Данилюк о кадровых перестановках Зеленского в СБУ: "От перемены мест слагаемых сумма не меняется"
Президент Украины Владимир Зеленский называет одной из причин кадровых перестановок в Службе безопасности недостаточный темп борьбы с контрабандой, но согласно реформе данные полномочия теперь переходят к Бюро экономической безопасности.
Об этом сооснователь Центра национальной устойчивости и развития, экс-секретарь СНБО и автор концепции БЭБ Александр Данилюк пишет в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Здесь без бутылки не разобраться. С одной стороны, "целью Зеленского при принятии этих указов было обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, соответствующей содержанию реформы ведомства". С другой - "президента не устраивает темп борьбы с контрабандой, который есть сейчас, и он хочет усилить работу ведомства.
А ничего что СБУ вообще не должна заниматься борьбой с контрабандой ни согласно действующим полномочиям, а тем более после реформы? Во-первых - это полномочия Бюро экономической безопасности, которое должно быть создано до 25 сентября этого года. Во-вторых - СБУ занимается крышеванием контрабанды и их надо устранять от "борьбы" подальше - потому что борются сами с собой. И в-третьих, а разве "мощные" санкции СНБО не уничтожили контрабанду? Нет? Удивительно .... Одна просьба: думать хоть немного, прежде чем публично объяснять шкурные решения. Ну нет здесь государственнической логики, и не может быть. От перемены мест слагаемых сумма не меняется ...", - написал Данилюк.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о кадровых перестановках в руководстве Службы безопасности Украины. Позже он прокомментировал кадровые перестановки в Службе безопасности Украины, назвав причиной таких действий обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, соответствующей содержанию реформы ведомства и недостаточный темп борьбы СБУ с контрабандой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://censor.net/ru/comments/locate/3279349/01921438-ee38-71e2-9f6b-ce0c685965cf
Про це повідомляє джерело https://s.newsua.one/3b9 "Главкома" в прокуратурі.
Зокрема, однією з причин звільнення Мамедова співрозмовник називає відмову фабрикувати справи проти представників опозиції й перекладати відповідальність за воєнні злочини з Російської Федерації на колишнє керівництво держави.
Йдеться саме про ті справи, у яких за даними експертиз і слідчих дій відомство довело провину вищого керівництва РФ.
Мамедов очолював Департамент нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Це відомство було створено ще за каденції Петра Порошенка. Понад 50 слідчих збирали матеріали про злочини РФ на території України, зокрема про відкрите вторгнення під час подій в Іловайську та інші спецоперації РФ. Відділ Мамедова систематично скорочували, зменшуючи кількість слідчих. У червні ж і самого Мамедова усунули від керівництва департаментом. Згодом його позбавили доступу до державної таємниці.
Раніше юридична компанія Міллер, яка представляє інтереси ексзаступника Генпрокурора, заявляла про систематичний тиск на нього з боку Офісу генерального прокурора та Служби безпеки.
Нагадаємо, глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова позбавила свого заступника Гюндуза Мамедова керівництва над так званим «Департаментом війни», а пізнше забрала решту повноважень. За словами генпрокурорки, приймаючи це рішення, вона керувалася «листами від СБУ».
https://newsua.one/news-politics/dzherelo-v-prokuraturi-povidomilo-s-51847.html