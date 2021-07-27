РУС
Бывший военный прокурор осужден к 7 годам тюрьмы за завладение вещественными доказательствами - $38 тыс. и 60,5 тыс. грн

Бывший прокурор военной прокуратуры приговорен к 7 годам заключения за завладение вещественными доказательствами - 38 тыс. долларов США и 60,5 тыс. гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"По публичному обвинению прокуроров Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора судом признан виновным бывший прокурор военной прокуратуры Дарницкого гарнизона в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Приговором Дарницкого районного суда города Киева ему назначено наказание - 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "$4 тыс. за оформление группы инвалидности", - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В суде прокуроры доказали, что бывший прокурор военной прокуратуры, осуществляя процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по подозрению командира одной из воинских частей, с апреля по октябрь 2015 года завладел вещественными доказательствами - денежными средствами в сумме 38,8 тыс долларов США и 60, 5 тыс гривен, изъятыми при обыске, и распорядился ими по своему усмотрению.

арест (10472) воровство (662) коррупция (8636) суд (25239) прокурор (1153) Военная прокуратура (933)
не завладел, а взял во временное пользование)))
27.07.2021 11:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HDnJbNsvfHI

27.07.2021 11:28 Ответить
а фамилия прокурора где ???
27.07.2021 11:16 Ответить
І фото!!!!! Як "рубінгудів" взяли - то даже не "замилили" - а як прокуровів, суддів чи "авторитетів - то зразу "захист прав"....
27.07.2021 11:23 Ответить
https://sudreporter.org/vijskovogo-prokurora-yakyj-zagubyv-40-tys-rechovyh-dokaziv-zasudyly-do-7-rokiv-iz-konfiskacziyeyu/
27.07.2021 11:29 Ответить
это ж смешно, такие суммы..., люди вон вагонами крадут и ниче..., думаю восстановится в прокуратуре после отсидки, такой кадр без дела сидеть не будет...
27.07.2021 11:19 Ответить
"Судья, на руке которого часы дешевле 100000 долларов, плохой судья!" - высказывания судьи времён бандюковоща "хама". Когда нынешних будем сажать на нары, а не в кресла?
PS: Вроде как бы есть значок " ₴ ", к чему он?
27.07.2021 12:26 Ответить
Хорошо, что мелких прокуроров начали сажать.
Когда дойдет очередь до крупных?
27.07.2021 14:00 Ответить
 
 