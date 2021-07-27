РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9854 посетителя онлайн
Новости Газовая война
6 329 33

Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" побуждает Россию к агрессии, - МИД Польши

Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" побуждает Россию к агрессии, - МИД Польши

Завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" приведет к снижению уровня безопасности в Европе.

Об этом заявил в эфире Polskie Radio заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский 26 июля, передает Цензор.НЕТ.

По мнению дипломата, немецко-американское соглашение в этом вопросе было плохим решением, которое побуждает Россию к агрессивным действиям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр при президенте Польши Дера о "Северном потоке - 2": Нас предали, и победитель - Путин

"Разрешение на завершение строительства... это плохое решение, которое снизит уровень безопасности в Европе", – цитирует его ресурс.

Яблонский напомнил, что за последние несколько лет Россия ответственна за начало войны в Украине, преследования оппозиционеров и убийства независимых журналистов. Он уверен, что разрешением на завершение строительных работ по газопроводу США и Германия показали президенту России Владимиру Путину, что все такие меры могут быть эффективно осуществлены.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Автор: 

Германия (7284) россия (97335) США (27954) МИД Польши (334) Северный поток (1463)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Ми без війни зазнали поразки, наслідки якої будем відчувати дуже довго… Ми пережили жахливий етап нашої історії, коли було порушено всю рівновагу Європи и коли тимчасово західним демократіям було винесено жахливий вирок: «обчислено, зважено, та розділено».
Навіть не думайте що це кінець, це тільки початок відплати. Це лише перший ковток із чаші гіркоти, яку ми питимемо рік за роком, якщо не виступимо, як раніше, на захист свободи.
Вінстон Черчилль 05.10.1938
показать весь комментарий
27.07.2021 12:42 Ответить
+7
Демократи США ведуть свідому політику на посилення російської агресії проти України, тому що демократам вигідна війна в Європі. Таку політику проводив Обама і продовжує Байден. Вони будуть Україні безкінечно радити не стріляти, не критикувати Північний потік-2 поки путін не захопить всю Україну і не нападе на Польщу.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:47 Ответить
+4
Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" побуждает Россию к агрессии, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 7886
показать весь комментарий
27.07.2021 12:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми без війни зазнали поразки, наслідки якої будем відчувати дуже довго… Ми пережили жахливий етап нашої історії, коли було порушено всю рівновагу Європи и коли тимчасово західним демократіям було винесено жахливий вирок: «обчислено, зважено, та розділено».
Навіть не думайте що це кінець, це тільки початок відплати. Це лише перший ковток із чаші гіркоти, яку ми питимемо рік за роком, якщо не виступимо, як раніше, на захист свободи.
Вінстон Черчилль 05.10.1938
показать весь комментарий
27.07.2021 12:42 Ответить
Демократи США ведуть свідому політику на посилення російської агресії проти України, тому що демократам вигідна війна в Європі. Таку політику проводив Обама і продовжує Байден. Вони будуть Україні безкінечно радити не стріляти, не критикувати Північний потік-2 поки путін не захопить всю Україну і не нападе на Польщу.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:47 Ответить
Государственный департамент США направлял письменную информацию о возможных действиях и планах переговоров с Германией по поводу "Северного потока -2".
Украинская сторона не отреагировала на эту информацию и не выказывала ни в какой форме свои замечания или предложения.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:10 Ответить
А як можна віреагувати на повідомлення від стратегічного партнера про те що стратегічний партнер планує зрадити Україну і створює всі підстави для припинення постачання газу через Україну? Це катастрофа яка може принести взимку сотні тисяч заморожених українських громадян. Тепер потрібно купляти буржуйку і ставити в квартирі, виводити димарь вище даху щоб не замерзнути взимку.
показать весь комментарий
27.07.2021 18:52 Ответить
Ничего личного, только бизнес !
показать весь комментарий
27.07.2021 12:43 Ответить
Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" побуждает Россию к агрессии, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 7886
показать весь комментарий
27.07.2021 12:48 Ответить
в дополнение:
Государственный департамент США направлял письменную информацию о возможных действиях и планах переговоров с Германией по поводу "Северного потока -2".

Украинская сторона не отреагировала на эту информацию и не выказывала ни в какой форме свои замечания или предложения.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:10 Ответить
Особенно смешно про кандидата якобы предлагавшего сопротивляться, но подписавшего капитуляцию.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:47 Ответить
Ты о ком?
показать весь комментарий
27.07.2021 16:30 Ответить
О кандидате из вашего поста якобы предлагавшего сопротивляться, но будучи президентом подписавшего капитуляцию.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:51 Ответить
Капитуляцию? ))) смешно. И какую же когда с кем?
показать весь комментарий
28.07.2021 12:45 Ответить
Минскую с оккупантами. Вам память отшибло или по работе вам нельзя помнить что было?
показать весь комментарий
28.07.2021 12:58 Ответить
Тебя героя жаль не было в Иловайске, а то бы он не подписал. Ты дебил хоть открой, прочти эти минские, а потом кукарекай как телевизор 1+1. 5 лет по ним возили #уйло рылом по столу, вводили санкции, и опускали ниже плинтуса. Для это нужно иметь мозги в башке, а не дерьмо, как у тупого ишака.
показать весь комментарий
28.07.2021 13:19 Ответить
Вы марс не покоряли а кукарекаете про не подписал. Если вы не читали их то ваш идиотизм ни как их не оправдывает. Ну а мозги вам ботам и не нужно иметь за ***** все страдаете и чушь о санкциях мелете. Вы хоть помните когда их и за что вводили? И какой идиот привязал их к капитуляции?
показать весь комментарий
28.07.2021 13:27 Ответить
Где вас дегенератов размножают, на какой помойке! "подписал капитуляцию", и 5 лет капитулировал? Вы, быдло73 лишены способности логически мыслить, и понимать причинно-следственную связь. Что сдали, где отступили, какие интересы Украина не отстояла? То что к власти пришли идиоты, с которыми никто не считается, не хочет иметь дел, это не проблема минска, а проблема черни которая голосовала за клоунов. Поэтому сиди не хрюкай.
показать весь комментарий
28.07.2021 18:28 Ответить
Во во вы абсолютно правильно описали идиотов у власти которые вместо того что б исполнять законы капитулируют. Где кто родится это конечно показывает уровень вашего образования, прочтите хотябы в интернете откуда дети беруться если вас в это никто не удосужился посвятить. А вопрос про что сдали и где отступили так вообще идиотизм вы уже к параду победы что ли готовитесь когда столько убито граждан и территорий оккупировано, еще и контрибуции в виде кормления оккупантов.
показать весь комментарий
28.07.2021 20:03 Ответить
в 2014 году,Нуланд правильно сказала-фак ЕС!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:45 Ответить
Кто нам виноват, что понадеялись на Германию и Штаты в вопросах своей энергетической безопасности? Хорошим уроком на будущее будет. Кстати на этом фоне вопрос, проголосуют немцы на наше членство в НАТО и ЕС или как?..
показать весь комментарий
27.07.2021 12:47 Ответить
Наши энергетические проблемы должна решать Германия и США )))) Нам бесплатно должны дать вакцины, кредиты, оружие, пивка налить, сигаретку подкурить...
показать весь комментарий
27.07.2021 12:51 Ответить
Или как ! Германия , Франции , Италия, Венгрия .... против Украины в НАТО .
показать весь комментарий
27.07.2021 13:08 Ответить
Не смішіть про "членство", тепер вектор на китай, а європа готова лягти під рашу.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:23 Ответить
2-3 рази за сторіччя у німців починається ********** "фройндшафт міт мацква". Закінчується завжди тим самим - німці вигрібають по повній, руїни, зґвалтовані фрау (а з ними часто і хери їхні), розграблені мешкання і економіка біля нуля. Зараз спостерігаємо чергове загострення тієї хвороби німців. Я в цьому ічого поганого і не вбачав би - кожен нарід грається як хоче. Але ці забавки завжди нищать Україну.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:53 Ответить
просто надо помнить, что Раша... не СССР Украина, Польша, Страны Балтии намного вместе сильней этого улуса...вооружаться, вооружаться и вооружаться...придёт время, мы им пистон вставим...последний ))
показать весь комментарий
27.07.2021 13:02 Ответить
Влада Польщі більше відстоює наші інтереси аніж Зеленський і його ОПа.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:03 Ответить
Влада Польщі відстоює свої інтереси, але вони збігаються з Українськими. Коли поляки захищають Україну вони захищають себе. І тут немає нічого поганого.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:57 Ответить
Я і не писала, що це погано.
Біда, що українська влада не захищає ввірену їй державу.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:59 Ответить
Ну, це не новина...
показать весь комментарий
27.07.2021 15:18 Ответить
Ще не всі прозріли.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:21 Ответить
Не збігаються. Інтерес Польщі - самим перепродавати нам газ. Начебто підтримка Польщею транзиту нашою ГТС - фікція. Бо самі ж планують відмовитись від російського газу і стати європейським хабом по продажу норвезького і американського зрідженого. А кому тоді буде поставлятись газ по нашій ГТС і в яких об"ємах, на їхню думку?
показать весь комментарий
27.07.2021 21:39 Ответить
Заговаривается или проблемы перевода?
Получается, что это США и Германия поощряют агрессию *****.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:05 Ответить
Не "получается" - так и есть!
показать весь комментарий
27.07.2021 14:13 Ответить
Пора уже разрабатывать ядерное оружие. Только с ним эти все "лидеры" будут уважать и считаться. Пример перед нами - с ху..ом за руку здороваются и беседы ведут. Фу...
показать весь комментарий
27.07.2021 14:55 Ответить
Кинуті через ломаку Америкою, Німеччиною і Данією поляки, які самі мріяли стати європейським газовим хабом, вже не знають, яку нісенітницю придумати...
показать весь комментарий
27.07.2021 21:25 Ответить
 
 