Глава МВД Монастырский обсудил с предстоятелями ПЦУ и УПЦ (МП) меры безопасности в День Крещения Руси-Украины. ФОТОрепортаж
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский встретился с предстоятелями ПЦУ Митрополитом Епифанием и УПЦ (МП) Митрополитом Онуфрием.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
Во время встречи главы МВД с лидерами двух крупнейших православных конфессий Украины речь шла о конструктивных взаимоотношениях между церковью и государством и необходимости обеспечения межконфессионального мира и правопорядка.
Отдельно стороны подробно обсудили меры публичной безопасности во время традиционных массовых акций 27-28 июля, посвященных государственному празднику - Дню Крещения Киевской Руси-Украины. Он, согласно Указу Президента Украины, отмечается ежегодно 28 июля в день памяти равноапостольного князя Владимира. В этом году отмечается 1033-я годовщина этого знаменательного события.
Монастырский заверил руководителей Православной церкви Украины и Украинской православной церкви, что МВД во время многочисленных массовых мероприятий в ближайшие дни и на территориях культовых сооружений, и вне их готово жестко, но законно противодействовать всем возможным провокациям, имеет достаточно сил и средств и обязательно обеспечит общественный порядок и безопасность всех граждан независимо от их конфессиональной принадлежности.
Глава МВД призвал глав ПЦУ и УПЦ к взвешенности и особой ответственности при организации и проведении всех религиозных обрядов при массовом участии верующих, а также выразил надежду на сотрудничество сейчас и конструктивный диалог в будущем.
До речі, в Москві хресного ходу не буде, бо важка епідемобстановка.
А у Києві рпцмп проводить. При цьому на інтері Бойко каже, треба вивчати досвід інших країн і готуватися до чергової хвилі, а за секунду - реклама ходи.
Якийсь пздц
нарисовали гебцам маршрут, мсров с собаками выставили и вперед
==
Русская православная церковь отказалась от проведения традиционного крестного хода в Москве в честь Дня крещения Руси 28 июля, передаетhttps://tass.ru/obschestvo/11989823 ТАСС со ссылкой на председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.
«Что касается Москвы, то у нас несколько лет подряд был крестный ход от Кремля от Успенского собора к памятнику князю Владимиру, но 28 июля этого крестного хода не будет в связи со сложной эпидемической ситуацией», - сказал он.
==
20 декабря 2018
Верховная Рада приняла изменения в законодательство, обязывающие Украинскую православную церковь Московского патриархата УПЦ МП изменить название и
указать принадлежность к Русской православной церкви.
Это решение поддержали 240 депутатов из 226 необходимых.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-46633609
Эти изменения они обязаны указать в своем уставе.
Таким образом, будущее ИЗМЕНЕННОЕ НАЗВАНИЕ УПЦ МП МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ КАК
"РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В УКРАИНЕ".
Обратите внимание - Монастырскй на обеих фотографиях один-в-один точная копия в лице, одежде и позе на фоне флага и герба.
А попов только подставили разных.
Московский патриархат мог выступить в защиту государственной территории украинской братии с критикой гибридной войны Кремля против Киева.
Словно мирная сила, поддерживающая восточнославянское единство, он должен был осудить официальную аннексию Россией Крыма и неофициальную оккупацию Восточного Донбасса.
Однако РПЦ, КОТОРАЯ ДЕ-ФАКТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕТВЬЮ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ,
пошла за Путиным в тщетной попытке переосмысления российской геополитики или даже мировой политики в первой половине XXI века.
ОПЗЖ для ЗЕ и Ко - это ж свои.
| ЧТ, 2015-04-23 08:32
http://argumentua.com/stati/russkaya-pravoslavnaya-tserkov-na-sluzhbe-kgbfsb
18 квітня 2018
https://www.radiosvoboda.org/a/29174591.html
«Отрадно, что Вы уделяете особое внимание вопросам духовно-нравственного характера при организации деятельности Ваших сотрудников.
Убежден, что конструктивное соработничество Русской Православной Церкви и Федеральной службы будет только способствовать на благо интересов России».
Сращивание государственной и церковной власти России привели к тому, что
Кремль, ФСБ и РПЦ действуют как единый организм, реализуя совместный геополитический проект на постсоветском пространстве под названием «РуSSкий мир»
Соседи, хотя и единокровные по телу и вере, не хотят почему-то в «РуSSкий мир», а Путину с Гундяевым не терпится уже при своей жизни установить этот «рай» на своих и чужих землях .
Вот поэтому и непрошеные гости в украинском доме.
https://politua.org/gumanitarnaya-aura/16333-russkaya-pravoslavnaya-cerkov-kak-fi/
Безопасность ценной реликвии христианского мира обеспечивал Игорь Гиркин (Стрелков), в дальнейшем известный главарь террористов на Донбассе.
Более того, Гиркин был фактически постоянным членом православных делегаций, которые снаряжались в Украину, в том числе и в свите самого Кирилла, что указывает на его особый статус в ФСБ - партнера РПЦ по «благим и духовным делам».
Гиркин вместе с другими паломниками в погонах спецслужб России планомерно посещал южные и восточные епархии УПЦ МП, осуществляя разведывательную и подготовительную миссию, инструктировал «резидентов в церковных рясах», а через них разветвленную сеть «прихожан».
ЧАСТЬ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА СТАЛА ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ» РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ.
СУЩЕСТВУЕТ ЦЕЛАЯ СЕТЬ СВЯЩЕННИКОВ, АКТИВНО ПОМОГАЮЩИХ РОССИЙСКИМ ТЕРРОРИСТАМ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ.
https://politua.org/gumanitarnaya-aura/16333-russkaya-pravoslavnaya-cerkov-kak-fi/