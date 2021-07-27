РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9871 посетитель онлайн
Новости
12 229 312

Зеленского на посту президента готовы поддержать 27,7% украинцев, Порошенко - 13,4%, - опрос "Рейтинга"

Зеленского на посту президента готовы поддержать 27,7% украинцев, Порошенко - 13,4%, - опрос "Рейтинга"

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 27,7% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского, а 13,4% готовы поддержать Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 23-25 ​​июля 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 27,7% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,4% поддержали бы Петра Порошенко, 11,4% - Юлию Тимошенко, 10,1% - Юрия Бойко, 7,8% - Игоря Смешко, 6,1% - Владимира Гройсмана, 6,0% - Евгения Мураева, 4,1% - Дмитрия Разумкова. Поддержка других кандидатов ниже 3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 50,5% киевлян поддержали бы Кличко на выборах мэра Киева, - опрос "Рейтинга"

Антирейтинг при этом возглавляет Петр Порошенко: 46% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 36% не проголосовали бы за Тимошенко, 34% - за Юрия Бойко, 29% - Владимира Зеленського, 26% - Олега Ляшко, каждый пятый не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Яценюка и Тягнибока.

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, не доверяют - 52%. Юлии Тимошенко доверяют 31%, не доверяют - 68%. Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют - 57%. Петру Порошенко доверяют 26%, не доверяют - 72%. Виктору Медведчуку доверяют 18%, не доверяют - 70%. Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют - 51%, не слышали о таком - 28%.

Также читайте: Более 52% украинцев негативно оценивают деятельность Зеленского, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

При это, согласно результатам исследования, направление движения страны как правильное оценивают четверть опрошенных (25%), как неправильное - 67%, затруднились ответить - 8%. Относительно больше тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, среди молодежи.

выборы (24790) Зеленский Владимир (22004) исследование (568) опрос (2927) Порошенко Петр (19656)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+49
27%??? Не буде ця країна жити нормально. 3/4% хворі на голову, майже 1/3 з них - невиліковно...
показать весь комментарий
27.07.2021 12:59 Ответить
+36
Зеленского на посту президента готовы поддержать 27,7% украинцев, Порошенко - 13,4%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2319
показать весь комментарий
27.07.2021 13:06 Ответить
+30
Ну не знаю ни одного готового голосовать за зеленского,за пороха знаю , даже за бойко знаю а вот за зебубу нет.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Готовьтесь к досрочным.
показать весь комментарий
28.07.2021 04:08 Ответить
А мені чого готуватися, я ніде не обираюсь.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:29 Ответить
наглая брехня у Порошенко не 11,4, а 114%.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:44 Ответить
Ох, і не вдячний ж народ сиворилому гетьману дістався. Не допомогли ні полуниця, ні черешні з абрикосами. Тепер вся надія на кавуни. 😀
показать весь комментарий
27.07.2021 21:54 Ответить
клоуна выбрали в противовес вору-парашенке.. сейчас клован - никто..
показать весь комментарий
27.07.2021 22:16 Ответить
А что именно украл Порошенко? Цифры назови.
показать весь комментарий
29.07.2021 07:24 Ответить
а як Вам картина - хто проти Медведчук мінус 70 а порох мінус 72. Ха-ха-ха ?Цікаво їм Єрмак платить,? Чи Єрмак сам малює рейтинги у "Рейтинга". " "Вся президенська рать". Бойко мав 14 має 7, Смешко призначили один із "лідерів" тепер "відпустили", підняли бабушку. А по простому, малює стільки Єрмак скільки йому захочеться - аби гнусавий не "обідився". Його рейтинг показала Санду, півгодини матюжила, а пятеро "сміливців" як в рот води набрали. А як класно баби розвели Єрмака. Одна не захотіла зустрічатись з "найвеличнішим" через Міхо а друга "віддячила" за "доброту" Обкакались і поїхали. Однак рейтинг все одно високий. Ніхто не хоче бачитись з поцом. Все йде як по маслу, ніхто крім путіна, який його пожаліє і підставить плече дружби, зустрічатись з поцом не буде. Хто там на черзі, кому вони нахамлять - поляки чи румуни.
показать весь комментарий
28.07.2021 01:38 Ответить
Щось цей "Рейтинг" попьо..ує як янелох.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:47 Ответить
ОГО! Сколько ещё дебилов поддерживат дебила Зеленского!!
показать весь комментарий
28.07.2021 13:03 Ответить
СиБиУшник в президенты? Это что то новенькое! Кито это прибздумал?
показать весь комментарий
30.07.2021 16:12 Ответить
Страница 4 из 4
 
 