Глава МВД Монастырский обсудил с предстоятелями ПЦУ и УПЦ (МП) меры безопасности в День Крещения Руси-Украины. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский встретился с предстоятелями ПЦУ Митрополитом Епифанием и УПЦ (МП) Митрополитом Онуфрием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Во время встречи главы МВД с лидерами двух крупнейших православных конфессий Украины речь шла о конструктивных взаимоотношениях между церковью и государством и необходимости обеспечения межконфессионального мира и правопорядка.

Отдельно стороны подробно обсудили меры публичной безопасности во время традиционных массовых акций 27-28 июля, посвященных государственному празднику - Дню Крещения Киевской Руси-Украины. Он, согласно Указу Президента Украины, отмечается ежегодно 28 июля в день памяти равноапостольного князя Владимира. В этом году отмечается 1033-я годовщина этого знаменательного события.

Монастырский заверил руководителей Православной церкви Украины и Украинской православной церкви, что МВД во время многочисленных массовых мероприятий в ближайшие дни и на территориях культовых сооружений, и вне их готово жестко, но законно противодействовать всем возможным провокациям, имеет достаточно сил и средств и обязательно обеспечит общественный порядок и безопасность всех граждан независимо от их конфессиональной принадлежности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крещение Киевской Руси-Украины: из-за крестного хода в центре столицы усилят меры безопасности и ограничат движение



Фото: сайт МВД

Глава МВД призвал глав ПЦУ и УПЦ к взвешенности и особой ответственности при организации и проведении всех религиозных обрядов при массовом участии верующих, а также выразил надежду на сотрудничество сейчас и конструктивный диалог в будущем.