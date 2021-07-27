Витренко не исключает убытки "Нафтогаза" в первом квартале 2021 года в размере до 105 млрд грн вместо заявленной прибыли в 12,6 млрд грн
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сомневается в корректности ее финансовых результатов за первый квартал 2021 года и допускает убытки в размере до 105 млрд грн в отличие от заявленной компанией прибыли в 12,6 млрд грн.
Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас идет дискуссия об отражении в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства, как собственника НАКа, до 105 млрд грн", - сказал Витренко.
По его словам, во-первых, речь идет об отражении финансового состояния предприятий теплокоммунэнерго, которое уже на момент формирования отчетности за первый квартал не давало твердых оснований рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ.
Помимо этого, он обратил внимание на задолженность НАК перед ПАО "Укрнафта" за отобранный газ.
"На момент составления отчетности за первый квартал 2021 года могло быть понятно, что "Укрнафта" потребует ее вернуть, и есть основания оценивать соответствующие обязательства НАК по текущей рыночной цене", – отметил глава "Нафтогаза".
При этом он подчеркнул, что отчетность компании за первый квартал 2021 года, сформированная при предыдущем менеджменте "Нафтогаза", не была должным образом проверена аудиторами.
"Надо использовать отчетность, проверенную аудитом. Иначе реальные убытки могут превращаться в "нарисованную прибыль" из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно скорее бонус, а отражение убытков перенести на потом", - резюмировал Витренко.
вчера вечером-ночью один из зебилов под ником Igor L с пеной у рта верещалО что "зеленский ведет Украину к успеху... в 2021 будет небывалый взлет экономики аж в +3% ВВП"))
правда оно обмолвилось что "+4..+5% ВВП при Порохе то фигня")).. то ли дело "+3% это эпохальное событие для найвеличнейшего" ***********-клоуна
"когда вАрАвали при Порошенко - то госкомпании имели +70 млрд грн чистой прибыли.. а при "честнам" вов-Очке Зе - один Нафтогаз имеет более 100 млрд.грн УБЫТКА... "
Это что же - бАрыга зеленский украл только в Нафтогазе более 170 млрд.грн, а, зебилы?))
Порох барыга, и хоть кол на голове теши...
Я не знаю шо делать(((
Но уже стали догадываться "что-то здесь не то.. нас Абнамули!"))
При тех и Нафтогаз был прибыльным.
Потом их уволили и пришли "честные манагэры зеленскАга".. и пошли одни убытки..
И не только в Нафтогазе: ВСЕ госпредприятия, получавшие прибыли при Порошенко - "вдруг" стали убыточными, когда зеленский назначил в них своих друзей, комувьев, любовниц...
подсказка в Норвегии прибыльные государственные компании?
А при Порохе с Коболевым во главе Нафтогаз был прибыльным.
А коли ти - " зробив Порошенка разом" , в результаті чого до влади дорвалось зелене антиукраїнське лайно , він став збитковим ,, і це теж факт .
Підприємства Групи Нафтогаз видобули 16,1 млрд куб. м газу (78% загального видобутку в Україні) та забезпечили транзит 89,6 млрд кубометрів газу до європейських країн.
https://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/490B4EFEAE004D70C225855800704449?OpenDocument&Highlight=0,Expert%20Petroleum
он артист цирка - жонглер цифрами
Европейские цены, а убытки украинские.
Видання "https://focus.ua/ratings/488022-10-effektivnyh-gosmenedzherov-ukrainy-po-versii-fokusa Фокус " склало рейтинг ефективних державних менеджерів. До першої 10-ки топ-управлінців, потрапили переважно представники команди президента Володимира Зеленського з ОП і різних міністерств, за виключенням одного - в.о. директора ДП "Украерорух" Андрія Ярмака.
Йому видання "Фокус" приписало такі досягнення, як "збереження кадрів" та проходження сертифікації Державної авіаслужби України. Проте, перша "заслуга" не відповідає дійсності (за даними StateWatch), а друга - є результатом роботи не Ярмака. Адже, як вказано на сайті "http://uksatse.ua/index.php?s=e5958df7a7ddca72f69a4149499b0969&act=Part&CODE=314&id=101 Украерорух ", сертифікат Державіаслужби, у першу чергу засвідчує "професійність фахівців "Украероруху", відповідальних за безпеку польотів та організацію обслуговування повітряного руху".
Тобто, "сертифікація" - це оцінка фаховості диспетчерів, які протягом останніх півтора року, насправді, зазнали значного скорочення та рекордного урізання заробітних плат.
Зокрема, організація https://statewatch.org.ua/publications/mil-iard-zbytkiv-otrymav-ukraerorukh-za-nepovnyy-2020-rik/ StateWatch констатувала, що кількість фахівців на підприємстві у порівнянні з даними 2019 року скоротилася на майже 180 осіб.
Крім того, заробітки співробітників ДП на тлі глибокої фінансової кризи "Украерорух", були урізані в два рази, і зарплатний фонд керівництва підприємства вперше перевищив витрати на зарплати персоналу в три рази, зауважили в https://statewatch.org.ua/publications/mil-iard-zbytkiv-otrymav-ukraerorukh-za-nepovnyy-2020-rik/ StateWatch .
Так, якщо середня зарплата персоналу на підприємстві в листопаді 2019 року, коли Ярмака тільки призначили в.о. директора компанії, становила 25-30 тис. грн., то за підсумками трьох кварталів 2020 року цей показник знизився до 14 тис. грн, пояснили в організації.
Натомість, заробітна плата самого Ярмака тільки виросла. Так, у червні 2021 року Ярмак отримав 218 587 грн зарплати (04.06.21), а згодом - 30.06.21 ще https://public.nazk.gov.ua/documents/0892f537-222f-4904-98f2-61b98e011800 219 758 тис грн . У квітні (30.04.21) він декларував https://public.nazk.gov.ua/documents/8703d1a0-4f71-4b23-9df4-659db03f92aa 218 490 тис грн заробітку за місяць. Тобто, за цей короткий проміжок часу його заробітки зросли принаймні на 1250 грн. У березні поточного Ярмак отримав від ДП https://public.nazk.gov.ua/documents/820163a3-7405-43f3-82c4-fcb05894d29f 176 тис. грн . Тож, за три місяці він додав собі до зарплати понад 43 тис гривень.
Цікаво, що одразу після призначення виконуючим обовязки керівника ДП "Украерорух", він заробляв (грудень 2019 рік) значно менше - 131 тис грн. Відповідно, попри фінансову кризу в держкомпанії, Ярмак за рік майже на 100 тис грн "підвищив" собі свою власну зарплатню.
Загалом, заробітки Ярмака перевищують більше ніж утричі зарплату профільного міністра інфраструктури. У квітні 2021 року міністр отримував https://ru.slovoidilo.ua/2021/05/19/infografika/politika/zarplaty-kabmine-skolko-shmygal-i-ministry-zarabotali-aprele 67 тис.грн .
Також, за час каденції, Ярмака було прийнято рішення про звільнення всіх диспетчерів Чернівецького аеропорту, а також про ліквідацію диспетчерського обслуговування на аеродромі Івано-Франківська. Хоча місцеві органи влади https://news.depo.ua/ukr/news/na-tli-zbitkiv-u-200-mln-grn-kerivnik-ukraerorukh-pidvishchiv-sobi-zarplatu-do-200-tis-grn-na-misyats-202107071342284 зверталися і до президента Володимира Зеленського , і до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням не допускати скорочення співробітників диспетчерських служб.
Додамо, що Ярмак очолив ДП "Украерорух" у жовтні 2019 року. На посаду в.о. він був призначений екс-міністром інфраструктури Владиславом Криклієм поза конкурсом.
Згодом, у https://www.depo.ua/ukr/politics/rada-rozkrila-fakt-nezakonnogo-priznachennya-direktora-ukraerorukhu-yarmaka-zmi-202103021291327 ВР заявили про незаконність призначення Ярмака через відсутність у нього мінімального (передбаченого законодавством) профільного досвіду і керівного стажу.