Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" побуждает Россию к агрессии, - МИД Польши
Завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" приведет к снижению уровня безопасности в Европе.
Об этом заявил в эфире Polskie Radio заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский 26 июля, передает Цензор.НЕТ.
По мнению дипломата, немецко-американское соглашение в этом вопросе было плохим решением, которое побуждает Россию к агрессивным действиям.
"Разрешение на завершение строительства... это плохое решение, которое снизит уровень безопасности в Европе", – цитирует его ресурс.
Яблонский напомнил, что за последние несколько лет Россия ответственна за начало войны в Украине, преследования оппозиционеров и убийства независимых журналистов. Он уверен, что разрешением на завершение строительных работ по газопроводу США и Германия показали президенту России Владимиру Путину, что все такие меры могут быть эффективно осуществлены.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.
Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навіть не думайте що це кінець, це тільки початок відплати. Це лише перший ковток із чаші гіркоти, яку ми питимемо рік за роком, якщо не виступимо, як раніше, на захист свободи.
Вінстон Черчилль 05.10.1938
Украинская сторона не отреагировала на эту информацию и не выказывала ни в какой форме свои замечания или предложения.
Государственный департамент США направлял письменную информацию о возможных действиях и планах переговоров с Германией по поводу "Северного потока -2".
Украинская сторона не отреагировала на эту информацию и не выказывала ни в какой форме свои замечания или предложения.
Біда, що українська влада не захищає ввірену їй державу.
Получается, что это США и Германия поощряют агрессию *****.