных обязанностей.
Напомним, 4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.
Если же официальный документ, именуемый должностной инструкцией, нарушается сторонами конфликта, или одной из сторон конфликта, более разумного решения, чем здравомыслие и адекватный подход еще никто и никогда не придумывал, даже с учетом того, что велосипед о должностных инструкциях защитников покоя и спокойствия граждан, больше на "баян" похож ( раз возникают такие ситуации) нежели на должностную инструкцию.
жить? где плачущие от щастя мамки истерички рвущие на себе волосы и скупая мужская соп
ля размазанная от уха до копчика? где вы шо вы щас делаете? а ну быро все на стадион!!!!!!!
Теперь будем выбирать с умом, с известной биографией, с доказательством того, что человек многие годы имеет позицию и он за народ, за Украинское государство.
В цій країні ще хтось вірить в закон і справедливість?
P.S ...ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ПІДАРАC#
Ще одне P.S...ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ПІДАРАC#
И им за это НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!!
"Особая" эуспертиза и "честная" полиция их от всего ОТМАЖЕТ.
За это сабаков давал повышения и награды!
А за выполнение должностных обязанностей, конечно, следует бить по рукам. А то ваще опухли депутан трясти!