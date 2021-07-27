Сейчас за незаконную добычу янтаря придется отвечать. Не важно, сколько - пол килограмма или тонна, - глава СЭП Мельник

Когда законодательная власть устанавливает какие-то понятные правила, аукционы и комплексно реагирует на какую-то проблему в обществе, то она решается.

Об этом заявил глава Специализированной экологической прокуратуры Алексей Мельник в интервью Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в конце 2019 парламент принял Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства о добыче янтаря и других полезных ископаемых".

"Кроме установления уголовной ответственности за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку янтаря, происхождение которого не подтверждается соответствующими документами, и за уклонение от рекультивации земель, им также предусмотрен целый комплекс других механизмов (резервирование земельных участков, внедрение единых разрешений на разведку с правом добычи с определением начальной стоимости продажи на аукционе)", - отметил Мельник.

По его словам, если раньше нужно было причинение тяжких последствий для окружающей среды, то сейчас просто добыча, обработка, перевозка янтаря.

"И не важно, сколько - пол килограмма или тонна, отвечать все равно придется. Так же и с лесом происходит. Когда законодательная власть устанавливает какие-то понятные правила, аукционы и комплексно реагирует на какую-то проблему в обществе, она и решается. Нельзя установить просто какой-то запрет, не решая проблему в целом", - добавил глава СЭП.

