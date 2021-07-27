Бывший военный прокурор осужден к 7 годам тюрьмы за завладение вещественными доказательствами - $38 тыс. и 60,5 тыс. грн

Бывший прокурор военной прокуратуры приговорен к 7 годам заключения за завладение вещественными доказательствами - 38 тыс. долларов США и 60,5 тыс. гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"По публичному обвинению прокуроров Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора судом признан виновным бывший прокурор военной прокуратуры Дарницкого гарнизона в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Приговором Дарницкого районного суда города Киева ему назначено наказание - 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества", - сказано в сообщении.

В суде прокуроры доказали, что бывший прокурор военной прокуратуры, осуществляя процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по подозрению командира одной из воинских частей, с апреля по октябрь 2015 года завладел вещественными доказательствами - денежными средствами в сумме 38,8 тыс долларов США и 60, 5 тыс гривен, изъятыми при обыске, и распорядился ими по своему усмотрению.