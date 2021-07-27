РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9846 посетителей онлайн
Новости
1 818 14

Сейчас за незаконную добычу янтаря придется отвечать. Не важно, сколько - пол килограмма или тонна, - глава СЭП Мельник

Сейчас за незаконную добычу янтаря придется отвечать. Не важно, сколько - пол килограмма или тонна, - глава СЭП Мельник

Когда законодательная власть устанавливает какие-то понятные правила, аукционы и комплексно реагирует на какую-то проблему в обществе, то она решается.

Об этом заявил глава Специализированной экологической прокуратуры Алексей Мельник в интервью Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в конце 2019 парламент принял Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства о добыче янтаря и других полезных ископаемых".

"Кроме установления уголовной ответственности за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку янтаря, происхождение которого не подтверждается соответствующими документами, и за уклонение от рекультивации земель, им также предусмотрен целый комплекс других механизмов (резервирование земельных участков, внедрение единых разрешений на разведку с правом добычи с определением начальной стоимости продажи на аукционе)", - отметил Мельник.

По его словам, если раньше нужно было причинение тяжких последствий для окружающей среды, то сейчас просто добыча, обработка, перевозка янтаря.

"И не важно, сколько - пол килограмма или тонна, отвечать все равно придется. Так же и с лесом происходит. Когда законодательная власть устанавливает какие-то понятные правила, аукционы и комплексно реагирует на какую-то проблему в обществе, она и решается. Нельзя установить просто какой-то запрет, не решая проблему в целом", - добавил глава СЭП.

Полный текст интервью с главой СЭП Алексеем Мельником читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Население доросло до того, чтобы сортировать мусор, - глава Специализированной экологической прокуратуры Мельник

Автор: 

янтарь (582) Мельник Алексей (3) СЭП (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Сейчас за незаконную добычу янтаря придется отвечать. Не важно, сколько - пол килограмма или тонна, - глава СЭП Мельник - Цензор.НЕТ 5245
показать весь комментарий
27.07.2021 12:03 Ответить
+4
та знаем. за пол-кило - 10 лет, а за тонну - штраф 10 тыс.грн.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:06 Ответить
+4
цена упала настолько, что он нах никому не нужен, а зеленые дебилы лохам втирают, про "незаконную добычу янтаря придется отвечать".
показать весь комментарий
27.07.2021 12:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сейчас за незаконную добычу янтаря придется отвечать. Не важно, сколько - пол килограмма или тонна, - глава СЭП Мельник - Цензор.НЕТ 5245
показать весь комментарий
27.07.2021 12:03 Ответить
цена упала настолько, что он нах никому не нужен, а зеленые дебилы лохам втирают, про "незаконную добычу янтаря придется отвечать".
показать весь комментарий
27.07.2021 12:08 Ответить
неважно сколько, отвечать,аукционы...Какой слог у сказочника с Волынских лесов, заслушаться можно...
показать весь комментарий
27.07.2021 12:05 Ответить
та знаем. за пол-кило - 10 лет, а за тонну - штраф 10 тыс.грн.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:06 Ответить
за тонну-ментам 10 тыс
показать весь комментарий
27.07.2021 12:14 Ответить
Но реально отвечать будут только те, кто собрал полкилограмма, тонну ЗЕбанда не заметит.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:08 Ответить
А якщо Брагар спи...дить бурштину, то відповідатиме сам Мельник.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:10 Ответить
Сейчас за незаконную добычу янтаря придется отвечать. Не важно, сколько - пол килограмма или тонна, - глава СЭП Мельник - Цензор.НЕТ 6159
показать весь комментарий
27.07.2021 12:11 Ответить
а что есть законная добыча янтаря??
Это кто такие??
которые под ментами или СБУшниками?
показать весь комментарий
27.07.2021 12:13 Ответить
по-зеленски: киздит и не моргает
показать весь комментарий
27.07.2021 12:15 Ответить
"не важно, сколько - пол килограмма или тонна" - штраф одинаков = 1208 грн. 55 коп.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:19 Ответить
Кому на лапу дати ?
показать весь комментарий
27.07.2021 12:34 Ответить
Для борьбы с контрабандой янтаря пора бы было уже давно начать отстреливать браконьеров на месте преступления. Конечно контрабанда не прекратится,но мне кажется, значит.сократится
показать весь комментарий
27.07.2021 12:39 Ответить
Правосудие по Коломойскому. "Янтарное дело": Четыре взятки из шести замыкаются на Розенблате. СХЕМА/ Суд открыл производство по иску Розенблата против Сытника и Порошенко
показать весь комментарий
27.07.2021 12:39 Ответить
 
 