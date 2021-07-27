РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4126 посетителей онлайн
Новости
6 252 47

Витренко не исключает убытки "Нафтогаза" в первом квартале 2021 года в размере до 105 млрд грн вместо заявленной прибыли в 12,6 млрд грн

Витренко не исключает убытки "Нафтогаза" в первом квартале 2021 года в размере до 105 млрд грн вместо заявленной прибыли в 12,6 млрд грн

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сомневается в корректности ее финансовых результатов за первый квартал 2021 года и допускает убытки в размере до 105 млрд грн в отличие от заявленной компанией прибыли в 12,6 млрд грн.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас идет дискуссия об отражении в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства, как собственника НАКа, до 105 млрд грн", - сказал Витренко.

По его словам, во-первых, речь идет об отражении финансового состояния предприятий теплокоммунэнерго, которое уже на момент формирования отчетности за первый квартал не давало твердых оснований рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нафтогаз надеется на бронирование мощностей ГТС для сохранения транзита на переговорах с европейскими компаниями, - Витренко

Помимо этого, он обратил внимание на задолженность НАК перед ПАО "Укрнафта" за отобранный газ.

"На момент составления отчетности за первый квартал 2021 года могло быть понятно, что "Укрнафта" потребует ее вернуть, и есть основания оценивать соответствующие обязательства НАК по текущей рыночной цене", – отметил глава "Нафтогаза".

При этом он подчеркнул, что отчетность компании за первый квартал 2021 года, сформированная при предыдущем менеджменте "Нафтогаза", не была должным образом проверена аудиторами.

Также читайте: НАПК подало иск в Шевченковский райсуд о разрыве контракта Витренко с "Нафтогазом"

"Надо использовать отчетность, проверенную аудитом. Иначе реальные убытки могут превращаться в "нарисованную прибыль" из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно скорее бонус, а отражение убытков перенести на потом", - резюмировал Витренко.

Нафтогаз (3120) прибыль (96) убытки (400) Витренко Юрий (378)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Так, главное , зебилье непробиваемо...
Порох барыга, и хоть кол на голове теши...
Я не знаю шо делать(((
показать весь комментарий
27.07.2021 12:37 Ответить
+11
добряче крадуть зелені гниди....
показать весь комментарий
27.07.2021 12:33 Ответить
+11
п.с. а вообще забавно наблюдать за рожами зебилов, когда их мордой мокаешь в факты:
"когда вАрАвали при Порошенко - то госкомпании имели +70 млрд грн чистой прибыли.. а при "честнам" вов-Очке Зе - один Нафтогаз имеет более 100 млрд.грн УБЫТКА... "

Это что же - бАрыга зеленский украл только в Нафтогазе более 170 млрд.грн, а, зебилы?))
показать весь комментарий
27.07.2021 12:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Миллиард туда, миллиард сюда и кто-то уже тоже олигарх)
показать весь комментарий
27.07.2021 12:33 Ответить
но зебилам в видосиках рассказывают о "небывалых успехах и перспективах роста экономики Украины в 2021 году"..
вчера вечером-ночью один из зебилов под ником Igor L с пеной у рта верещалО что "зеленский ведет Украину к успеху... в 2021 будет небывалый взлет экономики аж в +3% ВВП"))
правда оно обмолвилось что "+4..+5% ВВП при Порохе то фигня")).. то ли дело "+3% это эпохальное событие для найвеличнейшего" ***********-клоуна
показать весь комментарий
27.07.2021 12:45 Ответить
п.с. а вообще забавно наблюдать за рожами зебилов, когда их мордой мокаешь в факты:
"когда вАрАвали при Порошенко - то госкомпании имели +70 млрд грн чистой прибыли.. а при "честнам" вов-Очке Зе - один Нафтогаз имеет более 100 млрд.грн УБЫТКА... "

Это что же - бАрыга зеленский украл только в Нафтогазе более 170 млрд.грн, а, зебилы?))
показать весь комментарий
27.07.2021 12:51 Ответить
- Вы вовсе не идиот, Швейк, вы хитрая бестия и пройдоха, вы жулик, хулиган, сволочь! (с)
показать весь комментарий
27.07.2021 13:00 Ответить
Кінчайте мати торгувати, бо нема чим здачі давати!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:46 Ответить
добряче крадуть зелені гниди....
показать весь комментарий
27.07.2021 12:33 Ответить
Витренко допускает убытки "Нафтогаза" в первом квартале 2021 года в размере до 105 млрд грн вместо заявленной прибыли в 12,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 2297
показать весь комментарий
27.07.2021 12:33 Ответить
Так, главное , зебилье непробиваемо...
Порох барыга, и хоть кол на голове теши...
Я не знаю шо делать(((
показать весь комментарий
27.07.2021 12:37 Ответить
это они еще новые тарифы на комуналку не видели в платежках)) и - без субсидий.. бо денег нет на осень.
Но уже стали догадываться "что-то здесь не то.. нас Абнамули!"))
показать весь комментарий
27.07.2021 12:47 Ответить
А премії за збитки будуть?
показать весь комментарий
27.07.2021 12:39 Ответить
Закінчуйте, батьку, торгувати бо нема чим решту давати.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:39 Ответить
Влез в кресло-теперь можно обосновывать дерибан.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:41 Ответить
брехня - це ареал існування 73/43%зебілів та прислуги уродів. Якщо вийняти їх звідти - враз вони стануть розшукуваними злочинцями.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:43 Ответить
+12,6 или -105 лярдов..., какая разница...
показать весь комментарий
27.07.2021 12:43 Ответить
Эти мэнэджэры получают премии по 8 миллионов долларов за "победы" над Газпромом и почему не возвращают их за поражения.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:44 Ответить
Потому что побеждали те, которых уволили.

При тех и Нафтогаз был прибыльным.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:47 Ответить
те, которые поимели газпром и получили именно за победу над газпромом премии - имели ПРИБЫЛЬ..
Потом их уволили и пришли "честные манагэры зеленскАга".. и пошли одни убытки..
И не только в Нафтогазе: ВСЕ госпредприятия, получавшие прибыли при Порошенко - "вдруг" стали убыточными, когда зеленский назначил в них своих друзей, комувьев, любовниц...
показать весь комментарий
27.07.2021 12:54 Ответить
Державне/колгоспне не може бути прибутковим! Тим більше державне/колгоспне зв'язане з природним газом. А як же! "Предприятий теплокоммунэнерго уже на момент формирования отчетности за первый квартал не давало твердых оснований рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ." (1) І ще "на момент составления отчетности за первый квартал 2021 года могло быть понятно, что "Укрнафта" потребует ее вернуть, и есть основания оценивать соответствующие обязательства НАК по текущей рыночной цене".(2). Однак всі зробили вигляд, що "в остальном, прекрасная маркиза. Всё хорошо, всё хорошо".
показать весь комментарий
27.07.2021 12:44 Ответить
кому продадим, коломойше или ахметову?
подсказка в Норвегии прибыльные государственные компании?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:01 Ответить
При "барыге" были прибыли в несколько миллиардов гривен,но то же было при "порошенковских ворюгах",зато сейчас *****-"честные"
показать весь комментарий
27.07.2021 12:45 Ответить
Мда, но премии получат все, в убыточной госкомпании! Нафиг они нужны вопрос?
показать весь комментарий
27.07.2021 12:45 Ответить
Странно...

А при Порохе с Коболевым во главе Нафтогаз был прибыльным.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:46 Ответить
куда ушло лавэ ???
показать весь комментарий
27.07.2021 12:46 Ответить
.Як би ти нас не називав , але -від правди не втекти ,, - при Пороху Нафтогаз був прибутковим , і це факт .!!!

А коли ти - " зробив Порошенка разом" , в результаті чого до влади дорвалось зелене антиукраїнське лайно , він став збитковим ,, і це теж факт .
показать весь комментарий
27.07.2021 13:56 Ответить
Нафтогаз це непотріб і паразит.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:50 Ответить
А для російської ********* взагалі ворог...😆
показать весь комментарий
27.07.2021 12:55 Ответить
Витренко допускает убытки .-По закону Ньютона сохранения массы денег. / Витренко двигали Коломойский и Ермак/ С Витренко подписан годовой контракт, - Ермак/ Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.-Значит, Ермак стал миллиардером.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:53 Ответить
2019 році чистий прибуток Групи Нафтогаз склав 63,3 млрд грн
Підприємства Групи Нафтогаз видобули 16,1 млрд куб. м газу (78% загального видобутку в Україні) та забезпечили транзит 89,6 млрд кубометрів газу до європейських країн.

https://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/490B4EFEAE004D70C225855800704449?OpenDocument&Highlight=0,Expert%20Petroleum
показать весь комментарий
27.07.2021 12:54 Ответить
Яким боком до цього нафтогаз?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:01 Ответить
какой, Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины"?

он артист цирка - жонглер цифрами
показать весь комментарий
27.07.2021 12:55 Ответить
Як можна прогоріти на газу? Відповідь проста - красти як в останній день. А може і не "як"...
показать весь комментарий
27.07.2021 12:56 Ответить
Может пора подвесить руководство за ноги на входе в Нафтогаз?
Европейские цены, а убытки украинские.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:10 Ответить
А нас пугают тем шо мы от транзита 55 млрд недополучим ? Да тут в одном нафтогазе , гаврики умудрились 100 млрд убытков обеспечить
показать весь комментарий
27.07.2021 13:36 Ответить
И еще , прикол в том что сейчас при таких ценах на газ для населения - доходная часть должна быть такой же , то есть вырасти - но нет , мы живем в удивительное время ))
показать весь комментарий
27.07.2021 13:37 Ответить
Конечный результат (прибыль или убыток) зависит от размера выданной премии руководству компании !
показать весь комментарий
27.07.2021 13:44 Ответить
Зелені гниди банкротят країну....
показать весь комментарий
27.07.2021 14:53 Ответить
По ідеї, енергетичні компанії повинні бути прибутковими.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:22 Ответить
Хто не знає - Нафтогаз це АТ, власником акцій якого є держава у особі КабМіну, який ніде не зареєстрований, як юридична особа. Нуу ... це колегіальний орган.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:36 Ответить
Да что ж такое
показать весь комментарий
27.07.2021 15:38 Ответить
Ну а якже буде коли ВР своєю постановою списала борг Фірташа 100 мільярдів гривень переклавши його на борг бюджету,тобто рядових громадян ,головне що б олігарх не збіднів і це називаєтся боротьба з олігархами ?
показать весь комментарий
27.07.2021 15:51 Ответить
Так я и комментировал эту «прибыль», когда ее обнародовал Коболев - ничего сказочного, обычное мошенничество с финансовой отчетностью.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:56 Ответить
Керівник збиткового "Украероруху" потрапив у рейтинг "ефективних менеджерів"
Видання "https://focus.ua/ratings/488022-10-effektivnyh-gosmenedzherov-ukrainy-po-versii-fokusa Фокус " склало рейтинг ефективних державних менеджерів. До першої 10-ки топ-управлінців, потрапили переважно представники команди президента Володимира Зеленського з ОП і різних міністерств, за виключенням одного - в.о. директора ДП "Украерорух" Андрія Ярмака.
Йому видання "Фокус" приписало такі досягнення, як "збереження кадрів" та проходження сертифікації Державної авіаслужби України. Проте, перша "заслуга" не відповідає дійсності (за даними StateWatch), а друга - є результатом роботи не Ярмака. Адже, як вказано на сайті "http://uksatse.ua/index.php?s=e5958df7a7ddca72f69a4149499b0969&act=Part&CODE=314&id=101 Украерорух ", сертифікат Державіаслужби, у першу чергу засвідчує "професійність фахівців "Украероруху", відповідальних за безпеку польотів та організацію обслуговування повітряного руху".
Тобто, "сертифікація" - це оцінка фаховості диспетчерів, які протягом останніх півтора року, насправді, зазнали значного скорочення та рекордного урізання заробітних плат.
Зокрема, організація https://statewatch.org.ua/publications/mil-iard-zbytkiv-otrymav-ukraerorukh-za-nepovnyy-2020-rik/ StateWatch констатувала, що кількість фахівців на підприємстві у порівнянні з даними 2019 року скоротилася на майже 180 осіб.
Крім того, заробітки співробітників ДП на тлі глибокої фінансової кризи "Украерорух", були урізані в два рази, і зарплатний фонд керівництва підприємства вперше перевищив витрати на зарплати персоналу в три рази, зауважили в https://statewatch.org.ua/publications/mil-iard-zbytkiv-otrymav-ukraerorukh-za-nepovnyy-2020-rik/ StateWatch .
Так, якщо середня зарплата персоналу на підприємстві в листопаді 2019 року, коли Ярмака тільки призначили в.о. директора компанії, становила 25-30 тис. грн., то за підсумками трьох кварталів 2020 року цей показник знизився до 14 тис. грн, пояснили в організації.
Натомість, заробітна плата самого Ярмака тільки виросла. Так, у червні 2021 року Ярмак отримав 218 587 грн зарплати (04.06.21), а згодом - 30.06.21 ще https://public.nazk.gov.ua/documents/0892f537-222f-4904-98f2-61b98e011800 219 758 тис грн . У квітні (30.04.21) він декларував https://public.nazk.gov.ua/documents/8703d1a0-4f71-4b23-9df4-659db03f92aa 218 490 тис грн заробітку за місяць. Тобто, за цей короткий проміжок часу його заробітки зросли принаймні на 1250 грн. У березні поточного Ярмак отримав від ДП https://public.nazk.gov.ua/documents/820163a3-7405-43f3-82c4-fcb05894d29f 176 тис. грн . Тож, за три місяці він додав собі до зарплати понад 43 тис гривень.
Цікаво, що одразу після призначення виконуючим обовязки керівника ДП "Украерорух", він заробляв (грудень 2019 рік) значно менше - 131 тис грн. Відповідно, попри фінансову кризу в держкомпанії, Ярмак за рік майже на 100 тис грн "підвищив" собі свою власну зарплатню.
Загалом, заробітки Ярмака перевищують більше ніж утричі зарплату профільного міністра інфраструктури. У квітні 2021 року міністр отримував https://ru.slovoidilo.ua/2021/05/19/infografika/politika/zarplaty-kabmine-skolko-shmygal-i-ministry-zarabotali-aprele 67 тис.грн .
показать весь комментарий
27.07.2021 16:23 Ответить
Нагадаємо, що підприємство "Украєрорух" за підсумками першого кварталу 2021 року https://marlin.org.ua/news/za-i-kvartal-ukraerorukh-otrymav-ponad-200-mln-hrn-zbytkiv/ визнане одним з найзбитковіших ДП України . Збитки компанії під керівництвом Ярмака сягнули 205 млн грн.
Також, за час каденції, Ярмака було прийнято рішення про звільнення всіх диспетчерів Чернівецького аеропорту, а також про ліквідацію диспетчерського обслуговування на аеродромі Івано-Франківська. Хоча місцеві органи влади https://news.depo.ua/ukr/news/na-tli-zbitkiv-u-200-mln-grn-kerivnik-ukraerorukh-pidvishchiv-sobi-zarplatu-do-200-tis-grn-na-misyats-202107071342284 зверталися і до президента Володимира Зеленського , і до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням не допускати скорочення співробітників диспетчерських служб.
Додамо, що Ярмак очолив ДП "Украерорух" у жовтні 2019 року. На посаду в.о. він був призначений екс-міністром інфраструктури Владиславом Криклієм поза конкурсом.
Згодом, у https://www.depo.ua/ukr/politics/rada-rozkrila-fakt-nezakonnogo-priznachennya-direktora-ukraerorukhu-yarmaka-zmi-202103021291327 ВР заявили про незаконність призначення Ярмака через відсутність у нього мінімального (передбаченого законодавством) профільного досвіду і керівного стажу.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:24 Ответить
 
 