Агент НАБУ Шевченко об аресте Семенченко: Господин Зеленский, вы когда о "весне" и "посадках" рассказывали, именно посадки патриотов имели в виду? Это для вас плохо закончится

Агент НАБУ Евгений Шевченко связывает повторное помещение под стражу экс-нардепа Семена Семенченко с тем, что ходатайство СБУ рассматривал судья из Луганска.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук агент НАБУ Евгений Шевченко.

"Дожились. Неделю назад Семен Семенченко был освобожден из-под стражи, так как судья Соломенского суда не увидела в материалах следствия ни одного факта совершения преступления - лишь клевету и нелепые потуги сфабриковать дело. Но Служба безопасности Украины не успокоилась - подонок-следователь Юрченко на скорую руку склепал новое подозрение и рассмотрение (по удивительному стечению обстоятельств) попало к другому судье, который в 2017 году переехал в Киев из Луганска. Так стоит ли удивляться, что представитель луганского кривосудия даже не читал дело, а просто выполнил указание сверху и без всяких оснований отправил комбата обратно в СИЗО?" - отметил он.

"Между тем Медведчук, который делал и делает все, чтобы уничтожить нашу государственность, на свободе. Вся та гадость из числа депутатов и министров, которая годами грабила и грабит дальше Украину - на свободе. А человек, который создал легендарный добровольческий батальон Донбасс, освобождал села и города от оккупантов, получил ранения в Иловайске и не продался, когда попал в Раду - сидит в камере-одиночке", - добавил Шевченко.

"Господин Владимир Зеленский, вы когда там о "весне" и "посадках" рассказывали, именно посадки патриотов имели в виду? То у меня для вас печальная новость - это для вас плохо закончится. И для вас, и для всей вашей "зеленой" команды, которую люди разорвут на куски, когда наступит час расплаты", - резюмировал он.

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.