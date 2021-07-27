"Чернобыль. Возрождение": Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету с изображением лошади Пржевальского. ФОТО

НБУ с 29 июля вводит в обращение памятную монету в честь возвращения редких диких лошадей Пржевальского в Чернобыльскую зону отчуждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Как говорится на сайте регулятора, монета посвященная символу возрождения дикой природы, знаковому животному заповедника - лошади Пржевальского - единственного существующего вида диких лошадей, который сохранился до наших дней в первоначальном виде, и который занесен в Международную Красную книгу с природоохранным статусом "на грани исчезновения".

Монета начинает ряд монет "Чернобыль. Возрождение".

"Парадокс, но техногенная катастрофа дала природе уникальный шанс на возрождение, которым она воспользовалась сполна. В 2016 году на территории, пострадавшей от последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, был создан самый большой и самый молодой объект природно-заповедного фонда Украины - Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Эта территория стала своеобразным резерватом для размножения не только типичных, но и редких краснокнижных представителей живого мира", - говорится в сообщении.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины (вверху), надписи: УКРАИНА (под гербом) номинал монеты - 5 / ГРИВЕН (справа от герба) в центре - символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, стала своеобразным резерватом для размножения в частности аиста черного, лошади Пржевальского, рыси, зубра, лося, медведя бурого; по кругу, на зеркальном фоне надписи: ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ радиационно-экологический БИОСФЕРНЫЙ заповедник (слева), CHORNOBYL RADIATION AND ECOLOGICAL BIOSPHERE RESERVE; год чеканки - 2021 (внизу); логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (вверху).

На реверсе монеты на фоне пейзажа изображена лошадь Пржевальского (использована тампопечать), над которой на зеркальном фоне надписи: КОНЬ / Пржевальского / EQUUS FERUS PRZEWALSKII; вверху - лошади и жеребенка.

Художник: Фандикова Наталья

Скульптор: Демьяненко Анатолий, Демьяненко Владимир

Тираж (объявлен / фактический), шт .: 20000/20000

Масса, г: 16.54

Диаметр, мм: 35

Категория качества чеканки: специальный анциркулейтед

Группа: рифленый.