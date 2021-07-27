Зеленского на посту президента готовы поддержать 27,7% украинцев, Порошенко - 13,4%, - опрос "Рейтинга"

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 27,7% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского, а 13,4% готовы поддержать Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 23-25 ​​июля 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 27,7% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,4% поддержали бы Петра Порошенко, 11,4% - Юлию Тимошенко, 10,1% - Юрия Бойко, 7,8% - Игоря Смешко, 6,1% - Владимира Гройсмана, 6,0% - Евгения Мураева, 4,1% - Дмитрия Разумкова. Поддержка других кандидатов ниже 3%.

Антирейтинг при этом возглавляет Петр Порошенко: 46% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 36% не проголосовали бы за Тимошенко, 34% - за Юрия Бойко, 29% - Владимира Зеленського, 26% - Олега Ляшко, каждый пятый не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Яценюка и Тягнибока.

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, не доверяют - 52%. Юлии Тимошенко доверяют 31%, не доверяют - 68%. Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют - 57%. Петру Порошенко доверяют 26%, не доверяют - 72%. Виктору Медведчуку доверяют 18%, не доверяют - 70%. Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют - 51%, не слышали о таком - 28%.

При это, согласно результатам исследования, направление движения страны как правильное оценивают четверть опрошенных (25%), как неправильное - 67%, затруднились ответить - 8%. Относительно больше тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, среди молодежи.