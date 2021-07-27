РУС
Агент НАБУ Шевченко об аресте Семенченко: Господин Зеленский, вы когда о "весне" и "посадках" рассказывали, именно посадки патриотов имели в виду? Это для вас плохо закончится

Агент НАБУ Евгений Шевченко связывает повторное помещение под стражу экс-нардепа Семена Семенченко с тем, что ходатайство СБУ рассматривал судья из Луганска.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Дожились. Неделю назад Семен Семенченко был освобожден из-под стражи, так как судья Соломенского суда не увидела в материалах следствия ни одного факта совершения преступления - лишь клевету и нелепые потуги сфабриковать дело. Но Служба безопасности Украины не успокоилась - подонок-следователь Юрченко на скорую руку склепал новое подозрение и рассмотрение (по удивительному стечению обстоятельств) попало к другому судье, который в 2017 году переехал в Киев из Луганска. Так стоит ли удивляться, что представитель луганского кривосудия даже не читал дело, а просто выполнил указание сверху и без всяких оснований отправил комбата обратно в СИЗО?" - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семенченко опять отправили в СИЗО

"Между тем Медведчук, который делал и делает все, чтобы уничтожить нашу государственность, на свободе. Вся та гадость из числа депутатов и министров, которая годами грабила и грабит дальше Украину - на свободе. А человек, который создал легендарный добровольческий батальон Донбасс, освобождал села и города от оккупантов, получил ранения в Иловайске и не продался, когда попал в Раду - сидит в камере-одиночке", - добавил Шевченко.

"Господин Владимир Зеленский, вы когда там о "весне" и "посадках" рассказывали, именно посадки патриотов имели в виду? То у меня для вас печальная новость - это для вас плохо закончится. И для вас, и для всей вашей "зеленой" команды, которую люди разорвут на куски, когда наступит час расплаты", - резюмировал он.

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.

арест Зеленский Владимир СБУ Семенченко Семен Шевченко Евгений мера пресечения
+28
Ну так рвите уже зекрыску на куски,"сметуны",приведшие это чмо,а то только как начали звиздеть с 19го:"как только,так сразу" так и продолжаете
27.07.2021 11:50 Ответить
+25
Зато организатора титушек Крысина отпустили...
27.07.2021 11:49 Ответить
+21
https://ibigdan.livejournal.com/27016986.html И вот теперь пазл окончательно сложился

Агент НАБУ Шевченко об аресте Семенченко: Господин Зеленский, вы когда о "весне" и "посадках" рассказывали, именно посадки патриотов имели в виду? Это для вас плохо закончится - Цензор.НЕТ 8709

Операцию «вагнеровцев» планировали, координировали и осуществляли четыре структуры: АП / ГУР / СБУ / ГПУ.

АП - Валерий Кондратюк, зам главы АП в 2018-2019 годах, координатор спецслужб и координатор международных контактов по линии США и Турции - уволен
ГУР - Василий Бурба, глава ГУР в 2018-2020 годах - уволен
СБУ - Руслан Баранецкий, первый зам Главы СБУ, докладчик по делу «вагнеровцев» на совещании в ОП - уволен
ГПУ - Гюндуз Мамедов, зам Генпрокурора, куратор операции по линии прокуратуры - уволен

Все концы в воду. В Офисе Президента зачистили всех силовиков, имевших отношение к операции.

В самой ОП не уволен никто.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2988798331388964 Юрий Бирюков
27.07.2021 11:49 Ответить
Зато организатора титушек Крысина отпустили...
27.07.2021 11:49 Ответить
как хорошо что на каждого судью есть компромат. Иначе такие упыри как Семенченко никогда бы не сели.
27.07.2021 13:04 Ответить
Будет смешно, когда через некоторое время все уволенные покончат жизнь самоубийством или инфарктом. Или ещё чем-нибудь таким же заковыристым
27.07.2021 12:03 Ответить
логічно садити тих, на спині яких заїхав у владу(на парашенка гада досі нічьо накопати ніззя, чауса викрали і то обісралися). тим паче семен так старався проти бариги, так старався! тож нагорода знайшла героя!
27.07.2021 11:50 Ответить
здохни, падло
27.07.2021 11:55 Ответить
О який поворот! Найголовнішому служаці народа говорити "господин". 😂😂😂
27.07.2021 11:50 Ответить
Ну так рвите уже зекрыску на куски,"сметуны",приведшие это чмо,а то только как начали звиздеть с 19го:"как только,так сразу" так и продолжаете
27.07.2021 11:50 Ответить
Діло в тому, що смєтунов усе задовольняє, поки є що покласти до піщепрійомніка, тільки це стримує їх гнівний порив.)
27.07.2021 11:56 Ответить
Сметунов завжди все влаштовує.
Якщо голодні сметуни вилізуть на вулиці то просто отримають ********** паличок і поховаються назад по своїм норам.
27.07.2021 11:58 Ответить
Думаю дело не в комбикорме для быдла73. Самая большая обида, которую чернь не простит Пороху, это осознание того, что оно полная мразь, когда приходилось прятаться от мобилизации, когда страшно выйти за пивом, когда оно понимает, какое оно чмо, на фоне бойцов и ветеранов.
27.07.2021 12:27 Ответить
Эти сметаны визжали,что они его попросят уйти и он уйдет..))))))
Абы не порошенко
27.07.2021 12:10 Ответить
"Коли вони садили соціал-демократів,
я промовчав. Я не був соціал-демократом.

Коли вони прийшли за членами профспілки,
я не протестував. Я не був членом профспілки.

Коли вони прийшли за євреями,
я не обурився. Я не був євреєм.

Коли вони прийшли за мною,
не залишилось нікого, хто б заступився за мене".

Смєтуни вичікують....
27.07.2021 14:06 Ответить
Цей шевченко від нього не відставав. Банив тих, хто попереджав його, що Зе - це катастрофа для України. Ідіотом бути не важко.
27.07.2021 12:02 Ответить
Во первых, поправлю Шевченко, не господин, а товарищ Зе, а во вторых, этот товарищ уже больше двух лет роет себе могилу, и я от всей души желаю комуняке удачи.
27.07.2021 12:02 Ответить
Семен нарешті буде задоволений, а то при щоколядному баризі ходив на волі і немав спокою!,

Дивись "сватів", може попустить!)))
27.07.2021 12:03 Ответить
А де всі ті люди, які раніше масово виходили тільки Семенченко покличе ?
Нікому не цікаво. Вони виконали задачу поставлену своїми господарями - позбулись Порошенка. А тепер позбудуться і семенченків.
27.07.2021 12:04 Ответить
Напомню ЗЕбуинам Шо такое "сметуны" ? Без бабосов - нет видосов?
Агент НАБУ Шевченко про арешт Семенченка: Пане Зеленський, ви коли про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? Це для вас погано закінчиться - Цензор.НЕТ 3277

Агент НАБУ Шевченко про арешт Семенченка: Пане Зеленський, ви коли про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? Це для вас погано закінчиться - Цензор.НЕТ 8094

Агент НАБУ Шевченко про арешт Семенченка: Пане Зеленський, ви коли про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? Це для вас погано закінчиться - Цензор.НЕТ 3703

Агент НАБУ Шевченко про арешт Семенченка: Пане Зеленський, ви коли про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? Це для вас погано закінчиться - Цензор.НЕТ 7524
27.07.2021 12:05 Ответить
та ничего поцЗедент не имел в виду;
просто озвучивал мацкальскую методичку
27.07.2021 12:05 Ответить
Кстати, да! Если зелёное кодло садит Семенченка, то нужно пересмотреть его реноме.
27.07.2021 12:15 Ответить
А коли Вомбат топив за зе-дегенерата, який обіцяв весною саджати, то шо Вомбат мав на увазі? Порошенка?
27.07.2021 12:16 Ответить
из семенченко(Гришина) патриот - как из говна пуля
это Бенина шестерка
27.07.2021 12:17 Ответить
Митрофан Козлов(шевченкоандрєй) з Тамбова! Ти бери чорний мішок по розміру і шуруй на Донбас! В нас добрива закінчуються
27.07.2021 12:29 Ответить
чтоб юледрочер ИванСулима не высказался - так не будет
27.07.2021 17:00 Ответить
Щоб для Зєлі це погано не закінчилось треба негайно дострокові президентські. І тоді зелений чмирьок отримає лише довічне з конфіскацією.
____
Але кого будемо обирати натомість, пані і панове?
27.07.2021 12:26 Ответить
будем возвращать ПОРОХА!!!!
27.07.2021 12:37 Ответить
Це питання було людям, а не тролям з мародерської ботоферми
27.07.2021 12:39 Ответить
кацап, вали домой, здесь стекломой не наливают
27.07.2021 12:47 Ответить
Вибач, я мокшанської мови не розумію
27.07.2021 13:25 Ответить
На досрочных выборах бараны опять проголосуют за зеленского.
И тогда у него еще +5 лет царствования, за которые можно успеть и обнулиться новой конституцией.
27.07.2021 13:07 Ответить
Ось тому нам треба узгодити когось нормального з командою. Зеркаль през, Юля прем'єр, Зєля в смітник.
27.07.2021 13:23 Ответить
а вы уже его смєли, что нового выбираете?
27.07.2021 17:09 Ответить
некоррумпированного неолигарха на которого нет компромата с обеих сторон.... это если
логически.... а если нит то воно конешно.....
27.07.2021 17:43 Ответить
Це вже дно, почав війну проти добровольців.,громадських активістів ,вулантерів саме тих хто зупиняв рашиську чуму в 2014 році.Натомість рашиський агент ківа погрожує держ. переворотом за московським сценарієм про це він за'явив на рос. тв.і жодних запитань наших силових органів до цього відморозка. Чи чого варта боротьба з укранськими олігархами , Коломоша проти якого порушено кримінальні справи в трьох кранах в минулому році збільшив сво статки на 60% до того списали всі борги перевівши на борг держ бюджету ,Ахметка збільшив своі статки 2,7 рази при тому що ВВП крани скоротився на 5%,ну а Фірташа на якого нібито наклали санкціі ,ВР нещодавно списала борг 100 мільярдів гривень,тобто переклали на споживавчів газу ,а якже суддя Вовк і сумнозвісний ОАСК? ніякоі боротьби з олігархами і корупціонерами лише імітація.
27.07.2021 12:33 Ответить
Дно - це позбутись проукраїнського президента.
Все решта - наслідки.
27.07.2021 12:36 Ответить
Проукраінський президент точно так боровся з корупцією і олігархами як і нинішній клоун лише імітація,багато посаджено корупціонерів ? та і корумповапні судді з'явились не сьогодні.
27.07.2021 13:11 Ответить
он занимался первоочередными проблемами. показатель - рост ввп. а зе занимается популизмом натравливая сбу на почту, борьба с коррупцией типа идет а ввп падает
27.07.2021 17:13 Ответить
Московська консерва сиволапий гетьман заподіяв Україні багато шкоди, а проукраїнськими були лише його передвиборчі висери. Реально ж воно не зробило НІЧОГО. Але за наказом з москви знищило, падло, 5 стратегічних складів з ************.
27.07.2021 21:21 Ответить
Свободу Зорро!
27.07.2021 12:47 Ответить
На х Зорро ..Слава Петру Уряяяяя
27.07.2021 12:50 Ответить
А ти розкажи нам Евгеша про вашу схему.. Хто кришував чия ініціатива і як ділилось бабло..Ну не без оплатно ви передавали все ЗСУ??? Ні . розказуй а потім будеш верешати як дівчинка...і кричать що ви незаймані ..
27.07.2021 12:48 Ответить
Посадили головного патріота від Бєні. Чим Сєня не догодив бабломойському?
27.07.2021 12:48 Ответить
Зеленський, ви коли про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? ©
Так. Навіть безвідносно до справи Гришина. Бо у Зе лише вата і сепарня у пошані.

Агент НАБУ Шевченко про арешт Семенченка: Пане Зеленський, ви коли про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? Це для вас погано закінчиться - Цензор.НЕТ 3306
27.07.2021 13:02 Ответить
А кто редутному сёме выдал справку, шо он патриот?
27.07.2021 13:06 Ответить
Бородатая бабушка ему справку выдала, на Гы+Гы.
27.07.2021 13:09 Ответить
А ви, порохоботи, більше дрищіть з ротів на таких, як Семен, як торнадівці, а потім дивуйтесь, звинувачуючи всіх підряд, чому у вашого соєво-шоколадного торгаша-латифундиста такий низький рівень довіри.
27.07.2021 14:01 Ответить
Абырвалг и все? А по-креативние?
27.07.2021 14:59 Ответить
ахренеть, к порохоботам у вас низкий уровень доверия, а к зеле который насиння посадил -- высокий )))
27.07.2021 17:15 Ответить
Порохоботи, відверто радіючи посадці людини, яка захищала Україну, палять і себе, і свого шефа, кремлівську консерву - сиволапого гетьмана. Не всирайтеся ви так від радощів, мерзото, вже давно ясно, які ви "патріоти" разом з вашим роботодавцем.
27.07.2021 16:40 Ответить
Ха-ха-ха)))
27.07.2021 16:43 Ответить
порохоботы его посадили или зе?
27.07.2021 17:16 Ответить
Так радощів повні штані саме у мародерських тролів
27.07.2021 17:50 Ответить
Зеля и Петя с олигархами не простят Торнадовцам и Семенченко остановку торговли на крови.
27.07.2021 14:41 Ответить
так петя его не трогал, даже когда тот хотел его скинуть через переворот
27.07.2021 17:17 Ответить
зе не понимает и не знает. его погрузили в теплую ванную
27.07.2021 14:44 Ответить
гавна?
27.07.2021 17:44 Ответить
То він розповідав Антимайданівцім. Невже не видно хто в його адміністрації? Там немає Турчинова чи Андрія Парубія. Там є Татаров, Єрмак і поруч Портнов. А невиконання мовного закону на його і його корифанів каналі 1+1 Коломойського-Медведчука показав все, як воно є. Чи ще щось потрібно щоб зрозуміти хто такий Косоворотка Гундосович?
27.07.2021 14:57 Ответить
Действительно, для Медведчук а сделали все условия, чтобы и дальше прекрасно жил, а для Семенченко СИЗО. Видимо чисто для увеличения своего рейтинга убрал каналы.
27.07.2021 15:05 Ответить
"Это для вас плохо закончится"
Амінь!
27.07.2021 16:16 Ответить
От цікаво, порохоботи, а чому ваш роботодавець не організовує захисту доброворльців, зокрема й Семена, від переслідувань влади, га? Що скажете, "патріоти" липові?
27.07.2021 16:42 Ответить
а вам видимо сэр ни клубнички ни черешенки не досталось..... шож вы так....
27.07.2021 17:46 Ответить
"Лишьбынепорошенки" опять негодуютЪ ? ))) Сметуны мамкины.
27.07.2021 16:51 Ответить
хто такой этот агент? да нихто.
27.07.2021 21:23 Ответить
 
 