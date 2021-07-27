Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" побуждает Россию к агрессии, - МИД Польши

Завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" приведет к снижению уровня безопасности в Европе.

Об этом заявил в эфире Polskie Radio заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский 26 июля, передает Цензор.НЕТ.

По мнению дипломата, немецко-американское соглашение в этом вопросе было плохим решением, которое побуждает Россию к агрессивным действиям.

"Разрешение на завершение строительства... это плохое решение, которое снизит уровень безопасности в Европе", – цитирует его ресурс.



Яблонский напомнил, что за последние несколько лет Россия ответственна за начало войны в Украине, преследования оппозиционеров и убийства независимых журналистов. Он уверен, что разрешением на завершение строительных работ по газопроводу США и Германия показали президенту России Владимиру Путину, что все такие меры могут быть эффективно осуществлены.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.