Депутаты горсовета Чугуева просят Баканова прекратить политические преследования: "Не единожды получали от сотрудников СБУ угрозы, "предупреждения", "дружеские советы". ДОКУМЕНТ

10 из 34 депутатов горсовета г. Чугуев (Харьковская область) заявили о политических преследованиях со стороны сотрудников СБУ и обратились к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прекратить преследования и дать соответствующую закону оценку действий его подчиненных.

Об этом рассказал в Facebook аналитик Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ) и депутат Чугуевского горсовета Дмитрий Дробот, передает Цензор.НЕТ.

Дробот обнародовал обращение от 10 депутатов Чугуевского горсовета к главе СБУ Ивану Баканову и главе СБУ Харьковщины Дудину относительно политических преследований со стороны сотрудников ведомтсва.

"Чугуевщина стала заложником грязных технологий, беспрецедентного давления, запугиваний и политических репрессий в отношении депутатов Чугуевского горсовета. Мы с сожалением вынуждены констатировать, что орудием репрессивного давления со стороны власти стала Служба безопасности Украины. Мы как депутаты не единожды получали от сотрудников СБУ угрозы, "предупреждения", "дружеские советы" и принуждения к получению неправомерной выгоды или должностей", - говорится в заявлении.

"Цель такого давления – установление тотального контроля над Чугуевским горсоветом со стороны городского головы Минаевой Г.Н." - акцентируется в обращении.

Депутаты просят руководство СБУ прекратить политические преследования и дать соответствующую оценку действиям сотрудников ведомства.

"Давайте еще раз. А то вчера как-то не зашло. Популярно. Есть СБУ, которое должно заниматься террористами, контрразведкой, сепаратистами, служить и защищать народ Украины и иногда экономикой. Есть депутаты. Которые о местном самоуправлении: принимают всевозможные программы, распределяют бюджет, раздают и продают землю (с июля в том числе и с/х), распоряжаются коммунальным имуществом и прочии вопросы жизнедеятельности громады. По закону СБУ не имеет оснований лезть к депутатам только ЕСЛИ они вдруг не захотели объявить ХНР. Депутаты по закону тоже не лезут в СБУ. Максимум выделить деньги на их обеспечение (в этом году теперь точно нет). Но! Служба лезет. Запугивает своими приездами и расспросами, обещает "стереть в порошок" бизнес если депутаты не будут послушными, организовывает провокации на взятки (сколько предлагали не стал спрашивать, но было интересно, и прочие дичайшие вещи. Зачем? Какого милого? ВЫ НЕ ОХРЕНЕЛИ? Какой такой народ вы защищаете? От чего????! Минаеву? Пффф...", - заявил отдельно Дробот.

"Вот такие у меня примерно эмоции после выходных, проведенных в общении с сбушниками. И знаете, что самое печальное? Это наши с вами деньги. СБУ обеспечиваем МЫ с вами. Из собственных налогов. Минаеву с исполкомом тоже мы, только с местных налогов. Одни нас мочат за наши же деньги, чтобы другаЯ с, итак, высокой зарплатой распределяла бюджет (громады). А всех неугодных под каток репрессий. "Молчите там в тряпочку. Нашлись тут умники-депутаты. Мешать нам вздумали" Так? В общем, ждем еще пару дней реакции начальства СБУ. Потом начнем называть фамилии и факты. Достали", - добавил депутат.







