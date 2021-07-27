Население доросло до того, чтобы сортировать мусор, - глава Специализированной экологической прокуратуры Мельник

Территориальные громады необходимо обязать создавать условия для вывоза мусора.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Специализированной экологической прокуратуры (СЭП) Алексей Мельник.

"На мой взгляд, население доросло до того, чтобы сортировать мусор. Вот я приехал в деревню к маме. У нее, вижу, стоит бак для сортировки отходов, территориальная громада смогла это обеспечить. Почему это нельзя сделать в других регионах? Это все зависит от менеджмента избранных представителей местной громады, которые должны за это отвечать. Но это только бытовой мусор, а есть же промышленные и другие отходы. Например, агрохимикаты, которые просроченные, иногда хранятся на складах. Сейчас мы разбираемся с трансграничной перевозкой отходов, то есть, какие отходы к нам завозятся и зачем. Чтобы Украина не стала мировым свалкой", - подчеркнул глава СЭП.

По его словам, главное, чтобы люди начали ответственно относиться к таким вопросам.

"Когда ты можешь выбросить этот мусор в определенные баки, это тоже создание условий для людей. И в горных населенных пунктах нет элементарного - не обеспечен своевременный вывоз мусора. Для того, чтобы он был, надо, чтобы работали территориальные громады, чтобы были разработаны логистические маршруты", - заявил Мельник.

Интервью с главой Специализированной экологической прокуратуры Алексеем Мельником для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госэкоинспекция обнаружила 80 нелегальных мусорных свалок на Киевщине. Их общая площадь - 900 га