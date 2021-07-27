Костевич о бронзовой награде на Олимпиаде в Токио: Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Елена Костевич после медального выступления рассказала, что эта награда на вес золотой.

"Мы долго и упорно шли к этой награде. И сегодня все же был нелегкий день - удача сменяла неудачу и наоборот", - поделилась Елена Костевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Также спортсменка знала и о "проклятии знаменосцев", которое она первой в Украине и "разрушила".

"Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это. Имела большую честь нести флаг своего государства и счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны", - отметила Костевич.

Украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук выиграли бронзу на Олимпиаде в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.

Медаль в Токио стала для Костевич четвертой. По этому показателю она вышла на второе место среди других украинских олимпийцев. Лидером по количеству полученных наград на Олимпиаде остается Яна Клочкова, у нее 5 наград, из них 4 золотых.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

Ранее стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио. Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.