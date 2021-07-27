Костевич о бронзовой награде на Олимпиаде в Токио: Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это
Бронзовый призер Олимпиады в Токио Елена Костевич после медального выступления рассказала, что эта награда на вес золотой.
"Мы долго и упорно шли к этой награде. И сегодня все же был нелегкий день - удача сменяла неудачу и наоборот", - поделилась Елена Костевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Также спортсменка знала и о "проклятии знаменосцев", которое она первой в Украине и "разрушила".
"Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это. Имела большую честь нести флаг своего государства и счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны", - отметила Костевич.
Украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук выиграли бронзу на Олимпиаде в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.
Медаль в Токио стала для Костевич четвертой. По этому показателю она вышла на второе место среди других украинских олимпийцев. Лидером по количеству полученных наград на Олимпиаде остается Яна Клочкова, у нее 5 наград, из них 4 золотых.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
Ранее стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио. Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...
Майк Тайсон прочитав это:
Можно еще бы знаменосцем поставить Тупицкого, ой, Макгрегора(если бы было там дисциплина)
А потом кричать шо "ссуеверие разрушено" и знаменосец всех отправил от вируса лечиться к стоматологам
мне тоже смешно
картинку первый раз такую вставил, так шо не знаю - пользуйтесЬ.
повода нету? ах оставьте - по тексту - любому чуваку доверяют "нести", так значит шо он может быть хоть Вирастюком, который всегда побеждает и вообще - при чем тут шаурма, то есть Мендель, да ну вас, иду на совещание(ваш депутат Тищенок)