Агент НАБУ Шевченко об аресте Семенченко: Господин Зеленский, вы когда о "весне" и "посадках" рассказывали, именно посадки патриотов имели в виду? Это для вас плохо закончится
Агент НАБУ Евгений Шевченко связывает повторное помещение под стражу экс-нардепа Семена Семенченко с тем, что ходатайство СБУ рассматривал судья из Луганска.
Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Дожились. Неделю назад Семен Семенченко был освобожден из-под стражи, так как судья Соломенского суда не увидела в материалах следствия ни одного факта совершения преступления - лишь клевету и нелепые потуги сфабриковать дело. Но Служба безопасности Украины не успокоилась - подонок-следователь Юрченко на скорую руку склепал новое подозрение и рассмотрение (по удивительному стечению обстоятельств) попало к другому судье, который в 2017 году переехал в Киев из Луганска. Так стоит ли удивляться, что представитель луганского кривосудия даже не читал дело, а просто выполнил указание сверху и без всяких оснований отправил комбата обратно в СИЗО?" - отметил он.
"Между тем Медведчук, который делал и делает все, чтобы уничтожить нашу государственность, на свободе. Вся та гадость из числа депутатов и министров, которая годами грабила и грабит дальше Украину - на свободе. А человек, который создал легендарный добровольческий батальон Донбасс, освобождал села и города от оккупантов, получил ранения в Иловайске и не продался, когда попал в Раду - сидит в камере-одиночке", - добавил Шевченко.
"Господин Владимир Зеленский, вы когда там о "весне" и "посадках" рассказывали, именно посадки патриотов имели в виду? То у меня для вас печальная новость - это для вас плохо закончится. И для вас, и для всей вашей "зеленой" команды, которую люди разорвут на куски, когда наступит час расплаты", - резюмировал он.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.
Операцию «вагнеровцев» планировали, координировали и осуществляли четыре структуры: АП / ГУР / СБУ / ГПУ.
АП - Валерий Кондратюк, зам главы АП в 2018-2019 годах, координатор спецслужб и координатор международных контактов по линии США и Турции - уволен
ГУР - Василий Бурба, глава ГУР в 2018-2020 годах - уволен
СБУ - Руслан Баранецкий, первый зам Главы СБУ, докладчик по делу «вагнеровцев» на совещании в ОП - уволен
ГПУ - Гюндуз Мамедов, зам Генпрокурора, куратор операции по линии прокуратуры - уволен
Все концы в воду. В Офисе Президента зачистили всех силовиков, имевших отношение к операции.
В самой ОП не уволен никто.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2988798331388964 Юрий Бирюков
Якщо голодні сметуни вилізуть на вулиці то просто отримають ********** паличок і поховаються назад по своїм норам.
Абы не порошенко
я промовчав. Я не був соціал-демократом.
Коли вони прийшли за членами профспілки,
я не протестував. Я не був членом профспілки.
Коли вони прийшли за євреями,
я не обурився. Я не був євреєм.
Коли вони прийшли за мною,
не залишилось нікого, хто б заступився за мене".
Смєтуни вичікують....
Дивись "сватів", може попустить!)))
Нікому не цікаво. Вони виконали задачу поставлену своїми господарями - позбулись Порошенка. А тепер позбудуться і семенченків.
просто озвучивал мацкальскую методичку
это Бенина шестерка
Але кого будемо обирати натомість, пані і панове?
И тогда у него еще +5 лет царствования, за которые можно успеть и обнулиться новой конституцией.
логически.... а если нит то воно конешно.....
Все решта - наслідки.
Так. Навіть безвідносно до справи Гришина. Бо у Зе лише вата і сепарня у пошані.
Амінь!