Фальшивая интерпретация истории Путиным о том, что украинцы – это русские, обречена на провал, - замглавы МИД Польши Пшидач
Попытки исказить историю, как это делает Кремль, в том числе посредством пропагандистской статьи Путина об Украине, "обречены на поражение, поскольку не опираются на правду".
Об этом Польскому радио заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, передает Цензор.НЕТ.
Чиновник напомнил, что "спор памяти" между народами центральной/восточной Европы и Россией никуда не исчез.
"Примером этому послужила немедленная реакция Владимира Путина, который в своей статье сразу после нашей декларации стремился показать, что украинцы на самом деле – русские или малороссы, как хотят представить это сегодняшние идеологи Москвы. Так что спор будет продолжаться, но мне кажется, что историю невозможно исказить целиком, нельзя изменить никакими попытками фальшивой интерпретации, которые пытается делать Москва. Они обречены на поражение, поскольку не опираются на правду", – отметил он.
Замглавы МИД Польши напомнил, что "последние 200 лет все эти страны и народы находились под российской оккупацией", причем Москва при СССР также "старалась показывать отдельность народов восточной Европы от культуры западной Европы и устанавливать преобладание русской культуры". "Я уже не буду вспоминать об идее панславизма, но даже сегодня она еще где-то пробивается в московском мышлении", – добавил он.
По словам Пшидача, Литва в 90-е годы и Украина "в период предыдущих правительств старались базировать свою политику на отдельной национальной идентичности".
"Думаю, сейчас они уже на несколько другом этапе; укрепив свое убеждение об отдельности, они могут себе позволить обратиться к истории, которая нас объединяет без ресентиментов, иногда антипольских, которые где-то в 90-х годах существовали в Литве, а в 2000-х – в Украине", – сказал он.
Сейчас, полагает замглавы МИД Польши, Украина и Литва "заново открывают огромный потенциал, который содержится в нашей общей истории: истории толерантности, сотрудничества, демократии. Сегодня мы можем вместе строить наше будущее".
А на правду и не надо. Надо на баранов, которые это схавают.
сцыкло на микролифтовых каблуках, вывозящее за собой отходы, опускающее ватников(правда им это нравится, увы)
....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Россияне (золотая Орда) это кочевой народ, который не привык ничего толковое делать, всегда живет за счет собирательства (охоты, рыбалки), за счет грабежей других народов, за счет войны, не привязан к конкретному месту и не имеет Родины. Россияне стыдятся своей истинной истории, своих предков. Но протяжение веков нападали на Украину, уничтожали ее государственность, лучших ее сынов и дочерей, ввели крепостное право, искусственно организовали голодомор, репрессии, развязали с Гитлером 2 мировою войну, уничтожили миллионы украинцев. Даже название «Россия» украдено у Украины.
Поэтому это совершенно разные народы с разным укладом жизни. С таким же успехом Путин может заявить, что россияне и китайцы это один народ.
й зникають люди та світи ,
кацапи - то гроби та мертві,
раби, могили та хрести .
и писсатель и кидарасс