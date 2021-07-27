За сутки в Киеве выявлены 188 больных коронавирусом. Летальных случаев нет, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 188 больных коронавирусом. Летальных случаев нет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"188 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальных случаев от вируса не зарегистрировано. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 218 201", - сообщил Кличко.

Заболели 111 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 65 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет. А также 8 девочек от 1 до 17 лет и 4 мальчика от 2 до 13 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшую неделю в Киеве вакцинировано 122 613 человек, - КГГА

В больницы столицы госпитализировали 28 больных коронавирусом. А также 31 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 130 человек. В целом коронавирус преодолели 208 723 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявлено в Соломенском районе - 60, в Святошинском - 38 и в Шевченковском районе - 27 случаев", - отметил Кличко.

Также читайте: Голубовская заявила, что в Украине не расследуются случаи поствакцинальных осложнений: Весь мир рапортует, а у нас тишина и спокойствие