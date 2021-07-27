Данилюк о кадровых перестановках Зеленского в СБУ: "От перемены мест слагаемых сумма не меняется"

Президент Украины Владимир Зеленский называет одной из причин кадровых перестановок в Службе безопасности недостаточный темп борьбы с контрабандой, но согласно реформе данные полномочия теперь переходят к Бюро экономической безопасности.

Об этом сооснователь Центра национальной устойчивости и развития, экс-секретарь СНБО и автор концепции БЭБ Александр Данилюк пишет в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Здесь без бутылки не разобраться. С одной стороны, "целью Зеленского при принятии этих указов было обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, соответствующей содержанию реформы ведомства". С другой - "президента не устраивает темп борьбы с контрабандой, который есть сейчас, и он хочет усилить работу ведомства.

А ничего что СБУ вообще не должна заниматься борьбой с контрабандой ни согласно действующим полномочиям, а тем более после реформы? Во-первых - это полномочия Бюро экономической безопасности, которое должно быть создано до 25 сентября этого года. Во-вторых - СБУ занимается крышеванием контрабанды и их надо устранять от "борьбы" подальше - потому что борются сами с собой. И в-третьих, а разве "мощные" санкции СНБО не уничтожили контрабанду? Нет? Удивительно .... Одна просьба: думать хоть немного, прежде чем публично объяснять шкурные решения. Ну нет здесь государственнической логики, и не может быть. От перемены мест слагаемых сумма не меняется ...", - написал Данилюк.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о кадровых перестановках в руководстве Службы безопасности Украины. Позже он прокомментировал кадровые перестановки в Службе безопасности Украины, назвав причиной таких действий обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, соответствующей содержанию реформы ведомства и недостаточный темп борьбы СБУ с контрабандой.