Дефицит лома обернется остановкой металлургии, Украине срочно нужен мораторий на экспорт этого сырья, - "Интерпайп"
Дефицит металлолома вынуждает промпредприятия сокращать производство, необходимо вводить запрет на экспорт этого сырья.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил председателя правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко.
"Легкодоступного металлолома в Украине нет. Если мы посмотрим, что за последние 10-15 лет было извлечены из металлофонда Украины, то это в первую очередь станки оборудования и транспортные средства – все, что стоит на земле и легко забирается. Добыча металлолома стоит денег", - рассказал Макаренко.
По его словам, промышленные предприятия уже сейчас ощущают дефицит лома, что приводит к необходимости сокращать производство.
"В мае мы ощутили первые звонки дефицита... Компания "Интерпайп" имеет как минимум 10% снижение объемов производства по поставке лома. 5% сократили из этого за счет полного извлечения поставки складов, и эти 5% не возместили. Июль уже четко видно явное сокращение объемов производства. Уже в июле 2021 года, не обеспечив производство "Интерпайп" сталью на 20%", - сообщил Макаренко.
По его мнению, чтобы не допустить существенного падения производства, что приведет к сокращению сотрудников предприятий и негативно скажется на объемах поступлений в бюджет, власть должна ввести двухлетний мораторий на экспорт лома черных металлов.
"Нас вынуждают конкурировать между собой, сокращать наши производственные программы, тем самым повышать цены на весь объем лома черных металлов… В итоге – сокращение производственных программ, сокращение процесса модернизации, сокращение планов – не то, что на 2023-2024-2025, а уже на этот год", - прогнозирует Макаренко.
Напомним, ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
_____
PS: Когда-то был в Орельке Харьковской обл. Недалеко от магазина сидит бабулька и продает ножовочные полотна по металлу. Решил купить пару штук в гараж. Говорю:
- Бабушка, А ваші пилочки хоч ріжуть?
- Ріжуть синку, ріжуть, та ще й як ріжуть! Вони наш цукровий завод, той що французи тут нам побудували, геть весь порізали па брухт!!!
Не умеете работать в рынке, идите работайте дворниками или грузчиками... А вместо вас придут те, которые будут работать, платить налоги, платить нормальные зарплаты и зарабатывать!!!
Не способен работать - процедура банкротства, продажа завода - новый собственник!!!