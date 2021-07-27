РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9989 посетителей онлайн
Новости
2 676 31

Глава МВД Монастырский обсудил с предстоятелями ПЦУ и УПЦ (МП) меры безопасности в День Крещения Руси-Украины. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский встретился с предстоятелями ПЦУ Митрополитом Епифанием и УПЦ (МП) Митрополитом Онуфрием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Во время встречи главы МВД с лидерами двух крупнейших православных конфессий Украины речь шла о конструктивных взаимоотношениях между церковью и государством и необходимости обеспечения межконфессионального мира и правопорядка.

Отдельно стороны подробно обсудили меры публичной безопасности во время традиционных массовых акций 27-28 июля, посвященных государственному празднику - Дню Крещения Киевской Руси-Украины. Он, согласно Указу Президента Украины, отмечается ежегодно 28 июля в день памяти равноапостольного князя Владимира. В этом году отмечается 1033-я годовщина этого знаменательного события.

Глава МВД Монастырский обсудил с предстоятелями ПЦУ и УПЦ (МП) меры безопасности в День Крещения Руси-Украины 01

Монастырский заверил руководителей Православной церкви Украины и Украинской православной церкви, что МВД во время многочисленных массовых мероприятий в ближайшие дни и на территориях культовых сооружений, и вне их готово жестко, но законно противодействовать всем возможным провокациям, имеет достаточно сил и средств и обязательно обеспечит общественный порядок и безопасность всех граждан независимо от их конфессиональной принадлежности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крещение Киевской Руси-Украины: из-за крестного хода в центре столицы усилят меры безопасности и ограничат движение

Глава МВД Монастырский обсудил с предстоятелями ПЦУ и УПЦ (МП) меры безопасности в День Крещения Руси-Украины 02
Фото: сайт МВД

Глава МВД призвал глав ПЦУ и УПЦ к взвешенности и особой ответственности при организации и проведении всех религиозных обрядов при массовом участии верующих, а также выразил надежду на сотрудничество сейчас и конструктивный диалог в будущем.

МВД (9345) Крещение Киевской Руси (137) Онуфрий (88) Монастырский Денис (335) Епифаний (347)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
https://mobile.twitter.com/dimo4ki

https://mobile.twitter.com/dimo4ki Макальондра @dimo4ki

https://mobile.twitter.com/dimo4ki https://mobile.twitter.com/dimo4ki



До речі, в Москві хресного ходу не буде, бо важка епідемобстановка.
А у Києві рпцмп проводить. При цьому на інтері Бойко каже, треба вивчати досвід інших країн і готуватися до чергової хвилі, а за секунду - реклама ходи.
Якийсь пздц
показать весь комментарий
27.07.2021 12:00 Ответить
+7
найбільш безпечно було б депортувати церкву московського патріархату за місцем прописки патріархату
показать весь комментарий
27.07.2021 12:04 Ответить
+7
Глава МВД Монастырский встретился с наместником ФСБ в Украине Онуфрием.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://mobile.twitter.com/dimo4ki

https://mobile.twitter.com/dimo4ki Макальондра @dimo4ki

https://mobile.twitter.com/dimo4ki https://mobile.twitter.com/dimo4ki



До речі, в Москві хресного ходу не буде, бо важка епідемобстановка.
А у Києві рпцмп проводить. При цьому на інтері Бойко каже, треба вивчати досвід інших країн і готуватися до чергової хвилі, а за секунду - реклама ходи.
Якийсь пздц
показать весь комментарий
27.07.2021 12:00 Ответить
с гебешной сектой обсуждать)
нарисовали гебцам маршрут, мсров с собаками выставили и вперед
показать весь комментарий
27.07.2021 12:01 Ответить
вот что получается..
==

Русская православная церковь отказалась от проведения традиционного крестного хода в Москве в честь Дня крещения Руси 28 июля, передаетhttps://tass.ru/obschestvo/11989823 ТАСС со ссылкой на председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.
«Что касается Москвы, то у нас несколько лет подряд был крестный ход от Кремля от Успенского собора к памятнику князю Владимиру, но 28 июля этого крестного хода не будет в связи со сложной эпидемической ситуацией», - сказал он.
==
показать весь комментарий
27.07.2021 12:02 Ответить
найбільш безпечно було б депортувати церкву московського патріархату за місцем прописки патріархату
показать весь комментарий
27.07.2021 12:04 Ответить
Глава МВД Монастырский встретился с наместником ФСБ в Украине Онуфрием.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:04 Ответить
Владимир в гробу ворочается от плясок мокшанских попиков с погонами пол рясой.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:08 Ответить
РПЦ в Украине распостраняет заразу, которая называется "Русский мир", а теперешняя власть ей в этом потворствует
показать весь комментарий
27.07.2021 12:12 Ответить
В Україні нема української державної влади !!! Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!)))
показать весь комментарий
27.07.2021 12:19 Ответить
Що таке «УПЦ (МП)?! - Цензорський редактор не виконує закони України?
показать весь комментарий
27.07.2021 12:12 Ответить
Одразу видно: у нового керівника дуже багато "роботи". Вже почало фейсом торгувати. Чекаємо на наступний крок - відосікі.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:13 Ответить
В чём смысл этих шатаний по улицам с иконами?
показать весь комментарий
27.07.2021 12:15 Ответить
Это чучело тоже в попы готовится? хоть бы рыло побрило чмо
показать весь комментарий
27.07.2021 12:15 Ответить
УПЦ(МП)-це філія ФСБ в Україні, розплідник колорадської гидоти !!! Нах...,за порєбрік гидоту "Русского мира" !!!)))
показать весь комментарий
27.07.2021 12:17 Ответить
"Русская православная церковь в Украине": Рада обязала УПЦ МП переименоваться
20 декабря 2018
Верховная Рада приняла изменения в законодательство, обязывающие Украинскую православную церковь Московского патриархата УПЦ МП изменить название и
указать принадлежность к Русской православной церкви.


Это решение поддержали 240 депутатов из 226 необходимых.

 https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-46633609
показать весь комментарий
27.07.2021 12:18 Ответить
оне не хотят быть русскими..
показать весь комментарий
27.07.2021 12:19 Ответить
Принятые изменения предусматривают, что новое название должно содержать воспроизведение полного названия материнской церкви с возможным добавлением "в Украине".
Эти изменения они обязаны указать в своем уставе.
Таким образом, будущее ИЗМЕНЕННОЕ НАЗВАНИЕ УПЦ МП МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ КАК


"РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В УКРАИНЕ".
показать весь комментарий
27.07.2021 12:21 Ответить
Яким боком московська секта до хрещення Руси?!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:18 Ответить
Російська православна церква в Україні боїться назвати себе російською.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:19 Ответить
Кстати, фотошоп!!!
Обратите внимание - Монастырскй на обеих фотографиях один-в-один точная копия в лице, одежде и позе на фоне флага и герба.
А попов только подставили разных.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:19 Ответить
Сходив в гебешну церкву інструкціїї отримати?
показать весь комментарий
27.07.2021 12:28 Ответить
При выборе позиции относительно российско-украинского конфликта, РПЦ следовало придерживаться общехристианских и общеправославных принципов.

Московский патриархат мог выступить в защиту государственной территории украинской братии с критикой гибридной войны Кремля против Киева.
Словно мирная сила, поддерживающая восточнославянское единство, он должен был осудить официальную аннексию Россией Крыма и неофициальную оккупацию Восточного Донбасса.


Однако РПЦ, КОТОРАЯ ДЕ-ФАКТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕТВЬЮ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ,
пошла за Путиным в тщетной попытке переосмысления российской геополитики или даже мировой политики в первой половине XXI века.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:31 Ответить
Какой прекрасный загар у московского попа. Интересно, где он его получил, небось усердно молясь где-нибудь в келье.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:32 Ответить
РПЦ ДЕ-ФАКТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕТВЬЮ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:33 Ответить
Но террористов Кивы Монастырский не видит в упор.

ОПЗЖ для ЗЕ и Ко - это ж свои.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:50 Ответить
Нахера вы пишете УПЦмп, есть РПЦу. и ТОЧКА.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:00 Ответить
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ: НА СЛУЖБЕ КГБ/ФСБ

| ЧТ, 2015-04-23 08:32
http://argumentua.com/stati/russkaya-pravoslavnaya-tserkov-na-sluzhbe-kgbfsb
показать весь комментарий
27.07.2021 14:16 Ответить
Якій потужний міністр, як своєчасно провів зустрічі і виклав фото...
показать весь комментарий
27.07.2021 14:17 Ответить
«РПЦ - ЦЕ МАЙЖЕ НАША ФІЛІЯ». ЗІЗНАННЯ ОФІЦЕРА ФСБ РОСІЇ"
18 квітня 2018

https://www.radiosvoboda.org/a/29174591.html
показать весь комментарий
27.07.2021 14:22 Ответить
В 2011 году Патриарх РПЦ МП Кирилл (Гундяев), поздравляя директора ФСБ РФ - генерала армии Александра Бортникова по случаю 60-летия со дня его рождения отметил:
«Отрадно, что Вы уделяете особое внимание вопросам духовно-нравственного характера при организации деятельности Ваших сотрудников.
Убежден, что конструктивное соработничество Русской Православной Церкви и Федеральной службы будет только способствовать на благо интересов России».


Сращивание государственной и церковной власти России привели к тому, что
Кремль, ФСБ и РПЦ действуют как единый организм, реализуя совместный геополитический проект на постсоветском пространстве под названием «РуSSкий мир»
Соседи, хотя и единокровные по телу и вере, не хотят почему-то в «РуSSкий мир», а Путину с Гундяевым не терпится уже при своей жизни установить этот «рай» на своих и чужих землях .
Вот поэтому и непрошеные гости в украинском доме.
https://politua.org/gumanitarnaya-aura/16333-russkaya-pravoslavnaya-cerkov-kak-fi/
показать весь комментарий
27.07.2021 14:30 Ответить
За месяц до аннексии Крыма в Симферополь под патронатом московского патриарха привезли православную святыню из Афона - Дары Волхвов.
Безопасность ценной реликвии христианского мира обеспечивал Игорь Гиркин (Стрелков), в дальнейшем известный главарь террористов на Донбассе.
Более того, Гиркин был фактически постоянным членом православных делегаций, которые снаряжались в Украину, в том числе и в свите самого Кирилла, что указывает на его особый статус в ФСБ - партнера РПЦ по «благим и духовным делам».
Гиркин вместе с другими паломниками в погонах спецслужб России планомерно посещал южные и восточные епархии УПЦ МП, осуществляя разведывательную и подготовительную миссию, инструктировал «резидентов в церковных рясах», а через них разветвленную сеть «прихожан».
ЧАСТЬ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА СТАЛА ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ» РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ.


СУЩЕСТВУЕТ ЦЕЛАЯ СЕТЬ СВЯЩЕННИКОВ, АКТИВНО ПОМОГАЮЩИХ РОССИЙСКИМ ТЕРРОРИСТАМ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ.

https://politua.org/gumanitarnaya-aura/16333-russkaya-pravoslavnaya-cerkov-kak-fi/
показать весь комментарий
27.07.2021 14:36 Ответить
Про провокації треба попереджати лише московську церкву : це вони збори своїх агентів збирали і людей з усіх сторін до Києва звозити збираються, не шкодуючи російського бюджету. І саме вони готують провокації в день приїзду Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ ! Зло прагне заволодіти Світом . І саме Московія - це утворення , яке завжди було ,є і буде анти Русь - Україна.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:34 Ответить
 
 