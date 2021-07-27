РУС
Дефицит лома обернется остановкой металлургии, Украине срочно нужен мораторий на экспорт этого сырья, - "Интерпайп"

Дефицит металлолома вынуждает промпредприятия сокращать производство, необходимо вводить запрет на экспорт этого сырья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил председателя правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко.

"Легкодоступного металлолома в Украине нет. Если мы посмотрим, что за последние 10-15 лет было извлечены из металлофонда Украины, то это в первую очередь станки оборудования и транспортные средства – все, что стоит на земле и легко забирается. Добыча металлолома стоит денег", - рассказал Макаренко.

По его словам, промышленные предприятия уже сейчас ощущают дефицит лома, что приводит к необходимости сокращать производство.

"В мае мы ощутили первые звонки дефицита... Компания "Интерпайп" имеет как минимум 10% снижение объемов производства по поставке лома. 5% сократили из этого за счет полного извлечения поставки складов, и эти 5% не возместили. Июль уже четко видно явное сокращение объемов производства. Уже в июле 2021 года, не обеспечив производство "Интерпайп" сталью на 20%", - сообщил Макаренко.

По его мнению, чтобы не допустить существенного падения производства, что приведет к сокращению сотрудников предприятий и негативно скажется на объемах поступлений в бюджет, власть должна ввести двухлетний мораторий на экспорт лома черных металлов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федерация работодателей Украины требует введения временного запрета экспорта металлолома

"Нас вынуждают конкурировать между собой, сокращать наши производственные программы, тем самым повышать цены на весь объем лома черных металлов… В итоге – сокращение производственных программ, сокращение процесса модернизации, сокращение планов – не то, что на 2023-2024-2025, а уже на этот год", - прогнозирует Макаренко.

Напомним, ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.

металлургия (450) экспорт (887) металлолом (192)
Топ комментарии
+10
ага, сперва они уронили цену на лом, а теперь скулят что лома нет - хрен я вам что здам
27.07.2021 12:49 Ответить
+5
А почему Плачущие покупаете лом по Бросовых ценах в Украине. Запретить вот и Все что Умеете.
27.07.2021 12:33 Ответить
+4
Родственнику старого уголовника кучмы хочется по привычке нахаляву, как было всегда до того.
27.07.2021 13:16 Ответить
А почему Плачущие покупаете лом по Бросовых ценах в Украине. Запретить вот и Все что Умеете.

27.07.2021 12:33 Ответить
27.07.2021 12:33 Ответить
На бывшем НСЗ лома немерено , как вариант.
27.07.2021 12:35 Ответить
нічо, ще не всі заподи розпиляли
27.07.2021 12:37 Ответить
туго доходит до баранов.....
27.07.2021 12:46 Ответить
ага, сперва они уронили цену на лом, а теперь скулят что лома нет - хрен я вам что здам

27.07.2021 12:49 Ответить
27.07.2021 12:49 Ответить
Родственнику старого уголовника кучмы хочется по привычке нахаляву, как было всегда до того.

27.07.2021 13:16 Ответить
27.07.2021 13:16 Ответить
Сталь подорожчала у 2 рази, а лом як був 5 грн так і зостався.

27.07.2021 13:50 Ответить
27.07.2021 13:50 Ответить
Очухались когда уже все вывезли.
PS: Когда-то был в Орельке Харьковской обл. Недалеко от магазина сидит бабулька и продает ножовочные полотна по металлу. Решил купить пару штук в гараж. Говорю:
- Бабушка, А ваші пилочки хоч ріжуть?
- Ріжуть синку, ріжуть, та ще й як ріжуть! Вони наш цукровий завод, той що французи тут нам побудували, геть весь порізали па брухт!!!
27.07.2021 12:51 Ответить
Шо дєлаєцца то! Пінчука хлєбушка с ікоркой і ачєрєдной яхти лішают ізвєргі праклятущіє!

27.07.2021 12:54 Ответить
27.07.2021 12:54 Ответить
А почему наши украинские предприятия не могут закупать лом по тем же ценам, по которым его поставляют за границу? Ведь свою продукцию они поставляют по мировым ценам, а себестоимость производства у нас явно не выше, чем за границей - зарплатный фонд значительно ниже.

27.07.2021 12:59 Ответить
27.07.2021 12:59 Ответить
так платите за лом нормальные деньги! а то вы суки, (ахметов и прочие "металлурги") привыкли все на халяву, за лом платить копейки, за людской труд копейки. Твари, в рейтинге Форбс подымаетесь не за счет модернизации производства, а за счет моратория на экспорт лома, за счет низких зарплат, за счет НДС, за счет монополии. Куму на хрен нужен ваш не качественный прокат??????

27.07.2021 13:09 Ответить
27.07.2021 13:09 Ответить
Не нужно ни кого шантажировать "остановкой металлургии")))
Не умеете работать в рынке, идите работайте дворниками или грузчиками... А вместо вас придут те, которые будут работать, платить налоги, платить нормальные зарплаты и зарабатывать!!!
Не способен работать - процедура банкротства, продажа завода - новый собственник!!!
27.07.2021 14:08 Ответить
Мне интересно, почему туркам выгодно купить металлолом у нас и привезти к себе, а Пинчук здесь на месте не может с ними конкурировать?

27.07.2021 15:05 Ответить
27.07.2021 15:05 Ответить
Не Україні, а Коломойському, Ахметову та Пінчуку. Звикли за копійки скуповувати метал.

27.07.2021 16:30 Ответить
27.07.2021 16:30 Ответить
Так а где прокурорские и прочие правохоронительные органы харчеваться будут?...

27.07.2021 18:08 Ответить
27.07.2021 18:08 Ответить
Пусть у населения берут лом легально по мировым ценам.или закрываются

28.07.2021 16:31 Ответить
28.07.2021 16:31 Ответить
Сахар,лом,масло растительное одни махинации!
28.07.2021 16:36 Ответить
 
 