Население доросло до того, чтобы сортировать мусор, - глава Специализированной экологической прокуратуры Мельник
Территориальные громады необходимо обязать создавать условия для вывоза мусора.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Специализированной экологической прокуратуры (СЭП) Алексей Мельник.
"На мой взгляд, население доросло до того, чтобы сортировать мусор. Вот я приехал в деревню к маме. У нее, вижу, стоит бак для сортировки отходов, территориальная громада смогла это обеспечить. Почему это нельзя сделать в других регионах? Это все зависит от менеджмента избранных представителей местной громады, которые должны за это отвечать. Но это только бытовой мусор, а есть же промышленные и другие отходы. Например, агрохимикаты, которые просроченные, иногда хранятся на складах. Сейчас мы разбираемся с трансграничной перевозкой отходов, то есть, какие отходы к нам завозятся и зачем. Чтобы Украина не стала мировым свалкой", - подчеркнул глава СЭП.
По его словам, главное, чтобы люди начали ответственно относиться к таким вопросам.
"Когда ты можешь выбросить этот мусор в определенные баки, это тоже создание условий для людей. И в горных населенных пунктах нет элементарного - не обеспечен своевременный вывоз мусора. Для того, чтобы он был, надо, чтобы работали территориальные громады, чтобы были разработаны логистические маршруты", - заявил Мельник.
Интервью с главой Специализированной экологической прокуратуры Алексеем Мельником для Цензор.НЕТ читайте здесь.
по пять при-Слуг типа Народа.Население доросло до того, чтобы сортировать мусор, - глава Специализированной экологической прокуратуры Мельник
Сделай Украину чище!
Гидотно читать!
приезжает один мусоровоз и сваливает все баки в один кузов. какая сортировка? кто дорос? половина с вавкой в голове клоуна в воюющей стране выбрала главой государства (хай бог милует). оно вон пропало кудато. видимо книгу мандель читает - оторваться не может
мусор сортировать... тут бы с наридом разобраться. а вы про мусор
а) видеть у себя под окном две-три мусорки
и бе) платить за два-три мусоровоза
если я поеду с просьбой принять корову, то тоже ничего не добьюсь, а вот если знать - то сдашь даже битое стекло.
по городу ездили - типо прохожий, скажи где примут - а я не местный, вот, на берегу речки примут.
Простіше все викинути в смітник.
Ну и бомжи тоже. Сортируют
Простіше все викинути в смітник.
Сортувати відходи !