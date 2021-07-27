РУС
Население доросло до того, чтобы сортировать мусор, - глава Специализированной экологической прокуратуры Мельник

Территориальные громады необходимо обязать создавать условия для вывоза мусора.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Специализированной экологической прокуратуры (СЭП) Алексей Мельник.

"На мой взгляд, население доросло до того, чтобы сортировать мусор. Вот я приехал в деревню к маме. У нее, вижу, стоит бак для сортировки отходов, территориальная громада смогла это обеспечить. Почему это нельзя сделать в других регионах? Это все зависит от менеджмента избранных представителей местной громады, которые должны за это отвечать. Но это только бытовой мусор, а есть же промышленные и другие отходы. Например, агрохимикаты, которые просроченные, иногда хранятся на складах. Сейчас мы разбираемся с трансграничной перевозкой отходов, то есть, какие отходы к нам завозятся и зачем. Чтобы Украина не стала мировым свалкой", - подчеркнул глава СЭП.

По его словам, главное, чтобы люди начали ответственно относиться к таким вопросам.

"Когда ты можешь выбросить этот мусор в определенные баки, это тоже создание условий для людей. И в горных населенных пунктах нет элементарного - не обеспечен своевременный вывоз мусора. Для того, чтобы он был, надо, чтобы работали территориальные громады, чтобы были разработаны логистические маршруты", - заявил Мельник.

Интервью с главой Специализированной экологической прокуратуры Алексеем Мельником для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госэкоинспекция обнаружила 80 нелегальных мусорных свалок на Киевщине. Их общая площадь - 900 га

мусор (495) отходы (95) Мельник Алексей (3) СЭП (3)
+7
Население то доросло, но вы научитесь вовремя вывозить мусор, а то у нас бокс для пластиковых бутылок по 2 недели стоит забитый
27.07.2021 11:34 Ответить
+6
А правители когда дорастут до мусороперерабатывающих заводов?
27.07.2021 11:38 Ответить
+5
в неділю був на гідропарку. сміття кругом. гори сміття, в пакетах ,кульках...біля води, на траві...жодного смітєвого баку поруч, жодного вивозу, народ де купається там і гадить, прибрати за собою то нереально, тим паче нам всє далжни. в моєму жк був організований роздільний збір сміття(скло,пластик, метал, папір)- пару міс і все. бачте економічно невигідно компанії що обслуговує вивіз сміття. тому наш народ тре їпати штрафами,дубинками, виховувати. бо звичка срати і сцяти де живеш зламає\ться через покоління
27.07.2021 11:37 Ответить
Вот я приехал в деревню к маме. Источник: https://censor.net/ru/n3279344\\\\\\\\\\\\

И крестьяне раками с крабами стоят: Барин, дай покушать и плеток дай, особенно Васе, он чет за свободу и демократию говорил, падла, не знает что самолеты с биополями и химтрейлами насылает Елизавета, а геморрой - Обама.
27.07.2021 11:34 Ответить
Всегда сатанинская олигархическая власть винит народ во всех бедах и в замусоривании, хотя мусор вывозится не регулярно, убирается не регулярно, дворников не хватает, мусороперерабатывающих заводов нет, олигархам не выгодно свой мусор утилизировать платно на мусорных заводах, лучше выбросить на свалку или в чисто поле. Всю страну загадили олигархи. На людей списывают, которые регулярно платят за вывоз мусора. Они же на себя не будут валить. Они же не скажут что эксплуатируют людей и страну по черному, делают из страны черную мусорную колонию низкооплачиваемых рабов, которых скоро еще и прочипируют и будут они собственностью того, кто запатентовал чипы. Уже в Кропивницком мэр предложил вакцинировать в троллейбусах и автобусах как скот, как непотреб.Скоро в общественных туалетах будут ширять экспериментальную, недоисследованную жижу. Закупили же, бюджетные деньги вбухали, мировому сатанату заплатили, надо же всех жижировать непонятно чем и зачем.
27.07.2021 11:49 Ответить
я сотону не люблю, более того, не думаю шо она реальней Бэтмена.
так шо со-старта вы солгал, для меня, а если надо больше - сотона убила чет 10 людей по приказу Яхве, который убил..... считать начинаем отсюда, - и так до 100500 лет(если доживете)

чет в Голландии и Нидерландах никто и никого не эксплуатирует.
как и везде кроме тех стран где удобно на сотону списать - чо вода замерзла = сотона. чо Вася упал в речку и погиб = сотона. чо слону хобот придавило трактором = сотона.
27.07.2021 11:59 Ответить
Нереален сатана? А Гитлер кто? А Джек Потрошитель? Вы живете в параллельном мире?
27.07.2021 12:03 Ответить
за Гитлера ты не читал по кр. мере от перед войной(ПМВ) - по деятельность и по состоянию общества = минус
за Джека = это скорее легенда
А вот за Сралина ты забыл, так что на ровном месте миллионы людей убил, причем самым жестоким образом - это ни разу не сотона?
Так кто же тогда ты?
и второе - почитай шо Яхве творил - Сталин тупо как хулиган с рогаткой, плачет возле 911.
я не в обиду, но реально же там написано - какая блин сотона то? ну задевает просто если знаешь шо сотона убила 10 чел, а Яхве - почти все живое, и блин - гадкая сотона виновна, ну да, а чо?
27.07.2021 12:23 Ответить
их надо сдавливать, представьте Путина и .... мммм, поджигатьправда не нужно
27.07.2021 11:37 Ответить
К сожалению, ни власти, ни олигархи до этого НЕ ДОРОСЛИ!
Да и денег этого не приносит, а они же неЛОХи заниматься тем, за что бабки не получить?
27.07.2021 11:35 Ответить
Та ладно, у нас мусор бросают на обочине, потому-что баки стоят на 15 метров дальше. Пока полицай с бамбуковой палкой не будет стоять возле мусорки, и лупашить каждого кто бросит мимо бака, толку не будет.
27.07.2021 11:35 Ответить
Кстати, Буткевич - - вот есть пидсвинок. для шоу то... а, до сентября уже не будет то((((
блин, ну до чего же .... "служка норота" то? Мельник этот
27.07.2021 11:35 Ответить
быдлылита нариду мусор довирыла, вотэта паварот
27.07.2021 11:36 Ответить
в Европе нарид, попав на штраф, любезно ускоряет свое перевоспитание раз так в 100500
27.07.2021 11:38 Ответить
Ух-ты,население уже доросло.А ведь изготовители тары что-то доростать не спешать чтобы изготавливать легкоразлагаемую тару.Снова во всем виновато население и больше никто.
27.07.2021 11:37 Ответить
реально комент года - х.з. куда и кого и зачем вы его прилепил.

Яхве защищает - так пусть тогда сделает с ними то шо делал.... ну да... Сралин просто хулиган с рогаткой.
че сказать то хотел то?
тя в гей-клуб затянули или как? при чем к теме это фото с фильма "Миллиард долларов за портфель"?
27.07.2021 11:47 Ответить
"Слуги" в синю урну, ЗЖОП - в жовту урну.
27.07.2021 11:40 Ответить
ви у слові "труну" наробили помилок
27.07.2021 11:42 Ответить
27.07.2021 12:03 Ответить
Нужны ящики Зе-леного цвета побольше-чтобы туда можно было заталкивать
по пять при-Слуг типа Народа.Население доросло до того, чтобы сортировать мусор, - глава Специализированной экологической прокуратуры Мельник
27.07.2021 11:41 Ответить
ЗЕ в один бак, ОПЗЖ в другрой.
Сделай Украину чище!
27.07.2021 11:41 Ответить
Що за українська мова і дописах, адміни аууу транлейтер відстройте!
Гидотно читать!
27.07.2021 11:41 Ответить
Це ви про 73% мудрого наріду? Не смішіть!
27.07.2021 11:43 Ответить
вы на приколе?
приезжает один мусоровоз и сваливает все баки в один кузов. какая сортировка? кто дорос? половина с вавкой в голове клоуна в воюющей стране выбрала главой государства (хай бог милует). оно вон пропало кудато. видимо книгу мандель читает - оторваться не может

мусор сортировать... тут бы с наридом разобраться. а вы про мусор
27.07.2021 11:44 Ответить
а не закупили ли ? шо раздельно баки собирают? в Киеве даже?.... (кредит не дадут)
27.07.2021 11:48 Ответить
" Население" еще не доросло что бы не справлять малую нужду в подъездах, не швырять окурки с балконов, не бросать мусор мимо урн и т.д. Слишком хорошо вы думаете о наших людях...
27.07.2021 11:51 Ответить
Населення б з задоволенням сортувало сміття, але баків куди його розсортоване викинути немає. А де є вчасно не вивозиться. Місцева влада незацікавлена , нема що красти. Недавно робили генеральне прибирання в гаражі . А потім їздили по місту шукаючи пункти прийому скла , паперу і пластика. Що працює , то там не все приймають , деякі по пару днів і пару годин відкриті. І ми з виглядом ідіотів - бомжів , пробуємо здати відсортоване сміття. Закінчилось тим , що склали все біля сміттєвого баку в дворі , отримали прочухана від двірника , він сказав , що про нас думає. І все забрали бомжі.
27.07.2021 12:06 Ответить
Вообщето население за мусоровоз платит. Сомневаюсь, что найдётся много желающих
а) видеть у себя под окном две-три мусорки
и бе) платить за два-три мусоровоза
27.07.2021 12:12 Ответить
пункт приема есть, нет?
если я поеду с просьбой принять корову, то тоже ничего не добьюсь, а вот если знать - то сдашь даже битое стекло.
по городу ездили - типо прохожий, скажи где примут - а я не местный, вот, на берегу речки примут.
27.07.2021 12:28 Ответить
Ви пробували ? Сдати щось в прийомний пункт . Знаходження пунктів дивились по інтернету і всі вони були закриті. Порожні склянні пляшки приймають по 8 копійок, згідно їх прескуратів.
Простіше все викинути в смітник.
27.07.2021 12:40 Ответить
ну тогда сорри, обычно принимают привезенное чуть ли не с руками.
27.07.2021 12:43 Ответить
У нас дворники сортируют. Вернее ищут пластиковые бутылки и кудато себе тащат.
Ну и бомжи тоже. Сортируют
27.07.2021 12:09 Ответить
Тільки бабло - тобто штрафи як у Німеччині - 1000- 10000 євро - допоможуть , більше нічого , наш нарід де жере там й сере .. Років з 10 взад був у Киіві , поіхали відпочити на Десну …. (тут йде брудний довгий мат) … шоб десь кинути своі кістки тре було розгрібати місце , я такого ще не бачив.. Це був останній раз , більше я вже не відпочивав там
27.07.2021 12:24 Ответить
Ви пробували ? Сдати щось в прийомний пункт . Знаходження пунктів дивились по інтернету і всі вони були закриті. Порожні склянні пляшки приймають по 8 копійок, згідно їх прескуратів.
Простіше все викинути в смітник.
27.07.2021 12:51 Ответить
сортувати сміття -- хто пише заголовки ??
Сортувати відходи !
27.07.2021 13:43 Ответить
У нас сміття треба вивозити вже розсортоавне на спеціальні пункти прийому: металеві банки (помиті!!!) - в один один контейнер, пластикові -в другий, папери, картон і.т.д. Чорні пластикові мішки- $1-2. Грузові авта із сміттям заїжджають на вагу, скидають сміття і знову звужуються. За всім слідкує один чувак. Можна, щоб із під хати забирали але це дорогувато. Але у нас там зона цікава, звичайно в плані екології- люди Щ автоматами слідкують за чистотою. Не дай Бог щось викинеш на природу-штрафи такі! Просто нереальні!
27.07.2021 13:56 Ответить
 
 