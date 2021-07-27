РУС
Фальшивая интерпретация истории Путиным о том, что украинцы – это русские, обречена на провал, - замглавы МИД Польши Пшидач

Попытки исказить историю, как это делает Кремль, в том числе посредством пропагандистской статьи Путина об Украине, "обречены на поражение, поскольку не опираются на правду".

Об этом Польскому радио заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник напомнил, что "спор памяти" между народами центральной/восточной Европы и Россией никуда не исчез.

"Примером этому послужила немедленная реакция Владимира Путина, который в своей статье сразу после нашей декларации стремился показать, что украинцы на самом деле – русские или малороссы, как хотят представить это сегодняшние идеологи Москвы. Так что спор будет продолжаться, но мне кажется, что историю невозможно исказить целиком, нельзя изменить никакими попытками фальшивой интерпретации, которые пытается делать Москва. Они обречены на поражение, поскольку не опираются на правду", – отметил он.

Замглавы МИД Польши напомнил, что "последние 200 лет все эти страны и народы находились под российской оккупацией", причем Москва при СССР также "старалась показывать отдельность народов восточной Европы от культуры западной Европы и устанавливать преобладание русской культуры". "Я уже не буду вспоминать об идее панславизма, но даже сегодня она еще где-то пробивается в московском мышлении", – добавил он.

По словам Пшидача, Литва в 90-е годы и Украина "в период предыдущих правительств старались базировать свою политику на отдельной национальной идентичности".

"Думаю, сейчас они уже на несколько другом этапе; укрепив свое убеждение об отдельности, они могут себе позволить обратиться к истории, которая нас объединяет без ресентиментов, иногда антипольских, которые где-то в 90-х годах существовали в Литве, а в 2000-х – в Украине", – сказал он.

Сейчас, полагает замглавы МИД Польши, Украина и Литва "заново открывают огромный потенциал, который содержится в нашей общей истории: истории толерантности, сотрудничества, демократии. Сегодня мы можем вместе строить наше будущее".

Топ комментарии
+18
Фальшивая интерпретация истории Путиным о том, что украинцы – это русские, обречена на провал, - замглавы МИД Польши Пшидач - Цензор.НЕТ 4023
27.07.2021 10:48 Ответить
+15
Як же лапті хочуть примазатись до нас.
27.07.2021 10:48 Ответить
+15
Фальшива інтерпретація історії Путіним про те, що українці - це росіяни, приречена на провал, - заступник міністра закордонних справ Польщі Пшидач - Цензор.НЕТ 1690
27.07.2021 11:04 Ответить
Як же лапті хочуть примазатись до нас.
27.07.2021 10:48 Ответить
Фальшивая интерпретация истории Путиным о том, что украинцы – это русские, обречена на провал, - замглавы МИД Польши Пшидач - Цензор.НЕТ 4023
27.07.2021 10:48 Ответить
Фальшива інтерпретація історії Путіним про те, що українці - це росіяни, приречена на провал, - заступник міністра закордонних справ Польщі Пшидач - Цензор.НЕТ 3670
27.07.2021 11:36 Ответить
Интересно слушать от потомков мордвы,чуди и меря о своей русскости..
27.07.2021 10:49 Ответить
ну, Довгорукий всеж слов*янин, хоч й вігнаний з Київа
27.07.2021 12:59 Ответить
Фальшивая интерпретация истории Путиным о том, что украинцы – это русские, обречена на провал, - замглавы МИД Польши Пшидач - Цензор.НЕТ 2501
27.07.2021 10:49 Ответить
...пропагандистской статьи Путина об Украине, "обречены на поражение, поскольку не опираются на правду".

А на правду и не надо. Надо на баранов, которые это схавают.
27.07.2021 10:50 Ответить
Я бы не стал так уверенно заявлять о провале, имея в стране аудиторию которая не желает смотреть Сватов на украинском языке....
27.07.2021 10:50 Ответить
Сам факт, что в стране имеется аудитория, которая вообще желает смотреть "Сватов", уже настораживает.
27.07.2021 11:03 Ответить
Свати створювались парускі щоб лапті сміялись з дуркуватих хахлів, які старанно шокають. І це смішно, а українською це вже буде не те.
27.07.2021 11:05 Ответить
Не треба діду тут дурню рашистську розповсюджувати - де повідомлення, що та "аудиторія" влаштовувала маніфестації хоча б на декілька сот хвостів? Звісно, кацяпські шовіністи обурені, що їх позбавили можливості постібатись над "хохлами", але їх обмаль. Основній ватній массі аудиторії "сватів" бара-бір на якій мові жувати ту жуйку, а якщо пару-трійко акторів там будуть квакати московською говіркою, то аудиторії добавиться, бо вата, всеж-таки, а українська і постібається над кацяпами ще з більшим задоволенням, ніж над собою.
27.07.2021 22:08 Ответить
Беда в другом. Проголосовав за зеленского украинцы поставили под удар понимание того, кем они сами являются. Отбросив Путина(что правильно) выбросили на помойку и самих себя(что не лезет ни в какие рамки логики и здравого смысла). Потому вопрос украинства, который в современные времена был поднят Ющенко, и на который вроде бы ответили два Майдана, снова открыт. Видимо ответы были неполными, неточными и требуют обновления.
27.07.2021 10:53 Ответить
можно было бы фото поляка вставить, а не лысого гномика. гномика и так все знают, а вот того кто его опустил в статье - кто?
сцыкло на микролифтовых каблуках, вывозящее за собой отходы, опускающее ватников(правда им это нравится, увы)
27.07.2021 10:57 Ответить
Фальшивая интерпретация истории Путиным о том, что украинцы – это русские, обречена на провал, - замглавы МИД Польши Пшидач - Цензор.НЕТ 8431

....
27.07.2021 10:57 Ответить
Имеет ли право клоун наркоман управлять страной!
27.07.2021 11:02 Ответить
Якщо лохи його обрали, то має.
27.07.2021 11:08 Ответить
и о чем думали те 73% избирателей? )))
27.07.2021 11:09 Ответить
Фуйло не дурачок, щоб просто робити заяви на порожньому місці. Він явно веде свою гру і готується. Нагадати, скільки в нас зросійщеного населення ? Їх всіх фуйло вважає росєянами. Українці ж не поспішають йому заперечувати. Слухають росіску попсу і реп, дивляться їхні серіали, користуються їхніми соцмережами, ходять в церкву МП, не поспішають вивчати українську мову. Тобто фуйло цілковито має право на свою думку.
27.07.2021 10:58 Ответить
Ще нагадаю скільки в нас виборців " какая разніца", які продинамили на виборах найважливіші для держави постулати. От фуйло і задумався - може їм вже какая разніца як називається територія їхнього проживання - Україна чи Малоросія.
27.07.2021 11:00 Ответить
Фальшива інтерпретація історії Путіним про те, що українці - це росіяни, приречена на провал, - заступник міністра закордонних справ Польщі Пшидач - Цензор.НЕТ 1690
27.07.2021 11:04 Ответить
может быть до 2013 я бы и подумал об общих корнях с россиянами и что-то типа этого, но после всех событий знать не хочу это говнище...
27.07.2021 11:04 Ответить
Согласен. Но кацапы тридварасами не "оказались". Они всю свою историю ими и были.
27.07.2021 11:15 Ответить
во времена,когда мАцковский князь лизал дупу монголо-татарам,были так называемые улусы,в которых племена ерзя,мокши,мордва и прочяя хрень.работали на хана. так вот их,работников так и звали,улусские,то есть из улуса. вот оттуда и пошло это слово-руССкий...солянка сборная,мать их ети. или как говорю я-каша,мёд,говно и пчёлы.
27.07.2021 11:10 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
27.07.2021 11:18 Ответить
По больной логике кацапов у них и чеченцы-"русские". И якуты и татары и чукчи и тому подобное. Дичь и абсурд.
27.07.2021 11:18 Ответить
Пора Украине на украинском, русском , польском.. английском языках выдать исторический труд под названием " От мокши до улуса монгольского хана и данника Крыма - история становления Московии-Татарии"
27.07.2021 11:19 Ответить
Имхо, не надо ничего нового -- уже есть хорошее старое: хотя бы Владимир Белинский "СТРАНА МОКСЕЛЬ".
27.07.2021 11:26 Ответить
У них все краденное - 1) историю украли у Киева ( Украины) 2) Флаг ( еще Алексей Михайлович папашка Петра 1 у голландцев) 3) Герб у Рима ( Византии) 4) форму правление у монгольских ханов ( Золотой орды) 4) гимн ( до 1917) у Англии 5) Религию и то через Византию - Киев.
27.07.2021 11:48 Ответить
Фальшива інтерпретація історії Путіним про те, що українці - це росіяни, приречена на провал, - заступник міністра закордонних справ Польщі Пшидач - Цензор.НЕТ 121
27.07.2021 11:20 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27014213.html Якось невдобно вийшло

Фальшива інтерпретація історії Путіним про те, що українці - це росіяни, приречена на провал, - заступник міністра закордонних справ Польщі Пшидач - Цензор.НЕТ 2631

Днями уряд Італії прийняв рішення, згідно з яким з 6 серпня, аби потрапити до закладів харчування, театру та кіно, взяти участь у різноманітних спортивних заходах, відвідати басейн, тренажерну залу, ярмарок, ділову зустріч, парк розваг, ігрову кімнату тощо необхідно мати так званий COVID-паспорт.

Це, своєю чергою, означає проблеми для жителів Сан-Марино - республіки-анклаву, розташованої в італійському регіоні Емілія-Романья. Їх сертифікати про щеплення не визнаються в Італії, оскільки російський Sputnik V, яким вони були щеплені, не був схвалений для використання Європейським агентством з лікарських засобів. На практиці це означає, що громадян цієї республіки не будуть впускати до громадських місць, наприклад, на прилеглих італійських курортах, таких як Ріміні та Річчоне.

В одній з найстаріших і найменших країн світу, де серед 30 000 людей була проведена масова кампанія вакцинації, зростає занепокоєння, адже більшість громадян щоденно відвідують Італію.

Секретар закордонних справ Сан-Марино Лука Беккарі висловив переконання, що їх сертифікати визнають в ЄС, але Європейська комісія категорично це заперечує.
https://bykvu.com/ua/bukvy/zhyteliam-san-maryno-**********-sotsialna-izoliatsiia-cherez-vaktsynatsiiu-sputnik-v/ Джерело
27.07.2021 11:22 Ответить
если граждане сша и великобритании говорят на английском . да и канадцы тоже. это не значит что они один народ --- кто бы пояснил ******** в кремле . что русскоговорящие граждане УКРАИНЫ ЭТО УКРАИНЦЫ . а один народ с русскими в рф это чечены . якуты . буряты . чуваши . марийцы . ингуши . татары и тд и тп и как только будет возможность этот ..единый.. народ разбежится в разные стороны --- хватит кормить москву скажут якуты и будут правы . мы давимся боярышником . а дерипаска не может 5ти палубную яхту в порт завести --- посадка не позволяет . а яхта куплена на алмазы . нефть и газ ..единого народа..
27.07.2021 11:25 Ответить
Украинцы и россияне, совсем разные народы. Украинцы ведут оседлый образ жизни, живут за счет сельского хозяйства, привязаны к своей земле, дорожат ею. Украинцы дорожат своей историей, уважают, сохраняют память о своих славных предках. Никогда не нападали на Россию.
Россияне (золотая Орда) это кочевой народ, который не привык ничего толковое делать, всегда живет за счет собирательства (охоты, рыбалки), за счет грабежей других народов, за счет войны, не привязан к конкретному месту и не имеет Родины. Россияне стыдятся своей истинной истории, своих предков. Но протяжение веков нападали на Украину, уничтожали ее государственность, лучших ее сынов и дочерей, ввели крепостное право, искусственно организовали голодомор, репрессии, развязали с Гитлером 2 мировою войну, уничтожили миллионы украинцев. Даже название «Россия» украдено у Украины.
Поэтому это совершенно разные народы с разным укладом жизни. С таким же успехом Путин может заявить, что россияне и китайцы это один народ.
27.07.2021 11:31 Ответить
там де кацап, там прагнуть - зжерти,
й зникають люди та світи ,
кацапи - то гроби та мертві,
раби, могили та хрести .
27.07.2021 11:36 Ответить
Сербські "історики" вважають, що хорватів вигадали в Ватикані, а бошняків - турки, щоб роз'єднати "великий сербський народ". Турецькі "історики" заперечують існування курдів бо вважають їх "гірськими турками" які не мають права на власну державу. Болгари вимагають у македонців визнати себе "македонськими болгарами", німці колись вважали себе "одним народом" з голландцями, а їх мову - "нижньонімецькою". Путін теж вирішив скористатися цим трюком для обгрунтування і виправдання своїх загарбницьких планів.
27.07.2021 11:40 Ответить
)(уйло на все горазд:
и писсатель и кидарасс
27.07.2021 11:47 Ответить
Україна знаходиться на краю загибелі. З такими керівниками, що не бажають завдавати удару на удар (як мінімум) - пуйло за допомогою посібників всередині України може найближчим часом розхитати ситуацію всередині і напасти ззовні.
27.07.2021 11:52 Ответить
А ведь он в чём то прав. В Кацапстане же нет ни одного русского.Зато есть русины в Закарпатье и автохонное племя русов жило в Переяславе.
27.07.2021 12:11 Ответить
Вони говорять,що українці - це руські,ми говоримо,що руські - це українці...Може,ми справді один народ?..
27.07.2021 12:11 Ответить
Нет, мы говорим украинцы - подразумеваем Киевская Русь, а московщина это монголо-татарский улус Золотой Орды.
27.07.2021 12:14 Ответить
 
 