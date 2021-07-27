РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9953 посетителя онлайн
Новости Олимпиада-2020
3 129 6

Костевич о бронзовой награде на Олимпиаде в Токио: Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это

Костевич о бронзовой награде на Олимпиаде в Токио: Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Елена Костевич после медального выступления рассказала, что эта награда на вес золотой.

"Мы долго и упорно шли к этой награде. И сегодня все же был нелегкий день - удача сменяла неудачу и наоборот", - поделилась Елена Костевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Также спортсменка знала и о "проклятии знаменосцев", которое она первой в Украине и "разрушила".

"Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это. Имела большую честь нести флаг своего государства и счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны", - отметила Костевич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский поздравил Костевич и Омельчук с бронзовой наградой на Олимпиаде в Токио: Еще одна медаль от украинских спортсменов. ФОТО

Украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук выиграли бронзу на Олимпиаде в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.

Медаль в Токио стала для Костевич четвертой. По этому показателю она вышла на второе место среди других украинских олимпийцев. Лидером по количеству полученных наград на Олимпиаде остается Яна Клочкова, у нее 5 наград, из них 4 золотых.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

Ранее стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио. Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.

Автор: 

награда (1851) Олимпиада (1138) спорт (2451)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВІТАЄМО !
Костевич о бронзовой награде на Олимпиаде в Токио: Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это - Цензор.НЕТ 8541

...
показать весь комментарий
27.07.2021 11:25 Ответить
Также спортсменка знала и о "проклятии знаменосцев", которое она первой в Украине и "разрушила". Источник: https://censor.net/ru/n3279342\\\\\\\

Майк Тайсон прочитав это:

Костевич о бронзовой награде на Олимпиаде в Токио: Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это - Цензор.НЕТ 3366

Можно еще бы знаменосцем поставить Тупицкого, ой, Макгрегора(если бы было там дисциплина)
А потом кричать шо "ссуеверие разрушено" и знаменосец всех отправил от вируса лечиться к стоматологам
показать весь комментарий
27.07.2021 11:25 Ответить
Понравилась картинка и теперь ее нужно вставлять повсюду по поводу и без?
показать весь комментарий
27.07.2021 11:28 Ответить
тебе не смешно от суеверий?
мне тоже смешно
картинку первый раз такую вставил, так шо не знаю - пользуйтесЬ.
повода нету? ах оставьте - по тексту - любому чуваку доверяют "нести", так значит шо он может быть хоть Вирастюком, который всегда побеждает и вообще - при чем тут шаурма, то есть Мендель, да ну вас, иду на совещание(ваш депутат Тищенок)
показать весь комментарий
27.07.2021 11:31 Ответить
Слава богу,что кошка с пустым ведром ей допогу во время выхода со знаменем не перебежала.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:32 Ответить
 
 