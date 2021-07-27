РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9989 посетителей онлайн
Новости
3 128 11

"Чернобыль. Возрождение": Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету с изображением лошади Пржевальского. ФОТО

НБУ с 29 июля вводит в обращение памятную монету в честь возвращения редких диких лошадей Пржевальского в Чернобыльскую зону отчуждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Как говорится на сайте регулятора, монета посвященная символу возрождения дикой природы, знаковому животному заповедника - лошади Пржевальского - единственного существующего вида диких лошадей, который сохранился до наших дней в первоначальном виде, и который занесен в Международную Красную книгу с природоохранным статусом "на грани исчезновения".

Чернобыль. Возрождение: Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету с изображением лошади Пржевальского 01

Монета начинает ряд монет "Чернобыль. Возрождение".

"Парадокс, но техногенная катастрофа дала природе уникальный шанс на возрождение, которым она воспользовалась сполна. В 2016 году на территории, пострадавшей от последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, был создан самый большой и самый молодой объект природно-заповедного фонда Украины - Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Эта территория стала своеобразным резерватом для размножения не только типичных, но и редких краснокнижных представителей живого мира", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Маяки Украины": НБУ с 22 июля вводит в обращение новую монету номиналом 5 грн. ФОТО

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины (вверху), надписи: УКРАИНА (под гербом) номинал монеты - 5 / ГРИВЕН (справа от герба) в центре - символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, стала своеобразным резерватом для размножения в частности аиста черного, лошади Пржевальского, рыси, зубра, лося, медведя бурого; по кругу, на зеркальном фоне надписи: ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ радиационно-экологический БИОСФЕРНЫЙ заповедник (слева), CHORNOBYL RADIATION AND ECOLOGICAL BIOSPHERE RESERVE; год чеканки - 2021 (внизу); логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (вверху).

Чернобыль. Возрождение: Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету с изображением лошади Пржевальского 02

На реверсе монеты на фоне пейзажа изображена лошадь Пржевальского (использована тампопечать), над которой на зеркальном фоне надписи: КОНЬ / Пржевальского / EQUUS FERUS PRZEWALSKII; вверху - лошади и жеребенка.

Чернобыль. Возрождение: Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету с изображением лошади Пржевальского 03

Художник: Фандикова Наталья

Скульптор: Демьяненко Анатолий, Демьяненко Владимир

Тираж (объявлен / фактический), шт .: 20000/20000

Масса, г: 16.54

Диаметр, мм: 35

Категория качества чеканки: специальный анциркулейтед

Группа: рифленый.

монеты (145) НБУ (4848)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Чернобыль. Возрождение": Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету с изображением лошади Пржевальского - Цензор.НЕТ 1597
показать весь комментарий
27.07.2021 12:30 Ответить
Интересто, а тарпана не хотят клонировать?
показать весь комментарий
27.07.2021 12:31 Ответить
Тарпан - и есть лошадь Пржевальского или ближайший её родственник. До 19 века встречался в степях Ю.Украины.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:59 Ответить
"Чернобыль. Возрождение": Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету с изображением лошади Пржевальского - Цензор.НЕТ 1985
показать весь комментарий
27.07.2021 12:32 Ответить
Для полного счастья нам как раз ещё и лошади не хватало!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:37 Ответить
Гілку вже засрали дебіли з чиєїсь ботоферми, а жаль-тема цікава.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:51 Ответить
лучше стыренного "гуся Паниковского" вместо лошади Пржевальского
показать весь комментарий
27.07.2021 12:59 Ответить
Мастера российской https://art-grani.ru/moneta_zelenskij компании «Арт-Грани» приступили к выпуску серебряной медальной монеты из серебра весом в 1 кг с изображением избранного Президента Украины Владимира Зеленского.

"Чорнобиль. Відродження": Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну монету із зображенням коня Пржевальського - Цензор.НЕТ 55
показать весь комментарий
27.07.2021 14:02 Ответить
"Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету с изображением лошади..."

Навіщо Україні на монеті Лавров?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:23 Ответить
такое впечатление , что в нацбанке какой-то менеджер имеет % от выпуска памятных монет.
вот если бы у нас были настоящие журналисты, они бы это тело вытащили бы за ухо на солнышко
показать весь комментарий
27.07.2021 19:17 Ответить
 
 