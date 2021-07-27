Витренко не исключает убытки "Нафтогаза" в первом квартале 2021 года в размере до 105 млрд грн вместо заявленной прибыли в 12,6 млрд грн

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сомневается в корректности ее финансовых результатов за первый квартал 2021 года и допускает убытки в размере до 105 млрд грн в отличие от заявленной компанией прибыли в 12,6 млрд грн.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"Сейчас идет дискуссия об отражении в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства, как собственника НАКа, до 105 млрд грн", - сказал Витренко.

По его словам, во-первых, речь идет об отражении финансового состояния предприятий теплокоммунэнерго, которое уже на момент формирования отчетности за первый квартал не давало твердых оснований рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ.

Помимо этого, он обратил внимание на задолженность НАК перед ПАО "Укрнафта" за отобранный газ.

"На момент составления отчетности за первый квартал 2021 года могло быть понятно, что "Укрнафта" потребует ее вернуть, и есть основания оценивать соответствующие обязательства НАК по текущей рыночной цене", – отметил глава "Нафтогаза".

При этом он подчеркнул, что отчетность компании за первый квартал 2021 года, сформированная при предыдущем менеджменте "Нафтогаза", не была должным образом проверена аудиторами.

"Надо использовать отчетность, проверенную аудитом. Иначе реальные убытки могут превращаться в "нарисованную прибыль" из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно скорее бонус, а отражение убытков перенести на потом", - резюмировал Витренко.